СБУ начала подготовку к обмену пленными в формате "1000 на 1000"

Объединенный центр по координации поиска и освобождения пленных при Службе безопасности Украины уже начал подготовительные мероприятия к масштабному обмену пленными в формате "1000 на 1000" человек.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, СБУ формирует перечень российских военных, которые удерживаются в украинском плену и которые могут быть переданы России.

Кроме того, Служба безопасности Украины совместно с Министерством здравоохранения и всеми соответствующими структурами нашего государства готовится к возвращению украинских воинов, находящихся во вражеском плену.

Среди прочего, готовится соответствующая инфраструктура, локации и медицинский персонал, необходимые для приема, сопровождения и реабилитации наших военных.

Напомним, что договоренность об одновременном освобождении и передаче пленных 1000 на 1000 человек были достигнуты между делегациями Украины и РФ в Стамбуле 16 мая 2025 года.