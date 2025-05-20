Оборонное производство Украины выросло с $1 до $35 млрд за время полномасштабного вторжения, - Умеров

Украина увеличила объем оборонного производства с 1 миллиарда долларов в 2022 году до 35 миллиардов долларов (31 млрд евро) в 2025 году.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

"Наше оружие - это оружие Европы", - подчеркнул Умеров. По его словам, такой рост стал возможным благодаря совместным усилиям с партнерами и мощному внутреннему потенциалу. Он добавил, что поддержка украинской оборонной промышленности - это вклад в безопасность всего континента.

Ключевой темой встречи стала новая инициатива ЕС SAFE (Security Action for Europe), общим объемом 150 миллиардов евро. Она создает механизмы закупок в критически важных направлениях и открывает для Украины возможность полноценной интеграции в оборонное пространство Европы.

Умеров призвал европейских партнеров делать приоритетом закупки именно в украинской оборонной промышленности. В частности, в направлениях производства БПЛА, 155-мм боеприпасов, артиллерии, ПВО и средств РЭБ. Так, если в 2022 году Украина вообще не производила 155-мм снарядов, то сейчас уже совместно с партнерами может производить более 1 миллиона таких боеприпасов ежегодно.

Он поблагодарил союзников за поддержку и подчеркнул, что крупные совместные проекты с украинским участием способны гарантировать долгосрочную стабильность на континенте.

