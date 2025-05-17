УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10816 відвідувачів онлайн
Новини Обмін полоненими
1 115 10

Обмін полоненими "1000 на 1000" може відбутися наступного тижня, - Буданов

Буданов розповів про обмін полоненими 1000 на 1000

Найбільший обмін полоненими у форматі "1000 на 1000" може відбутися вже наступного тижня.

Про це очільник ГУР Крило Буданов сказав у коментарі для ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

"Сподіваюсь, це станеться на наступному тижні. За списками, ви ж розумієте — буде обмін, скажімо так, кого зможемо забрати — того будемо забирати. І так само віддавати", - уточнив він.

Нагадаємо, 16 травня під час перемовин України та РФ у Стамбулі делегації домовилися про обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000".

Міністр оборони України Рустем Умєров тоді сказав, що обмін може відбутися вже найближчим часом: "Ми знаємо дату, але поки що не будемо називати її".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Робота щодо повернення українських полонених у рамках обміну "1000 на 1000" вже почалася, - ГУР

Автор: 

Буданов Кирило (521) військовополонені (1047) обмін (1272) полонені (2341)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Єдиний позитив від так званих переговорів ,все решта були приниження і вимоги капітуляції і навіть ніхто не дав рашиським чортам гідної відповілі.
показати весь коментар
17.05.2025 14:55 Відповісти
+5
Іпать ти кончене
показати весь коментар
17.05.2025 14:51 Відповісти
+4
Цікаво, навіщо трубіти це по декілька разів на день, і з різних рупорів? Банальний чорний піар.
показати весь коментар
17.05.2025 16:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Іпать ти кончене
показати весь коментар
17.05.2025 14:51 Відповісти
Будванга прокинулася
показати весь коментар
17.05.2025 14:53 Відповісти
Єдиний позитив від так званих переговорів ,все решта були приниження і вимоги капітуляції і навіть ніхто не дав рашиським чортам гідної відповілі.
показати весь коментар
17.05.2025 14:55 Відповісти
Скільки радості в Будананова! Наших поленених 9000 , а москалів 3000.Цікаво на кого будуть міняти 6000 українців????? Правильно будуть мінять на вбивць і гвалтівників яких поки що не видають1 до 20, а потім Зеленський подасть з Будановим ,як велику перемогу. Це вже було з вбивцями з Беркуту.
показати весь коментар
17.05.2025 15:05 Відповісти
Дозвольте поцікавитися джерелом звідки взяті цифри полонених
показати весь коментар
17.05.2025 15:22 Відповісти
Головне щоб відбувся цей обмін.
показати весь коментар
17.05.2025 15:21 Відповісти
Це був би найсвітліший день.
Хай справдиться так.
показати весь коментар
17.05.2025 16:00 Відповісти
Цікаво, навіщо трубіти це по декілька разів на день, і з різних рупорів? Банальний чорний піар.
показати весь коментар
17.05.2025 16:48 Відповісти
відбудеться і скажеш. Чо спішить
показати весь коментар
17.05.2025 18:53 Відповісти
 
 