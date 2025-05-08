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Новости F-16 для Украины
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Румыния и Нидерланды создадут совместный центр для обучения украинских техников F-16

Обучение украинских техников F-16: центр Румынии и Нидерландов

Нидерланды и Румыния решили создать совместный центр для обучения украинского технического персонала F-16.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Нидерландов, информирует Цензор.НЕТ.

7 мая страны подписали меморандум о намерениях создать совместный центр во время визита министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса к своему румынскому коллеге Анджелу Тилверу.

Центр подготовки будет расположен на авиабазе "Фетешти", где находится Европейский центр подготовки пилотов F-16 (EFTC).

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Европейский центр готовит как украинских, так и румынских пилотов.

В частности, как напомнили в оборонном ведомстве, в конце прошлого года также было объявлено о намерении официально передать Румынии 18 нидерландских самолетов F-16, которые сейчас дислоцируются на EFTC.

"Украинцы полностью используют F-16 для воздушной обороны. Ежедневно мы видим, как это необходимо. Нам нужны не только пилоты, но и хорошо подготовленный обслуживающий персонал. Вместе с Румынией мы делаем следующий важный шаг в этом направлении", - заявил Брекельманс.

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Автор: 

Нидерланды (1586) Румыния (1099) F-16 (560)


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Не встигнуть, доведеться Нідерландам самим.
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08.05.2025 15:13 Ответить
 
 