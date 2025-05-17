УКР
1 648 48

Війна в Україні не може завершитися військовим шляхом, потрібна дипломатія, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що війну Росії проти України неможливо завершити військовим шляхом, тому потрібно домогтися початку мирних перемовин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Hurriyet.

На його думку, Путін - головний гравець у цих переговорах.

"Трамп також є домінуючим гравцем. У такій самій ситуації перебуває і Зеленський", - зазначив Ердоган.

Він додав, що зустріч делегацій двох країн у Стамбулі вкрай важлива для припинення війни та встановлення миру в регіоні.

Турецький лідер наголосив, що від самого початку докладає інтенсивних зусиль, щоб покласти край російсько-українській війні.

"Як Туреччина ми прагнемо справедливого і тривалого миру. Ми не лише говоримо "закінчіть війну", але й пропонуємо методи, готуємо ґрунт і закликаємо до цього. Перш за все, для того, щоб війна закінчилася, повинні замовкнути гармати й заговорити дипломатія. Мають розпочатися мирні переговори, цю можливість не можна втрачати. Ця війна не може завершитися за допомогою зброї. Наше найбільше бажання - отримати певний результат від мирних переговорів. Тому ми сповнені рішучості продовжувати нашу посередницьку роль для закінчення цієї війни. Ми докладемо всіх зусиль, щоб канали діалогу між сторонами залишалися відкритими й переговори тривали", - резюмував Ердоган.

+19
Завели шарманку і по колу. Досить вже примушувати Україну до капітуляції подібними балачками.
17.05.2025 15:08
+8
Заради Османської імперії 2.0
17.05.2025 15:26
+7
І Туреччині не забути 25 відсотків за посередництво виплатити.

Дістали вже з цією дипломатією. Дипломатія завжди вступала в дію уже після остаточного завершення війни. Саме на полі бою. А в іншому варіанті це просто заморожений на роки конфлікт.
17.05.2025 15:20
🤣🤣🤣
17.05.2025 15:06
И говорит он это не ради истины, а ради правды!
17.05.2025 15:07
Заради Османської імперії 2.0
17.05.2025 15:26
Скарги і коментарі державною мовою.
17.05.2025 15:44
а то что?
17.05.2025 16:36
А то прийдуть визволяти.
17.05.2025 16:39
Не дойдут
17.05.2025 17:25
Тоді дострелять.
17.05.2025 22:37
Завели шарманку і по колу. Досить вже примушувати Україну до капітуляції подібними балачками.
17.05.2025 15:08
Що пропонуєш? На відміну від тебе, диванного, Ердоган розуміє, що перемогти кацапів можливо лише повноцінно вступивши всім НАТО у війну.
17.05.2025 19:01
Як погода в Бірмінгемі,сцикло? Ти б ще на Мадагаскар втік.
17.05.2025 23:19
Так путлєр не йде до рук - як ти його вломаєш на переговори?
17.05.2025 15:09
Может, если вы перестанете сцать.
Имеете минимум 10-ти кратное преимущество в экономике и вооруженных силах и говорите про дипломатию с дышащим на ладан международным преступником.
17.05.2025 15:09
Та вся 500 міліона Європа на може 25 тисяч миротворців зібрати, щоб ПІСЛЯ ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ розмістити їх в Україні. Яка там десятикратна перевага? Це купка обісцяних сцикунів.
17.05.2025 16:00
Так якого ти збив кацапськи самолет.Для себе перемога,для нас діпломатія.Ми згодни,віддайте нам заради міру Средиземне море,ми погодимось.
17.05.2025 15:09
Так він скаже беріть,якщо зможете! Він не винен, що Зе неспроможний, тому пропонує йому підписати капітуляцію.
17.05.2025 15:34
Сагайдачний посперечався б з цим турком, коли у 1618 році думав - чи спалити москву, чи як викуп взяти гроші і товари, що москалі збиралися відправити у Туреччину. На жаль, він обрав друге, а турків до сьогодні жаба душить. ))
17.05.2025 15:14
Ще один голуб миру.
17.05.2025 15:19
І Туреччині не забути 25 відсотків за посередництво виплатити.

Дістали вже з цією дипломатією. Дипломатія завжди вступала в дію уже після остаточного завершення війни. Саме на полі бою. А в іншому варіанті це просто заморожений на роки конфлікт.
17.05.2025 15:20
Дайте зброю, чи продайте. Куколди хрінові.
17.05.2025 15:20
І що? Ти відразу підеш на фронт7
17.05.2025 18:59
Пан Ердоган добре знає, як працює дипломатія: Азербайджан та Сирія для нього добра наука
Але ж треба щось казати…
Але ж треба щось казати…
17.05.2025 15:30
Ще один...Вимоги рф -капітуляція,зняття санкцій,відсутність репарацій за війну, передача 4 областей та виведення звідти ЗСУ ,а ще визнання анексії Криму і це ще не повний перелік.
Зеленський нічого не зробив за шість років, тому у відставку боїться подавати, він незнає що робити. Трамп поганй? Так він просто про це прямо сказав-Володя у тебе немає козирів, чим ти займався маючи абсолютну владу та провладну більшість у парламенті? ви ж могли просувати будь-які закони, виробляти будь-яку зброю!
17.05.2025 15:31
миротворец-бизнесмен херов
17.05.2025 15:33
Армії по всьому світу, крім Туреччини, ліквідувати і залишити лише дипломатів.
17.05.2025 15:40
показати весь коментар
Грязь? У лютому на півночі України?

Тоді кацапські мехколони бронетехніки з «браццкої » Бєлокацапіі розтяглися на 70 кілометрів !!!
Бампери упирались в фаркопи !!!
Отоді саме й показали себе Байрактари.
Як тоді все це горіли й вибухало!
Це був зорянй час Байрактарів.
Респект Президенту Ердогану.
17.05.2025 15:55
А ты пустобрёх, каким макаром отжал Северный Кипр? Дипломат хренов.
17.05.2025 15:42
Разумеется отжала Турция, но он президент именно этой страны.
17.05.2025 15:43
Якщо по словам Ердогана є три домінуючих гравця в ціх перемовинах то завжди є обоюдне бажання у всіх сторін спростити до двух цю "задачу трьох тіл"
17.05.2025 15:49
На кінець 24-го року навіть такі дебіли зрозуміли що кацапів треба просто знищувати - вони недоговороздатні. Зброя пішла потоком, Україна провела наступ на Курщині, отримала Атаками та дозвіл бити західною зброєю по мордору, запалали НПЗ. І ху-йло тихенько запросило переговорів.
Але потім прийшов рудий виб'лядок...
Але потім прийшов рудий виб'лядок...
17.05.2025 15:58
Куйло просило переговорів? Де і коли? В тєлємарахвоновських фантазіях? Бо, наскільки я пам"ятаю, воно завжди лише вимагало виконання своїх вимог і від жодної з них ніколи не відмовлялось.
17.05.2025 18:57
у свііті ,докуя турецьких ердоганів , котрі двох світових шулєрів називають "гравцями"
17.05.2025 16:04
Гола діпломатія теж не закінчить війну.Потрібні комплексні дії.Діпломатія - це та зброя,яка об'єднує всі сили для стримання злодія,який расповсюджує зло,через війну.Діпломатія повина бути в комлексі з різними методами.Наприклад: злодій зробив на моїх очах зло. Що я роблю.Даю йому в пику,при цьому пошкоджую його одяг і потім розповідаю, йому,хто він насправді є .
17.05.2025 16:07
Та жодна дипломатія не допоможе касапу, який хоче колонізувати все навколо себе всіх і вся!
Війна, може, якщо і допоможе - то з великими жертвами. А от санкції з розвалом лаптєстану за прикладом 1991 року - цілком.
17.05.2025 16:09
З якого переляку лаптєстан розвалиться?
17.05.2025 18:55
сссровок також не перелякався, коли зникав
17.05.2025 19:08
Совок був утворенням із силоміць зігнаних докупи країн, народи яких споконвічно люто ненавиділи один одного. З моменту створення вже був приречений на розпад. Дивом протримався 70 років на ідеології та репресіях.
17.05
ВРАХОВУЮЧИ АПЛОДИСМЕНТИ СВІТОВОЇ ПОЛІТИЧНОЇ КУЄТИ НА ЧОЛІ З "ТРАМБОНОМ" РАШИСТСЬКОМУ ЗЛОЧИНЦЮ .ТЕРОРИСТУ ВБИВЦЮ І ОКУПАНТУ НЕМОЖЛИВО ЗПКІНЧИТИ ВІЙНу війсковим шляхом.Для цього потрібні ВЕЛИКІ ЯЙЦЯ , ВЕЛИКИХ ПОЛІТИКІВ ЧАСІВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ...
показати весь коментар
Перефразируя Аль Капоне: "Дипломатией и томагавком вы можете добиться гораздо большего, чем просто дипломатией".
показати весь коментар
Про яку дипломатію ти розповідаєш,коли Україні зброю продаєш,а з другої сторони болото мільйонами приїжджає до тебе на відпочинок,та енергоносії в них купляєш.Дипломатія це коли санкції ввели і через місяць кацапи хліба попросять.Дуже тонка ,виважена дипломатія. Коли в стойло поставили бункерного тоді домовляйся,став умови.
показати весь коментар
Іран, Венесуела, КНДР вже скільки десятиліть під санкціями? І що? Дуже злякались? Приповзли навколішки?
показати весь коментар
Дипломатія від Трампа та Зеленського це гірше ніж військовим шляхом.
показати весь коментар
Ракеты "Тomahawk" переименовать в "Diplimat"...
показати весь коментар
Авжеж не може, якщо зброю не давати. А якби скинули по 10% зі складів Турція та США своїх запасів техніки та законсервованих по пустелях літаків, то за тиждень би війна закінчилась десь під Уралом, дружньою зустріччю з китайцями з того боку.
показати весь коментар
Ага. А на тих літаках ти б літав, разом іншими такими ж, що ховаються від тцк?
показати весь коментар
Jebah rusnu po wsemu Miru!
показати весь коментар
Скотиняка в тюбютєйці знову вилізло.
показати весь коментар
