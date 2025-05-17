РУС
1 648 48

Война в Украине не может закончиться военным путем, нужна дипломатия, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что войну России против Украины невозможно завершить военным путем, поэтому нужно добиться начала мирных переговоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hurriyet.

По его мнению, Путина - главный игрок в этих переговорах.

"Трамп также является доминирующим игроком. В такой же ситуации находится и Зеленский", - отметил Эрдоган.

Он добавил, что встреча делегаций двух стран в Стамбуле крайне важна для прекращения войны и установления мира в регионе.

Турецкий лидер подчеркнул, что с самого начала прилагает интенсивные усилия, чтобы положить конец российско-украинской войне.

"Как Турция, мы стремимся к справедливому и длительному миру. Мы не только говорим "закончите войну", но и предлагаем методы, готовим почву и призываем к этому. Прежде всего, для того, чтобы война закончилась, должны замолчать пушки и заговорить дипломатия. Должны начаться мирные переговоры, эту возможность нельзя упускать. Эта война не может завершиться с помощью оружия. Наше самое большое желание - получить определенный результат от мирных переговоров. Поэтому мы полны решимости продолжать нашу посредническую роль для окончания этой войны. Мы приложим все усилия, чтобы каналы диалога между сторонами оставались открытыми и переговоры продолжались", - резюмировал Эрдоган.

Турция (3534) Эрдоган Реджеп Тайип (941) война в Украине (5775)
Топ комментарии
+19
Завели шарманку і по колу. Досить вже примушувати Україну до капітуляції подібними балачками.
показать весь комментарий
17.05.2025 15:08 Ответить
+8
Заради Османської імперії 2.0
показать весь комментарий
17.05.2025 15:26 Ответить
+7
І Туреччині не забути 25 відсотків за посередництво виплатити.

Дістали вже з цією дипломатією. Дипломатія завжди вступала в дію уже після остаточного завершення війни. Саме на полі бою. А в іншому варіанті це просто заморожений на роки конфлікт.
показать весь комментарий
17.05.2025 15:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
17.05.2025 15:06 Ответить
И говорит он это не ради истины, а ради правды!
показать весь комментарий
17.05.2025 15:07 Ответить
Заради Османської імперії 2.0
показать весь комментарий
17.05.2025 15:26 Ответить
Скарги і коментарі державною мовою.
показать весь комментарий
17.05.2025 15:44 Ответить
а то что?
показать весь комментарий
17.05.2025 16:36 Ответить
А то прийдуть визволяти.
показать весь комментарий
17.05.2025 16:39 Ответить
Не дойдут
показать весь комментарий
17.05.2025 17:25 Ответить
Тоді дострелять.
показать весь комментарий
17.05.2025 22:37 Ответить
Завели шарманку і по колу. Досить вже примушувати Україну до капітуляції подібними балачками.
показать весь комментарий
17.05.2025 15:08 Ответить
Що пропонуєш? На відміну від тебе, диванного, Ердоган розуміє, що перемогти кацапів можливо лише повноцінно вступивши всім НАТО у війну.
показать весь комментарий
17.05.2025 19:01 Ответить
Як погода в Бірмінгемі,сцикло? Ти б ще на Мадагаскар втік.
показать весь комментарий
17.05.2025 23:19 Ответить
Так путлєр не йде до рук - як ти його вломаєш на переговори?
показать весь комментарий
17.05.2025 15:09 Ответить
Может, если вы перестанете сцать.
Имеете минимум 10-ти кратное преимущество в экономике и вооруженных силах и говорите про дипломатию с дышащим на ладан международным преступником.
показать весь комментарий
17.05.2025 15:09 Ответить
Та вся 500 міліона Європа на може 25 тисяч миротворців зібрати, щоб ПІСЛЯ ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ розмістити їх в Україні. Яка там десятикратна перевага? Це купка обісцяних сцикунів.
показать весь комментарий
17.05.2025 16:00 Ответить
Так якого ти збив кацапськи самолет.Для себе перемога,для нас діпломатія.Ми згодни,віддайте нам заради міру Средиземне море,ми погодимось.
показать весь комментарий
17.05.2025 15:09 Ответить
Так він скаже беріть,якщо зможете! Він не винен, що Зе неспроможний, тому пропонує йому підписати капітуляцію.
показать весь комментарий
17.05.2025 15:34 Ответить
Сагайдачний посперечався б з цим турком, коли у 1618 році думав - чи спалити москву, чи як викуп взяти гроші і товари, що москалі збиралися відправити у Туреччину. На жаль, він обрав друге, а турків до сьогодні жаба душить. ))
показать весь комментарий
17.05.2025 15:14 Ответить
Ще один голуб миру.
показать весь комментарий
17.05.2025 15:19 Ответить
І Туреччині не забути 25 відсотків за посередництво виплатити.

Дістали вже з цією дипломатією. Дипломатія завжди вступала в дію уже після остаточного завершення війни. Саме на полі бою. А в іншому варіанті це просто заморожений на роки конфлікт.
показать весь комментарий
17.05.2025 15:20 Ответить
Дайте зброю, чи продайте. Куколди хрінові.
показать весь комментарий
17.05.2025 15:20 Ответить
І що? Ти відразу підеш на фронт7
показать весь комментарий
17.05.2025 18:59 Ответить
Пан Ердоган добре знає, як працює дипломатія: Азербайджан та Сирія для нього добра наука
Але ж треба щось казати…
показать весь комментарий
17.05.2025 15:30 Ответить
Ще один...Вимоги рф -капітуляція,зняття санкцій,відсутність репарацій за війну, передача 4 областей та виведення звідти ЗСУ ,а ще визнання анексії Криму і це ще не повний перелік.
Зеленський нічого не зробив за шість років, тому у відставку боїться подавати, він незнає що робити. Трамп поганй? Так він просто про це прямо сказав-Володя у тебе немає козирів, чим ти займався маючи абсолютну владу та провладну більшість у парламенті? ви ж могли просувати будь-які закони, виробляти будь-яку зброю!
показать весь комментарий
17.05.2025 15:31 Ответить
миротворец-бизнесмен херов
показать весь комментарий
17.05.2025 15:33 Ответить
Армії по всьому світу, крім Туреччини, ліквідувати і залишити лише дипломатів.
показать весь комментарий
17.05.2025 15:40 Ответить
показать весь комментарий
17.05.2025 15:41 Ответить
Грязь? У лютому на півночі України?

Тоді кацапські мехколони бронетехніки з «браццкої » Бєлокацапіі розтяглися на 70 кілометрів !!!
Бампери упирались в фаркопи !!!
Отоді саме й показали себе Байрактари.
Як тоді все це горіли й вибухало!
Це був зорянй час Байрактарів.
Респект Президенту Ердогану.
показать весь комментарий
17.05.2025 15:55 Ответить
А ты пустобрёх, каким макаром отжал Северный Кипр? Дипломат хренов.
показать весь комментарий
17.05.2025 15:42 Ответить
Разумеется отжала Турция, но он президент именно этой страны.
показать весь комментарий
17.05.2025 15:43 Ответить
Якщо по словам Ердогана є три домінуючих гравця в ціх перемовинах то завжди є обоюдне бажання у всіх сторін спростити до двух цю "задачу трьох тіл"
показать весь комментарий
17.05.2025 15:49 Ответить
На кінець 24-го року навіть такі дебіли зрозуміли що кацапів треба просто знищувати - вони недоговороздатні. Зброя пішла потоком, Україна провела наступ на Курщині, отримала Атаками та дозвіл бити західною зброєю по мордору, запалали НПЗ. І ху-йло тихенько запросило переговорів.
Але потім прийшов рудий виб'лядок...
показать весь комментарий
17.05.2025 15:58 Ответить
Куйло просило переговорів? Де і коли? В тєлємарахвоновських фантазіях? Бо, наскільки я пам"ятаю, воно завжди лише вимагало виконання своїх вимог і від жодної з них ніколи не відмовлялось.
показать весь комментарий
17.05.2025 18:57 Ответить
у свііті ,докуя турецьких ердоганів , котрі двох світових шулєрів називають "гравцями"
показать весь комментарий
17.05.2025 16:04 Ответить
Гола діпломатія теж не закінчить війну.Потрібні комплексні дії.Діпломатія - це та зброя,яка об'єднує всі сили для стримання злодія,який расповсюджує зло,через війну.Діпломатія повина бути в комлексі з різними методами.Наприклад: злодій зробив на моїх очах зло. Що я роблю.Даю йому в пику,при цьому пошкоджую його одяг і потім розповідаю, йому,хто він насправді є .
показать весь комментарий
17.05.2025 16:07 Ответить
Та жодна дипломатія не допоможе касапу, який хоче колонізувати все навколо себе всіх і вся!
Війна, може, якщо і допоможе - то з великими жертвами. А от санкції з розвалом лаптєстану за прикладом 1991 року - цілком.
показать весь комментарий
17.05.2025 16:09 Ответить
З якого переляку лаптєстан розвалиться?
показать весь комментарий
17.05.2025 18:55 Ответить
сссровок також не перелякався, коли зникав
показать весь комментарий
17.05.2025 19:08 Ответить
Совок був утворенням із силоміць зігнаних докупи країн, народи яких споконвічно люто ненавиділи один одного. З моменту створення вже був приречений на розпад. Дивом протримався 70 років на ідеології та репресіях.
показать весь комментарий
17.05.2025 20:01 Ответить
ВРАХОВУЮЧИ АПЛОДИСМЕНТИ СВІТОВОЇ ПОЛІТИЧНОЇ КУЄТИ НА ЧОЛІ З "ТРАМБОНОМ" РАШИСТСЬКОМУ ЗЛОЧИНЦЮ .ТЕРОРИСТУ ВБИВЦЮ І ОКУПАНТУ НЕМОЖЛИВО ЗПКІНЧИТИ ВІЙНу війсковим шляхом.Для цього потрібні ВЕЛИКІ ЯЙЦЯ , ВЕЛИКИХ ПОЛІТИКІВ ЧАСІВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ...
показать весь комментарий
17.05.2025 16:13 Ответить
Перефразируя Аль Капоне: "Дипломатией и томагавком вы можете добиться гораздо большего, чем просто дипломатией".
показать весь комментарий
17.05.2025 16:33 Ответить
Про яку дипломатію ти розповідаєш,коли Україні зброю продаєш,а з другої сторони болото мільйонами приїжджає до тебе на відпочинок,та енергоносії в них купляєш.Дипломатія це коли санкції ввели і через місяць кацапи хліба попросять.Дуже тонка ,виважена дипломатія. Коли в стойло поставили бункерного тоді домовляйся,став умови.
показать весь комментарий
17.05.2025 16:41 Ответить
Іран, Венесуела, КНДР вже скільки десятиліть під санкціями? І що? Дуже злякались? Приповзли навколішки?
показать весь комментарий
17.05.2025 18:54 Ответить
Дипломатія від Трампа та Зеленського це гірше ніж військовим шляхом.
показать весь комментарий
17.05.2025 17:12 Ответить
Ракеты "Тomahawk" переименовать в "Diplimat"...
показать весь комментарий
17.05.2025 17:28 Ответить
Авжеж не може, якщо зброю не давати. А якби скинули по 10% зі складів Турція та США своїх запасів техніки та законсервованих по пустелях літаків, то за тиждень би війна закінчилась десь під Уралом, дружньою зустріччю з китайцями з того боку.
показать весь комментарий
17.05.2025 19:04 Ответить
Ага. А на тих літаках ти б літав, разом іншими такими ж, що ховаються від тцк?
показать весь комментарий
17.05.2025 20:03 Ответить
Jebah rusnu po wsemu Miru!
показать весь комментарий
17.05.2025 20:33 Ответить
Скотиняка в тюбютєйці знову вилізло.
показать весь комментарий
17.05.2025 20:54 Ответить
 
 