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Новини Атака РФ на Запоріжжя
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Загарбники атакували Запоріжжя, загинули три людини, серед них 14-річна дівчинка, 12 поранених. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Ввечері 21 березня російські загарбники атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожих обстрілів загинули дві людини, є поранені.

Про це в Телеграм повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ворожої атаки у Запоріжжі попередньо троє постраждалих. Є пошкодження приватних будинків та багатоповерхівок міста. Детальна інформація встановлюється. Тривога продовжується. Перебувайте у безпечних місцях", - повідомив Федоров о 21:32.

Згодом посадовець повідомив, що кількість постраждалих внаслідок атаки РФ зросла до 5.

"До 5 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Троє людей у важкому стані, двоє - в стані середньої тяжкості. Медики надають їм всю необхідну допомогу. Небезпека не минула. Будьте в безпечних місцях до відбою", - повідомив він о 21:49.

Оновлення

Згодом Федоров повідомив, що з-під завалів будинку, зруйнованого під час російської атаки, дістали тіло жінки.

"Атака росіян на Запоріжжя забрала життя однієї людини. Щойно рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло жінки", - йдеться у повідомленні.

Також посадовець повідомив, що медики госпіталізували 5 людей, троє із них у важкому стані. Надається необхідна допомога. Через ворожу атаку сталося щонайменше три займання. Екстрені служби працюють на місцях.

Оновлення

Пізніше Федоров повідомив, що до 6 зросла кількість поранених через ворожий удар по Запоріжжю. Двоє людей у вкрай важкому стані.

Обстріл Запоріжжя 21 березня

Обстріл Запоріжжя 21 березня

Він розповів, що загарбники завдали понад 10 ударів по Запоріжжю.

Обстріл Запоріжжя 21 березня

Обстріл Запоріжжя 21 березня

"Внаслідок атаки відбулись займання житлових будинків, приватних авто, обʼєктів соціальної інфраструктури. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено сусідні будинки", - розповів Федоров. 

Обстріл Запоріжжя 21 березня

Обстріл Запоріжжя 21 березня

Оновлення

Згодом Федоров повідомив, що кількість загиблих зросла до двох. Також він розповів, що загиблій внаслідок ворожої атаки жінці було всього 20 років.

Окрім цього, відомо, що кількість поранених зросла до восьми. 

обстріл Запоріжжя

Оновлення

О 23:47 очільник Запорізької ОВА Федоров повідомив, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Запоріжжя зросло до дев'яти, серед них 9-місячне немовля.

"Опіки, мінно-вибухові травми, контузія: поранені внаслідок ворожої атаки продовжують звертатися за медичною допомогою. Серед постраждалих дев'ятимісячне немовля. Одна жінка у вкрай важкому стані. Шестеро людей у стані середньої важкості. Загалом до лікарів звернулися уже дев'ятеро поранених", - розповів посадовець.

Обстріл Запоріжжя 21 березня

Федоров додав, що серед загиблих - 14-річна дівчинка.

Оновлення

О 01:08 ДСНС повідомила, що внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю загинули 3 людей, 12 осіб травмовані. Кількість постраждалих уточнюється.

Пошуково-рятувальні роботи наразі завершено. Від ДСНС залучалося 63 рятувальники та 16 одиниць техніки.

Читайте також: Дві людини постраждали внаслідок російського обстрілу Запоріжжя, - ОВА

Автор: 

Запоріжжя (2258) обстріл (28183) Запорізька область (3558) Запорізький район (94)


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Топ коментарі
+27
Здохніть , кляті кацапи , та поскоріше ,
бо вони не маєте морального права на життя 😡
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21.03.2025 23:09
+21
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21.03.2025 23:08
+19
Головне щоб тебе, кацапа провокатора, не було на святій землі України.
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21.03.2025 22:33
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Знову шахеди з термобаричним зарядом?

І досі по мацкві нічого не летить?
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21.03.2025 22:01 Відповісти
Віриш як гидко читати расєйську мову?
*****, невже так важко такі вивчити або перекласти якщо ти повний довбень?
*****, хочаб під новиною де расіянє вбили людей.
*****, невже не розумієте шо расія,російська мова це зара дуже токсічно, невже не гидко?
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22.03.2025 08:07 Відповісти
Трамп про санкції для РФ за обстріли України: Вони воюють одне проти одного

руда Курва !
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22.03.2025 01:49 Відповісти
Головне щоб тебе, кацапа провокатора, не було на святій землі України.
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21.03.2025 22:33 Відповісти
За облрадой прилет, на профсоюзов.
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21.03.2025 22:41 Відповісти
Дякую.
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21.03.2025 22:54 Відповісти
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21.03.2025 23:08 Відповісти
Здохніть , кляті кацапи , та поскоріше ,
бо вони не маєте морального права на життя 😡
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21.03.2025 23:09 Відповісти
заклики не допоможуть
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21.03.2025 23:43 Відповісти
У кого є можливість: донатимо Силам оборони на закупку дронів.
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22.03.2025 01:33 Відповісти
Кацапня живе по принципу сексуального психопата: "Не дасталась мне - так не даставайся никаму...". Раз не можуть захопить - значить треба максимально зруйнувать... От тільки наслідки не прорахували , бо Росія - не СРСР, а Путін - не Сталін... І за все прийдеться відповісти...
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21.03.2025 23:45 Відповісти
І шо Трамп? І шо захєрова та іі подружки? З ким "пєрєгаворы"??? Це не кіно.... Тільки стерилізація від Суджі до Китаю... Бо через років 100 лишня хромосома трогдодитів відродить...
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22.03.2025 00:36 Відповісти
ЦЕ все наслідки розмов "про мир" з боку нелигітимного наркозалежного.
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22.03.2025 06:54 Відповісти
Що б ви виздихали кацапські варвари ,будь ти прокулята навіки фашиська росія.
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22.03.2025 07:46 Відповісти
Що там з російською нафтою? Далі транспортуємо?
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22.03.2025 08:05 Відповісти
 
 