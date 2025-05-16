Робота щодо повернення українських полонених у рамках обміну "1000 на 1000" вже почалася, - ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вже розпочало роботу над списками українців, які будуть повернуті на Батьківщину у рамках обміну полоненими у форматі "1000 на 1000".

Про це заявив заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький під час брифінгу за підсумком переговорів у Стамбулі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російська сторона погодилася здійснити обмін тисячі осіб. Найближчим часом, уже починаючи відсьогодні, ми опрацьовуємо списки тих осіб, які будуть повернені на Батьківщину. Ми маємо нормальний досвід роботи з російською стороною", - розповів Скібіцький.

Він також нагадав, що сьогодні відбулося повернення тіл загиблих героїв, і запевнив, що Україна буде "робити все для того, щоб кожен громадянин повернувся додому".

