Путін використав зустріч у Стамбулі для імітації мирного процесу та виграшу часу, - Сибіга
Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що світ не може допустити, щоб зустріч у Стамбулі 16 травня була використана Росією як привід для продовження агресії проти України.
Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, результати дипломатії цього тижня можна розглядати з трьох перспектив: української, російської та глобальної.
"З українського погляду, ми підтвердили нашу відданість миру та домовилися про повернення 1000 наших людей. З російського бачення, Путін використав стамбульську зустріч для цілей внутрішньої пропаганди та імітації мирного процесу, виграшу часу, відтермінування введення нових санкцій. Він намагається здаватися конструктивним, при цьому реально відмовляючись припинити війну", - зазначив Сибіга.
Водночас, зауважив дипломат, з глобального погляду, є лише один реальний показник готовності Росії припинити війну: згода Путіна на безумовне, повне та тривале припинення вогню.
"Має бути більше кроків, ніж 17-й санкційний пакет ЄС, за який ми вдячні. Price cap на нафту, ембарго на російські енергоносії в Європі, тіньовий флот, повні секторальні санкції проти всього банківського сектору та центробанку, а також інші кроки Європи, США та інших партнерів", - наголосив Сибіга.
Економічний тиск має йти пліч-о-пліч із кроками щодо зміцнення України: додатковими пакетами стримування, ППО, інвестиціями в ОПК, впевнений український міністр.
"Ми продовжуємо закликати Росію погодитися на повне та тривале припинення вогню, припинити вбивства та розпочати змістовний мирний процес. Кожен день відмови має вести до посилення тиску", - додав Сибіга.
Переговори в Туреччині
У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.
Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.
15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.
Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.
РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.
Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.
16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.
Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.
І це було очевидно з самого початку.
Але ви з бубою максимально ху-йлу в цьому посприяли...
Сыбига дипломат от бога!Дебил на дебиле,во власти отборные идиоты
бути міністром закордонних справ у зеленого піськограя не так вже і важко...
"Демілітарізація України - це наша мрія". Про що не сказав Баканов. Іван Сімочкин: Я нижче дам посилання на ролик, де друг дитинства Зеленського очільник СБУ Іван Баканов прямо з трибуни ВР заявляв фантастичні речі, які прямо в повітрі складаються в статтю 111 державна зрада. Процитую повністю: Баканов: «Від нас всі вимагають демілітарізації, наші міжнародні партнери в першу чергу. Для нас це не вимога, для нас це мрія! Тому що якщо ми демілітаризуємося, це буде означати тільки одне - в Україні панує мир». Кінець цитати. А ось тепер я зачекаю, поки ваше обурення трохи уляжеться, і скажу вам те, що в цій заяві не прозвучало відкрито, але в чому, між тим, поплічник Зеленського Баканов все ж таки проговорився. Можна багато в чому дорікати нашим західним партнерам, але з 2014, коли Україна зазнала вторгнення ворога, коли йшли відкриті бойові дії, коли вже два регіона країни були окуповані агресором, ЖОДЕН з наших західних партнерів не "вимагав" від нас "демілітарізації". Ні Обама, ні Байден, ні Меркель, ні Оланд, ні Макрон - да це просто нікому на думку б не спало: вимагати "демілітарізації" від країни, яка відбиває орди агресора! Але про кого ж тоді каже очільник СБУ лейтенант Баканов? Про яких таких "партнерів"? А справа вся в тому, що головним партнером Зеленського завжди був - путін, росія. Саме з путіним Зеленський мріяв "домовитися десь посередині", саме на вимоги путіна Зеленський зупинив ракетне виробництво, розміновував лінію зіткнення, розводив війська, знімав з фронта контрснайперські підрозділи і забороняв бійцям стріляти у відповідь. І саме партнер Зеленського путін - постійно вимагав і продовжує вимагати демілітарізації України! А тепер послухаємо цей спіч Баканова, як він мав звучати повністю: «Від нас путін постійно вимагає демілітарізації, але для нас це не вимога, для нас це мрія! Тому що якщо ми демілітаризуємося, це буде означати тільки одне - в Україні панує мир»... Рускій мір. PS. Посилання на ролик: Як Зеленський здавав Україну - https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqbjQ4TmtRVExYSFdIenRfNGg2VE91Zm41NUI3d3xBQ3Jtc0ttdVR1NVFzWVpsX3ZMY010ZEZoRDlqQlN3TDNreVI0X29mbmZTNGVRelJzbHJsX19nQk9WRFNONDUxcnQ1Um94cHBRXzI3RXd5STVMY3JnZWJhLUk1ZFRGb0hrSzJZRldzRGlwME96eGprdWxxRll4UQ&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fv%2F1CLkViCtL4%2F https://www.facebook.com/share/v/1CLk...