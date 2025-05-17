УКР
СБУ розпочала підготовку до обміну полоненими у форматі "1000 на 1000"

СБУ розпочала підготовку до обміну 1000 на 1000 осіб

Обʼєднаний центр з координації пошуку та звільнення полонених при Службі безпеки України уже розпочав підготовчі заходи до масштабного обміну полоненими у форматі "1000 на 1000" осіб.

Про це повідомив пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, СБУ формує перелік російських військових, котрі утримуються в українському полоні і які можуть бути передані Росії.

Крім того, Служба безпеки України спільно з Міністерством охорони здоров'я та усіма відповідними структурами нашої держави готується до повернення українських воїнів, які перебувають у ворожому полоні.

Серед іншого, готується відповідна інфраструктура, локації та медичний персонал, необхідні для прийому, супроводження та реабілітації наших військових.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обмін полоненими "1000 на 1000" може відбутися наступного тижня, - Буданов

Нагадаємо, що домовленість про одночасне звільнення та передачу полонених 1000 на 1000 осіб були досягнуті між делегаціями України та РФ в Стамбулі 16 травня 2025 року.

ну хоч про щось договорились
17.05.2025 17:06 Відповісти
Це єдине за ради чого треба було їхати до Туреччини,кожен Українець на вагу золота.Надіємось що кацапи таки дотримають слово заберуть своїх свинособак і повернуть наших героїв до дому до рідних
17.05.2025 17:09 Відповісти
Это удар по морде с размаху тем кто в ответ на видео с военными преступлениями, где орки расстреливают наших пленных - требуют пленных не брать. Если не брать пленных - на кого менять наших пацанов будем? Российский плен это не курорт и не санаторий. Решение конечно на поле боя принимает непосредственно боец, но в любом случае пленный стоит дороже чем убитый. Как минимум потому что тот кто сдается - он не пытается перед своей смертью убить кого то из наших.
17.05.2025 17:18 Відповісти
Азов та 36 Миколаївська Бригада Морпіхів - з травня 22 року у катівнях - дай Бог шоб їх обміняли, хоча всі інші теж повинні бути вдома. **** війна клята.
17.05.2025 17:21 Відповісти
Це добре. А скільки ще невідомих в тюрмах і госпіталях з графи "пропали безвісті".
Шашлики проклятого zброду
17.05.2025 19:06 Відповісти
 
 