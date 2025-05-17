"Нейтралітет", відмова від репарацій та "права російськомовних": Росія озвучила Україні в Стамбулі п’ять вимог, - ЗМІ
Під час перемовин у Стамбулі 16 травня очільник російської делегації помічник російського диктатора Володимир Мединський озвучив представниками України низку максималістичних вимог з боку Москви.
Про це повідомляє Clash Report, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що російська делегація вимагала проголошення Україною "нейтрального статусу" подібного до моделі нейтралітету Австрії. Це передбачає відмову від присутності на українській території іноземних військ і розміщення зброї масового ураження.
Друга вимога, яка прозвучала від росіян, це відмова обох країн від взаємних претензій щодо репарацій, зокрема компенсацій за руйнування, завдані внаслідок війни.
Третє - "права російськомовних". Повідомляється, що делегація РФ заявляла, що Україна має забезпечити "європейські стандарти" захисту прав національних меншин та припинити "націоналістичну пропаганду".
Четверта вимога, за даними Clash Report, це "визнання територій": Україна нібито не повинна заперечувати "конституційні" претензії РФ на п'ять українських областей (Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку та Крим), а також Кремль прагне міжнародного "визнання" на окуповані території.
Також Кремль вимагав виведення ЗСУ "із усіх п’яти регіонів, на які претендує Росія", пише видання.
Переговори в Туреччині
У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.
Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.
15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.
Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.
РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.
Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.
16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.
Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.
Тупорилі уйобки, наче до війни в України було зброї масового ураження хоч сракой їж і іноземні війська стояли не виходили.
Україна нібито не повинна заперечувати "конституційні" претензії РФ на п'ять українських областей (Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку та Крим)
А це ***** взагалі як? Руснява конституція типу конституційніша за українську конституцію і не переконституцить конституцію козлорогих? Чи як Україна має порушити свою конституцію, де ці області вписані від самого існування тої конституції, щоб виконати вимоги довбойобів, які свою конституцію на *** звикли вертіти і по шуріку вписали навіть то, що контролювати не в змозі?
Ну бабуїни, *****, бабуїни печерні. А весь світ на цю ***** дивиться і ніхто їм в очі не скаже, що вони бабуїни недорозвинені.
Медінський: «Росія готова воювати вічно».
Війна на виснаження триває вже досить давно, і Україна, звичайно, виснажується швидше, оскільки в Росії за всіма об'єктивними параметрами більше ресурсів.
А от українській економіці російські обстріли дуже серйозно заважають. Тобто фактично це шантаж, примус.
І Росія повинна за це бути покарана.
вони думають: "хай буде присутня російська мова в україні, потім, коли ми їх окупуємо, легше буде всіх русифікувати".
Поки існує язик Україна і українці в небезпеці!
Українці не уявляють наскільки кацапи НЕ РОЗУМІЮТЬ українську !
Це при всьому допомагає у випадках коли вони перехоплюють радіо спілкування наших бійців.
Українці, чомусь вважають, що кацапи знають українську, як вони кацапську.
Насправді для 90% касапів, що українська, що англійська вважай -іноземні!
Крим - Україна.
Путін- *****.
Крим - Україна.
ВЖЕ СЬОМИЙ РІК ЗДАЄ, АЛЕ АЖ НІЯК НЕЗДАСТЬ.
нічого невміє, ніц йому неможна довірити.
Україна, це ж не крадена склотара
"Хуже не будет... Хоть поржом..."(С)
Те що зараз твориться - результат останніх виборів...
І те, що ******** Адессу, Харьков мене не дуже турбує, вони голосували за "руський мір".
В «гєйропку», як вони кажуть.
Крим-Україна.
Юлія Владіміровна Капітєльман-Тімошенко.
У 2010 році, коли прокацапскі сили провели масовану атаку проти проукраїнського кандидата В.А. Ющенка, в другий тур вийшли двоє:
- двічі відсидівший в тюрмі «донєцкій» В.Ф. Янукович.
- учасниця газових і електричних оборудок з россією Ю.В. Тимошенко. «Дніпропетровіська мафія»
Каюсь проглосував за Тимошенко.
Просто не уявляв, як військові ЗСУ, будуть віддавати честь Головнокомандуючому рецидивісту.
А зараз думаю Тимошенко здала б кацапам Україну, як Лука Білорусь.
Ну, а в другому, звичайно, вибір був, або проросійський донецький зек, або Ю. Тимошенко.
(до Вас це не вілноситься)
То хитрозроблена п'ята колона.
Але, що характерно - нам слід бути обережним, зважаючи на хрест на моєму коменті. Бо в них сьогодні є підтримка....
А питання про мовну політику, то потім.
Кацапська імперія 400 років нищила укранську мову і насаджувала свій язик.
Це справа поколінь.
А от Державна мова звичайно українська.
ви відклали.
діти балтійців живі, здорові, мандрують вільно по ЕС.
наші діти на цвинтарях.
дуже вам дякую за вашу толєрантність, ви настаралися.
З плином невеличкого часу все "зросійськомовиться" й швиденько вольётся в любімий рюзьке мір. Всі ж прекрасно розуміють, що російська є інструментом імперії.