Война в Украине не может закончиться военным путем, нужна дипломатия, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что войну России против Украины невозможно завершить военным путем, поэтому нужно добиться начала мирных переговоров.

По его мнению, Путина - главный игрок в этих переговорах.

"Трамп также является доминирующим игроком. В такой же ситуации находится и Зеленский", - отметил Эрдоган.

Он добавил, что встреча делегаций двух стран в Стамбуле крайне важна для прекращения войны и установления мира в регионе.

Турецкий лидер подчеркнул, что с самого начала прилагает интенсивные усилия, чтобы положить конец российско-украинской войне.

"Как Турция, мы стремимся к справедливому и длительному миру. Мы не только говорим "закончите войну", но и предлагаем методы, готовим почву и призываем к этому. Прежде всего, для того, чтобы война закончилась, должны замолчать пушки и заговорить дипломатия. Должны начаться мирные переговоры, эту возможность нельзя упускать. Эта война не может завершиться с помощью оружия. Наше самое большое желание - получить определенный результат от мирных переговоров. Поэтому мы полны решимости продолжать нашу посредническую роль для окончания этой войны. Мы приложим все усилия, чтобы каналы диалога между сторонами оставались открытыми и переговоры продолжались", - резюмировал Эрдоган.

