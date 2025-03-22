Нідерланди внесуть 65 млн євро до Фонду підтримки енергетики України

Нідерланди зроблять внесок до Фонду підтримки енергетики України в розмірі 65 млн євро, які підуть на проведення ремонтної кампанії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міненерго.

Як зазначається, заступник міністра енергетики України Роман Андарак обговорив зі спеціальною представницею уряду Нідерландів Ерікою Шолтен питання подальшої підтримки українського енергосектору. під час онлайн-зустрічі він подякував Нідерландам за нещодавнє рішення зробити внесок до Фонду підтримки енергетики України у розмірі 65 млн євро.

"Це значна підтримка для нас, і вона стане важливим внеском у проведення ремонтної кампанії, що вже триває в межах підготовки до наступного опалювального сезону. Завдяки цим коштам ми зможемо частково покрити нагальні потреби. Стабільне постачання енергії є умовою функціонування економіки, критичної інфраструктури, соціальної та інших сфер життя в Україні. Ми щиро вдячні за цю допомогу", - сказав заступник міністра.

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Своєю чергою Шолтен наголосила, що енергетика залишатиметься одним з основних пріоритетів для її країни у наданні подальшої підтримки України.

Зазначається, що співрозмовники також обговорили потреби українського паливно-енергетичного сектору в обладнанні, зокрема для газовидобувної галузі, яка останнім часом зазнає регулярних російських атак. Сторони домовилися детальніше вивчити можливості співпраці у цьому напрямку.

Також у Міненерго нагадали, що від початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від Нідерландів 211 вантажів енергетичного обладнання загально вагою майже 3000 тонн, серед якого трансформатори, генератори, мобільна газова електростанція, кабель, арматура для повітряних ліній та інше устаткування, необхідне для проведення ремонтних та відновлювальних робіт.

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