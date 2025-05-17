1 115 10
Обмен пленными "1000 на 1000" может состояться на следующей неделе, - Буданов
Самый большой обмен пленными в формате "1000 на 1000" может состояться уже на следующей неделе.
Об этом глава ГУР Крыло Буданов сказал в комментарии для ТСН, информирует Цензор.НЕТ.
"Надеюсь, это произойдет на следующей неделе. По спискам, вы же понимаете - будет обмен, скажем так, кого сможем забрать - того будем забирать. И так же - отдавать", - уточнил он.
Напомним, 16 мая во время переговоров Украины и РФ в Стамбуле делегации договорились об обмене военнопленными в формате "1000 на 1000".
Министр обороны Украины Рустем Умеров тогда сказал, что обмен может состояться уже в ближайшее время: "Мы знаем дату, но пока не будем называть ее".
Топ комментарии
+8 Володимир Омельянов
показать весь комментарий17.05.2025 14:55 Ответить Ссылка
+5 Bogdan #603107
показать весь комментарий17.05.2025 14:51 Ответить Ссылка
+4 CrossFirenko
показать весь комментарий17.05.2025 16:48 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хай справдиться так.