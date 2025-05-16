РУС
Работа по возвращению украинских пленных в рамках обмена "1000 на 1000" уже началась, - ГУР

Обмен пленными 1000 на 1000 - ГУР рассказало подробности

Главное управление разведки Министерства обороны Украины уже начало работу над списками украинцев, которые будут возвращены на Родину в рамках обмена пленными в формате "1000 на 1000".

Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий во время брифинга по итогам переговоров в Стамбуле, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российская сторона согласилась осуществить обмен тысячи человек. В ближайшее время, уже начиная с сегодняшнего дня, мы прорабатываем списки тех лиц, которые будут возвращены на Родину. Мы имеем нормальный опыт работы с российской стороной", - рассказал Скибицкий.

Он также напомнил, что сегодня состоялось возвращение тел погибших героев, и заверил, что Украина будет "делать все для того, чтобы каждый гражданин вернулся домой".

Дай бог, щоб все здійснилося! Поміняти наших хдопців на лишнєхромосомних виродків!
16.05.2025 18:56 Ответить
Поповнять касапам орків для мясних штурмів.
16.05.2025 19:05 Ответить
та пофігу. Нам треба наших вернути які там роками в тюрмах - а в них сімї родини кохання плани на життя і тд

Ми ж не рузкіе - що люди це як одноразовий стаканчик
16.05.2025 19:07 Ответить
саме так. Завжди потрібно обирати менше зло
16.05.2025 19:21 Ответить
Обмен 1000 на 1000 - это хорошо.
И не надо тут паясничать.
Все будут рады.
16.05.2025 19:30 Ответить
росіянці не факт - в них традиція така закопувати своїх на максимум
16.05.2025 19:33 Ответить
Попів московсого паханату побільше наловіть і обмін прискориться.
16.05.2025 21:22 Ответить
на ту срань навіть риба не клює....
