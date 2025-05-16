Зеленский после встречи со Схоофом: Нидерланды увеличили в 2025 году объем военной помощи Украине почти втрое

В пятницу, 16 мая, президент Владимир Зеленский на полях саммита Европейского политического сообщества в Албании провел встречу с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.

Об этом глава государства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

Прежде всего Зеленский поблагодарил за поддержку Украины со стороны Нидерландов, прежде всего за оборонную помощь и ее увеличение почти втрое в этом году.

"В этом году Нидерланды почти втрое увеличили объем оборонной помощи. Ценим этот вклад в защиту жизни наших людей", - рассказал глава государства.

Зеленский проинформировал главу правительства Нидерландов о "встрече в Стамбуле и о важности давления на Россию с целью достижения полного прекращения огня как первого этапа на пути к надежному миру".

Кроме этого, лидеры государств обсудили потребности Украины, а именно укрепление ПВО, инвестиции в украинское оборонное производство.

"Все, что помогает защищать жизнь от российской агрессии и возвращать безопасность для людей", - добавил Зеленский.

