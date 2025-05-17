РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11292 посетителя онлайн
Новости Переговоры в Турции
14 764 74

Россия на переговорах в Стамбуле требовала, чтобы Украина признала оккупацию и отказалась от взыскания репараций, - Bloomberg

стали известны требования РФ на переговорах

Во время переговоров в Стамбуле 16 мая российская делегация выдвинула для Украины ряд ультиматумов для прекращения огня.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, информирует Цензор.НЕТ.

По данным источников, на переговорах российская делегация требовала, чтобы Украина зафиксировала нейтральный статус без присутствия иностранных войск и оружия массового поражения на своей территории.

Также Москва хочет, чтобы Украина отказалась от требований репараций от России за ущерб, нанесенный во время полномасштабной войны.

Кроме этого, российская делегация требовала от Украины вывода войск из четырех областей - Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской.

"Российская делегация заявила, что Путин согласится на прекращение огня только после того, как Украина выведет свои войска из Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей и передаст их под контроль России. Кремль также требует международного признания всех пяти регионов как российских", - рассказали источники Bloomberg.

Читайте также: "Нейтралитет", отказ от репараций и "права русскоязычных": Россия озвучила Украине в Стамбуле пять требований, - СМИ

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

Читайте также: Мединский объяснил отказ РФ от перемирия с Украиной фейковыми цитатами Наполеона и Бисмарка

Автор: 

оккупация (10265) переговоры (5130) россия (96939) репарации (34)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+45
- ВИЗНАТИ ОКУПАЦІЮ - таким чином визнати що РФ права і що тут "фейл держава" і що якщо віддали 1-2-5 областей то віддасте і все
- права русскоязічніх - щоб знищити українську ідентичність. Ми уже бачимо до чого привів квартал і "какая разніца как назівается уліца"
- відмова від репарцій - ОФІЦІЙНЕ відмазування РФ від її злочинів
показать весь комментарий
17.05.2025 02:55 Ответить
+31
Вот теперь в Украине настал правильный момент для того, чтобы начать восстанавливать ядерное оружие. Все равно воевать придется долго, а значит, когда кацапы положат здесь с десяток миллионов своих солдат и приблизятся к захвату всей страны, последним подарком от украинцев для роZZии должен быть ядерный удар по москве.
показать весь комментарий
17.05.2025 03:51 Ответить
+23
Україна має терміново створити ТРИБУНАЛ НАД КГБ( НКВД) і почати швидко розгляд справ над цімі терористичними організаціями
терміново відкрити архиви і допустити до них евррпейських істориків і спеців і журналистів. Підняти архиви у світі.

НИЩЕННЯ НАЦІЇ УКРАЇНЦІВ, нищення української еліти, нищення культури , пограбування українських культурних цінностей кацапами - все це має розглянути трибунал .
зробити Львів Містом трибуналу над радянською владою
Світова спільнота має захистити націю українців від знищення
показать весь комментарий
17.05.2025 04:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну то что что то требовала это понятно, а что она предлагала взамен? Не кошмарить украинцев шахедами какое то время?
показать весь комментарий
17.05.2025 02:10 Ответить
Почему то об этом нигде не пишут, в 10-15 статьях что уже отчеканнели
показать весь комментарий
17.05.2025 02:12 Ответить
Нічого
показать весь комментарий
17.05.2025 05:42 Ответить
- ВИЗНАТИ ОКУПАЦІЮ - таким чином визнати що РФ права і що тут "фейл держава" і що якщо віддали 1-2-5 областей то віддасте і все
- права русскоязічніх - щоб знищити українську ідентичність. Ми уже бачимо до чого привів квартал і "какая разніца как назівается уліца"
- відмова від репарцій - ОФІЦІЙНЕ відмазування РФ від її злочинів
показать весь комментарий
17.05.2025 02:55 Ответить
вологі мрії рф такі забавні
показать весь комментарий
17.05.2025 02:55 Ответить
По кацапські це зветься ,, переговоры без предварительных условий,,.
показать весь комментарий
17.05.2025 03:28 Ответить
Скоріше .....а попи.....деть
показать весь комментарий
17.05.2025 07:13 Ответить
Кацапы, лучше мы вас еще миллионов 10-20 закопаем, даже если для этого понадобится 10 лет.
показать весь комментарий
17.05.2025 03:42 Ответить
Можно поинтересоватся, вы как закапывать собираетесь? Лежа на боевом диване где нибудь в канаде?
показать весь комментарий
17.05.2025 10:00 Ответить
він буде донатити могильникам )))
показать весь комментарий
18.05.2025 02:47 Ответить
"- Все ясно! Отже, він вам потрібен. Може, доручене йому завдання мало особливу вагу? Як бачите, він його не виконав. Тепер він зазнає кари, повільного, на багато років розтягнутого катування, якими славиться Чудовий Замок, і ніколи не вийде на волю, хіба що ми вирішимо показати його вам, зломленого і занепалого духом, щоб ви пошкодували про власне безрозсудство. Так буде, якщо ви не виконаєте наших умов.

- Виклади їх, - промовив Гандальф спокійно, але ті, хто стояв ближче, бачили, яким старим, втомленим, остаточно понівеченим здавався маг. Ніхто не сумнівався, що він виконає умови Барад-Дуру.

- Отже, - почав посол Саурона, обводячи обличчя супротивників знущальним поглядом, - слухайте! Банда гондорців і їхніх обморочених союзників негайно відступає за Андуїн, попередньо давши клятву ніколи не піднімати зброї на Саурона Великого, відкрито або таємно; усі землі на схід від Андуїну відходять до Саурона відтепер і назавжди. Землі на західному березі Андуїну до Імлистих Гір і плоскогір'я Рохан будуть підлеглими володарю Мордору; їхнім мешканцям забороняється носити зброю, але своїми внутрішніми справами вони можуть займатися самі. їм слід допомогти у відновленні Ізенгарду, дуже нерозумно зруйнованого. Мій володар пришле туди намісника замість Сарумана, що втратив його довіру. [151]

Всі зрозуміли, що посланець Мордору сам розраховував стати новим управителем скорених земель заходу; він стане їхнім тираном, а вони - його невільниками…

- Висока ціна за одного бранця, - відповів Ган-дальф. - Твій володар бажає одержати відразу все, що інакше довелося б брати у довгих і важких боях. Хіба що на полях Гондору він зневірився у своєму військовому щасті і тепер віддає перевагу торгівлі? Навіть якщо ми погодимося заплатити так дорого, хто запевнить нас, що Саурон, уславлений своїм підступництвом, виконає свою частину домовленості? "
(Толкін. "Володар Перснів")
показать весь комментарий
17.05.2025 03:47 Ответить
Вот теперь в Украине настал правильный момент для того, чтобы начать восстанавливать ядерное оружие. Все равно воевать придется долго, а значит, когда кацапы положат здесь с десяток миллионов своих солдат и приблизятся к захвату всей страны, последним подарком от украинцев для роZZии должен быть ядерный удар по москве.
показать весь комментарий
17.05.2025 03:51 Ответить
не плакай хрюзге
показать весь комментарий
17.05.2025 07:44 Ответить
Восстанавливать надо все виды оружия массового поражения, и в 1-ю очередь бактериологическое. Всё равно свинособаки талдычат про "биолаборатории".
показать весь комментарий
17.05.2025 08:30 Ответить
Как же вы, "специалисты" по ЯО уже достали! Что восстанавливать! Какое производство? ЯО это боеголовки и бомбы, которые никогда не производились в Украине! Аналогично и другие виды ОМП. Не мелите чушь.
показать весь комментарий
17.05.2025 16:44 Ответить
Супер спец по ЯО и средствам доставки? Иран практически завершил цикл обогащения урана, и баллистических ракет наклепал. А в Украине ракеты разрабатывались еще при Королеве, и ЯО уже было. Даже с учетом потерь в этой области за последние 30 лет, при наличии политичесской воли и средств, украинские физики-ядерщики и ракетные конструкторы (а такие все еще имеются), вполне способны были бы это сделать за несколько лет.
показать весь комментарий
20.05.2025 23:58 Ответить
>подарком от украинцев

Так українці в окопах, а за них домовляється прахамія з умєровим
показать весь комментарий
18.05.2025 06:53 Ответить
Україна має терміново створити ТРИБУНАЛ НАД КГБ( НКВД) і почати швидко розгляд справ над цімі терористичними організаціями
терміново відкрити архиви і допустити до них евррпейських істориків і спеців і журналистів. Підняти архиви у світі.

НИЩЕННЯ НАЦІЇ УКРАЇНЦІВ, нищення української еліти, нищення культури , пограбування українських культурних цінностей кацапами - все це має розглянути трибунал .
зробити Львів Містом трибуналу над радянською владою
Світова спільнота має захистити націю українців від знищення
показать весь комментарий
17.05.2025 04:15 Ответить
Перша справа - знищення могили Мазепи у Галаці по заказу спецслужб мацкви
показать весь комментарий
17.05.2025 04:16 Ответить
показать весь комментарий
17.05.2025 04:55 Ответить
Европа уже зашевелилась насчет трибунала. И слава богу.
показать весь комментарий
17.05.2025 06:09 Ответить
Она, уже очень давно шевелится, а толку...
показать весь комментарий
17.05.2025 09:39 Ответить
Всі архіви НКВД знаходяться на расії у маскві.
показать весь комментарий
17.05.2025 09:18 Ответить
На щастя не усі. Вони встигли вивезти лише частину. А про регіональні архіви вони взагалі забули! А там...!😱
показать весь комментарий
17.05.2025 15:05 Ответить
Путіну не потрібен мир, Тому він і ставить завідомо неможливі до сприймання і виконання вимоги, А гра в імітацію перемовин потрібна йому лише для затягування часу.....Тобто війна буде тривати ще довго.....
показать весь комментарий
17.05.2025 04:18 Ответить
Вони з китайцями збираються військові заводи будувати у раши. Трамп просто ідіот що підіграє раши
показать весь комментарий
17.05.2025 04:54 Ответить
Только теперь я понял, почему, лет 5-6 назад ,канадийка пани Ведана бочку перла на Штаты.
показать весь комментарий
17.05.2025 06:11 Ответить
А чи тільки підіграє? Щось більше впевнений - володенька, а давай світ поділомо... тобі половина, мені половина.
показать весь комментарий
17.05.2025 06:35 Ответить
Трамп за "пенни" готов мать родную продать, вместе с женой и внуками.
показать весь комментарий
17.05.2025 09:44 Ответить
Моцква требует устранить "главную первопричину" начатой ею войны :

по моцковским бандитским понятиям "первопричина" войны - это независимость и свобода Украины, как суверенного европейского государства.
показать весь комментарий
18.05.2025 09:15 Ответить
Вимагали від (псевдо)української влади вчинити акт публічного самогубства, але виявилося що інстинкт самозбереження якось та працює.
показать весь комментарий
17.05.2025 04:29 Ответить
Публічне самогубство України сталося ще у далекому 1994, коли ядерку віддавали та винищувачі пиляли за папірець, що нічого не вартий. Усе інше - наслідки
показать весь комментарий
17.05.2025 08:16 Ответить
Шапіто... Тільки повне стирання підорафії, а разом і зеленої мерзоти і їм подібних спасе світ!
показать весь комментарий
17.05.2025 05:36 Ответить
им подобные... - намякиваете на трампа?
показать весь комментарий
17.05.2025 06:17 Ответить
Муйлуша прислал на переговоры каких-то клоунов-тамада. Им ставить какие-то там ультиматумы тока на кацапских попойках внутреннего потребления, пытаться поднимать рейтинг бз.ыкла хутина, перед своей алкашней.
показать весь комментарий
17.05.2025 06:16 Ответить
показать весь комментарий
17.05.2025 06:16 Ответить
Ваня, шо ти тут забув? Тут водкі нєт
показать весь комментарий
17.05.2025 09:00 Ответить
Кацапська шльондра Duyt Wonk, - ти кінчений виродок та банальний брехун.
Максім ХОЙ #398010, Vsevolod Marchenko #551075 та Игорь Моторный #551125 котрі поставили йому "лайк" - ви або такі самі виродки, або тупо не розумієте те що читаєте.
показать весь комментарий
17.05.2025 09:05 Ответить
У новому інтерв'ю президент США Дональд Трамп заявив, що правитель Росії Володимир Путін прагне домовленостей, а головною перешкодою на шляху до миру назвав не його, а відсутність "козирів" у Володимира Зеленського.
показать весь комментарий
17.05.2025 06:17 Ответить
Ще одна причина пиз...ти москалів де тільки можна і чим тільки можна
показать весь комментарий
17.05.2025 06:37 Ответить
А не краще просто отруїти одну кремлівську крису...
показать весь комментарий
17.05.2025 07:20 Ответить
Кремлівську крису труїти ніхто не збирається, бо всі з нею хочуть торгувати. Хочуть щоб було все як до 2022 року, а кляті вперті українці плутають їм усі карти
показать весь комментарий
17.05.2025 10:51 Ответить
×уйло при×уїло
показать весь комментарий
17.05.2025 07:56 Ответить
Тягнуть час, бо в них літня кампанія. Ім треба, щоб у той час наш мінстр оборони не займався обороною, а нажирав потужні щоки разом з Ермаком, та займався балабольством.
показать весь комментарий
17.05.2025 07:58 Ответить
"Реалии на земле... Реалии на земле... " - кричали вони...
А самі вимагають території які навіть жодного дня не були окуповані!
показать весь комментарий
17.05.2025 08:43 Ответить
Трампон виконав прохання хкуйла, щоб загнати Зеленського в Стамбул-2.. і знову про карти...тобто не про козирі а про карти..Тягнуть час діди-підо..и з білого і червоного дому
показать весь комментарий
17.05.2025 08:47 Ответить
показать весь комментарий
17.05.2025 09:08 Ответить
Рашка фактически требует полной капитуляци Украины.
показать весь комментарий
17.05.2025 10:12 Ответить
Парашка мечтает не о капитуляции, а о ликвидации Украины.

Но, моцковские угрёбки не понимают, что стратегически они проиграли войну осенью 2022 года, когда их в результате стремительного контрнаступления выперли с позором из Харьковской, Сумской области, а также из единственного захваченного орками крупного областного города Херсона.
показать весь комментарий
18.05.2025 09:23 Ответить
Переносять увагу на російську делегацію.Росіяни кажуть щозавгодно.Але чому ми мовчимо?Перемир'я без умов?Так чи ні? Обговорюємо тільки процедуру,або ми пішли? Ні! Щось бекають-мекають потужно.Щось не те.
показать весь комментарий
17.05.2025 10:31 Ответить
скасування репарацій зеленський ще так-сяк може продати суспільству а от визнання криму російським - ніколи.
показать весь комментарий
17.05.2025 11:02 Ответить
Ні! Напуя нам понти без коштів для існування, скільки боргів...
Працездатні люди вже поїхали або третій рік в окопах або поранені/контужені/скалічені..
А мусора і тцк працювати ніколи небудуть - після війни одразу будуть дерти гроші з Населення іншим способом
показать весь комментарий
17.05.2025 18:52 Ответить
Хоч 1000 полонених нарешті повернуться до дому. Хоч клок шерсті з цих перемовин буде. Але, є і шкода велика, адже... тр звинивачує жертву, яка мала б одержувати задоволення від гвалтування, а не пручатися, адже карт не має... і як вже ясно, від дядька сема окрім спонукань до капітуляції, нічого іншого не отримає...
а пу буде гратись в перемовини і бомбити мирні міста і намагатись, хоч на метр, але просунитись далі...
Поразила мене фраза 47го, що пу за 5 годин мог узяти Київ...
але його танчики в багнюці застрягли...
Угу! Тільки він робить вигляд, що не знає, як запеклр билися украхнці з врагом і про черги за зброєю... так зустрічали, а потім потужно відбросили загабників... що вони відступили з Херсона і благали їз там не добивати, інакше збросять ЯО і на Херсон і Київ...
Пам'ятаємо той шантаж подписанта буд.меморандуму.
Зараз, ні то що жодна країна не відмовиться від ЯО, а буде його виробляти, щоб захистити себе. Це і є результат миротворчих зусиль світового поліцейського
показать весь комментарий
17.05.2025 12:13 Ответить
поняття "язика" в українській мові та русском нарєчії можна пояснити двома прикладами:

українське прислів'я "язик до Києва доведе" значить "вмієш домовлятися - житимеш в столиці"

русскоє "товаріщ командір, взялі 'язика', он знаєт дорогу на Кієв" значить "русскіє хочуть мати Україну за колонію"
показать весь комментарий
17.05.2025 12:48 Ответить
Що ж, тепер зрозуміло, що буде далі: пу сказав, що "готовий" зустрітися з Зе, коли обидві команди напрацюють "угоду" для підписання,.. але пу не знає, хто, на його погляд, є легитимним і може підписати цю цедулку.
Тобто, щоб догодити 47му і не злити його, пу запустить безкінечні перемовини, не зупиняючи вогонь і по цивільних також. Це він вже довів.
Його вимоги до України будуть прості, як двері: капітуляція, тобто по його версії - усунення першопричин війни.
Так про що ж можна домовлятися взагалі?
За що 4й рік кров пролівали?
Невже ж 47й на цю балаканину поведеться і не виконає, нарешті, свою обіцянку завалати Україну зброєю, чи вирішить завалити Україну?
Навіщо ці перемовини ні про що?
Забаганки свої пу не змінить, а Україна мусить захищати своє, інакше ...руzzкий мир во всій красі... як на вже окупованих територіях та ще набагато гірше.
Невже ж не настав час для пекельних санкцій і суттєвої допомоги зброєю?
Затягування і очікування чуда не мають ніякої рації.
Мир можливий тільки через силу і єдність.
показать весь комментарий
17.05.2025 14:49 Ответить
До цієї ситуації довів Зе. За шість років він змарнував час на відоси і непідготував ніяких відповідей для агресора про що весь час наголошує Трамп. Він так і каже-погоджуйтеся на капітуляцію, бо у вас немає козирів!
показать весь комментарий
17.05.2025 15:08 Ответить
Так за що боролись?
За капітуляцію на ще гірших умовах, ніж Стамбул 2022?
показать весь комментарий
17.05.2025 16:36 Ответить
а я не агітую за Порошенка,навіть не знаю чи він вже чимось зарадить після підривної діяльності Зе.
показать весь комментарий
17.05.2025 18:15 Ответить
Де пу зараз, після всього, що наробив, бачить в Україні руцькомовних?!
Навіть ті, які раніш спілкувалися виключно па руцки, зараз чітко стали україномовними.
До речі, нехай замисліться вялікій історик мединский: чому, навіть після першого слова, вимовленного расіяніном, в Україні моментально чули, що цей з за поребрика. Адже, укр.варіант дуже сильно відрізняється від москальскага.
Та не в тому справа: чи не тих русскоязичних цивільних він "захистив" на дорозі в Суми: 10 людей було вбито в рейсовій маршрутці і ще важко поранені.
Доста морочити інфопростір мантрами про захист русскоязичних в Україні!
Єдиним надійним захисником для всіх громадян України були, є і будуть ЗСУ.
показать весь комментарий
17.05.2025 17:33 Ответить
Якщо ви бачили їх блогерів вони розповідають чим займаються на окупованих територіях, тобо роблять з українців кацапів, тих що впираються відправляють у катівню.
показать весь комментарий
17.05.2025 18:21 Ответить
Це я до чого веду, путін впевнений, що українців не існує ,для нього це помилка яку він має виправити, ось такий в нього психічний розлад з нав'язливими ідеями.
показать весь комментарий
17.05.2025 18:24 Ответить
І що? Щоб відійшли в чисте поле без укріплень? А орки і зеко-орки і чучхєр-орки і ханьці-орки посунуть!!!
А укріплення такі Потужні відсутні бо поки це мирний тил і населення вухами ловить гарячу струю Марафону...
показать весь комментарий
17.05.2025 18:49 Ответить
Ну, слава богу хоч відмовились від вимоги денацифікації, хоча що воно таке нам так і не пояснили.
показать весь комментарий
17.05.2025 22:40 Ответить
Ці дипломати слабкі. Якщо кацапія грає з ними в членa, то вони теж повинні. Потрібно було висунути ультиматум і "необхідні умови": 1 Депутинізація, денуклеаризація та дератизація. 2. Запровадження трьох державних мов у Росії - української, татарської та китайської. 3 Повернення Україні Кубані та Воронежа. 4 Запровадження греко-католицької релігії як державної в Росії. 5 І щоб голий Путін на голому Лаврові їздив навколо Кремля (з прямою трансляцією).
показать весь комментарий
18.05.2025 00:18 Ответить
Украинцы могут отвечать зеркально-нам можно повторять россию.Надо Признать Кубань ,Белгород и Курск Украиной. и на переговорах заявить об этом!И предложить поменять.
надо просто повторять за россией.НЕ надо сочинять
показать весь комментарий
18.05.2025 08:48 Ответить
 
 