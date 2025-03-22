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Новини Удари по енергетиці Обстріл енергетичної і газової інфраструктури Припинення вогню між Україною та РФ
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Захарова звинуватила Україну в нібито обстрілах російських енергооб’єктів: Москва залишає за собою право на відповідь

МЗС РФ про удари по енергетиці

Російська сторона звинуватила Україну у нібито "повній недоговороздатності та відсутності прагнення до миру" та запевнила, що українські військові начебто завдають ударів по російській енергетиці.

Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Москва залишає за собою право на відповідь, зокрема симетричну, якщо українські атаки на енергооб'єкти Росії триватимуть",- заявила Захарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наказ Путіна утримуватись від ударів по енергетиці України діє, військові його виконують, - Пєсков

Нагадаємо, росіяни з вечора 20 березня атакували Україну понад 200 ударними дронами. Масований удар було завдано по Одесі. У ворожому вогні опинилися цивільна інфраструктура, торгівельні об'єкти, троє підлітки дістали поранення.

Також вночі ворог атакував КАБами Запорізький район. Внаслідок атаки шість людей дістали поранення, зокрема 4-річний хлопчик.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про переговори Трампа і Путіна частково припинити вогонь: Люди зробили крок назад, заговоривши про це

Як повідомлялося, ввечері 21 березня російські загарбники атакували Запоріжжя. Внаслідок цієї атаки загинула ціла родина.

Автор: 

МЗС рф (959) росія (64895) енергетика (2576) Удари по РФ (263)


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Топ коментарі
+17
Та ни во что они не верят. Просто исполняют команду рыжего ********* нагибать Украину и дружить с парашей
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22.03.2025 13:49
+13
Вона це по радіо заявила, тому що хто побачив її то переживе набагато гірше тих обстрілів.
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22.03.2025 13:34
+13
Я б здивувався якби вона цього не заявила.
Ця стратегія русні - класика ще з часів Батия, але зараз у неї є рудий імбіцил поціновувач який вдає що його годують не лайном а шоколадками...
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22.03.2025 13:40
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22.03.2025 13:33 Відповісти
Выбешивают иное что в подобную х..ню верят такие же поцы в Вашингтоне тот же Виткофф или как там его последнее его рыготина в интервью просто зашкаливает дефективностью..
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22.03.2025 13:38 Відповісти
Та ни во что они не верят. Просто исполняют команду рыжего ********* нагибать Украину и дружить с парашей
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22.03.2025 13:49 Відповісти
Путін здох.
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22.03.2025 15:52 Відповісти
ПШНХЙ, кацапсіна дурна.
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22.03.2025 15:51 Відповісти
Вона це по радіо заявила, тому що хто побачив її то переживе набагато гірше тих обстрілів.
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22.03.2025 13:34 Відповісти
А що,в когось були сумніви щодо цих "договірняків" з кацапами?
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22.03.2025 13:37 Відповісти
Я б здивувався якби вона цього не заявила.
Ця стратегія русні - класика ще з часів Батия, але зараз у неї є рудий імбіцил поціновувач який вдає що його годують не лайном а шоколадками...
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22.03.2025 13:40 Відповісти
Ви ж в нас потушили всі ГЕС Дрес - маєм право
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22.03.2025 13:40 Відповісти
То треба обстріляти, щоб даремно не звинувачували..
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22.03.2025 13:43 Відповісти
А Київ залишає за собою право першої ночі, Машо.
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22.03.2025 13:45 Відповісти
Спаси и сохрани от такой "первой" ночи
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22.03.2025 13:51 Відповісти
а зачем ПИДО....рашке перемирие вообще ?
Перемирие вам не нужно, ваш же ху...йло сам сказал об этом
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22.03.2025 13:45 Відповісти
ну от вам і формула виходу кацапії з любого перемир'я. в любий момент інсценують привід для виходу.
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22.03.2025 14:03 Відповісти
Не було і не буде ніякого перемир'я, удари по кацапських енерго- і інших об'єктах як завдавались так і будуть завдаватись!
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22.03.2025 14:05 Відповісти
Може ще хтось не знає падлючу рашистську звичку всі свої злочини звертати на інших і верещати, як їх білих і пухнастих зі всіх сторін "абіжают"
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22.03.2025 14:09 Відповісти
Розмовляти про перемирʼя з тими хто порушив сам мир можна тільки з позиції сили, настучав по кумполу впевненно. Інше це все від лукавого, затягування часу та балачки . Якщо це тільки не демонстрація для всього світу про неадекватність та небажання миру Рашці.
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22.03.2025 14:16 Відповісти
***...нута рашистська *****...Так три роки 3,14дерація ссистематично "асиметрично" винищувала українську енерго систему....Курва.шлюха з підворотні.симетрія буде тоді.коли в мацкваабаді будуть погодинні (по 12 годин на добу і пару місяців підряд в зимовий період)відключення електроенергії...
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22.03.2025 14:25 Відповісти
Слова цієї пресс-алкаше, це про те що з цього"перемир'я "або "миру" нічого путнього не буде. Тут або Трампона "прозрівші" американці приберуть ,або цей дурдом буде всю його каденцію. Коротше ,з цього роя.......
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22.03.2025 14:26 Відповісти
чому наші не заявляють?
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22.03.2025 14:28 Відповісти
Що б ти здохла тупа нікчемна рашиська істота.
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22.03.2025 14:32 Відповісти
Це просто відверте знущання з логіки та здорового глузду. "Москва залишає за собою право на відповідь" Це шо таке??? Хто розпочав війну??? Хто ПЕРШИМ почав завдавати удари по ЦИВІЛЬНИМ об'єктам??? Ми били У ВІДПОВІДЬ на ЇХНІ удари.
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22.03.2025 14:45 Відповісти
А перемир'я вже було підписане? Оголошене? Офіційно? Ким і коли? Чи кацапи самі його собі придумали, самі його похерили, і тепер звинувачують Україну в недоговороздатності?
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22.03.2025 14:53 Відповісти
Российские НПЗ - это поставщики топлива для военной техники. С каких пор нефтяные заводы и станции стали энергообъектами? Энергообоъекты - это электростанции и распределительные электросети. Очередные манипуляции с терминами. Зато русские бомбят все подряд. Сколько можно с русскими извергами и амерскими предателями разговаривать?
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22.03.2025 15:07 Відповісти
до цього гівна від кацапів ми звикли, але не за горами час, коли американці звинуватять українців у нацизмі і небажанні миру, якого так "хочуть" путін і трамп, бо громадянська війна в Україні - то мрія путіна, ну а трампони будуть допомагати у всьому *****, то вже очевидно
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22.03.2025 15:15 Відповісти
Машуня, нуевонах!
Мож, лучше водочки, а?
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22.03.2025 16:34 Відповісти
Водочка для нее -моча молодого ослика. Разве шо шило или на худой конец первак из малясу.
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22.03.2025 18:51 Відповісти
Не давайте Манькі скляні стакани. Краще залізні.
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22.03.2025 16:42 Відповісти
Україна залишає за собою право бити по складах з кацапською ядерною зброєю.
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22.03.2025 16:48 Відповісти
Хто б сумнівався?
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22.03.2025 20:20 Відповісти
І шо? А ми звинувачуємо захарову в обстрілах Запоріжжя Херсону Харкова Києва і залишаємо за собою право відповіді.
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22.03.2025 21:27 Відповісти
 
 