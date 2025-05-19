РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9938 посетителей онлайн
Новости Обмен пленными Мирные переговоры
901 1

Согласован пошаговый план реализации договоренности об обмене пленными в формате "1000 на 1000", - Умеров

Обмен пленными 19 апреля

Сегодня, 19 мая 2025 года во время доклада президенту Украины министр обороны Рустем Умеров подробно проинформировал о результатах переговоров в Турции и дальнейших шагах Украины.

Об этом Умеров сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря на всю сложность и чувствительность диалога в Стамбуле, украинская делегация провела работу в рамках и четко придерживаясь определенных президентом директив.

Ключевой результат - предварительная договоренность об обмене в формате "1000 на 1000". Важный обмен, который требует слаженных действий всех ответственных государственных институтов", - отмечает он.

Именно поэтому, как отмечает Умерова, по поручению главы государства, вчера он провел заседание совета Координационного штаба по вопросам военнопленных. К работе привлечены все ключевые институты: Минобороны, ГУР МО, СБУ, СВР, МВД, Офис Уполномоченного по правам человека.

Также читайте: СБУ начала подготовку к обмену пленными в формате "1000 на 1000"

"Согласован пошаговый план реализации договоренности - с учетом безопасности, гуманитарных и логистических аспектов, и задачи на ближайшие дни. Наша цель неизменна - вернуть каждого", - резюмирует Умеров.

Напомним, что договоренность об одновременном освобождении и передаче пленных 1000 на 1000 человек были достигнуты между делегациями Украины и РФ в Стамбуле 16 мая 2025 года.

Автор: 

обмен (1490) пленные (2218) переговоры с Россией (1300) Умеров Рустем (632)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чекайте, від домовленості обміну 1000на1000 минуло чотири дні (насправді, вона була 15 травня!) - а досі нема жодного практичного результату!

Та навіть зайве нагадувати, що українська делегація їхала на ці переговори з завданням досягти обміну "всіх-на-всіх"!
показать весь комментарий
19.05.2025 16:34 Ответить
 
 