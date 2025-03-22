Захарова звинуватила Україну в нібито обстрілах російських енергооб’єктів: Москва залишає за собою право на відповідь
Російська сторона звинуватила Україну у нібито "повній недоговороздатності та відсутності прагнення до миру" та запевнила, що українські військові начебто завдають ударів по російській енергетиці.
Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
"Москва залишає за собою право на відповідь, зокрема симетричну, якщо українські атаки на енергооб'єкти Росії триватимуть",- заявила Захарова.
Нагадаємо, росіяни з вечора 20 березня атакували Україну понад 200 ударними дронами. Масований удар було завдано по Одесі. У ворожому вогні опинилися цивільна інфраструктура, торгівельні об'єкти, троє підлітки дістали поранення.
Також вночі ворог атакував КАБами Запорізький район. Внаслідок атаки шість людей дістали поранення, зокрема 4-річний хлопчик.
Як повідомлялося, ввечері 21 березня російські загарбники атакували Запоріжжя. Внаслідок цієї атаки загинула ціла родина.
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Ця стратегія русні - класика ще з часів Батия, але зараз у неї є рудий імбіцил поціновувач який вдає що його годують не лайном а шоколадками...
Перемирие вам не нужно, ваш же ху...йло сам сказал об этом
Мож, лучше водочки, а?