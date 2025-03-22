Атака РФ на Запоріжжя: кількість жертв зросла до трьох, 12 людей поранено
Кількість жертв вчорашньої ворожої атаки на Запоріжжя зросла до трьох осіб.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно у лікарні померла 38-річна жінка, яка дістала надважкі поранення через нічну атаку росіян. Медики понад 10 годин боролися за її життя", - зауважив він.
Таким чином, за словами Федорова, ворожа атака на Запоріжжя забрала життя 3 людей. 12 людей зазнали поранень різного ступеня важкості.
Як повідомлялося, ввечері 21 березня російські загарбники атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожих обстрілів є загиблі та поранені.
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Oleksandr Valovyi
показати весь коментар22.03.2025 09:34 Відповісти Мені подобається 2
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