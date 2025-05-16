Мединский объяснил отказ РФ от перемирия с Украиной фейковыми цитатами Наполеона и Бисмарка
Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский прокомментировал позицию РФ относительно отказа от прекращения огня с Украиной вымышленными цитатами императора Наполеона Бонапарта и немецкого канцлера Отто фон Бисмарка.
Об этом российский представитель сказал в интервью телепропагандисту из РФ Евгению Попову, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Astra".
Во время интервью он показал папку с документами и заявил, что с помощью нее представители делегации "цитировали, напоминали" факты украинской делегации.
Автор учебников по истории России Мединский, комментируя переговоры с Украиной, привел цитату, которая якобы принадлежит первому канцлеру Германской империи Отто фон Бисмарку.
"Он (Бисмарк) всегда говорил: "Никогда не пытайтесь обмануть русских и что-нибудь у них украсть, потому что пройдет время, и рано или поздно русские всегда приходят за своим". Вот это "русские всегда приходят за своим", мне кажется, очень важный урок истории", - утверждает Мединский.
Источник этой цитаты неизвестен, на немецком языке в открытых источниках подобных фраз найти невозможно. Кроме того, подлинность этой цитаты опровергается на сайте Российского военно-исторического общества, которое создал и возглавляет Мединский.
Также Мединский приписал французскому императору Наполеону Бонапарту такое высказывание: "Как правило, всегда, как говорил Наполеон, война и переговоры ведутся одновременно".
Российский чиновник таким образом пытался аргументировать, почему "Россия не может согласиться на 30-дневное безусловное прекращение огня".
Однако нет достоверных подтверждений того, что французский император произносил эту фразу. Историки предполагают, что это апокриф, который появился задним числом.
Переговоры в Турции
В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.
Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.
15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.
РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.
Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.
16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.
Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
21 сторічча на дворі.
Чувак живе вигадками 50-річної давнини про події 200-річної давнини.
От тільки до Роісі не мали жодного пієтету.
Наскільки я пам'ятаю, про "гарного росіянина" приблизно тоді народилося.
А от це не фейкова цитата. 😁
Смердюче мокшансько-кагебістське плем'я запустило свої клешні у всі куточки України, за 70 років совка.
Зараз в Мухосранську друкуються компіляти сформованої в часи Льоні Бровастого "взгляди на історію". Мединський широко використовує настановки ГлавПура часів Єпішева. Один в один з журналом ГлавПура Агітатор.
Сам же Мединський, ще будучи міністром культури Мухосранська, організував трагикомічний епізод з переустановкою благодарних табличок на памятнику маршала Жори, де впаяли посилання на Окурка. Але тоді піднявся шухер з пам"ятником Калашникова, де по недогляду впаяли схему Штурмгевере замість АК, тому ініціативу тихенько звернули повернули попереднє. Музейний злодюжка, недарма ж біля нього ошивається Дімка Табачник, такий же музейний злодюжка.
Но каким бы ничтожеством он не был, он вербализирует пуниский посыл о бесконечной войне, и с этим что-то нужно делать, поскольку у России есть традиция сведения собственного населения к состоянию скота, жрущего гнилую картоху ради идеи. Так что санкции ничего не решат, а в способности применить Россией ЯО я ни на секунду не сомневаюсь. Мне кажется, они с радостью провоцируют всех, чтобы получить весомый повод сравняться с американцами и в этом.