9 944 38

Кислиця розповів про спроби росіян залякати українську делегацію в Стамбулі: Це не спрацювало

Кислиця про перемовини в Стамбулі

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця розповів, що під час перемовин у Стамбулі  між Україною та РФ росіяни намагалися психологічно тиснути на українську делегацію. 

Про це він розповів у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Кислиця допустив, що під час перемовин очільник делегації РФ Володимир Мединський хотів залякати його особисто через факт загибелі його племінника на війні.

"Хто б не був мішенню цієї тактики "залякування" в нашій делегації – я, можливо, інші, або всі ми – це не спрацювало. Насправді це мало абсолютно протилежний ефект. Це лише зміцнює нашу рішучість зупинити зло, яке вихваляється тим, що вбиває, і рішуче налаштоване продовжувати вбивати наших громадян. Максу було 23 роки, і він назавжди залишиться молодим у нашій пам'яті",- написав дипломат.

Максим
Племінник Кислиці, який загинув, захищаючи Україну 

Кислиця також опублікував посилання на журналіста видання The Economist з цитатою Мединського: "Можливо, дехто з тих, хто сидить тут, за цим столом, втратить більше своїх близьких. Росія готова воювати вічно".

Раніше повідомлялося, що під час переговорів з Україною у Стамбулі голова російської делегації Володимир Мединський стверджував, що Росія готова "воювати вічно" та може окупувати Сумську та Харківську області.

Читайте також: Кислиця після перемовин у Стамбулі: Є багато питань, які можна вирішити, якщо відбудеться зустріч Зеленського та Путіна

Щось не склалося у кацапів з "воювати вічно" у русько-японську, Першу Світову, фінську, афганську, першу чеченську.

Вони вже зараз не тією дірочкою дихають.
показати весь коментар
18.05.2025 01:08 Відповісти
"Можливо, дехто з тих, хто сидить тут, за цим столом, втратить більше своїх близьких....."

курві мединському вирвати серце і викинути його псам !
у разі неможливості цього, нагородити самокатом
заслужив, ондон !
показати весь коментар
18.05.2025 01:36 Відповісти
R.I.P. Максу - Воїну та Герою !
Честь.
.
показати весь коментар
18.05.2025 01:53 Відповісти
мертвяк що загнеться за десяток років та його сцарьок ліліпутін роздумують про вічне - абсурд.
Коли загнеться кацапія цих вічних виродків зариють навічно.
показати весь коментар
18.05.2025 00:54 Відповісти
Що чекають? Поки загнеться ваня монгольский? Так уже.
Чи кацапія загнеться? А які у неї варіанти чи шанси?
показати весь коментар
18.05.2025 01:04 Відповісти
Щось не склалося у кацапів з "воювати вічно" у русько-японську, Першу Світову, фінську, афганську, першу чеченську.

Вони вже зараз не тією дірочкою дихають.
показати весь коментар
18.05.2025 01:08 Відповісти
Русько-японську?!Це коли Русь з Японією воювала?🤣🤣🤣
показати весь коментар
18.05.2025 01:27 Відповісти
Це коли с-царьок ніколка, якого пристрелили в грязному льосі разом зі всією його сворою - воював з японськими макаками...
показати весь коментар
18.05.2025 01:35 Відповісти
Взагалі-то оце фото - часів І Світової... Якщо точніше - зима 1917-го. Ставка Верховного Головнокомандуючого, в Білорусі... Єдине, що гарно вдавалося Миколі ІІ , у житті - стрільба на полюваннях, і рубання дров... В кінці-кінців, тим і закінчилося - "наламав дров" і втратив і державу, і голову...
показати весь коментар
18.05.2025 03:51 Відповісти
лох той хто в це вірить.брат царя Миколи - англійський король Георг пятий зробив з рашки колонію білих рабів під комуністичними гратами.а миколка йому це допоміг і втік разом з сімєю - розчинився в кислоті.
показати весь коментар
18.05.2025 08:36 Відповісти
"Анґлічанка ґадіт"?! Вже більш як 100 років минуло, а ця конспірологічна ленінська маячня ніяк не здохне...
показати весь коментар
18.05.2025 11:49 Відповісти
гадіт.все золото царської сімї опинилось в Англії.не в буркіна - фасо.
показати весь коментар
18.05.2025 14:31 Відповісти
Опинилось, бо Сакс-Кобург-Готи є близькими родичами цариці Марії Федоровни. До кого б ви везли гроші-діаманти ховати - до родичів, чи до когось незнайомого (навіть з Буркіна-Фасо)?
показати весь коментар
18.05.2025 22:55 Відповісти
так я й кажу - вивезли,а не розчинили в кислоті.
показати весь коментар
19.05.2025 08:38 Відповісти
гнида Мединський не відправить своїх двох синів на війну .... та двох своїх дочок теж не відправить
показати весь коментар
18.05.2025 00:49 Відповісти
то малюку треба відправити їх до пекла, щоб папаша на наступних переговорах базар фільтрував
показати весь коментар
18.05.2025 01:39 Відповісти
Росії не треба щоб росіянам було добре жити..їй треба щоб іншим було погано.
показати весь коментар
18.05.2025 00:51 Відповісти
А інакше ніколи не було. Всі багатства багатих нажиті на грабунку терпіл. І це не лише в кацапії.
показати весь коментар
18.05.2025 00:56 Відповісти
З Черкас.
показати весь коментар
18.05.2025 01:09 Відповісти
він там проєздом народився, нажаль, ніякої рідні немає.........

.
показати весь коментар
18.05.2025 01:42 Відповісти
Ні те, ні друге... Він - "хомо кацапус"... Людина без роду і племені, та без Батьківщини... Бо Москва - це не "Батьківщина", це "Вавілон", у "біблійному" розумінні, "розсадник гріха і розпусти"...
показати весь коментар
18.05.2025 03:55 Відповісти
Мединському ху...ло дозволило тільки хамом працюватиме, а для прийняття рішень він не допущений, в ху...достане є ху...ло та купа папуг, які можуть повторювати думки ху...ла. крок в сторону і ти вже опущені.
показати весь коментар
18.05.2025 03:04 Відповісти
"Кацап - не нація! Кацап - це світогляд і образ мислення...."
І те й інше полягає в тому що:
- "Все вы - ********! Адин я - д"Артаньян!";
- Вам разрешается жить и работать на меня;
- Маё дерьмо пахнет фиалками:
- "Всё вздор чего не знает Митрофанушка!"
показати весь коментар
18.05.2025 03:58 Відповісти
Зате 47-хромосомний підручник з історії малим рашистам напише про те як писав підручник в сидячи в палаючому танку.
показати весь коментар
18.05.2025 10:01 Відповісти
Тиснули? Та невже? Оце так "новина"!)))
показати весь коментар
18.05.2025 08:40 Відповісти
Цензоре, підпис під фотографією "Племінник Кислиці" - це страшна неповага до загиблого воїна. У нього є ім'я і прізвище, також звання.
показати весь коментар
18.05.2025 10:27 Відповісти
+ 💯 !

Абсолютно вірно !

Бо при всій повазі до пана Посла Кислиці, його племінник зробив для України в свої 23 роки набагато більше, ніж навіть пан Посол. Він став на захист Незалежності і зброєю в руках і віддав своє життя.
Ми, генерація 60 + в неоплатному боргу перед своїми дітьми, бо це ми пройбували Державу, а вони платять за нашу недопрацювання та, часом, байдужість своїми життями.
показати весь коментар
18.05.2025 15:01 Відповісти
Один такий теж волав колись про Тисячорічний Рейх. А потім забився у свій бункер та пустив собі кулю в лоб....
показати весь коментар
18.05.2025 11:44 Відповісти
 
 