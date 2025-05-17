СБУ розпочала підготовку до обміну полоненими у форматі "1000 на 1000"

Обʼєднаний центр з координації пошуку та звільнення полонених при Службі безпеки України уже розпочав підготовчі заходи до масштабного обміну полоненими у форматі "1000 на 1000" осіб.

Про це повідомив пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, СБУ формує перелік російських військових, котрі утримуються в українському полоні і які можуть бути передані Росії.

Крім того, Служба безпеки України спільно з Міністерством охорони здоров'я та усіма відповідними структурами нашої держави готується до повернення українських воїнів, які перебувають у ворожому полоні.

Серед іншого, готується відповідна інфраструктура, локації та медичний персонал, необхідні для прийому, супроводження та реабілітації наших військових.

Нагадаємо, що домовленість про одночасне звільнення та передачу полонених 1000 на 1000 осіб були досягнуті між делегаціями України та РФ в Стамбулі 16 травня 2025 року.