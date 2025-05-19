УКР
Узгоджено покроковий план реалізації домовленості про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000", - Умєров

Обмін полоненими 19 квітня

Сьогодні, 19 травня 2025 року під час доповіді президенту України міністр оборони Рустем Умєров детально поінформував про результати перемовин у Туреччині та подальші кроки України.

Про це Умєров повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"Незважаючи на всю складність і чутливість діалогу у Стамбулі, українська делегація провела роботу в межах і чітко дотримуючись визначених Президентом директив.

Ключовий результат - попередня домовленість про обмін у форматі 1000 на 1000. Важливий обмін, який вимагає злагоджених дій усіх відповідальних державних інституцій", - наголошує він.

Саме тому, як зазначає Умєрова, за дорученням глави держави, учора він провів засідання ради Координаційного штабу з питань військовополонених. До роботи залучено всі ключові інституції: Міноборони, ГУР МО, СБУ, СЗР, МВС, Офіс Уповноваженого з прав людини.

"Узгоджено покроковий план реалізації домовленості - з урахуванням безпекових, гуманітарних та логістичних аспектів, і завдання на найближчі дні. Наша мета незмінна - повернути кожного", - резюмує Умєров.

Нагадаємо, що домовленість про одночасне звільнення та передачу полонених 1000 на 1000 осіб були досягнуті між делегаціями України та РФ в Стамбулі 16 травня 2025 року.

чекайте, від домовленості обміну 1000на1000 минуло чотири дні (насправді, вона була 15 травня!) - а досі нема жодного практичного результату!

Та навіть зайве нагадувати, що українська делегація їхала на ці переговори з завданням досягти обміну "всіх-на-всіх"!
19.05.2025 16:34 Відповісти
 
 