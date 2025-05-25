Последний обещанный Нидерландами истребитель F-16 отправят в Украину 26 мая, - министр обороны страны Брекельманс
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что страна в понедельник, 26 мая, отправит в Украину последний обещанный F-16.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на WNL.
В частности, Брекельманс объявил, что Нидерланды завтра отправят в Украину последний обещанный F-16.
"Это означает, что все 24 обещанных истребителя вскоре будут присутствовать в Украине", - сказал он.
Брекельманс подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин продолжает свою агрессию.
"Он демонстрирует, что не имеет никакого намерения серьезно обсуждать перемирие", - подчеркнул министр.
Министр обороны Нидерландов добавил, что, кроме поставки самолетов, они обучают пилотов и техников и делятся военными доктринами, "чтобы Украина могла создать современные Вооруженные силы, которые соответствуют вооруженным силам стран-членов НАТО".
Кроме того, он отметил важность продолжения усиления давления на Россию и предоставления Украине как можно большей поддержки.
Напомним, в октябре 2024 года сообщалось, что первые F-16 от Нидерландов прибыли в Украину.
В январе 2025 года министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Украина получит новую партию истребителей F-16 от Нидерландов в этом году.
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