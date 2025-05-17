РУС
Путин использовал встречу в Стамбуле для имитации мирного процесса и выигрыша времени, - Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что мир не может допустить, чтобы встреча в Стамбуле 16 мая была использована Россией как повод для продолжения агрессии против Украины.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, результаты дипломатии на этой неделе можно рассматривать с трех перспектив: украинской, российской и глобальной.

"С украинской точки зрения, мы подтвердили нашу приверженность миру и договорились о возвращении 1000 наших людей. С российского видения, Путин использовал стамбульскую встречу для целей внутренней пропаганды и имитации мирного процесса, выигрыша времени, отсрочки введения новых санкций. Он пытается казаться конструктивным, при этом реально отказываясь прекратить войну", - отметил Сибига.

В то же время, отметил дипломат, с глобальной точки зрения, есть только один реальный показатель готовности России прекратить войну: согласие Путина на безусловное, полное и длительное прекращение огня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Война в Украине не может завершиться военным путем, нужна дипломатия, - Эрдоган

"Должно быть больше шагов, чем 17-й санкционный пакет ЕС, за который мы благодарны. Price cap на нефть, эмбарго на российские энергоносители в Европе, теневой флот, полные секторальные санкции против всего банковского сектора и центробанка, а также другие шаги Европы, США и других партнеров", - подчеркнул Сибига.

Экономическое давление должно идти бок о бок с шагами по укреплению Украины: дополнительными пакетами сдерживания, ПВО, инвестициями в ОПК, уверен украинский министр.

"Мы продолжаем призывать Россию согласиться на полное и длительное прекращение огня, прекратить убийства и начать содержательный мирный процесс. Каждый день отказа должен вести к усилению давления", - добавил Сибига.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига провел разговор с Каллас: Мы согласились, что давление на РФ необходимо усилить

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

Также читайте: Россия на переговорах в Стамбуле требовала, чтобы Украина признала оккупацию и отказалась от взыскания репараций, - Bloomberg

россия (96939) Сибига Андрей (613) война в Украине (5775) прекращения огня (330)
Топ комментарии
+11
Так якого куя ви повелись на цей балаган?
17.05.2025 15:54 Ответить
+9
Орлиный Глаз заметил, что у сарая нет одной стены.
Сыбига дипломат от бога!Дебил на дебиле,во власти отборные идиоты
17.05.2025 15:59 Ответить
+6
Так.
І це було очевидно з самого початку.
Але ви з бубою максимально ху-йлу в цьому посприяли...
17.05.2025 15:50 Ответить
Так.
І це було очевидно з самого початку.
Але ви з бубою максимально ху-йлу в цьому посприяли...
17.05.2025 15:50 Ответить
Так якого куя ви повелись на цей балаган?
17.05.2025 15:54 Ответить
Они были вписаны в сценарий и с радостью исполнили роль.
17.05.2025 16:01 Ответить
саме на того х..я щоб другий рижий не плював тоді в в Україну - що це через неї все не сталося...Як рижому гадалося... Вони не миру хочутьвони придратси до України хочуть - "за 5 днів якби танки були на савєцькі у хйла"- чи не роздратування діда в Білому Домі...
17.05.2025 19:53 Ответить
Уже в кулебу превратился, ещё твит напиши что путин хочет войны а не мира
17.05.2025 15:58 Ответить
Кулеба, доречі, був норм. дипломатом. Сібіги до нього як до "Київа рачки", ото його і прибрали. Як і Залужного і т.д.
17.05.2025 16:05 Ответить
Орлиный Глаз заметил, что у сарая нет одной стены.
Сыбига дипломат от бога!Дебил на дебиле,во власти отборные идиоты
17.05.2025 15:59 Ответить
🤣👍
17.05.2025 16:23 Ответить
Все европейцы заявили, что никаких переговоров с Россией без согласия на перемирие. И только найпотужніший вдруг выскочил и заявил, что поедет в Стамбул вопреки Европе. Трамп сжал Вове Зеленскому горло компроматом. А затем россияне и амеры заставили министра обороны воюющей страны встречаться на равных с главой союза писателей России ИМединским. Об Украину и украинскую делегация русские вытерли ноги, а Трамп получил неопредленное время для отсрочки санкций. Если бы не вСУ, Зеленский уже бы давно полную капитуляцию подписал и поехал к родителям в Израиль
17.05.2025 16:02 Ответить
А як отримати "соглісіє на переміріє" без переговорві? від кого отримати? Від рельси? не пиши х.№у;єту.
17.05.2025 16:06 Ответить
"Всє європейци" - "огласіте вєсь спісок пажалуста". чи по смс-ках все можна порішати?)
17.05.2025 16:08 Ответить
Главное лохторат доволен!!Ведь дуракам преподнесли обкакивание жиденьким Невтика,как победу.Сам пуйло испугался Нелоха.
17.05.2025 16:11 Ответить
та не"х пи_зд"іти за всіх))) чи всіх обішов і спитав? )))
17.05.2025 16:13 Ответить
Довіра 60%.Ті,що голосували в 2019р,не змінили свої погляди.Знаю таких особисто
17.05.2025 16:20 Ответить
Не змінили бо не хочуть визнавати себе дегенератами,визнавати що вони своїми руками зробили Україні суіцид,вмили кров'ю.
17.05.2025 16:32 Ответить
потужно!
бути міністром закордонних справ у зеленого піськограя не так вже і важко...
17.05.2025 16:06 Ответить
Де зелебобік знаходить такі кадри?
17.05.2025 16:09 Ответить
Розумніший за начальника-пряма загроза начальнику.Враховуючи розумові здібності ЗЕ неважко здогадатися про розумові здібності його оточення.
17.05.2025 16:19 Ответить
Ось ще одне зелене "світило" видало "перл".
"Демілітарізація України - це наша мрія". Про що не сказав Баканов. Іван Сімочкин: Я нижче дам посилання на ролик, де друг дитинства Зеленського очільник СБУ Іван Баканов прямо з трибуни ВР заявляв фантастичні речі, які прямо в повітрі складаються в статтю 111 державна зрада. Процитую повністю: Баканов: «Від нас всі вимагають демілітарізації, наші міжнародні партнери в першу чергу. Для нас це не вимога, для нас це мрія! Тому що якщо ми демілітаризуємося, це буде означати тільки одне - в Україні панує мир». Кінець цитати. А ось тепер я зачекаю, поки ваше обурення трохи уляжеться, і скажу вам те, що в цій заяві не прозвучало відкрито, але в чому, між тим, поплічник Зеленського Баканов все ж таки проговорився. Можна багато в чому дорікати нашим західним партнерам, але з 2014, коли Україна зазнала вторгнення ворога, коли йшли відкриті бойові дії, коли вже два регіона країни були окуповані агресором, ЖОДЕН з наших західних партнерів не "вимагав" від нас "демілітарізації". Ні Обама, ні Байден, ні Меркель, ні Оланд, ні Макрон - да це просто нікому на думку б не спало: вимагати "демілітарізації" від країни, яка відбиває орди агресора! Але про кого ж тоді каже очільник СБУ лейтенант Баканов? Про яких таких "партнерів"? А справа вся в тому, що головним партнером Зеленського завжди був - путін, росія. Саме з путіним Зеленський мріяв "домовитися десь посередині", саме на вимоги путіна Зеленський зупинив ракетне виробництво, розміновував лінію зіткнення, розводив війська, знімав з фронта контрснайперські підрозділи і забороняв бійцям стріляти у відповідь. І саме партнер Зеленського путін - постійно вимагав і продовжує вимагати демілітарізації України! А тепер послухаємо цей спіч Баканова, як він мав звучати повністю: «Від нас путін постійно вимагає демілітарізації, але для нас це не вимога, для нас це мрія! Тому що якщо ми демілітаризуємося, це буде означати тільки одне - в Україні панує мир»... Рускій мір. PS. Посилання на ролик: Як Зеленський здавав Україну - https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqbjQ4TmtRVExYSFdIenRfNGg2VE91Zm41NUI3d3xBQ3Jtc0ttdVR1NVFzWVpsX3ZMY010ZEZoRDlqQlN3TDNreVI0X29mbmZTNGVRelJzbHJsX19nQk9WRFNONDUxcnQ1Um94cHBRXzI3RXd5STVMY3JnZWJhLUk1ZFRGb0hrSzJZRldzRGlwME96eGprdWxxRll4UQ&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fv%2F1CLkViCtL4%2F https://www.facebook.com/share/v/1CLk...
17.05.2025 16:29 Ответить
Що воно за штука дипломатія.За очі,до зустрічі,після зустрічі поносять,обзивають друг друга,а в очі прямо сказати:"путін ху...ло"- слабо.
17.05.2025 16:34 Ответить
А що б змінилося на фронті,якби стабуля не було?(((Головний аргумент хйла це наступ,а козирі трампона це наступ *****(((
17.05.2025 16:34 Ответить
Зеленский - ставленник путлера. Если это понять, то все становится на место в этих событиях.
17.05.2025 17:17 Ответить
 
 