Кислиця розповів про спроби росіян залякати українську делегацію в Стамбулі: Це не спрацювало

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця розповів, що під час перемовин у Стамбулі між Україною та РФ росіяни намагалися психологічно тиснути на українську делегацію.

Про це він розповів у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Кислиця допустив, що під час перемовин очільник делегації РФ Володимир Мединський хотів залякати його особисто через факт загибелі його племінника на війні.

"Хто б не був мішенню цієї тактики "залякування" в нашій делегації – я, можливо, інші, або всі ми – це не спрацювало. Насправді це мало абсолютно протилежний ефект. Це лише зміцнює нашу рішучість зупинити зло, яке вихваляється тим, що вбиває, і рішуче налаштоване продовжувати вбивати наших громадян. Максу було 23 роки, і він назавжди залишиться молодим у нашій пам'яті",- написав дипломат.



Племінник Кислиці, який загинув, захищаючи Україну

Кислиця також опублікував посилання на журналіста видання The Economist з цитатою Мединського: "Можливо, дехто з тих, хто сидить тут, за цим столом, втратить більше своїх близьких. Росія готова воювати вічно".

Раніше повідомлялося, що під час переговорів з Україною у Стамбулі голова російської делегації Володимир Мединський стверджував, що Росія готова "воювати вічно" та може окупувати Сумську та Харківську області.

Читайте також: Кислиця після перемовин у Стамбулі: Є багато питань, які можна вирішити, якщо відбудеться зустріч Зеленського та Путіна