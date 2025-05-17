УКР
Новини Переговори у Туреччині
14 764 74

Росія на переговорах в Стамбулі вимагала, щоб Україна визнала окупацію та відмовилася від стягнення репарацій, - Bloomberg

стали відомі вимоги рф на переговорах

Під час перемовин у Стамбулі 16 травня російська делегація висунула для України низку ультиматумів для припинення вогню. 

Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на джерела, які обізнані з перебігом переговорів, інформує Цензор.НЕТ.

За даними джерел, на перемовинах російська делегація вимагала, щоб Україна зафіксувала нейтральний статус без присутності іноземних військ і зброї масового ураження на своїй території.

Також Москва хоче, щоб Україна відмовилася від вимог репарацій від Росії за шкоду, завдану під час повномасштабної війни.

Окрім цього, російська делегація вимагала від України виведення військ з чотирьох областей - Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької.

"Російська делегація заявила, що Путін погодиться на припинення вогню лише після того, як Україна виведе свої війська з Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької областей і передасть їх під контроль Росії. Кремль також вимагає міжнародного визнання всіх п’яти регіонів як російських", - розповіли джерела Bloomberg.

Читайте також: "Нейтралітет", відмова від репарацій та "права російськомовних": Росія озвучила Україні в Стамбулі п’ять вимог, - ЗМІ

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

Читайте також: Мединський пояснив відмову РФ від перемир’я з Україною фейковими цитатами Наполеона і Бісмарка

Автор: 

окупація (6825) перемовини (3067) росія (67283) репарації (66)
Топ коментарі
+45
- ВИЗНАТИ ОКУПАЦІЮ - таким чином визнати що РФ права і що тут "фейл держава" і що якщо віддали 1-2-5 областей то віддасте і все
- права русскоязічніх - щоб знищити українську ідентичність. Ми уже бачимо до чого привів квартал і "какая разніца как назівается уліца"
- відмова від репарцій - ОФІЦІЙНЕ відмазування РФ від її злочинів
показати весь коментар
17.05.2025 02:55 Відповісти
+31
Вот теперь в Украине настал правильный момент для того, чтобы начать восстанавливать ядерное оружие. Все равно воевать придется долго, а значит, когда кацапы положат здесь с десяток миллионов своих солдат и приблизятся к захвату всей страны, последним подарком от украинцев для роZZии должен быть ядерный удар по москве.
показати весь коментар
17.05.2025 03:51 Відповісти
+23
Україна має терміново створити ТРИБУНАЛ НАД КГБ( НКВД) і почати швидко розгляд справ над цімі терористичними організаціями
терміново відкрити архиви і допустити до них евррпейських істориків і спеців і журналистів. Підняти архиви у світі.

НИЩЕННЯ НАЦІЇ УКРАЇНЦІВ, нищення української еліти, нищення культури , пограбування українських культурних цінностей кацапами - все це має розглянути трибунал .
зробити Львів Містом трибуналу над радянською владою
Світова спільнота має захистити націю українців від знищення
показати весь коментар
17.05.2025 04:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну то что что то требовала это понятно, а что она предлагала взамен? Не кошмарить украинцев шахедами какое то время?
показати весь коментар
17.05.2025 02:10 Відповісти
Почему то об этом нигде не пишут, в 10-15 статьях что уже отчеканнели
показати весь коментар
17.05.2025 02:12 Відповісти
Нічого
показати весь коментар
17.05.2025 05:42 Відповісти
- ВИЗНАТИ ОКУПАЦІЮ - таким чином визнати що РФ права і що тут "фейл держава" і що якщо віддали 1-2-5 областей то віддасте і все
- права русскоязічніх - щоб знищити українську ідентичність. Ми уже бачимо до чого привів квартал і "какая разніца как назівается уліца"
- відмова від репарцій - ОФІЦІЙНЕ відмазування РФ від її злочинів
показати весь коментар
17.05.2025 02:55 Відповісти
вологі мрії рф такі забавні
показати весь коментар
17.05.2025 02:55 Відповісти
По кацапські це зветься ,, переговоры без предварительных условий,,.
показати весь коментар
17.05.2025 03:28 Відповісти
Скоріше .....а попи.....деть
показати весь коментар
17.05.2025 07:13 Відповісти
Кацапы, лучше мы вас еще миллионов 10-20 закопаем, даже если для этого понадобится 10 лет.
показати весь коментар
17.05.2025 03:42 Відповісти
Можно поинтересоватся, вы как закапывать собираетесь? Лежа на боевом диване где нибудь в канаде?
показати весь коментар
17.05.2025 10:00 Відповісти
він буде донатити могильникам )))
показати весь коментар
18.05.2025 02:47 Відповісти
"- Все ясно! Отже, він вам потрібен. Може, доручене йому завдання мало особливу вагу? Як бачите, він його не виконав. Тепер він зазнає кари, повільного, на багато років розтягнутого катування, якими славиться Чудовий Замок, і ніколи не вийде на волю, хіба що ми вирішимо показати його вам, зломленого і занепалого духом, щоб ви пошкодували про власне безрозсудство. Так буде, якщо ви не виконаєте наших умов.

- Виклади їх, - промовив Гандальф спокійно, але ті, хто стояв ближче, бачили, яким старим, втомленим, остаточно понівеченим здавався маг. Ніхто не сумнівався, що він виконає умови Барад-Дуру.

- Отже, - почав посол Саурона, обводячи обличчя супротивників знущальним поглядом, - слухайте! Банда гондорців і їхніх обморочених союзників негайно відступає за Андуїн, попередньо давши клятву ніколи не піднімати зброї на Саурона Великого, відкрито або таємно; усі землі на схід від Андуїну відходять до Саурона відтепер і назавжди. Землі на західному березі Андуїну до Імлистих Гір і плоскогір'я Рохан будуть підлеглими володарю Мордору; їхнім мешканцям забороняється носити зброю, але своїми внутрішніми справами вони можуть займатися самі. їм слід допомогти у відновленні Ізенгарду, дуже нерозумно зруйнованого. Мій володар пришле туди намісника замість Сарумана, що втратив його довіру. [151]

Всі зрозуміли, що посланець Мордору сам розраховував стати новим управителем скорених земель заходу; він стане їхнім тираном, а вони - його невільниками…

- Висока ціна за одного бранця, - відповів Ган-дальф. - Твій володар бажає одержати відразу все, що інакше довелося б брати у довгих і важких боях. Хіба що на полях Гондору він зневірився у своєму військовому щасті і тепер віддає перевагу торгівлі? Навіть якщо ми погодимося заплатити так дорого, хто запевнить нас, що Саурон, уславлений своїм підступництвом, виконає свою частину домовленості? "
(Толкін. "Володар Перснів")
показати весь коментар
17.05.2025 03:47 Відповісти
Вот теперь в Украине настал правильный момент для того, чтобы начать восстанавливать ядерное оружие. Все равно воевать придется долго, а значит, когда кацапы положат здесь с десяток миллионов своих солдат и приблизятся к захвату всей страны, последним подарком от украинцев для роZZии должен быть ядерный удар по москве.
показати весь коментар
17.05.2025 03:51 Відповісти
не плакай хрюзге
показати весь коментар
17.05.2025 07:44 Відповісти
Восстанавливать надо все виды оружия массового поражения, и в 1-ю очередь бактериологическое. Всё равно свинособаки талдычат про "биолаборатории".
показати весь коментар
17.05.2025 08:30 Відповісти
Как же вы, "специалисты" по ЯО уже достали! Что восстанавливать! Какое производство? ЯО это боеголовки и бомбы, которые никогда не производились в Украине! Аналогично и другие виды ОМП. Не мелите чушь.
показати весь коментар
17.05.2025 16:44 Відповісти
Супер спец по ЯО и средствам доставки? Иран практически завершил цикл обогащения урана, и баллистических ракет наклепал. А в Украине ракеты разрабатывались еще при Королеве, и ЯО уже было. Даже с учетом потерь в этой области за последние 30 лет, при наличии политичесской воли и средств, украинские физики-ядерщики и ракетные конструкторы (а такие все еще имеются), вполне способны были бы это сделать за несколько лет.
показати весь коментар
20.05.2025 23:58 Відповісти
>подарком от украинцев

Так українці в окопах, а за них домовляється прахамія з умєровим
показати весь коментар
18.05.2025 06:53 Відповісти
Україна має терміново створити ТРИБУНАЛ НАД КГБ( НКВД) і почати швидко розгляд справ над цімі терористичними організаціями
терміново відкрити архиви і допустити до них евррпейських істориків і спеців і журналистів. Підняти архиви у світі.

НИЩЕННЯ НАЦІЇ УКРАЇНЦІВ, нищення української еліти, нищення культури , пограбування українських культурних цінностей кацапами - все це має розглянути трибунал .
зробити Львів Містом трибуналу над радянською владою
Світова спільнота має захистити націю українців від знищення
показати весь коментар
17.05.2025 04:15 Відповісти
Перша справа - знищення могили Мазепи у Галаці по заказу спецслужб мацкви
показати весь коментар
17.05.2025 04:16 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2025 04:55 Відповісти
Европа уже зашевелилась насчет трибунала. И слава богу.
показати весь коментар
17.05.2025 06:09 Відповісти
Она, уже очень давно шевелится, а толку...
показати весь коментар
17.05.2025 09:39 Відповісти
Всі архіви НКВД знаходяться на расії у маскві.
показати весь коментар
17.05.2025 09:18 Відповісти
На щастя не усі. Вони встигли вивезти лише частину. А про регіональні архіви вони взагалі забули! А там...!😱
показати весь коментар
17.05.2025 15:05 Відповісти
Путіну не потрібен мир, Тому він і ставить завідомо неможливі до сприймання і виконання вимоги, А гра в імітацію перемовин потрібна йому лише для затягування часу.....Тобто війна буде тривати ще довго.....
показати весь коментар
17.05.2025 04:18 Відповісти
Вони з китайцями збираються військові заводи будувати у раши. Трамп просто ідіот що підіграє раши
показати весь коментар
17.05.2025 04:54 Відповісти
Только теперь я понял, почему, лет 5-6 назад ,канадийка пани Ведана бочку перла на Штаты.
показати весь коментар
17.05.2025 06:11 Відповісти
А чи тільки підіграє? Щось більше впевнений - володенька, а давай світ поділомо... тобі половина, мені половина.
показати весь коментар
17.05.2025 06:35 Відповісти
Трамп за "пенни" готов мать родную продать, вместе с женой и внуками.
показати весь коментар
17.05.2025 09:44 Відповісти
Моцква требует устранить "главную первопричину" начатой ею войны :

по моцковским бандитским понятиям "первопричина" войны - это независимость и свобода Украины, как суверенного европейского государства.
показати весь коментар
18.05.2025 09:15 Відповісти
Вимагали від (псевдо)української влади вчинити акт публічного самогубства, але виявилося що інстинкт самозбереження якось та працює.
показати весь коментар
17.05.2025 04:29 Відповісти
Публічне самогубство України сталося ще у далекому 1994, коли ядерку віддавали та винищувачі пиляли за папірець, що нічого не вартий. Усе інше - наслідки
показати весь коментар
17.05.2025 08:16 Відповісти
Шапіто... Тільки повне стирання підорафії, а разом і зеленої мерзоти і їм подібних спасе світ!
показати весь коментар
17.05.2025 05:36 Відповісти
им подобные... - намякиваете на трампа?
показати весь коментар
17.05.2025 06:17 Відповісти
Муйлуша прислал на переговоры каких-то клоунов-тамада. Им ставить какие-то там ультиматумы тока на кацапских попойках внутреннего потребления, пытаться поднимать рейтинг бз.ыкла хутина, перед своей алкашней.
показати весь коментар
17.05.2025 06:16 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2025 06:16 Відповісти
Ваня, шо ти тут забув? Тут водкі нєт
показати весь коментар
17.05.2025 09:00 Відповісти
Кацапська шльондра Duyt Wonk, - ти кінчений виродок та банальний брехун.
Максім ХОЙ #398010, Vsevolod Marchenko #551075 та Игорь Моторный #551125 котрі поставили йому "лайк" - ви або такі самі виродки, або тупо не розумієте те що читаєте.
показати весь коментар
17.05.2025 09:05 Відповісти
У новому інтерв'ю президент США Дональд Трамп заявив, що правитель Росії Володимир Путін прагне домовленостей, а головною перешкодою на шляху до миру назвав не його, а відсутність "козирів" у Володимира Зеленського.
показати весь коментар
17.05.2025 06:17 Відповісти
Ще одна причина пиз...ти москалів де тільки можна і чим тільки можна
показати весь коментар
17.05.2025 06:37 Відповісти
А не краще просто отруїти одну кремлівську крису...
показати весь коментар
17.05.2025 07:20 Відповісти
Кремлівську крису труїти ніхто не збирається, бо всі з нею хочуть торгувати. Хочуть щоб було все як до 2022 року, а кляті вперті українці плутають їм усі карти
показати весь коментар
17.05.2025 10:51 Відповісти
×уйло при×уїло
показати весь коментар
17.05.2025 07:56 Відповісти
Тягнуть час, бо в них літня кампанія. Ім треба, щоб у той час наш мінстр оборони не займався обороною, а нажирав потужні щоки разом з Ермаком, та займався балабольством.
показати весь коментар
17.05.2025 07:58 Відповісти
"Реалии на земле... Реалии на земле... " - кричали вони...
А самі вимагають території які навіть жодного дня не були окуповані!
показати весь коментар
17.05.2025 08:43 Відповісти
Трампон виконав прохання хкуйла, щоб загнати Зеленського в Стамбул-2.. і знову про карти...тобто не про козирі а про карти..Тягнуть час діди-підо..и з білого і червоного дому
показати весь коментар
17.05.2025 08:47 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2025 09:08 Відповісти
Рашка фактически требует полной капитуляци Украины.
показати весь коментар
17.05.2025 10:12 Відповісти
Парашка мечтает не о капитуляции, а о ликвидации Украины.

Но, моцковские угрёбки не понимают, что стратегически они проиграли войну осенью 2022 года, когда их в результате стремительного контрнаступления выперли с позором из Харьковской, Сумской области, а также из единственного захваченного орками крупного областного города Херсона.
показати весь коментар
18.05.2025 09:23 Відповісти
Переносять увагу на російську делегацію.Росіяни кажуть щозавгодно.Але чому ми мовчимо?Перемир'я без умов?Так чи ні? Обговорюємо тільки процедуру,або ми пішли? Ні! Щось бекають-мекають потужно.Щось не те.
показати весь коментар
17.05.2025 10:31 Відповісти
скасування репарацій зеленський ще так-сяк може продати суспільству а от визнання криму російським - ніколи.
показати весь коментар
17.05.2025 11:02 Відповісти
Ні! Напуя нам понти без коштів для існування, скільки боргів...
Працездатні люди вже поїхали або третій рік в окопах або поранені/контужені/скалічені..
А мусора і тцк працювати ніколи небудуть - після війни одразу будуть дерти гроші з Населення іншим способом
показати весь коментар
17.05.2025 18:52 Відповісти
Хоч 1000 полонених нарешті повернуться до дому. Хоч клок шерсті з цих перемовин буде. Але, є і шкода велика, адже... тр звинивачує жертву, яка мала б одержувати задоволення від гвалтування, а не пручатися, адже карт не має... і як вже ясно, від дядька сема окрім спонукань до капітуляції, нічого іншого не отримає...
а пу буде гратись в перемовини і бомбити мирні міста і намагатись, хоч на метр, але просунитись далі...
Поразила мене фраза 47го, що пу за 5 годин мог узяти Київ...
але його танчики в багнюці застрягли...
Угу! Тільки він робить вигляд, що не знає, як запеклр билися украхнці з врагом і про черги за зброєю... так зустрічали, а потім потужно відбросили загабників... що вони відступили з Херсона і благали їз там не добивати, інакше збросять ЯО і на Херсон і Київ...
Пам'ятаємо той шантаж подписанта буд.меморандуму.
Зараз, ні то що жодна країна не відмовиться від ЯО, а буде його виробляти, щоб захистити себе. Це і є результат миротворчих зусиль світового поліцейського
показати весь коментар
17.05.2025 12:13 Відповісти
поняття "язика" в українській мові та русском нарєчії можна пояснити двома прикладами:

українське прислів'я "язик до Києва доведе" значить "вмієш домовлятися - житимеш в столиці"

русскоє "товаріщ командір, взялі 'язика', он знаєт дорогу на Кієв" значить "русскіє хочуть мати Україну за колонію"
показати весь коментар
17.05.2025 12:48 Відповісти
Що ж, тепер зрозуміло, що буде далі: пу сказав, що "готовий" зустрітися з Зе, коли обидві команди напрацюють "угоду" для підписання,.. але пу не знає, хто, на його погляд, є легитимним і може підписати цю цедулку.
Тобто, щоб догодити 47му і не злити його, пу запустить безкінечні перемовини, не зупиняючи вогонь і по цивільних також. Це він вже довів.
Його вимоги до України будуть прості, як двері: капітуляція, тобто по його версії - усунення першопричин війни.
Так про що ж можна домовлятися взагалі?
За що 4й рік кров пролівали?
Невже ж 47й на цю балаканину поведеться і не виконає, нарешті, свою обіцянку завалати Україну зброєю, чи вирішить завалити Україну?
Навіщо ці перемовини ні про що?
Забаганки свої пу не змінить, а Україна мусить захищати своє, інакше ...руzzкий мир во всій красі... як на вже окупованих територіях та ще набагато гірше.
Невже ж не настав час для пекельних санкцій і суттєвої допомоги зброєю?
Затягування і очікування чуда не мають ніякої рації.
Мир можливий тільки через силу і єдність.
показати весь коментар
17.05.2025 14:49 Відповісти
До цієї ситуації довів Зе. За шість років він змарнував час на відоси і непідготував ніяких відповідей для агресора про що весь час наголошує Трамп. Він так і каже-погоджуйтеся на капітуляцію, бо у вас немає козирів!
показати весь коментар
17.05.2025 15:08 Відповісти
Так за що боролись?
За капітуляцію на ще гірших умовах, ніж Стамбул 2022?
показати весь коментар
17.05.2025 16:36 Відповісти
а я не агітую за Порошенка,навіть не знаю чи він вже чимось зарадить після підривної діяльності Зе.
показати весь коментар
17.05.2025 18:15 Відповісти
Де пу зараз, після всього, що наробив, бачить в Україні руцькомовних?!
Навіть ті, які раніш спілкувалися виключно па руцки, зараз чітко стали україномовними.
До речі, нехай замисліться вялікій історик мединский: чому, навіть після першого слова, вимовленного расіяніном, в Україні моментально чули, що цей з за поребрика. Адже, укр.варіант дуже сильно відрізняється від москальскага.
Та не в тому справа: чи не тих русскоязичних цивільних він "захистив" на дорозі в Суми: 10 людей було вбито в рейсовій маршрутці і ще важко поранені.
Доста морочити інфопростір мантрами про захист русскоязичних в Україні!
Єдиним надійним захисником для всіх громадян України були, є і будуть ЗСУ.
показати весь коментар
17.05.2025 17:33 Відповісти
Якщо ви бачили їх блогерів вони розповідають чим займаються на окупованих територіях, тобо роблять з українців кацапів, тих що впираються відправляють у катівню.
показати весь коментар
17.05.2025 18:21 Відповісти
Це я до чого веду, путін впевнений, що українців не існує ,для нього це помилка яку він має виправити, ось такий в нього психічний розлад з нав'язливими ідеями.
показати весь коментар
17.05.2025 18:24 Відповісти
І що? Щоб відійшли в чисте поле без укріплень? А орки і зеко-орки і чучхєр-орки і ханьці-орки посунуть!!!
А укріплення такі Потужні відсутні бо поки це мирний тил і населення вухами ловить гарячу струю Марафону...
показати весь коментар
17.05.2025 18:49 Відповісти
Ну, слава богу хоч відмовились від вимоги денацифікації, хоча що воно таке нам так і не пояснили.
показати весь коментар
17.05.2025 22:40 Відповісти
Ці дипломати слабкі. Якщо кацапія грає з ними в членa, то вони теж повинні. Потрібно було висунути ультиматум і "необхідні умови": 1 Депутинізація, денуклеаризація та дератизація. 2. Запровадження трьох державних мов у Росії - української, татарської та китайської. 3 Повернення Україні Кубані та Воронежа. 4 Запровадження греко-католицької релігії як державної в Росії. 5 І щоб голий Путін на голому Лаврові їздив навколо Кремля (з прямою трансляцією).
показати весь коментар
18.05.2025 00:18 Відповісти
Украинцы могут отвечать зеркально-нам можно повторять россию.Надо Признать Кубань ,Белгород и Курск Украиной. и на переговорах заявить об этом!И предложить поменять.
надо просто повторять за россией.НЕ надо сочинять
показати весь коментар
18.05.2025 08:48 Відповісти
 
 