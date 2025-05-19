Согласован пошаговый план реализации договоренности об обмене пленными в формате "1000 на 1000", - Умеров

Сегодня, 19 мая 2025 года во время доклада президенту Украины министр обороны Рустем Умеров подробно проинформировал о результатах переговоров в Турции и дальнейших шагах Украины.

"Несмотря на всю сложность и чувствительность диалога в Стамбуле, украинская делегация провела работу в рамках и четко придерживаясь определенных президентом директив.

Ключевой результат - предварительная договоренность об обмене в формате "1000 на 1000". Важный обмен, который требует слаженных действий всех ответственных государственных институтов", - отмечает он.

Именно поэтому, как отмечает Умерова, по поручению главы государства, вчера он провел заседание совета Координационного штаба по вопросам военнопленных. К работе привлечены все ключевые институты: Минобороны, ГУР МО, СБУ, СВР, МВД, Офис Уполномоченного по правам человека.

"Согласован пошаговый план реализации договоренности - с учетом безопасности, гуманитарных и логистических аспектов, и задачи на ближайшие дни. Наша цель неизменна - вернуть каждого", - резюмирует Умеров.

Напомним, что договоренность об одновременном освобождении и передаче пленных 1000 на 1000 человек были достигнуты между делегациями Украины и РФ в Стамбуле 16 мая 2025 года.