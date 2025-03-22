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Новини Обстріли Запоріжжя Атака РФ на Запоріжжя
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Атака РФ на Запоріжжя: кількість жертв зросла до трьох, 12 людей поранено

Обстріл Запоріжжя 21 березня

Кількість жертв вчорашньої ворожої атаки на Запоріжжя зросла до трьох осіб.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно у лікарні померла 38-річна жінка, яка дістала надважкі поранення через нічну атаку росіян. Медики понад 10 годин боролися за її життя", - зауважив він.

Таким чином, за словами Федорова, ворожа атака на Запоріжжя забрала життя 3 людей. 12 людей зазнали поранень різного ступеня важкості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували Запоріжжя 12 "Шахедами", - поліція. ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, ввечері 21 березня російські загарбники атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожих обстрілів  є загиблі та поранені.

Автор: 

Запоріжжя (2258) жертви (1777) Запорізька область (3558) Шахед (932) Запорізький район (94)


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22.03.2025 09:34 Відповісти
 
 