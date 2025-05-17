Россия на переговорах в Стамбуле требовала, чтобы Украина признала оккупацию и отказалась от взыскания репараций, - Bloomberg

Во время переговоров в Стамбуле 16 мая российская делегация выдвинула для Украины ряд ультиматумов для прекращения огня.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, информирует Цензор.НЕТ.

По данным источников, на переговорах российская делегация требовала, чтобы Украина зафиксировала нейтральный статус без присутствия иностранных войск и оружия массового поражения на своей территории.

Также Москва хочет, чтобы Украина отказалась от требований репараций от России за ущерб, нанесенный во время полномасштабной войны.

Кроме этого, российская делегация требовала от Украины вывода войск из четырех областей - Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской.

"Российская делегация заявила, что Путин согласится на прекращение огня только после того, как Украина выведет свои войска из Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей и передаст их под контроль России. Кремль также требует международного признания всех пяти регионов как российских", - рассказали источники Bloomberg.

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

