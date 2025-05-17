РУС
Анкара будет прилагать усилия для продолжения переговоров между Украиной и РФ, - Эрдоган

Эрдоган о переговорах Украины и РФ

Турция намерена прикладывать усилия для продолжения переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

"Анкара будет прикладывать усилия для продолжения переговоров между РФ и Украиной", - заявил он.

Больше о заявлении Эрдогана на эту минуту не известно.

Ранее Эрдоган, комментируя переговоры Украины и РФ, заявлял: очень важно поощрять стороны, не навязывая им ничего.

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

Тобто, Ердогану ***** на результат. Головне, щоб переговори тривали у нього.
17.05.2025 13:22 Ответить
Нужно банить!!
17.05.2025 13:36 Ответить
Хитрющий лис Ердоган. Що є, те є.

У хитродупості може легко змагатися з іншими азіатами.
17.05.2025 14:46 Ответить
 
 