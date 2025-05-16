Мединский объяснил отказ РФ от перемирия с Украиной фейковыми цитатами Наполеона и Бисмарка

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский прокомментировал позицию РФ относительно отказа от прекращения огня с Украиной вымышленными цитатами императора Наполеона Бонапарта и немецкого канцлера Отто фон Бисмарка.

Об этом российский представитель сказал в интервью телепропагандисту из РФ Евгению Попову, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Astra".

Во время интервью он показал папку с документами и заявил, что с помощью нее представители делегации "цитировали, напоминали" факты украинской делегации.

Автор учебников по истории России Мединский, комментируя переговоры с Украиной, привел цитату, которая якобы принадлежит первому канцлеру Германской империи Отто фон Бисмарку.

"Он (Бисмарк) всегда говорил: "Никогда не пытайтесь обмануть русских и что-нибудь у них украсть, потому что пройдет время, и рано или поздно русские всегда приходят за своим". Вот это "русские всегда приходят за своим", мне кажется, очень важный урок истории", - утверждает Мединский.

Источник этой цитаты неизвестен, на немецком языке в открытых источниках подобных фраз найти невозможно. Кроме того, подлинность этой цитаты опровергается на сайте Российского военно-исторического общества, которое создал и возглавляет Мединский.

Также Мединский приписал французскому императору Наполеону Бонапарту такое высказывание: "Как правило, всегда, как говорил Наполеон, война и переговоры ведутся одновременно".

Российский чиновник таким образом пытался аргументировать, почему "Россия не может согласиться на 30-дневное безусловное прекращение огня".

Однако нет достоверных подтверждений того, что французский император произносил эту фразу. Историки предполагают, что это апокриф, который появился задним числом.

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

