Росія на переговорах в Стамбулі вимагала, щоб Україна визнала окупацію та відмовилася від стягнення репарацій, - Bloomberg

Під час перемовин у Стамбулі 16 травня російська делегація висунула для України низку ультиматумів для припинення вогню.

Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на джерела, які обізнані з перебігом переговорів

За даними джерел, на перемовинах російська делегація вимагала, щоб Україна зафіксувала нейтральний статус без присутності іноземних військ і зброї масового ураження на своїй території.

Також Москва хоче, щоб Україна відмовилася від вимог репарацій від Росії за шкоду, завдану під час повномасштабної війни.

Окрім цього, російська делегація вимагала від України виведення військ з чотирьох областей - Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької.

"Російська делегація заявила, що Путін погодиться на припинення вогню лише після того, як Україна виведе свої війська з Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької областей і передасть їх під контроль Росії. Кремль також вимагає міжнародного визнання всіх п’яти регіонів як російських", - розповіли джерела Bloomberg.

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

