Оборонне виробництво України зросло з $1 до $35 млрд за час повномасштабного вторгнення, - Умєров

Україна отримала 1 000 ноутбуків, планшети та обладнання для бойових систем

Україна збільшила обсяг оборонного виробництва з 1 мільярда доларів у 2022 році до 35 мільярдів доларів (31 млрд євро) у 2025 році.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша зброя - це зброя Європи", - наголосив Умєров. За його словами, такий ріст став можливим завдяки спільним зусиллям з партнерами і потужному внутрішньому потенціалу. Він додав, що підтримка української оборонної промисловості - це внесок у безпеку всього континенту.

Ключовою темою зустрічі стала нова ініціатива ЄС SAFE (Security Action for Europe), загальним обсягом 150 мільярдів євро. Вона створює механізми закупівель у критично важливих напрямах і відкриває для України можливість повноцінної інтеграції в оборонний простір Європи.

Умєров закликав європейських партнерів робити пріоритетом закупівлі саме в українській оборонній промисловості. Зокрема, у напрямах виробництва БПЛА, 155-мм боєприпасів, артилерії, ППО та засобів РЕБ. Так, якщо у 2022 році Україна взагалі не виробляла 155-мм снарядів, то нині вже спільно з партнерами може виготовляти понад 1 мільйон таких боєприпасів щороку.

Він подякував союзникам за підтримку та наголосив, що великі спільні проєкти з українською участю здатні гарантувати довгострокову стабільність на континенті.

+10
Що харашо? Навіть патронного заводу нема. Міни такі, як лайно з дупи умєрова.
показати весь коментар
20.05.2025 15:15 Відповісти
+8
Хто бажає посміятися?
показати весь коментар
20.05.2025 15:16 Відповісти
+8
Краще б сказав наскільки впала у 2021 році в порівнянні із 2018.
показати весь коментар
20.05.2025 15:17 Відповісти
Хорошо, но всё ещё мало.
показати весь коментар
20.05.2025 15:11 Відповісти
Що харашо? Навіть патронного заводу нема. Міни такі, як лайно з дупи умєрова.
показати весь коментар
20.05.2025 15:15 Відповісти
Це він ******* про диверсію на мінах? Чи про те військове виробництво, що за бабки відправляється на експорт?
показати весь коментар
20.05.2025 15:14 Відповісти
Ну чимось же воюють. Тай інспектори ЄС працюють на оборонних заводах, щоб зайве не скомуніздили.
показати весь коментар
20.05.2025 15:23 Відповісти
Ви шуткуєте? Які інспектори? З якими повноваженнями? Що це за нові фантасмагорії?
*****, які інспектори? Де суспільство, яке повинно контролювати?
показати весь коментар
20.05.2025 15:59 Відповісти
Це дійсно маніпуляції. 1 млрд - це фактичне виробництво ОПК за 2022 рік. Виробничі можливості були значно більші. А 35 млрд у 2015 - це виробничі можливості. Фактичне виробництво ОПК близько 10 млрд доларів.
показати весь коментар
20.05.2025 15:40 Відповісти
* 2025 а не 2015
показати весь коментар
20.05.2025 15:42 Відповісти
Це не маніпуляції. Це він сцить в очі, товсун.
Навіть грьобаного шахеда з моторчиком не спромоглися випустить.
******* щось про Паляницю. Де вона ? де літає? Взагалі - уявляєте зброю з поганялом Паляниця?
показати весь коментар
20.05.2025 16:01 Відповісти
А Вас не дратує ,"всепереможність" оцих киздаболів ?
показати весь коментар
20.05.2025 15:15 Відповісти
Де три тисячі ракет обіцяних Зеленським?
показати весь коментар
20.05.2025 15:16 Відповісти
Хто бажає посміятися?
показати весь коментар
20.05.2025 15:16 Відповісти
74% якось мало. Треба 174% ну принаймні 124%. Щось пошкодували бюджета ОПшечка
показати весь коментар
20.05.2025 15:18 Відповісти
Не над чем тут смеяться(((
показати весь коментар
20.05.2025 15:19 Відповісти
Можно уточнить : шо это и откуда ?
показати весь коментар
20.05.2025 15:41 Відповісти
Це з сьогоднішнього:
"Рівень довіри до президента Зеленського зріс до 74%.
Такі дані публікує Київський міжнародний інститут соціології."
показати весь коментар
20.05.2025 17:30 Відповісти
Краще б сказав наскільки впала у 2021 році в порівнянні із 2018.
показати весь коментар
20.05.2025 15:17 Відповісти
Скільки з цих коштів пішли на міни , що не взриваються і інші розпили ?
показати весь коментар
20.05.2025 15:17 Відповісти
При цьому регулярно з'являються новини про те як русня модифікує і застосовує покращені ракети і шахеди, а Україна?
показати весь коментар
20.05.2025 15:18 Відповісти
А ЯКБИ НЕ КРАЛИ? У тому числі й не будуючи захисні лінії оборони , на кшталт тим, які вовка здав по Оманських договорняках як НЕЛОХ ... А якби не гноїли млрд в гнилих мінах та гарматах? А якби навіть не прямо не вбивали армію , а вичищали її від НАТІВСЬКОГО вишколу генералів та просто офіцерів розвідників таких як Червінський...
Умєров продовжує все надалі робити для дуржбанів Пу та Донні ? Ну нічго що ЄС підключилися з контролем , але ж що там з фронту офіцери та рядові передають , які фото про ********** та й не тільки...
показати весь коментар
20.05.2025 15:23 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2025 15:25 Відповісти
"Із 247 тисяч поставлених мін бракованими визнано 120 тисяч, згідно з джерелами, близькими до справи. А насправді браковані майже всі, проте чимало командирів не подавали рекламації через побоювання, що їх покарають за критику." Джерело: https://censor.net/ua/r3549501
показати весь коментар
20.05.2025 15:29 Відповісти
А що там з Оманом? Вже можно робити балістику?
показати весь коментар
20.05.2025 15:35 Відповісти
Потрібно ще збільшити в 10 раз до 350 мільярдів!
показати весь коментар
20.05.2025 15:40 Відповісти
А не можна було це робити чотири роки тому?
показати весь коментар
20.05.2025 15:41 Відповісти
і скільки цікаво це зелене єрмочмо краде щороку, бізнес на крові військови, цивільних, дітей
показати весь коментар
20.05.2025 15:41 Відповісти
Цілих 35 лярдів і повноцінного аналогу х101 нема? В 2019 році на завершення розробки грому 2 потрібно було всього навсього 30 лямів доларів, але хтось закрив цю програму " за ненадібністю"
показати весь коментар
20.05.2025 15:52 Відповісти
А чому перестали палати кац.НПЗ?
показати весь коментар
20.05.2025 15:54 Відповісти
В 35 раз більше стали красти.
показати весь коментар
20.05.2025 15:59 Відповісти
Треба розуміти, на скільки більше зросли їх "прибутки".
показати весь коментар
20.05.2025 16:15 Відповісти
Так само як татаров вбив 30 чеченців молотком.
показати весь коментар
20.05.2025 21:42 Відповісти
 
 