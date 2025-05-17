Обмін полоненими "1000 на 1000" може відбутися наступного тижня, - Буданов

Найбільший обмін полоненими у форматі "1000 на 1000" може відбутися вже наступного тижня.

Про це очільник ГУР Крило Буданов сказав у коментарі для ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

"Сподіваюсь, це станеться на наступному тижні. За списками, ви ж розумієте — буде обмін, скажімо так, кого зможемо забрати — того будемо забирати. І так само віддавати", - уточнив він.

Нагадаємо, 16 травня під час перемовин України та РФ у Стамбулі делегації домовилися про обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000".

Міністр оборони України Рустем Умєров тоді сказав, що обмін може відбутися вже найближчим часом: "Ми знаємо дату, але поки що не будемо називати її".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Робота щодо повернення українських полонених у рамках обміну "1000 на 1000" вже почалася, - ГУР