УКР
Переговори у Туреччині
15 631 175

"Нейтралітет", відмова від репарацій та "права російськомовних": Росія озвучила Україні в Стамбулі п’ять вимог, - ЗМІ

ЗМІ дізналися 5 вимог РФ на перемовинах в Стамбулі

Під час перемовин у Стамбулі 16 травня очільник російської делегації помічник російського диктатора Володимир Мединський озвучив представниками України низку максималістичних вимог з боку Москви.

Про це повідомляє Clash Report, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що російська делегація вимагала проголошення Україною "нейтрального статусу" подібного до моделі нейтралітету Австрії. Це передбачає відмову від присутності на українській території іноземних військ і розміщення зброї масового ураження.

Друга вимога, яка прозвучала від росіян, це відмова обох країн від взаємних претензій щодо репарацій, зокрема компенсацій за руйнування, завдані внаслідок війни.

Третє - "права російськомовних". Повідомляється, що делегація РФ заявляла, що Україна має забезпечити "європейські стандарти" захисту прав національних меншин та припинити "націоналістичну пропаганду".

Четверта вимога, за даними Clash Report, це "визнання територій": Україна нібито не повинна заперечувати "конституційні" претензії РФ на п'ять українських областей (Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку та Крим), а також Кремль прагне міжнародного "визнання" на окуповані території.

Також Кремль вимагав виведення ЗСУ "із усіх п’яти регіонів, на які претендує Росія", пише видання.

Читайте також: Росіяни на перемовинах у Стамбулі висували неприйнятні для України вимоги, - МЗС

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

Читайте також: У Туреччині заявили, що переговори України та РФ пройшли краще, ніж очікувалося, - CNN

Автор: 

росія (67283) Стамбул (243) вимога (42) Мединський Володимир (22)
+23
Головне то виявляється "права російськомовних", а п'ять областей то так - мєлочь...
17.05.2025 00:41 Відповісти
+21
Російськомовні пі@ари дуйте за рарєбрік у сруцкій мір
17.05.2025 00:46 Відповісти
+20
- нейтралітет - щоб легше було захватити без союзників потім
- відмова від репарацій - щоб навіть через роки ми не могли нічого відшкодувати ХОЧА ЗБИТКИ більше 1 трлн
- права російськомовних - знищення ідентичності щоб легше потім інтегрувати
17.05.2025 00:49 Відповісти
Та ти що? І протів кого воюватиму у їхньому війську? Протів обісраних європейців, котрі бояться взяти до рук зброю?
17.05.2025 02:06 Відповісти
Спочатку повоюєш сракою у чеченському гаремі, обісранцю, потім тебе привітає український дрон, куплений на європейські гроші, ну, а далі свої дурні питання з дебільної методички ставитимеш вже кабздону.
17.05.2025 08:03 Відповісти
дамбасянце?
17.05.2025 01:35 Відповісти
А що, Донбас вже не Україна? Так за що боролись з 2014? А Крим? Там ще похлєще Донбасу з поглядами - також нє нужен?
17.05.2025 01:46 Відповісти
Іноді складається таке враження шо це фсбшні гниди відпрацьовують розкол серед українців.
17.05.2025 06:25 Відповісти
А так воно і є ! Весь час , про це , треба писати і нагадувати
17.05.2025 13:31 Відповісти
"Це передбачає відмову від присутності на українській території іноземних військ і розміщення зброї масового ураження."

Тупорилі уйобки, наче до війни в України було зброї масового ураження хоч сракой їж і іноземні війська стояли не виходили.

Україна нібито не повинна заперечувати "конституційні" претензії РФ на п'ять українських областей (Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку та Крим)

А це ***** взагалі як? Руснява конституція типу конституційніша за українську конституцію і не переконституцить конституцію козлорогих? Чи як Україна має порушити свою конституцію, де ці області вписані від самого існування тої конституції, щоб виконати вимоги довбойобів, які свою конституцію на *** звикли вертіти і по шуріку вписали навіть то, що контролювати не в змозі?

Ну бабуїни, *****, бабуїни печерні. А весь світ на цю ***** дивиться і ніхто їм в очі не скаже, що вони бабуїни недорозвинені.
17.05.2025 01:16 Відповісти
бо в реалі під масками весь світ такий,зовсім інший від того яким здається,набагато мерзенніший та огидніший,і не варто очікувати на його допомогу,бо ми не є його властним пріорітетом,ми для нього країна з неразвиненими нацією,демократією,державністю--аборигени на плодовитій землі з надрами до яких вони мають бажання дістатися....
17.05.2025 01:49 Відповісти
боюсь що весь світ такий же недорозвинений бабуїн. Трусливі, лицемірні нікчеми
17.05.2025 01:56 Відповісти
Росія намагатиметься затягнути переговори якомога довше, щоб готуватися до літнього наступу.
Медінський: «Росія готова воювати вічно».
Війна на виснаження триває вже досить давно, і Україна, звичайно, виснажується швидше, оскільки в Росії за всіма об'єктивними параметрами більше ресурсів.
А от українській економіці російські обстріли дуже серйозно заважають. Тобто фактично це шантаж, примус.
І Росія повинна за це бути покарана.
17.05.2025 01:50 Відповісти
Потрібно щодня обстрілювати Москву, щоб захотіли миру.
17.05.2025 01:52 Відповісти
Літній наступ… А що, хіба цей закінчився? Він не припиняється з кінця 2023.
17.05.2025 10:23 Відповісти
тепер вам зрозуміло чого трампу потрібна наша газова труба??бо без репарацій більшість подібних полупрацюючих об"ектів потрібно буде законсервувати бо потрібні гроші для підтримки та відновлення,навіть якщо вона пуста...розвели як кроликів,без надр,без репарацій,з розваленою економікою,наврядчи сюди ломануться інвестори з тою ситуацією з податками,з законністю,та з рівнем корупції та злочинності
17.05.2025 01:55 Відповісти
Репарації вимагають лише з переможених !
17.05.2025 02:05 Відповісти
В інтерв'ю Fox News (2025-05-16) Трамп сказав, що зустріч з путіним необхідна. «Ми повинні зустрітися, і я думаю, що ми, ймовірно, заплануємо це», - заявив Трамп. - «Думаю, що укладатиму угоду з путіним», - додав він.
17.05.2025 02:06 Відповісти
Гнівно посилати рашистів нахрін в неті - це одне. А от піти в голі поля і в окопчиках по коліно - від зеленского, без зброї, бракованим б/к, без бетоних фортіфікацій, адекватного військового командування, з брехунами в " керівництві" країни, з розкраданнями менеджерами зеленского сотень і сотень міліардів державних коштів та коштів допомоги - і вмерти шоб вони і надалі розкрадали - то зовсім інше. Міліони військово забов'язаних вже втекли та продовжують втікати. Сотні тисяч дезертирів. Ось-ось Трамп повністю заборонить будь яку допомогу зеленскому - тому воно і забігало крізь - втрата може бути не тіки чотирьох областей - багато більше.
17.05.2025 03:58 Відповісти
під час радянського союзу російські окупанти нам нав'язали російську мову а тепер не дають від неї відмовитися повернутись до рідної української.

вони думають: "хай буде присутня російська мова в україні, потім, коли ми їх окупуємо, легше буде всіх русифікувати".
17.05.2025 04:23 Відповісти
Язик - головна зброя рашенфашистів проти України!
Поки існує язик Україна і українці в небезпеці!
17.05.2025 07:25 Відповісти
А українська мова ,як виявилось, це реальна зброя на фронті.
Українці не уявляють наскільки кацапи НЕ РОЗУМІЮТЬ українську !
Це при всьому допомагає у випадках коли вони перехоплюють радіо спілкування наших бійців.
Українці, чомусь вважають, що кацапи знають українську, як вони кацапську.
Насправді для 90% касапів, що українська, що англійська вважай -іноземні!
17.05.2025 08:09 Відповісти
Путін- *****.
Крим - Україна.
17.05.2025 08:20 Відповісти
Якби в конституції України була би визначена двомовність то цієї зброї у кацапів би не було би.
17.05.2025 08:10 Відповісти
Українска мова це зброя, для українців проти кацапських кацапів.
Путін- *****.
Крим - Україна.
17.05.2025 08:16 Відповісти
LeOnid Tkachenko,, якщо, не дай Бог, у Конституції записали б дві мови, то української вже не було б. Приклад Білорусі - у конституцію записали дві мови, а білоруська в результаті на межі зникнення. А у нас до війни була реальна двомовність при записаній в Конституцію одній мові.
18.05.2025 22:00 Відповісти
І окупувати буде легше
17.05.2025 11:00 Відповісти
Пишуть тільки вимоги Московії до України.Чому не пишуть які вимоги пред'явила Україна до раші.
17.05.2025 05:50 Відповісти
Совєршить водноє путєшєствіє за крєйсєром «Москва»
17.05.2025 07:30 Відповісти
От курва, Зеленський знову нездав Україну.
ВЖЕ СЬОМИЙ РІК ЗДАЄ, АЛЕ АЖ НІЯК НЕЗДАСТЬ.
нічого невміє, ніц йому неможна довірити.
17.05.2025 06:07 Відповісти
Смішно Як можно , щось другий раз здати?
Україна, це ж не крадена склотара
17.05.2025 06:39 Відповісти
А коли голосували на виборах, довіряли...
"Хуже не будет... Хоть поржом..."(С)

Те що зараз твориться - результат останніх виборів...
І те, що ******** Адессу, Харьков мене не дуже турбує, вони голосували за "руський мір".
17.05.2025 07:37 Відповісти
Ті що голосували за «русскій мір» вже здриснули в Європу.
В «гєйропку», як вони кажуть.
17.05.2025 07:41 Відповісти
Це підступна диверсія проти Європи. Заселять язичніками, а потім черговий нкведист почне захищати їх права бомбами.
17.05.2025 07:53 Відповісти
Їх правильно було б евакуювати хоча б в Пемзу або Тамбов...
17.05.2025 07:56 Відповісти
Лично ты сдал Украину во втором туре 2010 года когда непроголосовал за Тимошенко.
17.05.2025 08:08 Відповісти
Путін -*****.
Крим-Україна.
17.05.2025 08:18 Відповісти
А хто такий Тимошенко? Що, був такий? На всяк випадок нагадую: голосувати за Лівобережних кандидатів смертельно небезпечно! Підтверджено історією!
17.05.2025 08:18 Відповісти
Була така.
Юлія Владіміровна Капітєльман-Тімошенко.
У 2010 році, коли прокацапскі сили провели масовану атаку проти проукраїнського кандидата В.А. Ющенка, в другий тур вийшли двоє:
- двічі відсидівший в тюрмі «донєцкій» В.Ф. Янукович.
- учасниця газових і електричних оборудок з россією Ю.В. Тимошенко. «Дніпропетровіська мафія»
Каюсь проглосував за Тимошенко.
Просто не уявляв, як військові ЗСУ, будуть віддавати честь Головнокомандуючому рецидивісту.
А зараз думаю Тимошенко здала б кацапам Україну, як Лука Білорусь.
17.05.2025 08:39 Відповісти
Single, Ви в 2010 зробили розумно, у 2 турі проголосувавши за Тимошенко. До такої позиції, до речі, закликАли тоді совість України - члени члени "Комітету 1 грудня" - Мирослав Попович, дисидент Іван Дзюба та ін. Тоді, у 2010, помилилися ті, хто проголосував проти всіх, - це фактично було за Януковича. Засновники РУХу агітували в І турі за Ющенка, а в ІІ за Тимошенко. Так що Ви були правий тоді.
18.05.2025 22:13 Відповісти
В першому турі безумовно голосував за В. Ющенка.
Ну, а в другому, звичайно, вибір був, або проросійський донецький зек, або Ю. Тимошенко.
19.05.2025 07:05 Відповісти
Жаль, жаль, що тоді не балотувався любімий мальчік-колокольчік криворагульний
17.05.2025 11:03 Відповісти
Він її здав в 22. А зараз іде винищення людей.
17.05.2025 08:05 Відповісти
А нкведисти так роблять завжди. Спочатку знищення населення, а потім заселяють мордвою. Раніше це робили голодомором.
17.05.2025 08:11 Відповісти
і кремліни ж так говорять на всіх перехрестях і ті що разом з ними,
(до Вас це не вілноситься)
17.05.2025 09:28 Відповісти
Здав. Ці стамбули від потужності незламної з'явились?
17.05.2025 11:01 Відповісти
З такими вимогами ця війна буде вічною(
17.05.2025 07:18 Відповісти
На жаль.
17.05.2025 12:00 Відповісти
Нічогно не змінилось ,цим виродкам землі мало ? суки метр на два забезпечено на кацапщині ,а про яке російськомовне населення це те що ви десятки тисяч убили ,це варвари нема з ким говорити.
17.05.2025 08:28 Відповісти
От про це і треба писати і говорити у всіх західних змі. Звичайно це все треба оплачувати. Бо Росія в пропаганду вкладає величезні кошти. І це працює. А зєльоні економісти хочуть все на халяву. Бо все, що "зекономили" можна вкрасти.
17.05.2025 12:04 Відповісти
ЩО В БІСА ТАКЕ Clash Report і ЯКОГО ХРІНА Цензор так ЧАСТО на нього посилається?!
17.05.2025 08:49 Відповісти
17.05.2025 09:15 Відповісти
Та то не зебіли.
То хитрозроблена п'ята колона.
17.05.2025 10:06 Відповісти
Може, і так.
Але, що характерно - нам слід бути обережним, зважаючи на хрест на моєму коменті. Бо в них сьогодні є підтримка....
17.05.2025 10:54 Відповісти
Про 4 області.
17.05.2025 12:05 Відповісти
та "права російськомовних"---це перщопричина початку війни в Україні.І до тих пір поки рашист висуває цю вимогу Україні , до тих пір в Україні йтиме війна...
17.05.2025 10:16 Відповісти
які ще докази треба що всіх неадекватних російськомовних треба масово на*уй з України а адекватні перейдуть на українську і це питання вже ніколи не буде допомагати ворогу?
17.05.2025 10:59 Відповісти
Всі неадекватні російськомовні сидять в ОПі і міністерствах і відомствах в Києві. Самі себе вони не депортують
17.05.2025 12:07 Відповісти
Зараз головне зберегти Україну.
А питання про мовну політику, то потім.
Кацапська імперія 400 років нищила укранську мову і насаджувала свій язик.
Це справа поколінь.
А от Державна мова звичайно українська.
17.05.2025 15:18 Відповісти
балтійці не стали відкладати мовне питання на потім.
ви відклали.
діти балтійців живі, здорові, мандрують вільно по ЕС.
наші діти на цвинтарях.
дуже вам дякую за вашу толєрантність, ви настаралися.
17.05.2025 20:57 Відповісти
Через три роки після Стамбул 22 тепер відривають від держави не дві а чотири області та закривають тему АРК. Довоювалися до кращого стану речей? Мовчу про кількість вбитих та поранених за ці три роки.
17.05.2025 16:07 Відповісти
Навіть, якщо погодитись на права "російськомовних", то всі інші пункти Московії й не потрібні.
З плином невеличкого часу все "зросійськомовиться" й швиденько вольётся в любімий рюзьке мір. Всі ж прекрасно розуміють, що російська є інструментом імперії.
18.05.2025 00:44 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 