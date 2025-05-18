Кислица рассказал о попытках россиян запугать украинскую делегацию в Стамбуле: Это не сработало
Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица рассказал, что во время переговоров в Стамбуле между Украиной и РФ россияне пытались психологически давить на украинскую делегацию.
Об этом он рассказал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Кислица допустил, что во время переговоров глава делегации РФ Владимир Мединский хотел запугать его лично из-за факта гибели его племянника на войне.
"Кто бы ни был мишенью этой тактики "запугивания" в нашей делегации - я, возможно, другие, или все мы - это не сработало. На самом деле это имело совершенно противоположный эффект. Это лишь укрепляет нашу решимость остановить зло, которое хвастается тем, что убивает, и решительно настроено продолжать убивать наших граждан. Максу было 23 года, и он навсегда останется молодым в нашей памяти",- написал дипломат.
Племянник Кислицы, который погиб, защищая Украину
Кислица также опубликовал ссылку на журналиста издания The Economist с цитатой Мединского: "Возможно, некоторые из тех, кто сидит здесь, за этим столом, потеряет больше своих близких. Россия готова воевать вечно".
Ранее сообщалось, что во время переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский утверждал, что Россия готова "воевать вечно" и может оккупировать Сумскую и Харьковскую области.
курві мединському вирвати серце і викинути його псам !
у разі неможливості цього, нагородити самокатом
заслужив, ондон !
Честь.
.
Коли загнеться кацапія цих вічних виродків зариють навічно.
Чи кацапія загнеться? А які у неї варіанти чи шанси?
Вони вже зараз не тією дірочкою дихають.
.
І те й інше полягає в тому що:
- "Все вы - ********! Адин я - д"Артаньян!";
- Вам разрешается жить и работать на меня;
- Маё дерьмо пахнет фиалками:
- "Всё вздор чего не знает Митрофанушка!"
Абсолютно вірно !
Бо при всій повазі до пана Посла Кислиці, його племінник зробив для України в свої 23 роки набагато більше, ніж навіть пан Посол. Він став на захист Незалежності і зброєю в руках і віддав своє життя.
Ми, генерація 60 + в неоплатному боргу перед своїми дітьми, бо це ми пройбували Державу, а вони платять за нашу недопрацювання та, часом, байдужість своїми життями.