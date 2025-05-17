"Нейтралитет", отказ от репараций и "права русскоязычных": Россия озвучила Украине в Стамбуле пять требований, - СМИ
Во время переговоров в Стамбуле 16 мая глава российской делегации помощник российского диктатора Владимир Мединский озвучил представителями Украины ряд максималистских требований со стороны Москвы.
Об этом сообщает Clash Report, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что российская делегация требовала провозглашения Украиной "нейтрального статуса", подобного модели нейтралитета Австрии. Это предусматривает отказ от присутствия на украинской территории иностранных войск и размещения оружия массового поражения.
Второе требование, прозвучавшее от россиян, - это отказ обеих стран от взаимных претензий по репарациям, в частности - компенсаций за разрушения, нанесенные в результате войны.
Третье - "права русскоязычных". Сообщается, что делегация РФ заявляла, что Украина должна обеспечить "европейские стандарты" защиты прав национальных меньшинств и прекратить "националистическую пропаганду".
Четвертое требование, по данным Clash Report, - это "признание территорий": Украина якобы не должна отрицать "конституционные" претензии РФ на пять украинских областей (Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую и Крым), а также Кремль стремится к международному "признанию" на оккупированные территории.
Также Кремль требовал вывода ВСУ "из всех пяти регионов, на которые претендует Россия", пишет издание.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тупорилі уйобки, наче до війни в України було зброї масового ураження хоч сракой їж і іноземні війська стояли не виходили.
Україна нібито не повинна заперечувати "конституційні" претензії РФ на п'ять українських областей (Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку та Крим)
А це ***** взагалі як? Руснява конституція типу конституційніша за українську конституцію і не переконституцить конституцію козлорогих? Чи як Україна має порушити свою конституцію, де ці області вписані від самого існування тої конституції, щоб виконати вимоги довбойобів, які свою конституцію на *** звикли вертіти і по шуріку вписали навіть то, що контролювати не в змозі?
Ну бабуїни, *****, бабуїни печерні. А весь світ на цю ***** дивиться і ніхто їм в очі не скаже, що вони бабуїни недорозвинені.
Медінський: «Росія готова воювати вічно».
Війна на виснаження триває вже досить давно, і Україна, звичайно, виснажується швидше, оскільки в Росії за всіма об'єктивними параметрами більше ресурсів.
А от українській економіці російські обстріли дуже серйозно заважають. Тобто фактично це шантаж, примус.
І Росія повинна за це бути покарана.
вони думають: "хай буде присутня російська мова в україні, потім, коли ми їх окупуємо, легше буде всіх русифікувати".
Поки існує язик Україна і українці в небезпеці!
Українці не уявляють наскільки кацапи НЕ РОЗУМІЮТЬ українську !
Це при всьому допомагає у випадках коли вони перехоплюють радіо спілкування наших бійців.
Українці, чомусь вважають, що кацапи знають українську, як вони кацапську.
Насправді для 90% касапів, що українська, що англійська вважай -іноземні!
Крим - Україна.
Путін- *****.
Крим - Україна.
ВЖЕ СЬОМИЙ РІК ЗДАЄ, АЛЕ АЖ НІЯК НЕЗДАСТЬ.
нічого невміє, ніц йому неможна довірити.
Україна, це ж не крадена склотара
"Хуже не будет... Хоть поржом..."(С)
Те що зараз твориться - результат останніх виборів...
І те, що ******** Адессу, Харьков мене не дуже турбує, вони голосували за "руський мір".
В «гєйропку», як вони кажуть.
Крим-Україна.
Юлія Владіміровна Капітєльман-Тімошенко.
У 2010 році, коли прокацапскі сили провели масовану атаку проти проукраїнського кандидата В.А. Ющенка, в другий тур вийшли двоє:
- двічі відсидівший в тюрмі «донєцкій» В.Ф. Янукович.
- учасниця газових і електричних оборудок з россією Ю.В. Тимошенко. «Дніпропетровіська мафія»
Каюсь проглосував за Тимошенко.
Просто не уявляв, як військові ЗСУ, будуть віддавати честь Головнокомандуючому рецидивісту.
А зараз думаю Тимошенко здала б кацапам Україну, як Лука Білорусь.
Ну, а в другому, звичайно, вибір був, або проросійський донецький зек, або Ю. Тимошенко.
(до Вас це не вілноситься)
То хитрозроблена п'ята колона.
Але, що характерно - нам слід бути обережним, зважаючи на хрест на моєму коменті. Бо в них сьогодні є підтримка....
А питання про мовну політику, то потім.
Кацапська імперія 400 років нищила укранську мову і насаджувала свій язик.
Це справа поколінь.
А от Державна мова звичайно українська.
ви відклали.
діти балтійців живі, здорові, мандрують вільно по ЕС.
наші діти на цвинтарях.
дуже вам дякую за вашу толєрантність, ви настаралися.
З плином невеличкого часу все "зросійськомовиться" й швиденько вольётся в любімий рюзьке мір. Всі ж прекрасно розуміють, що російська є інструментом імперії.