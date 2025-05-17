РУС
Обмен пленными "1000 на 1000" может состояться на следующей неделе, - Буданов

Буданов рассказал об обмене пленными 1000 на 1000

Самый большой обмен пленными в формате "1000 на 1000" может состояться уже на следующей неделе.

Об этом глава ГУР Крыло Буданов сказал в комментарии для ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

"Надеюсь, это произойдет на следующей неделе. По спискам, вы же понимаете - будет обмен, скажем так, кого сможем забрать - того будем забирать. И так же - отдавать", - уточнил он.

Напомним, 16 мая во время переговоров Украины и РФ в Стамбуле делегации договорились об обмене военнопленными в формате "1000 на 1000".

Министр обороны Украины Рустем Умеров тогда сказал, что обмен может состояться уже в ближайшее время: "Мы знаем дату, но пока не будем называть ее".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Работа по возвращению украинских пленных в рамках обмена "1000 на 1000" уже началась, - ГУР

Буданов Кирилл (484) военнопленные (1180) обмен (1490) пленные (2217)
Топ комментарии
+8
Єдиний позитив від так званих переговорів ,все решта були приниження і вимоги капітуляції і навіть ніхто не дав рашиським чортам гідної відповілі.
показать весь комментарий
17.05.2025 14:55 Ответить
+5
Іпать ти кончене
показать весь комментарий
17.05.2025 14:51 Ответить
+4
Цікаво, навіщо трубіти це по декілька разів на день, і з різних рупорів? Банальний чорний піар.
показать весь комментарий
17.05.2025 16:48 Ответить
Будванга прокинулася
показать весь комментарий
17.05.2025 14:53 Ответить
Скільки радості в Будананова! Наших поленених 9000 , а москалів 3000.Цікаво на кого будуть міняти 6000 українців????? Правильно будуть мінять на вбивць і гвалтівників яких поки що не видають1 до 20, а потім Зеленський подасть з Будановим ,як велику перемогу. Це вже було з вбивцями з Беркуту.
показать весь комментарий
17.05.2025 15:05 Ответить
Дозвольте поцікавитися джерелом звідки взяті цифри полонених
показать весь комментарий
17.05.2025 15:22 Ответить
Головне щоб відбувся цей обмін.
показать весь комментарий
17.05.2025 15:21 Ответить
Це був би найсвітліший день.
Хай справдиться так.
показать весь комментарий
17.05.2025 16:00 Ответить
відбудеться і скажеш. Чо спішить
показать весь комментарий
17.05.2025 18:53 Ответить
 
 