Атака РФ на Запоріжжя: загинула ціла родина
Через вчорашню дронову атаку РФ на Запоріжжя загинула ціла родина.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, 5 постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя залишаються в лікарнях обласного центру на ранок.
"Дві жінки та два чоловіка з травмами середньої тяжкості. Немовля з контузією. Його стан медики також оцінюють, як середньої важкості", - йдеться у повідомленні.
За словами Федорова, ця атака забрала життя цілої родини.
"Тіла доньки і тата витягли з-під завалів. За життя мами медики боролися понад 10 годин, та, на жаль, врятувати її не вдалося.
З різними травмами до лікарів звернулося 12 людей.
Як повідомлялося, ввечері 21 березня російські загарбники атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожих обстрілів є загиблі та поранені.
Будь ласка, зачекайте...
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Я думав шо упороті фанати Трампа в Україні дезинтегрувалися як роса на сонці.
А нє, є ще...
При настанні "миру за формулою ПТНа-Трмпа" нас, тобто "біндєравцов" з "порохоботами" (в першу чергу військовослужбовців ЗСУ разом із родинами, "активістів" внесених до списків мертветчуківцями, україномовних "панаєхавших с западной" etc...) "виріжуть" (згноять в гулагах) неодмінно.
А "заброньовані Секси Маккартні", які всіх незгодних з "формулою ПТНа-Трмпа" посилають на три букви (тцк), звісно ж, "пріспасобяцца".
Може треба ще рабів?
Ракети спроектувати, то треба для цього можливості і час. А хто у владі, то чекати 15 років не хочуть, урвати треба зараз і тільки забудова і торгівля. Але тупі не шарять, що маржинальність (вихлоп бабла) зброї на порядки вища за оті всі забудови.
В свій час ссср німецьких інженерів вивозили і Гагарін полетів по факту на ракеті ФАУ-2, це відомо. Всю радіоелектроніку ссср зробили німці. Також літаки, танки, авто, мотоцикли і т.д. також все німці, а потім вже інші, коли ссср купував цілі заводи під ключ. Бо не було інженерів, інженерів не можна наловити в полі, інженерів вирощують мінімум 15 років і то, це так, якщо є основи.
Ні? Ну то чекаємо як буде легко жити при москалях...
Навіть зараз якщо все так добре і можна всіх гребти, то нахіба ці сотні зборів на дрони, авто, ремонти авто, тепловізори, екіп і т.д. Все ж є ... Чи не є?
Ото сидите в Польщі, то сидіть, і нема чого лізти. Польща ракету збити не може чи дрон який пролітає транзитом, сцикотно, а українцям розказують як треба. Розберуться і без манкуртів польських.
Навіть якщо мільйон поміняти то ще мільйонів 15 лишиться... А якщо це все робити грамотно: я додому - ти на фронт, а потім на 3 місяці Іван і ще на три петро. І так по 3 місяці наприклад. То все буде гуд. І ти війну побачиш і я сім'ю. І економіку будем по черзі тримати.
Мені нічим ні ти ні твій знайомий не поміг. І не треба мені ваша поміч жодна - крім ви на фронт, а я економіку піднімати і дрони купувати
Якщо така історія, то треба створювати інженерні інститути і вчити інженерів і техніків, які будуть розробляти і створювати зброю. Але це не така швидка історія, як наловити в бусіки і ляканих гнати в бій, воювати вони не будуть. Реально воїна треба вчити 5 років мінімум, їжа нормальна, качалка, медогляди, теорія, зброя і тоді це воїн, а там наловили здихликів і думають, що вони зроблять чудо ))) а еліта на броні нормально.
Якщо всі будуть УБД, то де брати бабло на виплати, пільги і т.д.? А військові прийдуть ще і будуть питати за житло нормально, БО ЗА ЩО ВОЮЮТЬ??? (більшість молоді до 40 років в Україні не мають власного житла, це ОФІЦІЙНА інформація). Депутати і чиновники не формують ВВП, вони просто сидять і отримують гарні з.п., а гроші роблять люди, бізнес.
Воювати це не просто дорого, це дуже дорого. Але у недалеких в голові не вистачає, що військового треба годувати, одягнути, дати зброю і гроші. Якщо інженери будуть воювати 6 через 6, то вони нічого не створять у принципі, так не працює психіка.
А воювати м'ясом України кінець, м'яса в раші банально більше, так ще і США тисне з іншого боку і шантажує.
Ну і лякати рашею не треба, це розуміють всі прості люди, а якщо раша прийде, то в першу чергу будуть знищені влада, судді, мажори і т.д., а потім прості люди, і саме владі найбільше треба боятися приходу москалів, бо це вже було як в першу чергу знищується влада, а ви тут простих лякаєте. А влада купує нові тачки і нерухомість, ну прикольно ....
5 років? В 22 пішов дупля не відбивав що таке війна. Життя навчило і тебе навчить. А нє то москальський тапок лизати будеш.
Або розповідати москалю коли вони твою жінку і дитину будуть рвати в сусідній кімнаті, а ти в сусідній лежатимеш.
Не лякай, хазяям своїм це пиши, бо вони свої 70 квартир від москалів як заховають? ну дітей вивезли, ну бабло також.
Я в перші дні все бачив, як депутати і сутті все кидали і тікали хто куди, а там маєтки ого го, коли я в ТРО допомагав і їздили по блокпостах.
Не пиши мені манкурт з ВПН про війну.
Ти мені про житло розповідаєш??? Мені не треба іди замість мене в війська я найду де жити...
То можна 3 через 9 якщо не 6 через 6... В рот я вас 'інженерів' мав... Бездарі Китай скупляють і в кучу збирають... За шалені гроші... При нормальних бригадах свої інженерні війська - іди туди.
Ти і тобі подібні це кінець України... бо військових 1 мільйон і це одні і ті ж люди... А десь мільйонів 30 тільки економічний фронт і все...
Влада залишиться владою. А саме вас і ваших близьких знищать.
Удачі.
Вже давно все сказано. Робить мільйон чи два під армію з нормальними виплатами + житло і т.д. (мінімум 250 000 грн), і вони ротуються по 2-3 місяці в три-чотири заходи. Коли вони у відпустці, то їм зберігається оплата мінімум 50 000 грн, вони не повинні шукати роботу.
Якщо ротувати всю країну, то це повна деградація по всіх рівнях і військові у відпустці роботу не знайдуть нормально, бо все одно вони через 3-6 місяців поїдуть знову на фронт. Який бізнес захоче таких брати, ніякий, навіть держава брати таких не хоче.
Гідна оплата і гідні умови і проблем не буде.
Я після школи просився в радіоелеткроніку в Корольова, і що? мені відмовили, бо там майже всі були по блату, як там казали курсанти, пільги + доступи по держ організацій + 45 на пенсію. Мене не взяли, я малий + сказали, що не пройшов.
Ну то я вивчився на енергетика і працюю, а тепер тут манкурт мені пише. Я інженер першої категорії, БРОНЬ, як у депутатів, але без мене в напругу від 100 000 Вольт ніхто не полізе, там одна помилка і смерть. Вдавися.
Тобі промосковській путані бронь дали. А нормальним чоловікам ні.
Тому ти путана в дома сидиш. І своє рило промосковське на військових відкриваєш... Поки що в інтернеті. Але нічо,вичислим і прийдем в гості. З електриками котрих мобілізували...
Шльондра ти ахметовська
Ото що написано повна єрунда, приватна компанія не буде і не зможе платити людині, якої нема, хто буде працювати, щоб компанія заробляла? Так закони написали, от тільки не написали де гроші брати. Навіть в держ установах не тримають резерв, або вакансія куди можна всіх брати. А на складні інженерні, програмісти, технологи і т.д. вищої і середньої ланки треба СПЕЦІАЛІСТ і на місці.
ДумайтТЕ з точки зору роботодавця, а не робітника і тоді все стане ясно чи зможете ви платити за тих, кого нема, і чекати їх, коли роботу треба робити зараз, а якщо ви знайшли і навчили, то вже нічого чекати не треба і людина буде працювати і приносити прибуток і собі заробляти.
Енергетиків 100 000+Вольт обслуговування наразі не вистачає, бо треба диплом, відповідні знання і допуски, а допуск до обладнання 100 000+ Вольт мають ДУЖЕ МАЛО ЛЮДЕЙ, можете відсилати резюме в НЕК УкрЕнерго, державне підприємство.
Вичислиш з ВПН по IP??? чи як. Ну то я підтягну своїх знайомих військових, яким я багато що зробив і не взяв ні копійки за дорогі роботи і ремонти, ну і побачимо хто кого... Лякач ВПМ манкурт ...
Ну як так, то де ти був, коли я сильно недоїдав після універу, коли не міг знайти нормальну роботу і жив у підвалі на роботі в Києві на Берестейці? Де ти був коли я пошкодив спину на роботі і щоб вилікуватися мусив брати кредит? Де ти був? Жив собі нормально, гуляв, відпочивав і т.д. А тут мені пишеш, що я щось винен, ну то живи і далі як жив і до мене і після мене.
А лякати мене не треба, бо військові нормальні не лякають, бо вони прекрасно бачать ті всі донати, дрони і допомоги, коли прости люди віддавали останнє, а отакі манкурти тут бігають і кричать на простих, бо нічого іншого зробити і не можете.
Якщо ти ВПН вояка такий крутий, то краще сходи до депутатів і чиновників, та розберися чому вони крадуть і крадуть на екіпі, зброї, тендерах для військових і т.д. ... Чи ссиконто туди і дадуть так, що мало не буде. То і бігає по форумах і ображає людей, бо нічого більше і не може.
Якби ти міг щось зробити, то робив би як інші, а не бігав і погрожував тут на форумах. ВПН бот, крутить тими локація то одна то інша ...
от і все.
Але тобі це не зрозуміти - тому що ти ухилянт. Сцикун.
Я не ухилянт, я по закону маю БРОНЬ. Також є логістика і забезпечення. Якби все було ок, то військові не просили б на дрони, теплаки, авто і т.д.
Ну як там з чинушами підеш вирішувати, чи тут будеш стятися в коментарях? Там знов скандал і знов щось замутили.
Ти просто балабол, який нічого не може, от і все.
Баран розуміє, якщо всі підуть воювати, до через 10 днів більшість помре з голоду. А без зброї ще швидше. Будь який НОРМАЛЬНИЙ військовий розуміє, що без забезпечення йому кінець. А боти цього не розуміють.
І якщо ти дійсно військовий, то подумай від кого СтарЛінк Польський? і хто його передав і хто за нього заплатив, щоб ти міг тут своє лайно кидати. Хто ти без забезпечення?
Хто кричить, що воювати підуть всі - тупий агент москви, або манкурт в інтересах рф.
Судячи по МТС, який вже дочорта скільки років назад був і це пам'ятають тільки старі так детально, то ти просто ВЖЕ життям ображений старий дід чи предпенсія, яка сумлінно виконує роботу промоскальських наставників, щоб розсварити українців зсередини. Ну манкурт натуральний, як там при совках "образцово-показательный", ну бліна на лопаді заслужив точно.
https://censor.net/ua/news/3543830/seredni-zarplaty-chynovnykiv-v-********-u-sichni/sortby/tree/order/asc/page/1#****************-c59f-467f-b17b-cd71267ce6ce
Я же ж мрію побачити тако ж поряд з ****** усіх його виродків , кабаєву й усії його інших коханок .
Знаю , що подавна більшість не роздіяє таку мою мрію але ж закон бумерангу повинен спрацювати . Ось Свєтлана Алілуєва не була такою живодеркою як її батько -- але страждала усе життя ...
А ось ці виродкі такі ж самі як їх батько -- їх може вилікувати від повної відсустності людських почуттів тільки багнет-ніж , який обов"ясзково вставлять в дупу ***** !!!