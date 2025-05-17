Війна в Україні не може завершитися військовим шляхом, потрібна дипломатія, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що війну Росії проти України неможливо завершити військовим шляхом, тому потрібно домогтися початку мирних перемовин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Hurriyet.
На його думку, Путін - головний гравець у цих переговорах.
"Трамп також є домінуючим гравцем. У такій самій ситуації перебуває і Зеленський", - зазначив Ердоган.
Він додав, що зустріч делегацій двох країн у Стамбулі вкрай важлива для припинення війни та встановлення миру в регіоні.
Турецький лідер наголосив, що від самого початку докладає інтенсивних зусиль, щоб покласти край російсько-українській війні.
"Як Туреччина ми прагнемо справедливого і тривалого миру. Ми не лише говоримо "закінчіть війну", але й пропонуємо методи, готуємо ґрунт і закликаємо до цього. Перш за все, для того, щоб війна закінчилася, повинні замовкнути гармати й заговорити дипломатія. Мають розпочатися мирні переговори, цю можливість не можна втрачати. Ця війна не може завершитися за допомогою зброї. Наше найбільше бажання - отримати певний результат від мирних переговорів. Тому ми сповнені рішучості продовжувати нашу посередницьку роль для закінчення цієї війни. Ми докладемо всіх зусиль, щоб канали діалогу між сторонами залишалися відкритими й переговори тривали", - резюмував Ердоган.
Имеете минимум 10-ти кратное преимущество в экономике и вооруженных силах и говорите про дипломатию с дышащим на ладан международным преступником.
Дістали вже з цією дипломатією. Дипломатія завжди вступала в дію уже після остаточного завершення війни. Саме на полі бою. А в іншому варіанті це просто заморожений на роки конфлікт.
Але ж треба щось казати…
Зеленський нічого не зробив за шість років, тому у відставку боїться подавати, він незнає що робити. Трамп поганй? Так він просто про це прямо сказав-Володя у тебе немає козирів, чим ти займався маючи абсолютну владу та провладну більшість у парламенті? ви ж могли просувати будь-які закони, виробляти будь-яку зброю!
Тоді кацапські мехколони бронетехніки з «браццкої » Бєлокацапіі розтяглися на 70 кілометрів !!!
Бампери упирались в фаркопи !!!
Отоді саме й показали себе Байрактари.
Як тоді все це горіли й вибухало!
Це був зорянй час Байрактарів.
Респект Президенту Ердогану.
Але потім прийшов рудий виб'лядок...
Війна, може, якщо і допоможе - то з великими жертвами. А от санкції з розвалом лаптєстану за прикладом 1991 року - цілком.