СБУ начала подготовку к обмену пленными в формате "1000 на 1000"

СБУ начала подготовку к обмену 1000 на 1000 человек

Объединенный центр по координации поиска и освобождения пленных при Службе безопасности Украины уже начал подготовительные мероприятия к масштабному обмену пленными в формате "1000 на 1000" человек.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, СБУ формирует перечень российских военных, которые удерживаются в украинском плену и которые могут быть переданы России.

Кроме того, Служба безопасности Украины совместно с Министерством здравоохранения и всеми соответствующими структурами нашего государства готовится к возвращению украинских воинов, находящихся во вражеском плену.

Среди прочего, готовится соответствующая инфраструктура, локации и медицинский персонал, необходимые для приема, сопровождения и реабилитации наших военных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обмен пленными "1000 на 1000" может состояться на следующей неделе, - Буданов

Напомним, что договоренность об одновременном освобождении и передаче пленных 1000 на 1000 человек были достигнуты между делегациями Украины и РФ в Стамбуле 16 мая 2025 года.

Автор: 

ну хоч про щось договорились
17.05.2025 17:06 Ответить
Це єдине за ради чого треба було їхати до Туреччини,кожен Українець на вагу золота.Надіємось що кацапи таки дотримають слово заберуть своїх свинособак і повернуть наших героїв до дому до рідних
17.05.2025 17:09 Ответить
Это удар по морде с размаху тем кто в ответ на видео с военными преступлениями, где орки расстреливают наших пленных - требуют пленных не брать. Если не брать пленных - на кого менять наших пацанов будем? Российский плен это не курорт и не санаторий. Решение конечно на поле боя принимает непосредственно боец, но в любом случае пленный стоит дороже чем убитый. Как минимум потому что тот кто сдается - он не пытается перед своей смертью убить кого то из наших.
17.05.2025 17:18 Ответить
Азов та 36 Миколаївська Бригада Морпіхів - з травня 22 року у катівнях - дай Бог шоб їх обміняли, хоча всі інші теж повинні бути вдома. **** війна клята.
17.05.2025 17:21 Ответить
Це добре. А скільки ще невідомих в тюрмах і госпіталях з графи "пропали безвісті".
Шашлики проклятого zброду
17.05.2025 19:06 Ответить
 
 