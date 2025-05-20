Брекельманс та Умєров обговорили пришвидшення військових поставок та збільшення виробництва безпілотників

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс обговорив із очільником оборонного відомства України Рустемом Умєровим пришвидшення військових поставок та збільшення виробництва безпілотників.

Про це Брекельманс повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Глава Міноборони Нідерландів наголосив, що підтримка України з боку його країни залишається незмінною.

"Ми обговорили шляхи підтримки міцного миру, пришвидшення військових поставок та збільшення виробництва безпілотників в обох наших країнах. Багато дипломатичних подій, але одне залишається незмінним: наша підтримка України", - написав Брекельманс.

