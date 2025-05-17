Росія на переговорах в Стамбулі вимагала, щоб Україна визнала окупацію та відмовилася від стягнення репарацій, - Bloomberg
Під час перемовин у Стамбулі 16 травня російська делегація висунула для України низку ультиматумів для припинення вогню.
Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на джерела, які обізнані з перебігом переговорів, інформує Цензор.НЕТ.
За даними джерел, на перемовинах російська делегація вимагала, щоб Україна зафіксувала нейтральний статус без присутності іноземних військ і зброї масового ураження на своїй території.
Також Москва хоче, щоб Україна відмовилася від вимог репарацій від Росії за шкоду, завдану під час повномасштабної війни.
Окрім цього, російська делегація вимагала від України виведення військ з чотирьох областей - Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької.
"Російська делегація заявила, що Путін погодиться на припинення вогню лише після того, як Україна виведе свої війська з Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької областей і передасть їх під контроль Росії. Кремль також вимагає міжнародного визнання всіх п’яти регіонів як російських", - розповіли джерела Bloomberg.
Переговори в Туреччині
У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.
Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.
15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.
Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.
РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.
Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.
16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.
Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.
- права русскоязічніх - щоб знищити українську ідентичність. Ми уже бачимо до чого привів квартал і "какая разніца как назівается уліца"
- відмова від репарцій - ОФІЦІЙНЕ відмазування РФ від її злочинів
- Виклади їх, - промовив Гандальф спокійно, але ті, хто стояв ближче, бачили, яким старим, втомленим, остаточно понівеченим здавався маг. Ніхто не сумнівався, що він виконає умови Барад-Дуру.
- Отже, - почав посол Саурона, обводячи обличчя супротивників знущальним поглядом, - слухайте! Банда гондорців і їхніх обморочених союзників негайно відступає за Андуїн, попередньо давши клятву ніколи не піднімати зброї на Саурона Великого, відкрито або таємно; усі землі на схід від Андуїну відходять до Саурона відтепер і назавжди. Землі на західному березі Андуїну до Імлистих Гір і плоскогір'я Рохан будуть підлеглими володарю Мордору; їхнім мешканцям забороняється носити зброю, але своїми внутрішніми справами вони можуть займатися самі. їм слід допомогти у відновленні Ізенгарду, дуже нерозумно зруйнованого. Мій володар пришле туди намісника замість Сарумана, що втратив його довіру. [151]
Всі зрозуміли, що посланець Мордору сам розраховував стати новим управителем скорених земель заходу; він стане їхнім тираном, а вони - його невільниками…
- Висока ціна за одного бранця, - відповів Ган-дальф. - Твій володар бажає одержати відразу все, що інакше довелося б брати у довгих і важких боях. Хіба що на полях Гондору він зневірився у своєму військовому щасті і тепер віддає перевагу торгівлі? Навіть якщо ми погодимося заплатити так дорого, хто запевнить нас, що Саурон, уславлений своїм підступництвом, виконає свою частину домовленості? "
(Толкін. "Володар Перснів")
Так українці в окопах, а за них домовляється прахамія з умєровим
терміново відкрити архиви і допустити до них евррпейських істориків і спеців і журналистів. Підняти архиви у світі.
НИЩЕННЯ НАЦІЇ УКРАЇНЦІВ, нищення української еліти, нищення культури , пограбування українських культурних цінностей кацапами - все це має розглянути трибунал .
зробити Львів Містом трибуналу над радянською владою
Світова спільнота має захистити націю українців від знищення
по моцковским бандитским понятиям "первопричина" войны - это независимость и свобода Украины, как суверенного европейского государства.
Максім ХОЙ #398010, Vsevolod Marchenko #551075 та Игорь Моторный #551125 котрі поставили йому "лайк" - ви або такі самі виродки, або тупо не розумієте те що читаєте.
А самі вимагають території які навіть жодного дня не були окуповані!
Но, моцковские угрёбки не понимают, что стратегически они проиграли войну осенью 2022 года, когда их в результате стремительного контрнаступления выперли с позором из Харьковской, Сумской области, а также из единственного захваченного орками крупного областного города Херсона.
Працездатні люди вже поїхали або третій рік в окопах або поранені/контужені/скалічені..
А мусора і тцк працювати ніколи небудуть - після війни одразу будуть дерти гроші з Населення іншим способом
а пу буде гратись в перемовини і бомбити мирні міста і намагатись, хоч на метр, але просунитись далі...
Поразила мене фраза 47го, що пу за 5 годин мог узяти Київ...
але його танчики в багнюці застрягли...
Угу! Тільки він робить вигляд, що не знає, як запеклр билися украхнці з врагом і про черги за зброєю... так зустрічали, а потім потужно відбросили загабників... що вони відступили з Херсона і благали їз там не добивати, інакше збросять ЯО і на Херсон і Київ...
Пам'ятаємо той шантаж подписанта буд.меморандуму.
Зараз, ні то що жодна країна не відмовиться від ЯО, а буде його виробляти, щоб захистити себе. Це і є результат миротворчих зусиль світового поліцейського
українське прислів'я "язик до Києва доведе" значить "вмієш домовлятися - житимеш в столиці"
русскоє "товаріщ командір, взялі 'язика', он знаєт дорогу на Кієв" значить "русскіє хочуть мати Україну за колонію"
Тобто, щоб догодити 47му і не злити його, пу запустить безкінечні перемовини, не зупиняючи вогонь і по цивільних також. Це він вже довів.
Його вимоги до України будуть прості, як двері: капітуляція, тобто по його версії - усунення першопричин війни.
Так про що ж можна домовлятися взагалі?
За що 4й рік кров пролівали?
Невже ж 47й на цю балаканину поведеться і не виконає, нарешті, свою обіцянку завалати Україну зброєю, чи вирішить завалити Україну?
Навіщо ці перемовини ні про що?
Забаганки свої пу не змінить, а Україна мусить захищати своє, інакше ...руzzкий мир во всій красі... як на вже окупованих територіях та ще набагато гірше.
Невже ж не настав час для пекельних санкцій і суттєвої допомоги зброєю?
Затягування і очікування чуда не мають ніякої рації.
Мир можливий тільки через силу і єдність.
За капітуляцію на ще гірших умовах, ніж Стамбул 2022?
Навіть ті, які раніш спілкувалися виключно па руцки, зараз чітко стали україномовними.
До речі, нехай замисліться вялікій історик мединский: чому, навіть після першого слова, вимовленного расіяніном, в Україні моментально чули, що цей з за поребрика. Адже, укр.варіант дуже сильно відрізняється від москальскага.
Та не в тому справа: чи не тих русскоязичних цивільних він "захистив" на дорозі в Суми: 10 людей було вбито в рейсовій маршрутці і ще важко поранені.
Доста морочити інфопростір мантрами про захист русскоязичних в Україні!
Єдиним надійним захисником для всіх громадян України були, є і будуть ЗСУ.
А укріплення
такі Потужнівідсутні бо поки це мирний тил і населення вухами ловить гарячу струю Марафону...
надо просто повторять за россией.НЕ надо сочинять