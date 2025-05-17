"Нейтралитет", отказ от репараций и "права русскоязычных": Россия озвучила Украине в Стамбуле пять требований, - СМИ

Во время переговоров в Стамбуле 16 мая глава российской делегации помощник российского диктатора Владимир Мединский озвучил представителями Украины ряд максималистских требований со стороны Москвы.

Об этом сообщает Clash Report, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что российская делегация требовала провозглашения Украиной "нейтрального статуса", подобного модели нейтралитета Австрии. Это предусматривает отказ от присутствия на украинской территории иностранных войск и размещения оружия массового поражения.

Второе требование, прозвучавшее от россиян, - это отказ обеих стран от взаимных претензий по репарациям, в частности - компенсаций за разрушения, нанесенные в результате войны.

Третье - "права русскоязычных". Сообщается, что делегация РФ заявляла, что Украина должна обеспечить "европейские стандарты" защиты прав национальных меньшинств и прекратить "националистическую пропаганду".

Четвертое требование, по данным Clash Report, - это "признание территорий": Украина якобы не должна отрицать "конституционные" претензии РФ на пять украинских областей (Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую и Крым), а также Кремль стремится к международному "признанию" на оккупированные территории.

Также Кремль требовал вывода ВСУ "из всех пяти регионов, на которые претендует Россия", пишет издание.

