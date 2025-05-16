УКР
Мединський пояснив відмову РФ від перемир’я з Україною фейковими цитатами Наполеона і Бісмарка

Керівник делегації РФ Володимир Мединський

Глава російської делегації на переговорах в Стамбулі Володимир Мединський прокоментував позицію РФ щодо відмови від припинення вогню з Україною вигаданими цитатами імператора Наполеона Бонапарта та німецького канцлера Отто фон Бісмарка.

Про це російський представник сказав в інтерв'ю телепропагандисту з РФ Євгену Попову, передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Astra".

Під час інтерв'ю він показав теку з документами й заявив, що за допомогою неї представники делегації "цитували, нагадували" факти українській делегації.

Автор підручників з історії Росії Мединський, коментуючи переговори з Україною, навів цитату, яка нібито належить першому канцлеру Німецької імперії Отто фон Бісмарку.

"Він (Бісмарк) завжди говорив: "Ніколи не намагайтеся обдурити росіян і що-небудь у них вкрасти, тому що мине час, і рано чи пізно росіяни завжди приходять по своє". Ось це "росіяни завжди приходять по своє", мені здається, дуже важливий урок історії", - стверджує Мединський.

Джерело цієї цитати невідоме, німецькою мовою у відкритих джерелах подібних фраз знайти неможливо. Крім того, справжність цієї цитати спростовується на сайті російського військово-історичного товариства, яке створив і очолює Мединський.

Також Мединський приписав французькому імператору Наполеону Бонапарту такий вислів: "Як правило, завжди, як говорив Наполеон, війна і переговори ведуться одночасно".

Російський посадовець таким чином намагався аргументувати, чому "Росія не може погодитися на 30-денне безумовне припинення вогню".

Однак немає достовірних підтверджень того, що французький імператор виголошував цю фразу. Історики припускають, що це апокриф, який з'явився заднім числом.

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

Топ коментарі
+31
Бенефіс ідіота...
показати весь коментар
16.05.2025 22:48 Відповісти
+27
Храмасома-та лишняя! Вот мосх и атказал у сердешного...
показати весь коментар
16.05.2025 22:48 Відповісти
+25
То він цитує іншого Наполеона . Того що iз шостої палати.😃
показати весь коментар
16.05.2025 22:55 Відповісти
Виродок
показати весь коментар
16.05.2025 22:47 Відповісти
Але буде обмін полоненими. 1000/1000.
показати весь коментар
16.05.2025 23:36 Відповісти
Більше того, цей "роzіянин, який прийшов по своє" - етнічний українець. А скільки таких манкуртів у нашій владі....
показати весь коментар
17.05.2025 06:03 Відповісти
Храмасома-та лишняя! Вот мосх и атказал у сердешного...
показати весь коментар
16.05.2025 22:48 Відповісти
Товариш, викладач педуніверситету, колись розказував: "Одному знайомому, кандидату історичних наук, попалися в руки "твори" цього "шизонутого". Так сказав, що подібної маячні давно в руках не тримав... По ньому "дурка" плаче...".
показати весь коментар
17.05.2025 04:04 Відповісти
Бенефіс ідіота...
показати весь коментар
16.05.2025 22:48 Відповісти
"доктор історічєскіх наук" мєдінскій у подібному стилі "написав" свої "дисертації" і навіть кілька познаватєльних брошюр.
показати весь коментар
16.05.2025 22:50 Відповісти
...доісторічєскіх наук...
показати весь коментар
17.05.2025 13:03 Відповісти
гебельс просто зомлів від щастя що його вчення розцвіло буйним чортополохом...
показати весь коментар
16.05.2025 22:50 Відповісти
сорокасемихромосомний, народжений в "шевченківській" дуркі))
показати весь коментар
16.05.2025 22:51 Відповісти
Цуко, а фейкові цитати ацтеків не наводив?
21 сторічча на дворі.
Чувак живе вигадками 50-річної давнини про події 200-річної давнини.
показати весь коментар
16.05.2025 22:54 Відповісти
Да ще вигадками того, чого не було насправді.
показати весь коментар
17.05.2025 01:35 Відповісти
Нє. Ну Бісмарк та Наполеон таки були. 😁
От тільки до Роісі не мали жодного пієтету.

Наскільки я пам'ятаю, про "гарного росіянина" приблизно тоді народилося.
показати весь коментар
17.05.2025 02:25 Відповісти
Звичайно Бісмарк і Наполеон були. Я маю на увазі, що не було такої історичної правди, яку постійно озвучує путін.
показати весь коментар
17.05.2025 15:42 Відповісти
Що їм цитати, в них сама історія фейкова наука
показати весь коментар
16.05.2025 22:54 Відповісти
То він цитує іншого Наполеона . Того що iз шостої палати.😃
показати весь коментар
16.05.2025 22:55 Відповісти
То він там і перебував з Наполеоном. Добра було б насправді відправити мединського у шосту палату
показати весь коментар
17.05.2025 01:36 Відповісти
При монголо-татар не згадав - получить піздюліну від пуйла
показати весь коментар
16.05.2025 22:57 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2025 22:59 Відповісти
Убивство - засіб скидання з престолу, який завжди застосовувався в Росії", - франц. політик-дипломат Шарль Талейран.

А от це не фейкова цитата. 😁
показати весь коментар
16.05.2025 22:59 Відповісти
В кожному кацапському мухосранську живе якийсь нев'їбенний історик. Країна дебілів і вбивць.
показати весь коментар
16.05.2025 23:00 Відповісти
Нехай німці і французи спростують
показати весь коментар
16.05.2025 23:03 Відповісти
Сруль передающий интересы мардовских каннибалов называицца передастом. 🤣🤣🤣
показати весь коментар
16.05.2025 23:07 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2025 23:09 Відповісти
З нашого боку теж були переговорники з зайвими хромосомами.
показати весь коментар
16.05.2025 23:16 Відповісти
І це падло народилося у Черкаській області.

Смердюче мокшансько-кагебістське плем'я запустило свої клешні у всі куточки України, за 70 років совка.
показати весь коментар
16.05.2025 23:10 Відповісти
Почитайте гарно його біографію . Батько -військовий , "перекоти - поле " по гарнізонах срср. Таких "народжених в Україні" там півмокшандії . Валька - стакан одна шо значить.
показати весь коментар
17.05.2025 00:34 Відповісти
Насправді та фраза Бісмарка звучить так: «Ніколи не намагайтеся переконати кацапа що зайва хромосома - це біологічне відхилення, кацап завжди пришиє собі 47-у хромосому, навіть якщо родився без неї». А Наполеон говорив так: «Кацап завжди одночасно їсть і сере на столі.».
показати весь коментар
16.05.2025 23:15 Відповісти
.
показати весь коментар
16.05.2025 23:16 Відповісти
Бісмарк, взагалі, нічого не казав, бо він був ... німий!
показати весь коментар
16.05.2025 23:18 Відповісти
Казав наполеон чи бісмарк чи не казав, яке це має значення. Важливо те що рашка може вести вогонь безкарно і надалі, а пустозвін лідорів європи йому не указ, ***** сам любить понтуватись і дешеві понти викупає на раз. Тому макрон і ко рідко обісралися, хоча їм не привикати. Зрозуміло одне, що припинення вогню мабуть точно не наступить раніше, якщо вийти з переговорів, адже інший шлях повна поразка рашки не входить в плани як сша так і лицемірної європи.
показати весь коментар
16.05.2025 23:21 Відповісти
Сраний ******** малорос, йди за ваєнньімкараБЛЬОм.
показати весь коментар
17.05.2025 01:41 Відповісти
треба було його потролити ще однвєю "цитатою Бісмарка", що "жоден договір з кацапією не вартий паперу на якому він написаний".
показати весь коментар
16.05.2025 23:32 Відповісти
русня брешет всегда. Если русня не брешет - она сдохла
показати весь коментар
16.05.2025 23:32 Відповісти
Ате що буде обмін полоненими , тисяча на тисячу ? Ніхто не чув?
показати весь коментар
16.05.2025 23:34 Відповісти
Бісмарк добре знав Росію: "Угоди з Росією не варті й паперу, на якому написані"

показати весь коментар
16.05.2025 23:45 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2025 23:50 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2025 00:10 Відповісти
А там єщьо "рюрік" на стєрхах і Іскандер ( Нєвскій) Сартаковіч слово процитіруют
показати весь коментар
17.05.2025 00:21 Відповісти
Ну з нього такий самий перемовник як і історик. Лишню хромосому ж не обдуриш.
показати весь коментар
17.05.2025 00:30 Відповісти
Он (Бисмарк) всегда говорил: "Никогда не пытайтесь обмануть русских и что-нибудь у них украсть, потому что пройдет время, и рано или поздно русские всегда приходят за своим". Вот это "русские всегда приходят за своим", мне кажется, очень важный урок истории", - утверждает Мединский. ! Этое говорил не Бисмарк ,а Генерал Дудаев и не про "русских" ,а про УКРАИНЦЕВ ! . Это псеудо историк ... любитель нести всякую чюжь чтобы заболтать деда.
показати весь коментар
17.05.2025 00:34 Відповісти
Хотілось би спитати, а за яким біса "своїм" росія прийщла. Що тут в неї своє?
показати весь коментар
17.05.2025 01:40 Відповісти
Поищите в ютубе интервью с Генералом Дудаевым и вы удостоверитесь правдой что шла речь про Украину ! , а етот аферист подхватил и все переворачиает наоборот.
показати весь коментар
17.05.2025 00:38 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2025 02:42 Відповісти
это видео :https://youtu.be/E8TU3yXrw-U
показати весь коментар
17.05.2025 00:45 Відповісти
В історії Мухосранска такі виверти вже були. Під час Польської війни 1920 року. Тоді теж для окозамилювання Лєнін розпочав переговори з Пілсудським, підтягнув війська з Східного та Кавказького фронтів, і диктатор з хлопчачими оченятами відкрито насміхався з Польщі, а після 18 серпня 20 року швиденько послав делегацію в Ригу для капітулірен. Саме тоді вперше Мухосранськ засекретив всі відомості про поразку. І до цього часу повний текст Ризьського договору закритий.
Зараз в Мухосранську друкуються компіляти сформованої в часи Льоні Бровастого "взгляди на історію". Мединський широко використовує настановки ГлавПура часів Єпішева. Один в один з журналом ГлавПура Агітатор.
Сам же Мединський, ще будучи міністром культури Мухосранська, організував трагикомічний епізод з переустановкою благодарних табличок на памятнику маршала Жори, де впаяли посилання на Окурка. Але тоді піднявся шухер з пам"ятником Калашникова, де по недогляду впаяли схему Штурмгевере замість АК, тому ініціативу тихенько звернули повернули попереднє. Музейний злодюжка, недарма ж біля нього ошивається Дімка Табачник, такий же музейний злодюжка.
показати весь коментар
17.05.2025 01:21 Відповісти
Цей колишній мєніздркульті сраzzії ще першим висловив магічну фразу "рашка-говняшка" (не повторюйте її вдома!), так з тих пір і повелося. Про додаткову хромосому у сразіян вже всі чули... це - ознака синдрому Дауна.
показати весь коментар
17.05.2025 01:36 Відповісти
Палату потрібно розширити бо раніше там був Петро1й а тепер ще Бісмарк з Наполеоном підвалили. Ачи не хоче мединський процитувати міжнародне право? А то дасть Бог його спіткає доля Наполеона. Одним словом ще одна кацапська наглота намалювалася.
показати весь коментар
17.05.2025 01:38 Відповісти
А вот ещё несколько моих любимых цитат Отто фон Бисмарка: 1. "Русский военный корабль, иди на уй!" 2. "Путин -- *****!" 3. "У русских вместо мозгов - березовый сок." 4. "Русская дипломатия - это крикливая баба на рынке, за..авшая всех вокруг." 5. "Вова, ну ты и додик!" 6. "Да пошли они на ху, эти додики" 7. "Срать себе в штаны - это их национальный вид спорта." 8. "Рашка, встающая с колен... скорее ползущая в говно, лол." 9. "Русский Ванька-встанька, приготовь себе пакет" 10. "Русские виляют жопой перед любым сильным лидером, лишь бы не киздили."
показати весь коментар
17.05.2025 02:37 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2025 02:40 Відповісти
"Москаляку на гілляку !" (C) Наполеон Бонапарт
показати весь коментар
17.05.2025 04:39 Відповісти
немає слів, а матюкатися не дозволяють...
показати весь коментар
17.05.2025 06:51 Відповісти
Цей ідіот перекрутив фразу героя Ічкерії генерала Джохара Дудаєва.
показати весь коментар
17.05.2025 11:01 Відповісти
Мудинский - редкая дрянь и ничтожество. Мне еще в 2022 было понятно, что его послали главой делегации на переговоры лишь для того, чтобы открыто постебаться над украинцами.
Но каким бы ничтожеством он не был, он вербализирует пуниский посыл о бесконечной войне, и с этим что-то нужно делать, поскольку у России есть традиция сведения собственного населения к состоянию скота, жрущего гнилую картоху ради идеи. Так что санкции ничего не решат, а в способности применить Россией ЯО я ни на секунду не сомневаюсь. Мне кажется, они с радостью провоцируют всех, чтобы получить весомый повод сравняться с американцами и в этом.
показати весь коментар
17.05.2025 17:56 Відповісти
 
 