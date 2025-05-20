Брекельманс и Умеров обсудили ускорение военных поставок и увеличение производства беспилотников

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс обсудил с главой оборонного ведомства Украины Рустемом Умеровым ускорение военных поставок и увеличение производства беспилотников.

Об этом Брекельманс сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Минобороны Нидерландов подчеркнул, что поддержка Украины со стороны его страны остается неизменной.

"Мы обсудили пути поддержки прочного мира, ускорение военных поставок и увеличение производства беспилотников в обеих наших странах. Много дипломатических событий, но одно остается неизменным: наша поддержка Украины", - написал Брекельманс.

