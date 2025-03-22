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Новини Фото Шахедна атака на Запоріжжя
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Росіяни атакували Запоріжжя 12 "Шахедами", - поліція. ФОТОрепортаж

Ввечері 21 березня російські окупанти атакували Запоріжжя 12 безпілотниками типу "Шахед", двоє людей загинули, девʼятеро - поранені. Також є численні пошкодження.

Про це повідомляє поліція Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти атакували обласний центр дванадцятьма БпЛА типу "Shahed". Унаслідок влучань по житлових забудовах зайнялися пожежі, зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури", - розповіли правоохоронці.

Обстріл Запоріжжя 21 березня

Наразі відомо про дев'ятьох поранених людей (серед них немовля) та двох загиблих - 41-річного чоловіка та його 14-річну доньку.

Обстріл Запоріжжя 21 березня

Як розповіли у поліції, загалом пошкоджено 6 багатоповерхових будинків, один приватний будинок, будівлю дитячого садка та заклад харчування.

Обстріл Запоріжжя 21 березня

На місцях працюють парамедики, наряди поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, рятувальники ДСНС та всі необхідні служби міста.

Обстріл Запоріжжя 21 березня

Розгорнуто мобільний пункт прийому заяв та повідомлень громадян, постраждалих унаслідок ворожої атаки.

Обстріл Запоріжжя 21 березня

Обстріл Запоріжжя 21 березня

Обстріл Запоріжжя 21 березня

Раніше повідомлялося, що ввечері 21 березня російські загарбники атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожих обстрілів загинули дві людини, є поранені.

Дивіться також: Загарбники атакували Запоріжжя, загинули дві людини, серед них 14-річна дівчинка, кількість поранених зросла до дев’яти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: 

Запоріжжя (2258) Запорізька область (3558) атака (336) Шахед (932) Запорізький район (94)


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