Умеров доложил Зеленскому о конкретных деталях разговора с россиянами в Турции. ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский провел совещание по дипломатической работе для завершения войны и установления мира.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Министр обороны Украины Рустем Умеров доложил о работе нашей делегации и переговорном процессе в Турции. Встречи 15-16 мая продемонстрировали миру нашу готовность приближать мир и, соответственно, необходимость давления на Россию ради прекращения войны", - говорится в сообщении.
Наибольшим результатом встречи Зеленский назвал договоренность об обмене военнопленными в формате 1000 на 1000. Сейчас команда Украины прорабатывает детали обмена.
"Рустем Умеров как глава делегации в Турции доложил о конкретных деталях разговора с россиянами. Делегации Украины удалось удержать разговор в достойных рамках. Все попытки российских угроз были отвергнуты. Украина настаивает на необходимости полного и безусловного прекращения огня для сохранения жизней людей и чтобы дать необходимую основу дипломатии. Такое прекращение огня должно быть достаточно длительным и с возможностью продолжения. Наше предложение, согласованное с партнерами, - 30 дней. Мы готовы к этому. Также мы готовы к встрече на уровне лидеров для решения ключевых вопросов. Украина не боится прямых переговоров с Россией, и важно, чтобы руководство России не затягивало войну", - говорится в сообщении.
В то же время глава МИД Сибига и глава ОП Ермак доложили о встречах и контактах с представителями США и европейскими партнерами - представителями Франции, Великобритании, Германии, Италии, Польши и Турции.
"Ермак представил позиции ключевых стран. Координируемся с партнерами практически в ежедневном режиме. Благодарен за поддержку. Поручил сформировать постоянную расширенную национальную переговорную группу", - подытожил президент.
