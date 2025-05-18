РУС
Переговоры в Турции
Кислица рассказал о попытках россиян запугать украинскую делегацию в Стамбуле: Это не сработало

Кислица о переговорах в Стамбуле

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица рассказал, что во время переговоров в Стамбуле между Украиной и РФ россияне пытались психологически давить на украинскую делегацию.

Об этом он рассказал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Кислица допустил, что во время переговоров глава делегации РФ Владимир Мединский хотел запугать его лично из-за факта гибели его племянника на войне.

"Кто бы ни был мишенью этой тактики "запугивания" в нашей делегации - я, возможно, другие, или все мы - это не сработало. На самом деле это имело совершенно противоположный эффект. Это лишь укрепляет нашу решимость остановить зло, которое хвастается тем, что убивает, и решительно настроено продолжать убивать наших граждан. Максу было 23 года, и он навсегда останется молодым в нашей памяти",- написал дипломат.

Максим
Племянник Кислицы, который погиб, защищая Украину

Кислица также опубликовал ссылку на журналиста издания The Economist с цитатой Мединского: "Возможно, некоторые из тех, кто сидит здесь, за этим столом, потеряет больше своих близких. Россия готова воевать вечно".

Ранее сообщалось, что во время переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский утверждал, что Россия готова "воевать вечно" и может оккупировать Сумскую и Харьковскую области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин использовал встречу в Стамбуле для имитации мирного процесса и выигрыша времени, - Сибига

R.I.P. Максу - Воїну та Герою !
Честь.
.
18.05.2025 01:53
Щось не склалося у кацапів з "воювати вічно" у русько-японську, Першу Світову, фінську, афганську, першу чеченську.

Вони вже зараз не тією дірочкою дихають.
18.05.2025 01:08
"Можливо, дехто з тих, хто сидить тут, за цим столом, втратить більше своїх близьких....."

курві мединському вирвати серце і викинути його псам !
у разі неможливості цього, нагородити самокатом
заслужив, ондон !
18.05.2025 01:36
"Можливо, дехто з тих, хто сидить тут, за цим столом, втратить більше своїх близьких....."

курві мединському вирвати серце і викинути його псам !
у разі неможливості цього, нагородити самокатом
заслужив, ондон !
18.05.2025 01:36
R.I.P. Максу - Воїну та Герою !
Честь.
.
18.05.2025 01:53
мертвяк що загнеться за десяток років та його сцарьок ліліпутін роздумують про вічне - абсурд.
Коли загнеться кацапія цих вічних виродків зариють навічно.
18.05.2025 00:54
Що чекають? Поки загнеться ваня монгольский? Так уже.
Чи кацапія загнеться? А які у неї варіанти чи шанси?
18.05.2025 01:04
Щось не склалося у кацапів з "воювати вічно" у русько-японську, Першу Світову, фінську, афганську, першу чеченську.

Вони вже зараз не тією дірочкою дихають.
18.05.2025 01:08
Русько-японську?!Це коли Русь з Японією воювала?🤣🤣🤣
18.05.2025 01:27
Це коли с-царьок ніколка, якого пристрелили в грязному льосі разом зі всією його сворою - воював з японськими макаками...
18.05.2025 01:35
Взагалі-то оце фото - часів І Світової... Якщо точніше - зима 1917-го. Ставка Верховного Головнокомандуючого, в Білорусі... Єдине, що гарно вдавалося Миколі ІІ , у житті - стрільба на полюваннях, і рубання дров... В кінці-кінців, тим і закінчилося - "наламав дров" і втратив і державу, і голову...
18.05.2025 03:51
лох той хто в це вірить.брат царя Миколи - англійський король Георг пятий зробив з рашки колонію білих рабів під комуністичними гратами.а миколка йому це допоміг і втік разом з сімєю - розчинився в кислоті.
18.05.2025 08:36
"Анґлічанка ґадіт"?! Вже більш як 100 років минуло, а ця конспірологічна ленінська маячня ніяк не здохне...
18.05.2025 11:49
гадіт.все золото царської сімї опинилось в Англії.не в буркіна - фасо.
18.05.2025 14:31
Опинилось, бо Сакс-Кобург-Готи є близькими родичами цариці Марії Федоровни. До кого б ви везли гроші-діаманти ховати - до родичів, чи до когось незнайомого (навіть з Буркіна-Фасо)?
18.05.2025 22:55
так я й кажу - вивезли,а не розчинили в кислоті.
19.05.2025 08:38
гнида Мединський не відправить своїх двох синів на війну .... та двох своїх дочок теж не відправить
18.05.2025 00:49
то малюку треба відправити їх до пекла, щоб папаша на наступних переговорах базар фільтрував
18.05.2025 01:39
Росії не треба щоб росіянам було добре жити..їй треба щоб іншим було погано.
18.05.2025 00:51
А інакше ніколи не було. Всі багатства багатих нажиті на грабунку терпіл. І це не лише в кацапії.
18.05.2025 00:56
З Черкас.
18.05.2025 01:09
він там проєздом народився, нажаль, ніякої рідні немає.........

.
18.05.2025 01:42
Ні те, ні друге... Він - "хомо кацапус"... Людина без роду і племені, та без Батьківщини... Бо Москва - це не "Батьківщина", це "Вавілон", у "біблійному" розумінні, "розсадник гріха і розпусти"...
показать весь комментарий
18.05.2025 03:55
Мединському ху...ло дозволило тільки хамом працюватиме, а для прийняття рішень він не допущений, в ху...достане є ху...ло та купа папуг, які можуть повторювати думки ху...ла. крок в сторону і ти вже опущені.
18.05.2025 03:04
"Кацап - не нація! Кацап - це світогляд і образ мислення...."
І те й інше полягає в тому що:
- "Все вы - ********! Адин я - д"Артаньян!";
- Вам разрешается жить и работать на меня;
- Маё дерьмо пахнет фиалками:
- "Всё вздор чего не знает Митрофанушка!"
18.05.2025 03:58
Зате 47-хромосомний підручник з історії малим рашистам напише про те як писав підручник в сидячи в палаючому танку.
18.05.2025 10:01
Тиснули? Та невже? Оце так "новина"!)))
18.05.2025 08:40
Цензоре, підпис під фотографією "Племінник Кислиці" - це страшна неповага до загиблого воїна. У нього є ім'я і прізвище, також звання.
18.05.2025 10:27
+ 💯 !

Абсолютно вірно !

Бо при всій повазі до пана Посла Кислиці, його племінник зробив для України в свої 23 роки набагато більше, ніж навіть пан Посол. Він став на захист Незалежності і зброєю в руках і віддав своє життя.
Ми, генерація 60 + в неоплатному боргу перед своїми дітьми, бо це ми пройбували Державу, а вони платять за нашу недопрацювання та, часом, байдужість своїми життями.
18.05.2025 15:01
Один такий теж волав колись про Тисячорічний Рейх. А потім забився у свій бункер та пустив собі кулю в лоб....
18.05.2025 11:44
 
 