Путін використав зустріч у Стамбулі для імітації мирного процесу та виграшу часу, - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що світ не може допустити, щоб зустріч у Стамбулі 16 травня була використана Росією як привід для продовження агресії проти України.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, результати дипломатії цього тижня можна розглядати з трьох перспектив: української, російської та глобальної.

"З українського погляду, ми підтвердили нашу відданість миру та домовилися про повернення 1000 наших людей. З російського бачення, Путін використав стамбульську зустріч для цілей внутрішньої пропаганди та імітації мирного процесу, виграшу часу, відтермінування введення нових санкцій. Він намагається здаватися конструктивним, при цьому реально відмовляючись припинити війну", - зазначив Сибіга.

Водночас, зауважив дипломат, з глобального погляду, є лише один реальний показник готовності Росії припинити війну: згода Путіна на безумовне, повне та тривале припинення вогню.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війна в Україні не може завершитися військовим шляхом, потрібна дипломатія, - Ердоган

"Має бути більше кроків, ніж 17-й санкційний пакет ЄС, за який ми вдячні. Price cap на нафту, ембарго на російські енергоносії в Європі, тіньовий флот, повні секторальні санкції проти всього банківського сектору та центробанку, а також інші кроки Європи, США та інших партнерів", - наголосив Сибіга.

Економічний тиск має йти пліч-о-пліч із кроками щодо зміцнення України: додатковими пакетами стримування, ППО, інвестиціями в ОПК, впевнений український міністр.

"Ми продовжуємо закликати Росію погодитися на повне та тривале припинення вогню, припинити вбивства та розпочати змістовний мирний процес. Кожен день відмови має вести до посилення тиску", - додав Сибіга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибіга провів розмову з Каллас: Ми погодилися, що тиск на РФ необхідно посилити

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

Також читайте: Росія на переговорах в Стамбулі вимагала, щоб Україна визнала окупацію та відмовилася від стягнення репарацій, - Bloomberg