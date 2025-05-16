Работа по возвращению украинских пленных в рамках обмена "1000 на 1000" уже началась, - ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины уже начало работу над списками украинцев, которые будут возвращены на Родину в рамках обмена пленными в формате "1000 на 1000".

Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий во время брифинга по итогам переговоров в Стамбуле, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российская сторона согласилась осуществить обмен тысячи человек. В ближайшее время, уже начиная с сегодняшнего дня, мы прорабатываем списки тех лиц, которые будут возвращены на Родину. Мы имеем нормальный опыт работы с российской стороной", - рассказал Скибицкий.

Он также напомнил, что сегодня состоялось возвращение тел погибших героев, и заверил, что Украина будет "делать все для того, чтобы каждый гражданин вернулся домой".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время состоится обмен пленными "1000 на 1000". Дата уже известна, - Умеров. ВИДЕО