Мединський пояснив відмову РФ від перемир’я з Україною фейковими цитатами Наполеона і Бісмарка

Глава російської делегації на переговорах в Стамбулі Володимир Мединський прокоментував позицію РФ щодо відмови від припинення вогню з Україною вигаданими цитатами імператора Наполеона Бонапарта та німецького канцлера Отто фон Бісмарка.

Про це російський представник сказав в інтерв'ю телепропагандисту з РФ Євгену Попову, передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Astra".

Під час інтерв'ю він показав теку з документами й заявив, що за допомогою неї представники делегації "цитували, нагадували" факти українській делегації.

Автор підручників з історії Росії Мединський, коментуючи переговори з Україною, навів цитату, яка нібито належить першому канцлеру Німецької імперії Отто фон Бісмарку.

"Він (Бісмарк) завжди говорив: "Ніколи не намагайтеся обдурити росіян і що-небудь у них вкрасти, тому що мине час, і рано чи пізно росіяни завжди приходять по своє". Ось це "росіяни завжди приходять по своє", мені здається, дуже важливий урок історії", - стверджує Мединський.

Джерело цієї цитати невідоме, німецькою мовою у відкритих джерелах подібних фраз знайти неможливо. Крім того, справжність цієї цитати спростовується на сайті російського військово-історичного товариства, яке створив і очолює Мединський.

Також Мединський приписав французькому імператору Наполеону Бонапарту такий вислів: "Як правило, завжди, як говорив Наполеон, війна і переговори ведуться одночасно".

Російський посадовець таким чином намагався аргументувати, чому "Росія не може погодитися на 30-денне безумовне припинення вогню".

Однак немає достовірних підтверджень того, що французький імператор виголошував цю фразу. Історики припускають, що це апокриф, який з'явився заднім числом.

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

