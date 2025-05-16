Мединський пояснив відмову РФ від перемир’я з Україною фейковими цитатами Наполеона і Бісмарка
Глава російської делегації на переговорах в Стамбулі Володимир Мединський прокоментував позицію РФ щодо відмови від припинення вогню з Україною вигаданими цитатами імператора Наполеона Бонапарта та німецького канцлера Отто фон Бісмарка.
Про це російський представник сказав в інтерв'ю телепропагандисту з РФ Євгену Попову, передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Astra".
Під час інтерв'ю він показав теку з документами й заявив, що за допомогою неї представники делегації "цитували, нагадували" факти українській делегації.
Автор підручників з історії Росії Мединський, коментуючи переговори з Україною, навів цитату, яка нібито належить першому канцлеру Німецької імперії Отто фон Бісмарку.
"Він (Бісмарк) завжди говорив: "Ніколи не намагайтеся обдурити росіян і що-небудь у них вкрасти, тому що мине час, і рано чи пізно росіяни завжди приходять по своє". Ось це "росіяни завжди приходять по своє", мені здається, дуже важливий урок історії", - стверджує Мединський.
Джерело цієї цитати невідоме, німецькою мовою у відкритих джерелах подібних фраз знайти неможливо. Крім того, справжність цієї цитати спростовується на сайті російського військово-історичного товариства, яке створив і очолює Мединський.
Також Мединський приписав французькому імператору Наполеону Бонапарту такий вислів: "Як правило, завжди, як говорив Наполеон, війна і переговори ведуться одночасно".
Російський посадовець таким чином намагався аргументувати, чому "Росія не може погодитися на 30-денне безумовне припинення вогню".
Однак немає достовірних підтверджень того, що французький імператор виголошував цю фразу. Історики припускають, що це апокриф, який з'явився заднім числом.
Переговори в Туреччині
У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.
Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.
15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.
Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.
РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.
Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.
16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.
Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.
21 сторічча на дворі.
Чувак живе вигадками 50-річної давнини про події 200-річної давнини.
От тільки до Роісі не мали жодного пієтету.
Наскільки я пам'ятаю, про "гарного росіянина" приблизно тоді народилося.
А от це не фейкова цитата. 😁
Смердюче мокшансько-кагебістське плем'я запустило свої клешні у всі куточки України, за 70 років совка.
Зараз в Мухосранську друкуються компіляти сформованої в часи Льоні Бровастого "взгляди на історію". Мединський широко використовує настановки ГлавПура часів Єпішева. Один в один з журналом ГлавПура Агітатор.
Сам же Мединський, ще будучи міністром культури Мухосранська, організував трагикомічний епізод з переустановкою благодарних табличок на памятнику маршала Жори, де впаяли посилання на Окурка. Але тоді піднявся шухер з пам"ятником Калашникова, де по недогляду впаяли схему Штурмгевере замість АК, тому ініціативу тихенько звернули повернули попереднє. Музейний злодюжка, недарма ж біля нього ошивається Дімка Табачник, такий же музейний злодюжка.
Но каким бы ничтожеством он не был, он вербализирует пуниский посыл о бесконечной войне, и с этим что-то нужно делать, поскольку у России есть традиция сведения собственного населения к состоянию скота, жрущего гнилую картоху ради идеи. Так что санкции ничего не решат, а в способности применить Россией ЯО я ни на секунду не сомневаюсь. Мне кажется, они с радостью провоцируют всех, чтобы получить весомый повод сравняться с американцами и в этом.