Атака РФ на Запоріжжя: загинула ціла родина

Через вчорашню дронову атаку РФ на Запоріжжя загинула ціла родина.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, 5 постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя залишаються в лікарнях обласного центру на ранок.

"Дві жінки та два чоловіка з травмами середньої тяжкості. Немовля з контузією. Його стан медики також оцінюють, як середньої важкості", - йдеться у повідомленні.

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За словами Федорова, ця атака забрала життя цілої родини.

"Тіла доньки і тата витягли з-під завалів. За життя мами медики боролися понад 10 годин, та, на жаль, врятувати її не вдалося.

З різними травмами до лікарів звернулося 12 людей.

Як повідомлялося, ввечері 21 березня російські загарбники атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожих обстрілів є загиблі та поранені.