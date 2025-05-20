РУС
Оборонное производство Украины выросло с $1 до $35 млрд за время полномасштабного вторжения, - Умеров

Украина получила 1 000 ноутбуков, планшетов и оборудования для боевых систем

Украина увеличила объем оборонного производства с 1 миллиарда долларов в 2022 году до 35 миллиардов долларов (31 млрд евро) в 2025 году.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

"Наше оружие - это оружие Европы", - подчеркнул Умеров. По его словам, такой рост стал возможным благодаря совместным усилиям с партнерами и мощному внутреннему потенциалу. Он добавил, что поддержка украинской оборонной промышленности - это вклад в безопасность всего континента.

Ключевой темой встречи стала новая инициатива ЕС SAFE (Security Action for Europe), общим объемом 150 миллиардов евро. Она создает механизмы закупок в критически важных направлениях и открывает для Украины возможность полноценной интеграции в оборонное пространство Европы.

Умеров призвал европейских партнеров делать приоритетом закупки именно в украинской оборонной промышленности. В частности, в направлениях производства БПЛА, 155-мм боеприпасов, артиллерии, ПВО и средств РЭБ. Так, если в 2022 году Украина вообще не производила 155-мм снарядов, то сейчас уже совместно с партнерами может производить более 1 миллиона таких боеприпасов ежегодно.

Он поблагодарил союзников за поддержку и подчеркнул, что крупные совместные проекты с украинским участием способны гарантировать долгосрочную стабильность на континенте.

+10
Що харашо? Навіть патронного заводу нема. Міни такі, як лайно з дупи умєрова.
20.05.2025 15:15 Ответить
+8
Хто бажає посміятися?
20.05.2025 15:16 Ответить
+8
Краще б сказав наскільки впала у 2021 році в порівнянні із 2018.
20.05.2025 15:17 Ответить
Хорошо, но всё ещё мало.
20.05.2025 15:11 Ответить
Що харашо? Навіть патронного заводу нема. Міни такі, як лайно з дупи умєрова.
20.05.2025 15:15 Ответить
Це він ******* про диверсію на мінах? Чи про те військове виробництво, що за бабки відправляється на експорт?
20.05.2025 15:14 Ответить
Ну чимось же воюють. Тай інспектори ЄС працюють на оборонних заводах, щоб зайве не скомуніздили.
20.05.2025 15:23 Ответить
Ви шуткуєте? Які інспектори? З якими повноваженнями? Що це за нові фантасмагорії?
*****, які інспектори? Де суспільство, яке повинно контролювати?
20.05.2025 15:59 Ответить
Це дійсно маніпуляції. 1 млрд - це фактичне виробництво ОПК за 2022 рік. Виробничі можливості були значно більші. А 35 млрд у 2015 - це виробничі можливості. Фактичне виробництво ОПК близько 10 млрд доларів.
20.05.2025 15:40 Ответить
* 2025 а не 2015
20.05.2025 15:42 Ответить
Це не маніпуляції. Це він сцить в очі, товсун.
Навіть грьобаного шахеда з моторчиком не спромоглися випустить.
******* щось про Паляницю. Де вона ? де літає? Взагалі - уявляєте зброю з поганялом Паляниця?
20.05.2025 16:01 Ответить
А Вас не дратує ,"всепереможність" оцих киздаболів ?
20.05.2025 15:15 Ответить
Де три тисячі ракет обіцяних Зеленським?
20.05.2025 15:16 Ответить
Хто бажає посміятися?
20.05.2025 15:16 Ответить
74% якось мало. Треба 174% ну принаймні 124%. Щось пошкодували бюджета ОПшечка
20.05.2025 15:18 Ответить
Не над чем тут смеяться(((
20.05.2025 15:19 Ответить
Можно уточнить : шо это и откуда ?
20.05.2025 15:41 Ответить
Це з сьогоднішнього:
"Рівень довіри до президента Зеленського зріс до 74%.
Такі дані публікує Київський міжнародний інститут соціології."
20.05.2025 17:30 Ответить
Краще б сказав наскільки впала у 2021 році в порівнянні із 2018.
20.05.2025 15:17 Ответить
Скільки з цих коштів пішли на міни , що не взриваються і інші розпили ?
20.05.2025 15:17 Ответить
При цьому регулярно з'являються новини про те як русня модифікує і застосовує покращені ракети і шахеди, а Україна?
20.05.2025 15:18 Ответить
А ЯКБИ НЕ КРАЛИ? У тому числі й не будуючи захисні лінії оборони , на кшталт тим, які вовка здав по Оманських договорняках як НЕЛОХ ... А якби не гноїли млрд в гнилих мінах та гарматах? А якби навіть не прямо не вбивали армію , а вичищали її від НАТІВСЬКОГО вишколу генералів та просто офіцерів розвідників таких як Червінський...
Умєров продовжує все надалі робити для дуржбанів Пу та Донні ? Ну нічго що ЄС підключилися з контролем , але ж що там з фронту офіцери та рядові передають , які фото про ********** та й не тільки...
20.05.2025 15:23 Ответить
20.05.2025 15:25 Ответить
"Із 247 тисяч поставлених мін бракованими визнано 120 тисяч, згідно з джерелами, близькими до справи. А насправді браковані майже всі, проте чимало командирів не подавали рекламації через побоювання, що їх покарають за критику." Джерело: https://censor.net/ua/r3549501
20.05.2025 15:29 Ответить
А що там з Оманом? Вже можно робити балістику?
20.05.2025 15:35 Ответить
Потрібно ще збільшити в 10 раз до 350 мільярдів!
20.05.2025 15:40 Ответить
А не можна було це робити чотири роки тому?
20.05.2025 15:41 Ответить
і скільки цікаво це зелене єрмочмо краде щороку, бізнес на крові військови, цивільних, дітей
20.05.2025 15:41 Ответить
Цілих 35 лярдів і повноцінного аналогу х101 нема? В 2019 році на завершення розробки грому 2 потрібно було всього навсього 30 лямів доларів, але хтось закрив цю програму " за ненадібністю"
20.05.2025 15:52 Ответить
А чому перестали палати кац.НПЗ?
20.05.2025 15:54 Ответить
В 35 раз більше стали красти.
20.05.2025 15:59 Ответить
Треба розуміти, на скільки більше зросли їх "прибутки".
20.05.2025 16:15 Ответить
Так само як татаров вбив 30 чеченців молотком.
20.05.2025 21:42 Ответить
 
 