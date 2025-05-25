РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9529 посетителей онлайн
Новости F-16 для Украины
2 836 10

Последний обещанный Нидерландами истребитель F-16 отправят в Украину 26 мая, - министр обороны страны Брекельманс

Нидерланды отправят F-16 Украине

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что страна в понедельник, 26 мая, отправит в Украину последний обещанный F-16.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на WNL.

В частности, Брекельманс объявил, что Нидерланды завтра отправят в Украину последний обещанный F-16.

"Это означает, что все 24 обещанных истребителя вскоре будут присутствовать в Украине", - сказал он.

Брекельманс подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин продолжает свою агрессию.

Также читайте: Брекельманс и Умеров обсудили ускорение военных поставок и увеличение производства беспилотников

"Он демонстрирует, что не имеет никакого намерения серьезно обсуждать перемирие", - подчеркнул министр.

Министр обороны Нидерландов добавил, что, кроме поставки самолетов, они обучают пилотов и техников и делятся военными доктринами, "чтобы Украина могла создать современные Вооруженные силы, которые соответствуют вооруженным силам стран-членов НАТО".

Кроме того, он отметил важность продолжения усиления давления на Россию и предоставления Украине как можно большей поддержки.

Также читайте: Румыния и Нидерланды создадут совместный центр для обучения украинских техников F-16

Напомним, в октябре 2024 года сообщалось, что первые F-16 от Нидерландов прибыли в Украину.

В январе 2025 года министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Украина получит новую партию истребителей F-16 от Нидерландов в этом году.

Автор: 

Нидерланды (1598) F-16 (567)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Нідерланди за 7 місяців передали 24 винищувачі Ф-16.
Подяка Нідерландам за допомогу.

Ми, як виявилося, не здатні за 3 роки війни, налагодити виробництво якісних мін до мінометів.🤷
показать весь комментарий
25.05.2025 16:15
+2
last but not least
показать весь комментарий
25.05.2025 15:20
+2
Крайний то кацапский новояз. По людському - останнiй
показать весь комментарий
25.05.2025 20:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ура.
показать весь комментарий
25.05.2025 14:50 Ответить
Якісь "довгенькі" ракети будуть в додатку до Ф - 16?
показать весь комментарий
25.05.2025 14:55 Ответить
Ракетки вже самі, руцями маєм зробити.
показать весь комментарий
25.05.2025 14:56 Ответить
це так не працює, сідр.
показать весь комментарий
25.05.2025 15:21 Ответить
Таууууурууууси
показать весь комментарий
25.05.2025 15:22 Ответить
не останний, а крайний
показать весь комментарий
25.05.2025 15:14 Ответить
last but not least
показать весь комментарий
25.05.2025 15:20 Ответить
Крайний то кацапский новояз. По людському - останнiй
показать весь комментарий
25.05.2025 20:36 Ответить
Нідерланди за 7 місяців передали 24 винищувачі Ф-16.
Подяка Нідерландам за допомогу.

Ми, як виявилося, не здатні за 3 роки війни, налагодити виробництво якісних мін до мінометів.🤷
показать весь комментарий
25.05.2025 16:15 Ответить
 
 