Загарбники атакували Запоріжжя, загинули три людини, серед них 14-річна дівчинка, 12 поранених. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Ввечері 21 березня російські загарбники атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожих обстрілів загинули дві людини, є поранені.

Про це в Телеграм повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ворожої атаки у Запоріжжі попередньо троє постраждалих. Є пошкодження приватних будинків та багатоповерхівок міста. Детальна інформація встановлюється. Тривога продовжується. Перебувайте у безпечних місцях", - повідомив Федоров о 21:32.

Згодом посадовець повідомив, що кількість постраждалих внаслідок атаки РФ зросла до 5.

"До 5 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Троє людей у важкому стані, двоє - в стані середньої тяжкості. Медики надають їм всю необхідну допомогу. Небезпека не минула. Будьте в безпечних місцях до відбою", - повідомив він о 21:49.

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Згодом Федоров повідомив, що з-під завалів будинку, зруйнованого під час російської атаки, дістали тіло жінки.

"Атака росіян на Запоріжжя забрала життя однієї людини. Щойно рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло жінки", - йдеться у повідомленні.

Також посадовець повідомив, що медики госпіталізували 5 людей, троє із них у важкому стані. Надається необхідна допомога. Через ворожу атаку сталося щонайменше три займання. Екстрені служби працюють на місцях.

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Пізніше Федоров повідомив, що до 6 зросла кількість поранених через ворожий удар по Запоріжжю. Двоє людей у вкрай важкому стані.

Він розповів, що загарбники завдали понад 10 ударів по Запоріжжю.

"Внаслідок атаки відбулись займання житлових будинків, приватних авто, обʼєктів соціальної інфраструктури. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено сусідні будинки", - розповів Федоров.

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Згодом Федоров повідомив, що кількість загиблих зросла до двох. Також він розповів, що загиблій внаслідок ворожої атаки жінці було всього 20 років.

Окрім цього, відомо, що кількість поранених зросла до восьми.

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О 23:47 очільник Запорізької ОВА Федоров повідомив, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Запоріжжя зросло до дев'яти, серед них 9-місячне немовля.

"Опіки, мінно-вибухові травми, контузія: поранені внаслідок ворожої атаки продовжують звертатися за медичною допомогою. Серед постраждалих дев'ятимісячне немовля. Одна жінка у вкрай важкому стані. Шестеро людей у стані середньої важкості. Загалом до лікарів звернулися уже дев'ятеро поранених", - розповів посадовець.

Федоров додав, що серед загиблих - 14-річна дівчинка.

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О 01:08 ДСНС повідомила, що внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю загинули 3 людей, 12 осіб травмовані. Кількість постраждалих уточнюється.

Пошуково-рятувальні роботи наразі завершено. Від ДСНС залучалося 63 рятувальники та 16 одиниць техніки.

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