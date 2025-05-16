УКР
Зеленський після зустрічі зі Схоофом: Нідерланди збільшили у 2025 році обсяг військової допомоги Україні майже втричі

Зеленський провів зустріч зі Схоофом

У п'ятницю, 16 травня, президент Володимир Зеленський на полях саміту Європейської політичної спільноти в Албанії провів зустріч з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Найперше Зеленський подякував за підтримку України з боку Нідерландів, передусім за оборонну допомогу та її збільшення майже втричі цьогоріч.

"Цього року Нідерланди майже втричі збільшили обсяг оборонної допомоги. Цінуємо цей внесок у захист життя наших людей", - розповів очільник держави.

Зеленський поінформував голову уряду Нідерландів про "зустріч у Стамбулі та про важливість тиску на Росію з метою досягнення повного припинення вогню як першого етапу на шляху до надійного миру".

Окрім цього, лідери держав обговорили потреби України, а саме зміцнення ППО, інвестиції в українське оборонне виробництво.

"Все, що допомагає захищати життя від російської агресії та повертати безпеку для людей", - додав Зеленський.

