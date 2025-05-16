РУС
Мединский объяснил отказ РФ от перемирия с Украиной фейковыми цитатами Наполеона и Бисмарка

Глава делегации РФ Владимир Мединский

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский прокомментировал позицию РФ относительно отказа от прекращения огня с Украиной вымышленными цитатами императора Наполеона Бонапарта и немецкого канцлера Отто фон Бисмарка.

Об этом российский представитель сказал в интервью телепропагандисту из РФ Евгению Попову, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Astra".

Во время интервью он показал папку с документами и заявил, что с помощью нее представители делегации "цитировали, напоминали" факты украинской делегации.

Автор учебников по истории России Мединский, комментируя переговоры с Украиной, привел цитату, которая якобы принадлежит первому канцлеру Германской империи Отто фон Бисмарку.

"Он (Бисмарк) всегда говорил: "Никогда не пытайтесь обмануть русских и что-нибудь у них украсть, потому что пройдет время, и рано или поздно русские всегда приходят за своим". Вот это "русские всегда приходят за своим", мне кажется, очень важный урок истории", - утверждает Мединский.

Источник этой цитаты неизвестен, на немецком языке в открытых источниках подобных фраз найти невозможно. Кроме того, подлинность этой цитаты опровергается на сайте Российского военно-исторического общества, которое создал и возглавляет Мединский.

Также Мединский приписал французскому императору Наполеону Бонапарту такое высказывание: "Как правило, всегда, как говорил Наполеон, война и переговоры ведутся одновременно".

Российский чиновник таким образом пытался аргументировать, почему "Россия не может согласиться на 30-дневное безусловное прекращение огня".

Однако нет достоверных подтверждений того, что французский император произносил эту фразу. Историки предполагают, что это апокриф, который появился задним числом.

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

+31
Бенефіс ідіота...
16.05.2025 22:48 Ответить
+27
Храмасома-та лишняя! Вот мосх и атказал у сердешного...
16.05.2025 22:48 Ответить
+25
То він цитує іншого Наполеона . Того що iз шостої палати.😃
16.05.2025 22:55 Ответить
Виродок
16.05.2025 22:47 Ответить
Але буде обмін полоненими. 1000/1000.
16.05.2025 23:36 Ответить
Більше того, цей "роzіянин, який прийшов по своє" - етнічний українець. А скільки таких манкуртів у нашій владі....
17.05.2025 06:03 Ответить
Храмасома-та лишняя! Вот мосх и атказал у сердешного...
16.05.2025 22:48 Ответить
Товариш, викладач педуніверситету, колись розказував: "Одному знайомому, кандидату історичних наук, попалися в руки "твори" цього "шизонутого". Так сказав, що подібної маячні давно в руках не тримав... По ньому "дурка" плаче...".
17.05.2025 04:04 Ответить
Бенефіс ідіота...
16.05.2025 22:48 Ответить
"доктор історічєскіх наук" мєдінскій у подібному стилі "написав" свої "дисертації" і навіть кілька познаватєльних брошюр.
16.05.2025 22:50 Ответить
...доісторічєскіх наук...
17.05.2025 13:03 Ответить
гебельс просто зомлів від щастя що його вчення розцвіло буйним чортополохом...
16.05.2025 22:50 Ответить
сорокасемихромосомний, народжений в "шевченківській" дуркі))
16.05.2025 22:51 Ответить
Цуко, а фейкові цитати ацтеків не наводив?
21 сторічча на дворі.
Чувак живе вигадками 50-річної давнини про події 200-річної давнини.
16.05.2025 22:54 Ответить
Да ще вигадками того, чого не було насправді.
17.05.2025 01:35 Ответить
Нє. Ну Бісмарк та Наполеон таки були. 😁
От тільки до Роісі не мали жодного пієтету.

Наскільки я пам'ятаю, про "гарного росіянина" приблизно тоді народилося.
17.05.2025 02:25 Ответить
Звичайно Бісмарк і Наполеон були. Я маю на увазі, що не було такої історичної правди, яку постійно озвучує путін.
17.05.2025 15:42 Ответить
Що їм цитати, в них сама історія фейкова наука
16.05.2025 22:54 Ответить
То він цитує іншого Наполеона . Того що iз шостої палати.😃
16.05.2025 22:55 Ответить
То він там і перебував з Наполеоном. Добра було б насправді відправити мединського у шосту палату
17.05.2025 01:36 Ответить
При монголо-татар не згадав - получить піздюліну від пуйла
16.05.2025 22:57 Ответить
16.05.2025 22:59 Ответить
Убивство - засіб скидання з престолу, який завжди застосовувався в Росії", - франц. політик-дипломат Шарль Талейран.

А от це не фейкова цитата. 😁
16.05.2025 22:59 Ответить
В кожному кацапському мухосранську живе якийсь нев'їбенний історик. Країна дебілів і вбивць.
16.05.2025 23:00 Ответить
Нехай німці і французи спростують
16.05.2025 23:03 Ответить
Сруль передающий интересы мардовских каннибалов называицца передастом. 🤣🤣🤣
16.05.2025 23:07 Ответить
16.05.2025 23:09 Ответить
З нашого боку теж були переговорники з зайвими хромосомами.
16.05.2025 23:16 Ответить
І це падло народилося у Черкаській області.

Смердюче мокшансько-кагебістське плем'я запустило свої клешні у всі куточки України, за 70 років совка.
16.05.2025 23:10 Ответить
Почитайте гарно його біографію . Батько -військовий , "перекоти - поле " по гарнізонах срср. Таких "народжених в Україні" там півмокшандії . Валька - стакан одна шо значить.
17.05.2025 00:34 Ответить
Насправді та фраза Бісмарка звучить так: «Ніколи не намагайтеся переконати кацапа що зайва хромосома - це біологічне відхилення, кацап завжди пришиє собі 47-у хромосому, навіть якщо родився без неї». А Наполеон говорив так: «Кацап завжди одночасно їсть і сере на столі.».
16.05.2025 23:15 Ответить
.
16.05.2025 23:16 Ответить
Бісмарк, взагалі, нічого не казав, бо він був ... німий!
16.05.2025 23:18 Ответить
Казав наполеон чи бісмарк чи не казав, яке це має значення. Важливо те що рашка може вести вогонь безкарно і надалі, а пустозвін лідорів європи йому не указ, ***** сам любить понтуватись і дешеві понти викупає на раз. Тому макрон і ко рідко обісралися, хоча їм не привикати. Зрозуміло одне, що припинення вогню мабуть точно не наступить раніше, якщо вийти з переговорів, адже інший шлях повна поразка рашки не входить в плани як сша так і лицемірної європи.
16.05.2025 23:21 Ответить
Сраний ******** малорос, йди за ваєнньімкараБЛЬОм.
17.05.2025 01:41 Ответить
треба було його потролити ще однвєю "цитатою Бісмарка", що "жоден договір з кацапією не вартий паперу на якому він написаний".
16.05.2025 23:32 Ответить
русня брешет всегда. Если русня не брешет - она сдохла
16.05.2025 23:32 Ответить
Ате що буде обмін полоненими , тисяча на тисячу ? Ніхто не чув?
16.05.2025 23:34 Ответить
Бісмарк добре знав Росію: "Угоди з Росією не варті й паперу, на якому написані"

16.05.2025 23:45 Ответить
16.05.2025 23:50 Ответить
17.05.2025 00:10 Ответить
А там єщьо "рюрік" на стєрхах і Іскандер ( Нєвскій) Сартаковіч слово процитіруют
17.05.2025 00:21 Ответить
Ну з нього такий самий перемовник як і історик. Лишню хромосому ж не обдуриш.
17.05.2025 00:30 Ответить
Он (Бисмарк) всегда говорил: "Никогда не пытайтесь обмануть русских и что-нибудь у них украсть, потому что пройдет время, и рано или поздно русские всегда приходят за своим". Вот это "русские всегда приходят за своим", мне кажется, очень важный урок истории", - утверждает Мединский. ! Этое говорил не Бисмарк ,а Генерал Дудаев и не про "русских" ,а про УКРАИНЦЕВ ! . Это псеудо историк ... любитель нести всякую чюжь чтобы заболтать деда.
17.05.2025 00:34 Ответить
Хотілось би спитати, а за яким біса "своїм" росія прийщла. Що тут в неї своє?
17.05.2025 01:40 Ответить
Поищите в ютубе интервью с Генералом Дудаевым и вы удостоверитесь правдой что шла речь про Украину ! , а етот аферист подхватил и все переворачиает наоборот.
17.05.2025 00:38 Ответить
17.05.2025 02:42 Ответить
это видео :https://youtu.be/E8TU3yXrw-U
17.05.2025 00:45 Ответить
В історії Мухосранска такі виверти вже були. Під час Польської війни 1920 року. Тоді теж для окозамилювання Лєнін розпочав переговори з Пілсудським, підтягнув війська з Східного та Кавказького фронтів, і диктатор з хлопчачими оченятами відкрито насміхався з Польщі, а після 18 серпня 20 року швиденько послав делегацію в Ригу для капітулірен. Саме тоді вперше Мухосранськ засекретив всі відомості про поразку. І до цього часу повний текст Ризьського договору закритий.
Зараз в Мухосранську друкуються компіляти сформованої в часи Льоні Бровастого "взгляди на історію". Мединський широко використовує настановки ГлавПура часів Єпішева. Один в один з журналом ГлавПура Агітатор.
Сам же Мединський, ще будучи міністром культури Мухосранська, організував трагикомічний епізод з переустановкою благодарних табличок на памятнику маршала Жори, де впаяли посилання на Окурка. Але тоді піднявся шухер з пам"ятником Калашникова, де по недогляду впаяли схему Штурмгевере замість АК, тому ініціативу тихенько звернули повернули попереднє. Музейний злодюжка, недарма ж біля нього ошивається Дімка Табачник, такий же музейний злодюжка.
17.05.2025 01:21 Ответить
Цей колишній мєніздркульті сраzzії ще першим висловив магічну фразу "рашка-говняшка" (не повторюйте її вдома!), так з тих пір і повелося. Про додаткову хромосому у сразіян вже всі чули... це - ознака синдрому Дауна.
17.05.2025 01:36 Ответить
Палату потрібно розширити бо раніше там був Петро1й а тепер ще Бісмарк з Наполеоном підвалили. Ачи не хоче мединський процитувати міжнародне право? А то дасть Бог його спіткає доля Наполеона. Одним словом ще одна кацапська наглота намалювалася.
17.05.2025 01:38 Ответить
А вот ещё несколько моих любимых цитат Отто фон Бисмарка: 1. "Русский военный корабль, иди на уй!" 2. "Путин -- *****!" 3. "У русских вместо мозгов - березовый сок." 4. "Русская дипломатия - это крикливая баба на рынке, за..авшая всех вокруг." 5. "Вова, ну ты и додик!" 6. "Да пошли они на ху, эти додики" 7. "Срать себе в штаны - это их национальный вид спорта." 8. "Рашка, встающая с колен... скорее ползущая в говно, лол." 9. "Русский Ванька-встанька, приготовь себе пакет" 10. "Русские виляют жопой перед любым сильным лидером, лишь бы не киздили."
17.05.2025 02:37 Ответить
17.05.2025 02:40 Ответить
"Москаляку на гілляку !" (C) Наполеон Бонапарт
17.05.2025 04:39 Ответить
немає слів, а матюкатися не дозволяють...
17.05.2025 06:51 Ответить
Цей ідіот перекрутив фразу героя Ічкерії генерала Джохара Дудаєва.
17.05.2025 11:01 Ответить
Мудинский - редкая дрянь и ничтожество. Мне еще в 2022 было понятно, что его послали главой делегации на переговоры лишь для того, чтобы открыто постебаться над украинцами.
Но каким бы ничтожеством он не был, он вербализирует пуниский посыл о бесконечной войне, и с этим что-то нужно делать, поскольку у России есть традиция сведения собственного населения к состоянию скота, жрущего гнилую картоху ради идеи. Так что санкции ничего не решат, а в способности применить Россией ЯО я ни на секунду не сомневаюсь. Мне кажется, они с радостью провоцируют всех, чтобы получить весомый повод сравняться с американцами и в этом.
17.05.2025 17:56 Ответить
 
 