Брекельманс та Умєров обговорили пришвидшення військових поставок та збільшення виробництва безпілотників

Брекельманс поговорив з Умєровим

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс обговорив із очільником оборонного відомства України Рустемом Умєровим пришвидшення військових поставок та збільшення виробництва безпілотників.

Про це Брекельманс повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Глава Міноборони Нідерландів наголосив, що підтримка України з боку його країни залишається незмінною.

"Ми обговорили шляхи підтримки міцного миру, пришвидшення військових поставок та збільшення виробництва безпілотників в обох наших країнах. Багато дипломатичних подій, але одне залишається незмінним: наша підтримка України", - написав Брекельманс.

20.05.2025 23:06 Відповісти
Після скандальних мін, 53 млрд. за не поставлену зброю, безпілотників, яких немає у військах чи які потребують доопрацювання у військах, провалів з мобілізацією і т.п. виникає думка чи потрібен нам такий мо...
показати весь коментар
21.05.2025 00:36 Відповісти
 
 