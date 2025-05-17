Війна в Україні не може завершитися військовим шляхом, потрібна дипломатія, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що війну Росії проти України неможливо завершити військовим шляхом, тому потрібно домогтися початку мирних перемовин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Hurriyet.

На його думку, Путін - головний гравець у цих переговорах.

"Трамп також є домінуючим гравцем. У такій самій ситуації перебуває і Зеленський", - зазначив Ердоган.

Він додав, що зустріч делегацій двох країн у Стамбулі вкрай важлива для припинення війни та встановлення миру в регіоні.

Турецький лідер наголосив, що від самого початку докладає інтенсивних зусиль, щоб покласти край російсько-українській війні.

"Як Туреччина ми прагнемо справедливого і тривалого миру. Ми не лише говоримо "закінчіть війну", але й пропонуємо методи, готуємо ґрунт і закликаємо до цього. Перш за все, для того, щоб війна закінчилася, повинні замовкнути гармати й заговорити дипломатія. Мають розпочатися мирні переговори, цю можливість не можна втрачати. Ця війна не може завершитися за допомогою зброї. Наше найбільше бажання - отримати певний результат від мирних переговорів. Тому ми сповнені рішучості продовжувати нашу посередницьку роль для закінчення цієї війни. Ми докладемо всіх зусиль, щоб канали діалогу між сторонами залишалися відкритими й переговори тривали", - резюмував Ердоган.

