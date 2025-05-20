Оборонне виробництво України зросло з $1 до $35 млрд за час повномасштабного вторгнення, - Умєров

Україна збільшила обсяг оборонного виробництва з 1 мільярда доларів у 2022 році до 35 мільярдів доларів (31 млрд євро) у 2025 році.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша зброя - це зброя Європи", - наголосив Умєров. За його словами, такий ріст став можливим завдяки спільним зусиллям з партнерами і потужному внутрішньому потенціалу. Він додав, що підтримка української оборонної промисловості - це внесок у безпеку всього континенту.

Ключовою темою зустрічі стала нова ініціатива ЄС SAFE (Security Action for Europe), загальним обсягом 150 мільярдів євро. Вона створює механізми закупівель у критично важливих напрямах і відкриває для України можливість повноцінної інтеграції в оборонний простір Європи.

Умєров закликав європейських партнерів робити пріоритетом закупівлі саме в українській оборонній промисловості. Зокрема, у напрямах виробництва БПЛА, 155-мм боєприпасів, артилерії, ППО та засобів РЕБ. Так, якщо у 2022 році Україна взагалі не виробляла 155-мм снарядів, то нині вже спільно з партнерами може виготовляти понад 1 мільйон таких боєприпасів щороку.

Він подякував союзникам за підтримку та наголосив, що великі спільні проєкти з українською участю здатні гарантувати довгострокову стабільність на континенті.

