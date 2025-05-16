УКР
Робота щодо повернення українських полонених у рамках обміну "1000 на 1000" вже почалася, - ГУР

Обмін полоненими 1000 на 1000 - ГУР розповіло деталі

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вже розпочало роботу над списками українців, які будуть повернуті на Батьківщину у рамках обміну полоненими у форматі "1000 на 1000".

Про це заявив заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький під час брифінгу за підсумком переговорів у Стамбулі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російська сторона погодилася здійснити обмін тисячі осіб. Найближчим часом, уже починаючи відсьогодні, ми опрацьовуємо списки тих осіб, які будуть повернені на Батьківщину. Ми маємо нормальний досвід роботи з російською стороною", - розповів Скібіцький.

Він також нагадав, що сьогодні відбулося повернення тіл загиблих героїв, і запевнив, що Україна буде "робити все для того, щоб кожен громадянин повернувся додому".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Найближчим часом відбудеться обмін полоненими "1000 на 1000". Дата вже відома, - Умєров. ВIДЕО

військовополонені (1047) обмін (1272) Скібіцький Вадим (297) ГУР (637)
Дай бог, щоб все здійснилося! Поміняти наших хдопців на лишнєхромосомних виродків!
16.05.2025 18:56 Відповісти
Поповнять касапам орків для мясних штурмів.
16.05.2025 19:05 Відповісти
та пофігу. Нам треба наших вернути які там роками в тюрмах - а в них сімї родини кохання плани на життя і тд

Ми ж не рузкіе - що люди це як одноразовий стаканчик
16.05.2025 19:07 Відповісти
саме так. Завжди потрібно обирати менше зло
16.05.2025 19:21 Відповісти
Обмен 1000 на 1000 - это хорошо.
И не надо тут паясничать.
Все будут рады.
16.05.2025 19:30 Відповісти
росіянці не факт - в них традиція така закопувати своїх на максимум
16.05.2025 19:33 Відповісти
Попів московсого паханату побільше наловіть і обмін прискориться.
16.05.2025 21:22 Відповісти
на ту срань навіть риба не клює....
17.05.2025 01:10 Відповісти
 
 