Путін використав зустріч у Стамбулі для імітації мирного процесу та виграшу часу, - Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що світ не може допустити, щоб зустріч у Стамбулі 16 травня була використана Росією як привід для продовження агресії проти України. 

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, результати дипломатії цього тижня можна розглядати з трьох перспектив: української, російської та глобальної.

"З українського погляду, ми підтвердили нашу відданість миру та домовилися про повернення 1000 наших людей. З російського бачення, Путін використав стамбульську зустріч для цілей внутрішньої пропаганди та імітації мирного процесу, виграшу часу, відтермінування введення нових санкцій. Він намагається здаватися конструктивним, при цьому реально відмовляючись припинити війну", - зазначив Сибіга.

Водночас, зауважив дипломат, з глобального погляду, є лише один реальний показник готовності Росії припинити війну: згода Путіна на безумовне, повне та тривале припинення вогню.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війна в Україні не може завершитися військовим шляхом, потрібна дипломатія, - Ердоган

"Має бути більше кроків, ніж 17-й санкційний пакет ЄС, за який ми вдячні. Price cap на нафту, ембарго на російські енергоносії в Європі, тіньовий флот, повні секторальні санкції проти всього банківського сектору та центробанку, а також інші кроки Європи, США та інших партнерів", - наголосив Сибіга.

Економічний тиск має йти пліч-о-пліч із кроками щодо зміцнення України: додатковими пакетами стримування, ППО, інвестиціями в ОПК, впевнений український міністр.

"Ми продовжуємо закликати Росію погодитися на повне та тривале припинення вогню, припинити вбивства та розпочати змістовний мирний процес. Кожен день відмови має вести до посилення тиску", - додав Сибіга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибіга провів розмову з Каллас: Ми погодилися, що тиск на РФ необхідно посилити

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

Також читайте: Росія на переговорах в Стамбулі вимагала, щоб Україна визнала окупацію та відмовилася від стягнення репарацій, - Bloomberg

Так якого куя ви повелись на цей балаган?
Орлиный Глаз заметил, что у сарая нет одной стены.
Сыбига дипломат от бога!Дебил на дебиле,во власти отборные идиоты
Так.
І це було очевидно з самого початку.
Але ви з бубою максимально ху-йлу в цьому посприяли...
Они были вписаны в сценарий и с радостью исполнили роль.
саме на того х..я щоб другий рижий не плював тоді в в Україну - що це через неї все не сталося...Як рижому гадалося... Вони не миру хочутьвони придратси до України хочуть - "за 5 днів якби танки були на савєцькі у хйла"- чи не роздратування діда в Білому Домі...
Уже в кулебу превратился, ещё твит напиши что путин хочет войны а не мира
Кулеба, доречі, був норм. дипломатом. Сібіги до нього як до "Київа рачки", ото його і прибрали. Як і Залужного і т.д.
🤣👍
Все европейцы заявили, что никаких переговоров с Россией без согласия на перемирие. И только найпотужніший вдруг выскочил и заявил, что поедет в Стамбул вопреки Европе. Трамп сжал Вове Зеленскому горло компроматом. А затем россияне и амеры заставили министра обороны воюющей страны встречаться на равных с главой союза писателей России ИМединским. Об Украину и украинскую делегация русские вытерли ноги, а Трамп получил неопредленное время для отсрочки санкций. Если бы не вСУ, Зеленский уже бы давно полную капитуляцию подписал и поехал к родителям в Израиль
А як отримати "соглісіє на переміріє" без переговорві? від кого отримати? Від рельси? не пиши х.№у;єту.
"Всє європейци" - "огласіте вєсь спісок пажалуста". чи по смс-ках все можна порішати?)
Главное лохторат доволен!!Ведь дуракам преподнесли обкакивание жиденьким Невтика,как победу.Сам пуйло испугался Нелоха.
та не"х пи_зд"іти за всіх))) чи всіх обішов і спитав? )))
Довіра 60%.Ті,що голосували в 2019р,не змінили свої погляди.Знаю таких особисто
Не змінили бо не хочуть визнавати себе дегенератами,визнавати що вони своїми руками зробили Україні суіцид,вмили кров'ю.
потужно!
бути міністром закордонних справ у зеленого піськограя не так вже і важко...
Де зелебобік знаходить такі кадри?
Розумніший за начальника-пряма загроза начальнику.Враховуючи розумові здібності ЗЕ неважко здогадатися про розумові здібності його оточення.
Ось ще одне зелене "світило" видало "перл".
"Демілітарізація України - це наша мрія". Про що не сказав Баканов. Іван Сімочкин: Я нижче дам посилання на ролик, де друг дитинства Зеленського очільник СБУ Іван Баканов прямо з трибуни ВР заявляв фантастичні речі, які прямо в повітрі складаються в статтю 111 державна зрада. Процитую повністю: Баканов: «Від нас всі вимагають демілітарізації, наші міжнародні партнери в першу чергу. Для нас це не вимога, для нас це мрія! Тому що якщо ми демілітаризуємося, це буде означати тільки одне - в Україні панує мир». Кінець цитати. А ось тепер я зачекаю, поки ваше обурення трохи уляжеться, і скажу вам те, що в цій заяві не прозвучало відкрито, але в чому, між тим, поплічник Зеленського Баканов все ж таки проговорився. Можна багато в чому дорікати нашим західним партнерам, але з 2014, коли Україна зазнала вторгнення ворога, коли йшли відкриті бойові дії, коли вже два регіона країни були окуповані агресором, ЖОДЕН з наших західних партнерів не "вимагав" від нас "демілітарізації". Ні Обама, ні Байден, ні Меркель, ні Оланд, ні Макрон - да це просто нікому на думку б не спало: вимагати "демілітарізації" від країни, яка відбиває орди агресора! Але про кого ж тоді каже очільник СБУ лейтенант Баканов? Про яких таких "партнерів"? А справа вся в тому, що головним партнером Зеленського завжди був - путін, росія. Саме з путіним Зеленський мріяв "домовитися десь посередині", саме на вимоги путіна Зеленський зупинив ракетне виробництво, розміновував лінію зіткнення, розводив війська, знімав з фронта контрснайперські підрозділи і забороняв бійцям стріляти у відповідь. І саме партнер Зеленського путін - постійно вимагав і продовжує вимагати демілітарізації України! А тепер послухаємо цей спіч Баканова, як він мав звучати повністю: «Від нас путін постійно вимагає демілітарізації, але для нас це не вимога, для нас це мрія! Тому що якщо ми демілітаризуємося, це буде означати тільки одне - в Україні панує мир»... Рускій мір. PS. Посилання на ролик: Як Зеленський здавав Україну - https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqbjQ4TmtRVExYSFdIenRfNGg2VE91Zm41NUI3d3xBQ3Jtc0ttdVR1NVFzWVpsX3ZMY010ZEZoRDlqQlN3TDNreVI0X29mbmZTNGVRelJzbHJsX19nQk9WRFNONDUxcnQ1Um94cHBRXzI3RXd5STVMY3JnZWJhLUk1ZFRGb0hrSzJZRldzRGlwME96eGprdWxxRll4UQ&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fv%2F1CLkViCtL4%2F https://www.facebook.com/share/v/1CLk...
Що воно за штука дипломатія.За очі,до зустрічі,після зустрічі поносять,обзивають друг друга,а в очі прямо сказати:"путін ху...ло"- слабо.
А що б змінилося на фронті,якби стабуля не було?(((Головний аргумент хйла це наступ,а козирі трампона це наступ *****(((
Зеленский - ставленник путлера. Если это понять, то все становится на место в этих событиях.
