Румыния и Нидерланды создадут совместный центр для обучения украинских техников F-16
Нидерланды и Румыния решили создать совместный центр для обучения украинского технического персонала F-16.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Нидерландов, информирует Цензор.НЕТ.
7 мая страны подписали меморандум о намерениях создать совместный центр во время визита министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса к своему румынскому коллеге Анджелу Тилверу.
Центр подготовки будет расположен на авиабазе "Фетешти", где находится Европейский центр подготовки пилотов F-16 (EFTC).
Европейский центр готовит как украинских, так и румынских пилотов.
В частности, как напомнили в оборонном ведомстве, в конце прошлого года также было объявлено о намерении официально передать Румынии 18 нидерландских самолетов F-16, которые сейчас дислоцируются на EFTC.
"Украинцы полностью используют F-16 для воздушной обороны. Ежедневно мы видим, как это необходимо. Нам нужны не только пилоты, но и хорошо подготовленный обслуживающий персонал. Вместе с Румынией мы делаем следующий важный шаг в этом направлении", - заявил Брекельманс.
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