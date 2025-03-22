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Новини Атака РФ на Запоріжжя
7 207 46

Атака РФ на Запоріжжя: загинула ціла родина

Обстріл Запоріжжя 21 березня

Через вчорашню дронову атаку РФ на Запоріжжя загинула ціла родина.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, 5 постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя залишаються в лікарнях обласного центру на ранок.

"Дві жінки та два чоловіка з травмами середньої тяжкості. Немовля з контузією. Його стан медики також оцінюють, як середньої важкості", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Атака РФ на Запоріжжя: кількість жертв зросла до трьох, 12 людей поранено

За словами Федорова, ця атака забрала життя цілої родини.

"Тіла доньки і тата витягли з-під завалів. За життя мами медики боролися понад 10 годин, та, на жаль, врятувати її не вдалося.

З різними травмами до лікарів звернулося 12 людей.

Як повідомлялося, ввечері 21 березня російські загарбники атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожих обстрілів є загиблі та поранені.

Автор: 

Запоріжжя (2258) Запорізька область (3558) Запорізький район (94)


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Топ коментарі
+22
*********** щоб ви повиздихали.
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22.03.2025 11:39
+17
Путлєр , щоб ти здох , здох падлюка і вбивця 👹
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22.03.2025 11:51
+14
Отут на Трампа всіх собак вішають, а ЗЕ який розмінував Чонгар і закатав ракетну програму в асфальтну програму білий і пухнастий. Клінтон який забрав ЯЗ, Обамка який проковтнув віджаття крисму і домбасу, Старік Байден, який спав замість того шоб взяти нас в НАТО і завалити збоєю, в кінці кінців зелібоби, які вибрали це гнусаве непорозуміння в 2019 році шоб паржать, вони, звісно не винні. Винен один Трамп, який намагається хоч якось зупинити війну, хоч і можливо неприйнятною при цьому для нас ціною. Ау коментатори, чого не в окопі? Не нравиться Трамп, то можу підказати адресу найближчого ТЦК
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22.03.2025 11:56
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*********** щоб ви повиздихали.
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22.03.2025 11:39 Відповісти
А зєля хай живе?
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22.03.2025 12:52 Відповісти
зеля не Бог і не вічний прийде час і на нього.
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22.03.2025 13:25 Відповісти
Зеля хай живе, а путін має здохнути
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22.03.2025 15:54 Відповісти
тобто зрадник має жити, а здохнути тільки ворог?
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22.03.2025 18:37 Відповісти
Це все робота кацапської підорасіни трампа.
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22.03.2025 11:44 Відповісти
Путлєр , щоб ти здох , здох падлюка і вбивця 👹
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22.03.2025 11:51 Відповісти
Ось так варвари знищують український народ і як завжди влада мовчить жодного зібрання ген. асамблеї ООН,жодної реакції світової спільноти на щоденний геноцид рашиської орди ,ну а трамп каже путін нормальний хлопець.
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22.03.2025 11:51 Відповісти
Отут на Трампа всіх собак вішають, а ЗЕ який розмінував Чонгар і закатав ракетну програму в асфальтну програму білий і пухнастий. Клінтон який забрав ЯЗ, Обамка який проковтнув віджаття крисму і домбасу, Старік Байден, який спав замість того шоб взяти нас в НАТО і завалити збоєю, в кінці кінців зелібоби, які вибрали це гнусаве непорозуміння в 2019 році шоб паржать, вони, звісно не винні. Винен один Трамп, який намагається хоч якось зупинити війну, хоч і можливо неприйнятною при цьому для нас ціною. Ау коментатори, чого не в окопі? Не нравиться Трамп, то можу підказати адресу найближчого ТЦК
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22.03.2025 11:56 Відповісти
А-ха-х.
Я думав шо упороті фанати Трампа в Україні дезинтегрувалися як роса на сонці.
А нє, є ще...
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22.03.2025 12:00 Відповісти
Він не фанат, він все правильно пише. Бо ви, коментатори, як діти малі з однаковими коментарями щодня під кожною новиною. Раніше треба думати було головою
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22.03.2025 13:04 Відповісти
То вас двоє?
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22.03.2025 13:41 Відповісти
Им еще пуйла с букетами встречать, а бы не зе…
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22.03.2025 16:58 Відповісти
А якщо ви будете цілуватись з вбивцею, то на вас собак не будуть вішати ? Ще й при тому всіх сусідів палицею у будку заганяти будете. Щоб не скиглили.
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22.03.2025 12:10 Відповісти
Зараз, нажаль, 21 сторіччя: честь і справедливість зараз не в пошані. В пошані зараз тільки ядерна збруя. Якщо Трамп буде називати ***** маньяком-вбивцею, то війна ніколи не закінчиться, а нас всіх просто з часом виріжуть, бо впрягатись за нас ніхто не збирається. Чому у кацапів є купа союзників: Іран, Сєвєрна Корєя, Китай, а у нас нікого, при чому згідно наративу, що кацапи все своє існування ведуть війни, то у них ворогів має бути повний мішок, а не союзників.
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22.03.2025 12:32 Відповісти
"...нас всіх просто з часом виріжуть..."
При настанні "миру за формулою ПТНа-Трмпа" нас, тобто "біндєравцов" з "порохоботами" (в першу чергу військовослужбовців ЗСУ разом із родинами, "активістів" внесених до списків мертветчуківцями, україномовних "панаєхавших с западной" etc...) "виріжуть" (згноять в гулагах) неодмінно.
А "заброньовані Секси Маккартні", які всіх незгодних з "формулою ПТНа-Трмпа" посилають на три букви (тцк), звісно ж, "пріспасобяцца".
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22.03.2025 17:07 Відповісти
ПМ, ви таки працюєте на зєлю, це вже ясно 100%. Чудовий метод: стільки раз повторити одну й ту ж в принципі правильну думку, аж поки люди не сказяться і не почнуть вважати її ідіотською
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22.03.2025 12:41 Відповісти
кожен з них відповідальний за своє.. кожен з них винен по своєму.
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22.03.2025 23:44 Відповісти
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22.03.2025 13:09 Відповісти
може вже на часі ставити вежі типу тих що використовують для спостережень за лісами,в передмістях, та організовувати ДФТГ??? Також за рахунок тих хто може тримати зброю у вільний від роботи чи служби час можна збільшити МВГ,чи почекаємо ще трампових розподілів,що крім АЕС ще треба буде віддавати?
Може треба ще рабів?
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22.03.2025 13:48 Відповісти
А що це дасть, якщо вже самі москалі пишуть, що змінили тактику і запускають дрони з висоти 2км. Треба інженери, зварювальники, оператори ЧПУ, хіміки і т.д. Але таких людей треба вирощувати і вкладати гроші. В середньому німці порахували, що треба 5 років універ і 10 років роботи за освітою. Влада за всі часи знищила інститути електроніки, радіотехніки, секції з моделювання і т.д. А хто був, то розігнали по заробітках і до ковіду по 1+1 були репортажі: як добре для економіки, що заробітчани перерахували рекорд в 10 лярдів баксів, ще податками тоді хотіли обкласти і був скандал.

Ракети спроектувати, то треба для цього можливості і час. А хто у владі, то чекати 15 років не хочуть, урвати треба зараз і тільки забудова і торгівля. Але тупі не шарять, що маржинальність (вихлоп бабла) зброї на порядки вища за оті всі забудови.

В свій час ссср німецьких інженерів вивозили і Гагарін полетів по факту на ракеті ФАУ-2, це відомо. Всю радіоелектроніку ссср зробили німці. Також літаки, танки, авто, мотоцикли і т.д. також все німці, а потім вже інші, коли ссср купував цілі заводи під ключ. Бо не було інженерів, інженерів не можна наловити в полі, інженерів вирощують мінімум 15 років і то, це так, якщо є основи.
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22.03.2025 23:22 Відповісти
На жаль... Але завжди можна почати з простого... В армію: всі віковий ценз з 22 рокія, держслужбовці - і чоловіки і жінки. Ротація 6 місяців. 6 війна 6 дома.
Ні? Ну то чекаємо як буде легко жити при москалях...
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23.03.2025 00:27 Відповісти
Вам з Польщі видніше походу як треба? Я зараз працюю з військовими і часто. І основна причина не люди, а ЗАЛІЗО (зброя, дрони і т.д.). Можна всіх забрати, а воювати ви чим збираєтесь. Військові самі по собі не формують ВВП, не виробляють їжу, продукцію, зброю і т.д. Я каже мій знайомий, зараз я йому збираю дрони і ремонтую, ремонтую зарядні станції, мене заберуть, то будемо вдвох сидіти на приколі без нічого.

Навіть зараз якщо все так добре і можна всіх гребти, то нахіба ці сотні зборів на дрони, авто, ремонти авто, тепловізори, екіп і т.д. Все ж є ... Чи не є?

Ото сидите в Польщі, то сидіть, і нема чого лізти. Польща ракету збити не може чи дрон який пролітає транзитом, сцикотно, а українцям розказують як треба. Розберуться і без манкуртів польських.
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23.03.2025 14:03 Відповісти
Слиш мамина квіточка. Я як раз сиджу там де ти мамина доця ніколи сидіти не будеш. І ВВП я приносив стільки, що тобі сцикуну і не снилось... 4 і 11 рік пішов, ми вже не вивалюєм... І веду я до того що мені потрібна ротація... А слухати твою діч, це наближати мене до сзч. Гребти!!! Доки нас всіх не поміняють гребти...
Навіть якщо мільйон поміняти то ще мільйонів 15 лишиться... А якщо це все робити грамотно: я додому - ти на фронт, а потім на 3 місяці Іван і ще на три петро. І так по 3 місяці наприклад. То все буде гуд. І ти війну побачиш і я сім'ю. І економіку будем по черзі тримати.
Мені нічим ні ти ні твій знайомий не поміг. І не треба мені ваша поміч жодна - крім ви на фронт, а я економіку піднімати і дрони купувати
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23.03.2025 17:09 Відповісти
ВПН змінив. Ну ок. Бреши далі ... Брехло, манкурт.
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23.03.2025 20:07 Відповісти
Недалекі тільки і бачать як воювати м'ясом, генерал содоль де дівся? який кричав, що треба люди і він же поклав просто так дуже багато людей на смерть.

Якщо така історія, то треба створювати інженерні інститути і вчити інженерів і техніків, які будуть розробляти і створювати зброю. Але це не така швидка історія, як наловити в бусіки і ляканих гнати в бій, воювати вони не будуть. Реально воїна треба вчити 5 років мінімум, їжа нормальна, качалка, медогляди, теорія, зброя і тоді це воїн, а там наловили здихликів і думають, що вони зроблять чудо ))) а еліта на броні нормально.

Якщо всі будуть УБД, то де брати бабло на виплати, пільги і т.д.? А військові прийдуть ще і будуть питати за житло нормально, БО ЗА ЩО ВОЮЮТЬ??? (більшість молоді до 40 років в Україні не мають власного житла, це ОФІЦІЙНА інформація). Депутати і чиновники не формують ВВП, вони просто сидять і отримують гарні з.п., а гроші роблять люди, бізнес.

Воювати це не просто дорого, це дуже дорого. Але у недалеких в голові не вистачає, що військового треба годувати, одягнути, дати зброю і гроші. Якщо інженери будуть воювати 6 через 6, то вони нічого не створять у принципі, так не працює психіка.

А воювати м'ясом України кінець, м'яса в раші банально більше, так ще і США тисне з іншого боку і шантажує.

Ну і лякати рашею не треба, це розуміють всі прості люди, а якщо раша прийде, то в першу чергу будуть знищені влада, судді, мажори і т.д., а потім прості люди, і саме владі найбільше треба боятися приходу москалів, бо це вже було як в першу чергу знищується влада, а ви тут простих лякаєте. А влада купує нові тачки і нерухомість, ну прикольно ....
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23.03.2025 14:16 Відповісти
А ти з дому бачиш скільки поклав генерал содоль???
5 років? В 22 пішов дупля не відбивав що таке війна. Життя навчило і тебе навчить. А нє то москальський тапок лизати будеш.
Або розповідати москалю коли вони твою жінку і дитину будуть рвати в сусідній кімнаті, а ти в сусідній лежатимеш.
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23.03.2025 17:11 Відповісти
Манкурт, це депутатам пиши про жінок і дітей, в них є багато. А у більшості молоді зараз і жити нема де, то які діти? Дві сумки зібрав і то вже життя.

Не лякай, хазяям своїм це пиши, бо вони свої 70 квартир від москалів як заховають? ну дітей вивезли, ну бабло також.

Я в перші дні все бачив, як депутати і сутті все кидали і тікали хто куди, а там маєтки ого го, коли я в ТРО допомагав і їздили по блокпостах.

Не пиши мені манкурт з ВПН про війну.
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23.03.2025 20:10 Відповісти
я тобі віддам своє убд... 700 гривень скидка на квартплату ура ура ура!!!
Ти мені про житло розповідаєш??? Мені не треба іди замість мене в війська я найду де жити...
То можна 3 через 9 якщо не 6 через 6... В рот я вас 'інженерів' мав... Бездарі Китай скупляють і в кучу збирають... За шалені гроші... При нормальних бригадах свої інженерні війська - іди туди.
Ти і тобі подібні це кінець України... бо військових 1 мільйон і це одні і ті ж люди... А десь мільйонів 30 тільки економічний фронт і все...
Влада залишиться владою. А саме вас і ваших близьких знищать.
Удачі.
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23.03.2025 17:16 Відповісти
Агентура підставна, всі розуміють, що якщо поділити по 6 місяців, то 6 місяців не буде де знайти роботу, або двірником, ну на будівництві цеглу тягати. Навіть на державні вакансії не візьмуть, ніхто не хоче возитися 6 місяців є, а 6 нема.

Вже давно все сказано. Робить мільйон чи два під армію з нормальними виплатами + житло і т.д. (мінімум 250 000 грн), і вони ротуються по 2-3 місяці в три-чотири заходи. Коли вони у відпустці, то їм зберігається оплата мінімум 50 000 грн, вони не повинні шукати роботу.

Якщо ротувати всю країну, то це повна деградація по всіх рівнях і військові у відпустці роботу не знайдуть нормально, бо все одно вони через 3-6 місяців поїдуть знову на фронт. Який бізнес захоче таких брати, ніякий, навіть держава брати таких не хоче.

Гідна оплата і гідні умови і проблем не буде.

Я після школи просився в радіоелеткроніку в Корольова, і що? мені відмовили, бо там майже всі були по блату, як там казали курсанти, пільги + доступи по держ організацій + 45 на пенсію. Мене не взяли, я малий + сказали, що не пройшов.

Ну то я вивчився на енергетика і працюю, а тепер тут манкурт мені пише. Я інженер першої категорії, БРОНЬ, як у депутатів, але без мене в напругу від 100 000 Вольт ніхто не полізе, там одна помилка і смерть. Вдавися.
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23.03.2025 20:17 Відповісти
Дурень за мною як і за всіма моїми побратимами і робоче місце збережене. І зарплату багатьом (приватникам) платять...і електриків ти не повіриш дешева ти путана скільки...
Тобі промосковській путані бронь дали. А нормальним чоловікам ні.
Тому ти путана в дома сидиш. І своє рило промосковське на військових відкриваєш... Поки що в інтернеті. Але нічо,вичислим і прийдем в гості. З електриками котрих мобілізували...
Шльондра ти ахметовська
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23.03.2025 23:57 Відповісти
Ви не військовий! Військові так себе не ведуть і не пишуть такого. ВПН працює, а зараз агентури валом.

Ото що написано повна єрунда, приватна компанія не буде і не зможе платити людині, якої нема, хто буде працювати, щоб компанія заробляла? Так закони написали, от тільки не написали де гроші брати. Навіть в держ установах не тримають резерв, або вакансія куди можна всіх брати. А на складні інженерні, програмісти, технологи і т.д. вищої і середньої ланки треба СПЕЦІАЛІСТ і на місці.

ДумайтТЕ з точки зору роботодавця, а не робітника і тоді все стане ясно чи зможете ви платити за тих, кого нема, і чекати їх, коли роботу треба робити зараз, а якщо ви знайшли і навчили, то вже нічого чекати не треба і людина буде працювати і приносити прибуток і собі заробляти.

Енергетиків 100 000+Вольт обслуговування наразі не вистачає, бо треба диплом, відповідні знання і допуски, а допуск до обладнання 100 000+ Вольт мають ДУЖЕ МАЛО ЛЮДЕЙ, можете відсилати резюме в НЕК УкрЕнерго, державне підприємство.

Вичислиш з ВПН по IP??? чи як. Ну то я підтягну своїх знайомих військових, яким я багато що зробив і не взяв ні копійки за дорогі роботи і ремонти, ну і побачимо хто кого... Лякач ВПМ манкурт ...
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24.03.2025 16:51 Відповісти
Брехун на ВПН.

Ну як так, то де ти був, коли я сильно недоїдав після універу, коли не міг знайти нормальну роботу і жив у підвалі на роботі в Києві на Берестейці? Де ти був коли я пошкодив спину на роботі і щоб вилікуватися мусив брати кредит? Де ти був? Жив собі нормально, гуляв, відпочивав і т.д. А тут мені пишеш, що я щось винен, ну то живи і далі як жив і до мене і після мене.

А лякати мене не треба, бо військові нормальні не лякають, бо вони прекрасно бачать ті всі донати, дрони і допомоги, коли прости люди віддавали останнє, а отакі манкурти тут бігають і кричать на простих, бо нічого іншого зробити і не можете.

Якщо ти ВПН вояка такий крутий, то краще сходи до депутатів і чиновників, та розберися чому вони крадуть і крадуть на екіпі, зброї, тендерах для військових і т.д. ... Чи ссиконто туди і дадуть так, що мало не буде. То і бігає по форумах і ображає людей, бо нічого більше і не може.

Якби ти міг щось зробити, то робив би як інші, а не бігав і погрожував тут на форумах. ВПН бот, крутить тими локація то одна то інша ...
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24.03.2025 17:08 Відповісти
Дурень. Старлінк в армії - польський, а коли нема старлінку поруч тоді мобільний МТС.
от і все.
Але тобі це не зрозуміти - тому що ти ухилянт. Сцикун.
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24.03.2025 22:48 Відповісти
Ахаха, ну так. Вже є відмазки. МТС і ще щось, а може Водафон?

Я не ухилянт, я по закону маю БРОНЬ. Також є логістика і забезпечення. Якби все було ок, то військові не просили б на дрони, теплаки, авто і т.д.

Ну як там з чинушами підеш вирішувати, чи тут будеш стятися в коментарях? Там знов скандал і знов щось замутили.

Ти просто балабол, який нічого не може, от і все.

Баран розуміє, якщо всі підуть воювати, до через 10 днів більшість помре з голоду. А без зброї ще швидше. Будь який НОРМАЛЬНИЙ військовий розуміє, що без забезпечення йому кінець. А боти цього не розуміють.

І якщо ти дійсно військовий, то подумай від кого СтарЛінк Польський? і хто його передав і хто за нього заплатив, щоб ти міг тут своє лайно кидати. Хто ти без забезпечення?

Хто кричить, що воювати підуть всі - тупий агент москви, або манкурт в інтересах рф.
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26.03.2025 13:24 Відповісти
Вір в себе... Ти це рило будеш і на вулиці відкривати. Там і зустрінемось... Колись.
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26.03.2025 17:02 Відповісти
Не переживай манкурт, все буде. Особисто навряд, бо вірогідність цього практично нуль, але саме життя все розставить на місця і всім прийде по їх здобутках, як усю ту шоблу, яка все це почала. Погрожувати не треба, бо іноді бажання стають дійсністю і тоді прийдеться відповідати за сказане і погрози.

Судячи по МТС, який вже дочорта скільки років назад був і це пам'ятають тільки старі так детально, то ти просто ВЖЕ життям ображений старий дід чи предпенсія, яка сумлінно виконує роботу промоскальських наставників, щоб розсварити українців зсередини. Ну манкурт натуральний, як там при совках "образцово-показательный", ну бліна на лопаді заслужив точно.
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26.03.2025 18:49 Відповісти
Оцим підіть чи поїдьте і розкажіть про ваші 700грн УБД, їм буде певно дуже цікаво, бо не знають.
https://censor.net/ua/news/3543830/seredni-zarplaty-chynovnykiv-v-********-u-sichni/sortby/tree/order/asc/page/1#****************-c59f-467f-b17b-cd71267ce6ce
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28.03.2025 19:34 Відповісти
Прикро. Але з обранням залежного БоНевтіко Лідорорвича, зщагинуло більше мільйона. А ще, людські пра похерені. Феодалізм це благо порівнючи з Голобородькью
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22.03.2025 19:09 Відповісти
Хто не мрії побачити ***** в тому ж стані , як колись побачили мухамора кадафі -- той не людина .

Я же ж мрію побачити тако ж поряд з ****** усіх його виродків , кабаєву й усії його інших коханок .

Знаю , що подавна більшість не роздіяє таку мою мрію але ж закон бумерангу повинен спрацювати . Ось Свєтлана Алілуєва не була такою живодеркою як її батько -- але страждала усе життя ...
А ось ці виродкі такі ж самі як їх батько -- їх може вилікувати від повної відсустності людських почуттів тільки багнет-ніж , який обов"ясзково вставлять в дупу ***** !!!
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22.03.2025 21:55 Відповісти
 
 