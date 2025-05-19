Умєров доповів Зеленському про конкретні деталі розмови з росіянами в Туреччині. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо дипломатичної роботи для завершення війни і встановлення миру.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Міністр оборони України Рустем Умєров доповів про роботу нашої делегації та переговорний процес у Туреччині. Зустрічі 15–16 травня продемонстрували світові нашу готовність наближати мир і, відповідно, необхідність тиску на Росію заради припинення війни", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський подарував Папі Леву XIV ікону, написану на ящику з-під артилерійських озброєнь. ФОТО

Найбільшим результатом зустрічі Зеленський назвав домовленість про обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000. Наразі команда України опрацьовує деталі обміну.

"Рустем Умєров як глава делегації в Туреччині доповів про конкретні деталі розмови з росіянами. Делегації України вдалось утримати розмову в достойних рамках. Усі спроби російських погроз були відкинуті. Україна наполягає на необхідності повного й безумовного припинення вогню для збереження життів людей і щоб дати необхідну основу дипломатії. Таке припинення вогню має бути достатньо тривалим і з можливістю продовження. Наша пропозиція, узгоджена з партнерами, – 30 днів. Ми готові до цього. Також ми готові до зустрічі на рівні лідерів для розв’язання ключових питань. Україна не боїться прямих переговорів із Росією, і важливо, щоб керівництво Росії не затягувало війну", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Зеленський привітав Дана з перемогою на виборах: Україні важливо мати Румунію як надійного партнера

Водночас глава МЗС Сибіга та очільник ОП Єрмак доповіли про зустрічі й контакти з представниками США і європейськими партнерами – представниками Франції, Британії, Німеччини, Італії, Польщі й Туреччини.

"Єрмак представив позиції ключових країн. Координуємось із партнерами практично в щоденному режимі. Вдячний за підтримку. Доручив сформувати постійну розширену національну переговорну групу", - підсумував президент.

Читайте: Після вступу на посаду президента Зеленський здійснив 134 закордонні подорожі. З них 48 - торік, - Times







