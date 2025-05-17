Обмен пленными "1000 на 1000" может состояться на следующей неделе, - Буданов

Самый большой обмен пленными в формате "1000 на 1000" может состояться уже на следующей неделе.

Об этом глава ГУР Крыло Буданов сказал в комментарии для ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

"Надеюсь, это произойдет на следующей неделе. По спискам, вы же понимаете - будет обмен, скажем так, кого сможем забрать - того будем забирать. И так же - отдавать", - уточнил он.

Напомним, 16 мая во время переговоров Украины и РФ в Стамбуле делегации договорились об обмене военнопленными в формате "1000 на 1000".

Министр обороны Украины Рустем Умеров тогда сказал, что обмен может состояться уже в ближайшее время: "Мы знаем дату, но пока не будем называть ее".

