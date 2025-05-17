РУС
Новости Переговоры в Турции
15 631 175

"Нейтралитет", отказ от репараций и "права русскоязычных": Россия озвучила Украине в Стамбуле пять требований, - СМИ

СМИ узнали 5 требований РФ на переговорах в Стамбуле

Во время переговоров в Стамбуле 16 мая глава российской делегации помощник российского диктатора Владимир Мединский озвучил представителями Украины ряд максималистских требований со стороны Москвы.

Об этом сообщает Clash Report, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что российская делегация требовала провозглашения Украиной "нейтрального статуса", подобного модели нейтралитета Австрии. Это предусматривает отказ от присутствия на украинской территории иностранных войск и размещения оружия массового поражения.

Второе требование, прозвучавшее от россиян, - это отказ обеих стран от взаимных претензий по репарациям, в частности - компенсаций за разрушения, нанесенные в результате войны.

Третье - "права русскоязычных". Сообщается, что делегация РФ заявляла, что Украина должна обеспечить "европейские стандарты" защиты прав национальных меньшинств и прекратить "националистическую пропаганду".

Четвертое требование, по данным Clash Report, - это "признание территорий": Украина якобы не должна отрицать "конституционные" претензии РФ на пять украинских областей (Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую и Крым), а также Кремль стремится к международному "признанию" на оккупированные территории.

Также Кремль требовал вывода ВСУ "из всех пяти регионов, на которые претендует Россия", пишет издание.

Автор: 

Топ комментарии
+23
Головне то виявляється "права російськомовних", а п'ять областей то так - мєлочь...
17.05.2025 00:41 Ответить
+21
Російськомовні пі@ари дуйте за рарєбрік у сруцкій мір
17.05.2025 00:46 Ответить
+20
- нейтралітет - щоб легше було захватити без союзників потім
- відмова від репарацій - щоб навіть через роки ми не могли нічого відшкодувати ХОЧА ЗБИТКИ більше 1 трлн
- права російськомовних - знищення ідентичності щоб легше потім інтегрувати
17.05.2025 00:49 Ответить
Та ти що? І протів кого воюватиму у їхньому війську? Протів обісраних європейців, котрі бояться взяти до рук зброю?
17.05.2025 02:06 Ответить
Спочатку повоюєш сракою у чеченському гаремі, обісранцю, потім тебе привітає український дрон, куплений на європейські гроші, ну, а далі свої дурні питання з дебільної методички ставитимеш вже кабздону.
17.05.2025 08:03 Ответить
дамбасянце?
17.05.2025 01:35 Ответить
А що, Донбас вже не Україна? Так за що боролись з 2014? А Крим? Там ще похлєще Донбасу з поглядами - також нє нужен?
17.05.2025 01:46 Ответить
Іноді складається таке враження шо це фсбшні гниди відпрацьовують розкол серед українців.
17.05.2025 06:25 Ответить
А так воно і є ! Весь час , про це , треба писати і нагадувати
17.05.2025 13:31 Ответить
"Це передбачає відмову від присутності на українській території іноземних військ і розміщення зброї масового ураження."

Тупорилі уйобки, наче до війни в України було зброї масового ураження хоч сракой їж і іноземні війська стояли не виходили.

Україна нібито не повинна заперечувати "конституційні" претензії РФ на п'ять українських областей (Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку та Крим)

А це ***** взагалі як? Руснява конституція типу конституційніша за українську конституцію і не переконституцить конституцію козлорогих? Чи як Україна має порушити свою конституцію, де ці області вписані від самого існування тої конституції, щоб виконати вимоги довбойобів, які свою конституцію на *** звикли вертіти і по шуріку вписали навіть то, що контролювати не в змозі?

Ну бабуїни, *****, бабуїни печерні. А весь світ на цю ***** дивиться і ніхто їм в очі не скаже, що вони бабуїни недорозвинені.
17.05.2025 01:16 Ответить
бо в реалі під масками весь світ такий,зовсім інший від того яким здається,набагато мерзенніший та огидніший,і не варто очікувати на його допомогу,бо ми не є його властним пріорітетом,ми для нього країна з неразвиненими нацією,демократією,державністю--аборигени на плодовитій землі з надрами до яких вони мають бажання дістатися....
17.05.2025 01:49 Ответить
боюсь що весь світ такий же недорозвинений бабуїн. Трусливі, лицемірні нікчеми
17.05.2025 01:56 Ответить
Росія намагатиметься затягнути переговори якомога довше, щоб готуватися до літнього наступу.
Медінський: «Росія готова воювати вічно».
Війна на виснаження триває вже досить давно, і Україна, звичайно, виснажується швидше, оскільки в Росії за всіма об'єктивними параметрами більше ресурсів.
А от українській економіці російські обстріли дуже серйозно заважають. Тобто фактично це шантаж, примус.
І Росія повинна за це бути покарана.
17.05.2025 01:50 Ответить
Потрібно щодня обстрілювати Москву, щоб захотіли миру.
17.05.2025 01:52 Ответить
Літній наступ… А що, хіба цей закінчився? Він не припиняється з кінця 2023.
17.05.2025 10:23 Ответить
тепер вам зрозуміло чого трампу потрібна наша газова труба??бо без репарацій більшість подібних полупрацюючих об"ектів потрібно буде законсервувати бо потрібні гроші для підтримки та відновлення,навіть якщо вона пуста...розвели як кроликів,без надр,без репарацій,з розваленою економікою,наврядчи сюди ломануться інвестори з тою ситуацією з податками,з законністю,та з рівнем корупції та злочинності
17.05.2025 01:55 Ответить
Репарації вимагають лише з переможених !
17.05.2025 02:05 Ответить
В інтерв'ю Fox News (2025-05-16) Трамп сказав, що зустріч з путіним необхідна. «Ми повинні зустрітися, і я думаю, що ми, ймовірно, заплануємо це», - заявив Трамп. - «Думаю, що укладатиму угоду з путіним», - додав він.
17.05.2025 02:06 Ответить
Гнівно посилати рашистів нахрін в неті - це одне. А от піти в голі поля і в окопчиках по коліно - від зеленского, без зброї, бракованим б/к, без бетоних фортіфікацій, адекватного військового командування, з брехунами в " керівництві" країни, з розкраданнями менеджерами зеленского сотень і сотень міліардів державних коштів та коштів допомоги - і вмерти шоб вони і надалі розкрадали - то зовсім інше. Міліони військово забов'язаних вже втекли та продовжують втікати. Сотні тисяч дезертирів. Ось-ось Трамп повністю заборонить будь яку допомогу зеленскому - тому воно і забігало крізь - втрата може бути не тіки чотирьох областей - багато більше.
17.05.2025 03:58 Ответить
під час радянського союзу російські окупанти нам нав'язали російську мову а тепер не дають від неї відмовитися повернутись до рідної української.

вони думають: "хай буде присутня російська мова в україні, потім, коли ми їх окупуємо, легше буде всіх русифікувати".
17.05.2025 04:23 Ответить
Язик - головна зброя рашенфашистів проти України!
Поки існує язик Україна і українці в небезпеці!
17.05.2025 07:25 Ответить
А українська мова ,як виявилось, це реальна зброя на фронті.
Українці не уявляють наскільки кацапи НЕ РОЗУМІЮТЬ українську !
Це при всьому допомагає у випадках коли вони перехоплюють радіо спілкування наших бійців.
Українці, чомусь вважають, що кацапи знають українську, як вони кацапську.
Насправді для 90% касапів, що українська, що англійська вважай -іноземні!
17.05.2025 08:09 Ответить
Путін- *****.
Крим - Україна.
17.05.2025 08:20 Ответить
Якби в конституції України була би визначена двомовність то цієї зброї у кацапів би не було би.
17.05.2025 08:10 Ответить
Українска мова це зброя, для українців проти кацапських кацапів.
Путін- *****.
Крим - Україна.
17.05.2025 08:16 Ответить
LeOnid Tkachenko,, якщо, не дай Бог, у Конституції записали б дві мови, то української вже не було б. Приклад Білорусі - у конституцію записали дві мови, а білоруська в результаті на межі зникнення. А у нас до війни була реальна двомовність при записаній в Конституцію одній мові.
18.05.2025 22:00 Ответить
І окупувати буде легше
17.05.2025 11:00 Ответить
Пишуть тільки вимоги Московії до України.Чому не пишуть які вимоги пред'явила Україна до раші.
17.05.2025 05:50 Ответить
Совєршить водноє путєшєствіє за крєйсєром «Москва»
17.05.2025 07:30 Ответить
От курва, Зеленський знову нездав Україну.
ВЖЕ СЬОМИЙ РІК ЗДАЄ, АЛЕ АЖ НІЯК НЕЗДАСТЬ.
нічого невміє, ніц йому неможна довірити.
17.05.2025 06:07 Ответить
Смішно Як можно , щось другий раз здати?
Україна, це ж не крадена склотара
17.05.2025 06:39 Ответить
А коли голосували на виборах, довіряли...
"Хуже не будет... Хоть поржом..."(С)

Те що зараз твориться - результат останніх виборів...
І те, що ******** Адессу, Харьков мене не дуже турбує, вони голосували за "руський мір".
17.05.2025 07:37 Ответить
Ті що голосували за «русскій мір» вже здриснули в Європу.
В «гєйропку», як вони кажуть.
17.05.2025 07:41 Ответить
Це підступна диверсія проти Європи. Заселять язичніками, а потім черговий нкведист почне захищати їх права бомбами.
17.05.2025 07:53 Ответить
Їх правильно було б евакуювати хоча б в Пемзу або Тамбов...
17.05.2025 07:56 Ответить
Лично ты сдал Украину во втором туре 2010 года когда непроголосовал за Тимошенко.
17.05.2025 08:08 Ответить
Путін -*****.
Крим-Україна.
17.05.2025 08:18 Ответить
А хто такий Тимошенко? Що, був такий? На всяк випадок нагадую: голосувати за Лівобережних кандидатів смертельно небезпечно! Підтверджено історією!
17.05.2025 08:18 Ответить
Була така.
Юлія Владіміровна Капітєльман-Тімошенко.
У 2010 році, коли прокацапскі сили провели масовану атаку проти проукраїнського кандидата В.А. Ющенка, в другий тур вийшли двоє:
- двічі відсидівший в тюрмі «донєцкій» В.Ф. Янукович.
- учасниця газових і електричних оборудок з россією Ю.В. Тимошенко. «Дніпропетровіська мафія»
Каюсь проглосував за Тимошенко.
Просто не уявляв, як військові ЗСУ, будуть віддавати честь Головнокомандуючому рецидивісту.
А зараз думаю Тимошенко здала б кацапам Україну, як Лука Білорусь.
17.05.2025 08:39 Ответить
Single, Ви в 2010 зробили розумно, у 2 турі проголосувавши за Тимошенко. До такої позиції, до речі, закликАли тоді совість України - члени члени "Комітету 1 грудня" - Мирослав Попович, дисидент Іван Дзюба та ін. Тоді, у 2010, помилилися ті, хто проголосував проти всіх, - це фактично було за Януковича. Засновники РУХу агітували в І турі за Ющенка, а в ІІ за Тимошенко. Так що Ви були правий тоді.
18.05.2025 22:13 Ответить
В першому турі безумовно голосував за В. Ющенка.
Ну, а в другому, звичайно, вибір був, або проросійський донецький зек, або Ю. Тимошенко.
19.05.2025 07:05 Ответить
Жаль, жаль, що тоді не балотувався любімий мальчік-колокольчік криворагульний
17.05.2025 11:03 Ответить
Він її здав в 22. А зараз іде винищення людей.
17.05.2025 08:05 Ответить
А нкведисти так роблять завжди. Спочатку знищення населення, а потім заселяють мордвою. Раніше це робили голодомором.
17.05.2025 08:11 Ответить
і кремліни ж так говорять на всіх перехрестях і ті що разом з ними,
(до Вас це не вілноситься)
17.05.2025 09:28 Ответить
Здав. Ці стамбули від потужності незламної з'явились?
17.05.2025 11:01 Ответить
З такими вимогами ця війна буде вічною(
17.05.2025 07:18 Ответить
На жаль.
17.05.2025 12:00 Ответить
Нічогно не змінилось ,цим виродкам землі мало ? суки метр на два забезпечено на кацапщині ,а про яке російськомовне населення це те що ви десятки тисяч убили ,це варвари нема з ким говорити.
17.05.2025 08:28 Ответить
От про це і треба писати і говорити у всіх західних змі. Звичайно це все треба оплачувати. Бо Росія в пропаганду вкладає величезні кошти. І це працює. А зєльоні економісти хочуть все на халяву. Бо все, що "зекономили" можна вкрасти.
17.05.2025 12:04 Ответить
ЩО В БІСА ТАКЕ Clash Report і ЯКОГО ХРІНА Цензор так ЧАСТО на нього посилається?!
17.05.2025 08:49 Ответить
17.05.2025 09:15 Ответить
Та то не зебіли.
То хитрозроблена п'ята колона.
17.05.2025 10:06 Ответить
Може, і так.
Але, що характерно - нам слід бути обережним, зважаючи на хрест на моєму коменті. Бо в них сьогодні є підтримка....
17.05.2025 10:54 Ответить
Про 4 області.
17.05.2025 12:05 Ответить
та "права російськомовних"---це перщопричина початку війни в Україні.І до тих пір поки рашист висуває цю вимогу Україні , до тих пір в Україні йтиме війна...
17.05.2025 10:16 Ответить
які ще докази треба що всіх неадекватних російськомовних треба масово на*уй з України а адекватні перейдуть на українську і це питання вже ніколи не буде допомагати ворогу?
17.05.2025 10:59 Ответить
Всі неадекватні російськомовні сидять в ОПі і міністерствах і відомствах в Києві. Самі себе вони не депортують
17.05.2025 12:07 Ответить
Зараз головне зберегти Україну.
А питання про мовну політику, то потім.
Кацапська імперія 400 років нищила укранську мову і насаджувала свій язик.
Це справа поколінь.
А от Державна мова звичайно українська.
17.05.2025 15:18 Ответить
балтійці не стали відкладати мовне питання на потім.
ви відклали.
діти балтійців живі, здорові, мандрують вільно по ЕС.
наші діти на цвинтарях.
дуже вам дякую за вашу толєрантність, ви настаралися.
17.05.2025 20:57 Ответить
Через три роки після Стамбул 22 тепер відривають від держави не дві а чотири області та закривають тему АРК. Довоювалися до кращого стану речей? Мовчу про кількість вбитих та поранених за ці три роки.
17.05.2025 16:07 Ответить
Навіть, якщо погодитись на права "російськомовних", то всі інші пункти Московії й не потрібні.
З плином невеличкого часу все "зросійськомовиться" й швиденько вольётся в любімий рюзьке мір. Всі ж прекрасно розуміють, що російська є інструментом імперії.
18.05.2025 00:44 Ответить
