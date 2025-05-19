РУС
Новости Переговоры в Турции
2 568 26

Умеров доложил Зеленскому о конкретных деталях разговора с россиянами в Турции. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский провел совещание по дипломатической работе для завершения войны и установления мира.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Министр обороны Украины Рустем Умеров доложил о работе нашей делегации и переговорном процессе в Турции. Встречи 15-16 мая продемонстрировали миру нашу готовность приближать мир и, соответственно, необходимость давления на Россию ради прекращения войны", - говорится в сообщении.

Наибольшим результатом встречи Зеленский назвал договоренность об обмене военнопленными в формате 1000 на 1000. Сейчас команда Украины прорабатывает детали обмена.

"Рустем Умеров как глава делегации в Турции доложил о конкретных деталях разговора с россиянами. Делегации Украины удалось удержать разговор в достойных рамках. Все попытки российских угроз были отвергнуты. Украина настаивает на необходимости полного и безусловного прекращения огня для сохранения жизней людей и чтобы дать необходимую основу дипломатии. Такое прекращение огня должно быть достаточно длительным и с возможностью продолжения. Наше предложение, согласованное с партнерами, - 30 дней. Мы готовы к этому. Также мы готовы к встрече на уровне лидеров для решения ключевых вопросов. Украина не боится прямых переговоров с Россией, и важно, чтобы руководство России не затягивало войну", - говорится в сообщении.

В то же время глава МИД Сибига и глава ОП Ермак доложили о встречах и контактах с представителями США и европейскими партнерами - представителями Франции, Великобритании, Германии, Италии, Польши и Турции.

"Ермак представил позиции ключевых стран. Координируемся с партнерами практически в ежедневном режиме. Благодарен за поддержку. Поручил сформировать постоянную расширенную национальную переговорную группу", - подытожил президент.

Совещание Зеленского по итогам переговоров в Стамбуле
Автор: 

Зеленский Владимир (21697) Сибига Андрей (614) Ермак Андрей (1303) Умеров Рустем (632)
Топ комментарии
+13
А тогочасний директор ЦРУ ще в 21 році приїзджав в Київ з інформацією про напад кацапні. Але ж в пріоритеті тоді були шашлики та асфальт. А тепер це кодло покидьків та зрадників сидить та героїчно щоки надуває.
19.05.2025 15:04 Ответить
+10
ну і побачення у них (нарадою то складно назвати) - лідор, два міністри, завхоз та я так розумію лєтопісець? якась безперервна вистава...
19.05.2025 15:05 Ответить
+7
Це не переговори , це ганьба де рашисти висували ультиматум і ображали, а українська делегація слухала ту фігню що несли рашисти і жодної відповіді за образи і приниження не прозвучало.
19.05.2025 15:05 Ответить
Коловся - кому він під столом факи показував?
19.05.2025 15:01 Ответить
Йому б ще трубку й вуса...
19.05.2025 15:01 Ответить
Не смешите, куда этому шуту до Ёси браться. Тот хоть и диктатор был, но того хоть все ссали, а это какое-то недоразумение.
19.05.2025 18:43 Ответить
Діло було так Олександрович.
Короче сіли ми за стіл, попили чаю, влупили по чебуреку з чинахами і на Батьківщину.
Доповідь закінчив!
19.05.2025 15:02 Ответить
А ви коли на Батьківщину?
19.05.2025 15:53 Ответить
Виїхати до Чехії через рік після приходу до влади Януковича, щоб повернутися в "країну мрій Зеленського?!
Така собі перспектива...
Але дякую що запитали.🤝
19.05.2025 18:57 Ответить
Ти воле! Якщо вже так довго в Чехії, то може краще перейматись тим щоб Томіо Окамура не прийшов з Бабішем до влади? Я сам був в Чехії та навчався у VŠE, потім ще три роки попрацював й повернувся у "країну мрій", щоб допомогти їй стати європейською країною. Якщо ви обрали пити Бранік та слухати радіо Бланік - ваша справа, я в це не лізу, але може й ви в********* від моєї крайни? Нам тут краще знати кого обирати, та кого лаяти!
19.05.2025 20:08 Ответить
5 козлів,серед яких зрадники і корупціонери провели бесіду!!
19.05.2025 15:06 Ответить
И я ему говорю ,,мы с ермаком только на минах по ляму в неделю делаем" , а он мне за какую-то войну со Швецией трет, я ему ,, яйца по 17 за штуку впариваю" , а он мне опять дичь какую-то втирает, короче Вова ты меня больше не посылай у меня и тут работы непочатый край
19.05.2025 15:11 Ответить
потужні такі е-бали сидять ..опухли від крипти

е-бал - цифрова одиниця міністра цихровізації кібербезопасніка фьйодорова
19.05.2025 15:12 Ответить
провів нараду щодо дипломатичної роботи для завершення війни і встановлення миру.
Джерело: https://censor.net/ua/p3553051

Залишилося зовсім трохи...Ще б з Мадагаскаром безпекову угоду...
лідор так старається, бо скоро на шашлик нари...
19.05.2025 15:20 Ответить
Вован Оманський : то чьто, ми уже победілі опьять?

патужні менеджері :Так , о Велічайший .. в тисячній раз тотально потужна побьеда !

Велічайший: прекрасно ! запішу к вечьору новій відосік.. а пока подожду может еще какая побьеда созреет .. СЛАВА МІНЕ !!!

патужні менеджери: СЛАВА ТІБЕ !
19.05.2025 15:22 Ответить
А що, перемовини не фіксувалися технічними засобами? Ща фактом Умєров міг розповісти лише власну версію перемовин.
19.05.2025 15:22 Ответить
Крім Сибіги, у всіх якась жалоба ?
ОПа у чорному...
19.05.2025 15:22 Ответить
звірюга ...

19.05.2025 15:26 Ответить
Спасибо, сблеванул.
19.05.2025 18:45 Ответить
а шо..одному мені страждати ? )
19.05.2025 18:58 Ответить
Рыгнём в унисон .
19.05.2025 19:08 Ответить
Потужний!
Незламний!
Лідер нації для 🐏🐑
19.05.2025 19:53 Ответить
Туреччина відновлює османську імперію і Крим - невід'ємна частина тюркського світу. Що робить Зеленський? Призначає турецького агента міністром оборони і посилає його на чолі делегації до Туреччини. Вважаю, що Ердоган вже задоволен роботою своєї агентури. Я вже неодноразово слухав всіяки пропозиції-припущення від "аналітиків" віддати Крим Туреччині на деякий час, нібито на ткий перехідний період, а тим подивімося.
19.05.2025 15:34 Ответить
ЗЕ в Римі, то вони усі теж там??? ПОТУЖНО!!!
19.05.2025 19:31 Ответить
 
 