Кислица рассказал о попытках россиян запугать украинскую делегацию в Стамбуле: Это не сработало

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица рассказал, что во время переговоров в Стамбуле между Украиной и РФ россияне пытались психологически давить на украинскую делегацию.

Об этом он рассказал в соцсети Х.

Кислица допустил, что во время переговоров глава делегации РФ Владимир Мединский хотел запугать его лично из-за факта гибели его племянника на войне.

"Кто бы ни был мишенью этой тактики "запугивания" в нашей делегации - я, возможно, другие, или все мы - это не сработало. На самом деле это имело совершенно противоположный эффект. Это лишь укрепляет нашу решимость остановить зло, которое хвастается тем, что убивает, и решительно настроено продолжать убивать наших граждан. Максу было 23 года, и он навсегда останется молодым в нашей памяти",- написал дипломат.



Племянник Кислицы, который погиб, защищая Украину

Кислица также опубликовал ссылку на журналиста издания The Economist с цитатой Мединского: "Возможно, некоторые из тех, кто сидит здесь, за этим столом, потеряет больше своих близких. Россия готова воевать вечно".

Ранее сообщалось, что во время переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский утверждал, что Россия готова "воевать вечно" и может оккупировать Сумскую и Харьковскую области.

