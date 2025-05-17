Война в Украине не может закончиться военным путем, нужна дипломатия, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что войну России против Украины невозможно завершить военным путем, поэтому нужно добиться начала мирных переговоров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hurriyet.
По его мнению, Путина - главный игрок в этих переговорах.
"Трамп также является доминирующим игроком. В такой же ситуации находится и Зеленский", - отметил Эрдоган.
Он добавил, что встреча делегаций двух стран в Стамбуле крайне важна для прекращения войны и установления мира в регионе.
Турецкий лидер подчеркнул, что с самого начала прилагает интенсивные усилия, чтобы положить конец российско-украинской войне.
"Как Турция, мы стремимся к справедливому и длительному миру. Мы не только говорим "закончите войну", но и предлагаем методы, готовим почву и призываем к этому. Прежде всего, для того, чтобы война закончилась, должны замолчать пушки и заговорить дипломатия. Должны начаться мирные переговоры, эту возможность нельзя упускать. Эта война не может завершиться с помощью оружия. Наше самое большое желание - получить определенный результат от мирных переговоров. Поэтому мы полны решимости продолжать нашу посредническую роль для окончания этой войны. Мы приложим все усилия, чтобы каналы диалога между сторонами оставались открытыми и переговоры продолжались", - резюмировал Эрдоган.
Имеете минимум 10-ти кратное преимущество в экономике и вооруженных силах и говорите про дипломатию с дышащим на ладан международным преступником.
Дістали вже з цією дипломатією. Дипломатія завжди вступала в дію уже після остаточного завершення війни. Саме на полі бою. А в іншому варіанті це просто заморожений на роки конфлікт.
Але ж треба щось казати…
Зеленський нічого не зробив за шість років, тому у відставку боїться подавати, він незнає що робити. Трамп поганй? Так він просто про це прямо сказав-Володя у тебе немає козирів, чим ти займався маючи абсолютну владу та провладну більшість у парламенті? ви ж могли просувати будь-які закони, виробляти будь-яку зброю!
Тоді кацапські мехколони бронетехніки з «браццкої » Бєлокацапіі розтяглися на 70 кілометрів !!!
Бампери упирались в фаркопи !!!
Отоді саме й показали себе Байрактари.
Як тоді все це горіли й вибухало!
Це був зорянй час Байрактарів.
Респект Президенту Ердогану.
Але потім прийшов рудий виб'лядок...
Війна, може, якщо і допоможе - то з великими жертвами. А от санкції з розвалом лаптєстану за прикладом 1991 року - цілком.