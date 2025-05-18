Кислиця розповів про спроби росіян залякати українську делегацію в Стамбулі: Це не спрацювало
Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця розповів, що під час перемовин у Стамбулі між Україною та РФ росіяни намагалися психологічно тиснути на українську делегацію.
Про це він розповів у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Кислиця допустив, що під час перемовин очільник делегації РФ Володимир Мединський хотів залякати його особисто через факт загибелі його племінника на війні.
"Хто б не був мішенню цієї тактики "залякування" в нашій делегації – я, можливо, інші, або всі ми – це не спрацювало. Насправді це мало абсолютно протилежний ефект. Це лише зміцнює нашу рішучість зупинити зло, яке вихваляється тим, що вбиває, і рішуче налаштоване продовжувати вбивати наших громадян. Максу було 23 роки, і він назавжди залишиться молодим у нашій пам'яті",- написав дипломат.
Племінник Кислиці, який загинув, захищаючи Україну
Кислиця також опублікував посилання на журналіста видання The Economist з цитатою Мединського: "Можливо, дехто з тих, хто сидить тут, за цим столом, втратить більше своїх близьких. Росія готова воювати вічно".
Раніше повідомлялося, що під час переговорів з Україною у Стамбулі голова російської делегації Володимир Мединський стверджував, що Росія готова "воювати вічно" та може окупувати Сумську та Харківську області.
курві мединському вирвати серце і викинути його псам !
у разі неможливості цього, нагородити самокатом
заслужив, ондон !
Честь.
.
Коли загнеться кацапія цих вічних виродків зариють навічно.
Чи кацапія загнеться? А які у неї варіанти чи шанси?
Вони вже зараз не тією дірочкою дихають.
.
І те й інше полягає в тому що:
- "Все вы - ********! Адин я - д"Артаньян!";
- Вам разрешается жить и работать на меня;
- Маё дерьмо пахнет фиалками:
- "Всё вздор чего не знает Митрофанушка!"
Абсолютно вірно !
Бо при всій повазі до пана Посла Кислиці, його племінник зробив для України в свої 23 роки набагато більше, ніж навіть пан Посол. Він став на захист Незалежності і зброєю в руках і віддав своє життя.
Ми, генерація 60 + в неоплатному боргу перед своїми дітьми, бо це ми пройбували Державу, а вони платять за нашу недопрацювання та, часом, байдужість своїми життями.