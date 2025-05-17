Під час перемовин у Стамбулі 16 травня очільник російської делегації помічник російського диктатора Володимир Мединський озвучив представниками України низку максималістичних вимог з боку Москви.

Зазначається, що російська делегація вимагала проголошення Україною "нейтрального статусу" подібного до моделі нейтралітету Австрії. Це передбачає відмову від присутності на українській території іноземних військ і розміщення зброї масового ураження.

Друга вимога, яка прозвучала від росіян, це відмова обох країн від взаємних претензій щодо репарацій, зокрема компенсацій за руйнування, завдані внаслідок війни.

Третє - "права російськомовних". Повідомляється, що делегація РФ заявляла, що Україна має забезпечити "європейські стандарти" захисту прав національних меншин та припинити "націоналістичну пропаганду".

Четверта вимога, за даними Clash Report, це "визнання територій": Україна нібито не повинна заперечувати "конституційні" претензії РФ на п'ять українських областей (Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку та Крим), а також Кремль прагне міжнародного "визнання" на окуповані території.

Також Кремль вимагав виведення ЗСУ "із усіх п’яти регіонів, на які претендує Росія", пише видання.

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

