Брекельманс и Умеров обсудили ускорение военных поставок и увеличение производства беспилотников
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс обсудил с главой оборонного ведомства Украины Рустемом Умеровым ускорение военных поставок и увеличение производства беспилотников.
Об этом Брекельманс сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Глава Минобороны Нидерландов подчеркнул, что поддержка Украины со стороны его страны остается неизменной.
"Мы обсудили пути поддержки прочного мира, ускорение военных поставок и увеличение производства беспилотников в обеих наших странах. Много дипломатических событий, но одно остается неизменным: наша поддержка Украины", - написал Брекельманс.
