Атака РФ на Запоріжжя: кількість жертв зросла до трьох, 12 людей поранено

Кількість жертв вчорашньої ворожої атаки на Запоріжжя зросла до трьох осіб.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно у лікарні померла 38-річна жінка, яка дістала надважкі поранення через нічну атаку росіян. Медики понад 10 годин боролися за її життя", - зауважив він.

Таким чином, за словами Федорова, ворожа атака на Запоріжжя забрала життя 3 людей. 12 людей зазнали поранень різного ступеня важкості.

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Як повідомлялося, ввечері 21 березня російські загарбники атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожих обстрілів є загиблі та поранені.