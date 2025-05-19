УКР
Новини Фото Переговори у Туреччині
2 568 26

Умєров доповів Зеленському про конкретні деталі розмови з росіянами в Туреччині. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо дипломатичної роботи для завершення війни і встановлення миру.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Міністр оборони України Рустем Умєров доповів про роботу нашої делегації та переговорний процес у Туреччині. Зустрічі 15–16 травня продемонстрували світові нашу готовність наближати мир і, відповідно, необхідність тиску на Росію заради припинення війни", - йдеться в повідомленні.

Найбільшим результатом зустрічі Зеленський назвав домовленість про обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000. Наразі команда України опрацьовує деталі обміну.

"Рустем Умєров як глава делегації в Туреччині доповів про конкретні деталі розмови з росіянами. Делегації України вдалось утримати розмову в достойних рамках. Усі спроби російських погроз були відкинуті. Україна наполягає на необхідності повного й безумовного припинення вогню для збереження життів людей і щоб дати необхідну основу дипломатії. Таке припинення вогню має бути достатньо тривалим і з можливістю продовження. Наша пропозиція, узгоджена з партнерами, – 30 днів. Ми готові до цього. Також ми готові до зустрічі на рівні лідерів для розв’язання ключових питань. Україна не боїться прямих переговорів із Росією, і важливо, щоб керівництво Росії не затягувало війну", - йдеться в повідомленні.

Водночас глава МЗС Сибіга та очільник ОП Єрмак доповіли про зустрічі й контакти з представниками США і європейськими партнерами – представниками Франції, Британії, Німеччини, Італії, Польщі й Туреччини.

"Єрмак представив позиції ключових країн. Координуємось із партнерами практично в щоденному режимі. Вдячний за підтримку. Доручив сформувати постійну розширену національну переговорну групу", - підсумував президент.

Нарада Зеленського за підсумками переговорів у Стамбулі
Топ коментарі
+13
А тогочасний директор ЦРУ ще в 21 році приїзджав в Київ з інформацією про напад кацапні. Але ж в пріоритеті тоді були шашлики та асфальт. А тепер це кодло покидьків та зрадників сидить та героїчно щоки надуває.
показати весь коментар
19.05.2025 15:04 Відповісти
+10
ну і побачення у них (нарадою то складно назвати) - лідор, два міністри, завхоз та я так розумію лєтопісець? якась безперервна вистава...
показати весь коментар
19.05.2025 15:05 Відповісти
+7
Це не переговори , це ганьба де рашисти висували ультиматум і ображали, а українська делегація слухала ту фігню що несли рашисти і жодної відповіді за образи і приниження не прозвучало.
показати весь коментар
19.05.2025 15:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Коловся - кому він під столом факи показував?
показати весь коментар
19.05.2025 15:01 Відповісти
Йому б ще трубку й вуса...
показати весь коментар
19.05.2025 15:01 Відповісти
Не смешите, куда этому шуту до Ёси браться. Тот хоть и диктатор был, но того хоть все ссали, а это какое-то недоразумение.
показати весь коментар
19.05.2025 18:43 Відповісти
Діло було так Олександрович.
Короче сіли ми за стіл, попили чаю, влупили по чебуреку з чинахами і на Батьківщину.
Доповідь закінчив!
показати весь коментар
19.05.2025 15:02 Відповісти
А ви коли на Батьківщину?
показати весь коментар
19.05.2025 15:53 Відповісти
Виїхати до Чехії через рік після приходу до влади Януковича, щоб повернутися в "країну мрій Зеленського?!
Така собі перспектива...
Але дякую що запитали.🤝
показати весь коментар
19.05.2025 18:57 Відповісти
Ти воле! Якщо вже так довго в Чехії, то може краще перейматись тим щоб Томіо Окамура не прийшов з Бабішем до влади? Я сам був в Чехії та навчався у VŠE, потім ще три роки попрацював й повернувся у "країну мрій", щоб допомогти їй стати європейською країною. Якщо ви обрали пити Бранік та слухати радіо Бланік - ваша справа, я в це не лізу, але може й ви в********* від моєї крайни? Нам тут краще знати кого обирати, та кого лаяти!
показати весь коментар
19.05.2025 20:08 Відповісти
А тогочасний директор ЦРУ ще в 21 році приїзджав в Київ з інформацією про напад кацапні. Але ж в пріоритеті тоді були шашлики та асфальт. А тепер це кодло покидьків та зрадників сидить та героїчно щоки надуває.
показати весь коментар
19.05.2025 15:04 Відповісти
Це не переговори , це ганьба де рашисти висували ультиматум і ображали, а українська делегація слухала ту фігню що несли рашисти і жодної відповіді за образи і приниження не прозвучало.
показати весь коментар
19.05.2025 15:05 Відповісти
ну і побачення у них (нарадою то складно назвати) - лідор, два міністри, завхоз та я так розумію лєтопісець? якась безперервна вистава...
показати весь коментар
19.05.2025 15:05 Відповісти
5 козлів,серед яких зрадники і корупціонери провели бесіду!!
показати весь коментар
19.05.2025 15:06 Відповісти
И я ему говорю ,,мы с ермаком только на минах по ляму в неделю делаем" , а он мне за какую-то войну со Швецией трет, я ему ,, яйца по 17 за штуку впариваю" , а он мне опять дичь какую-то втирает, короче Вова ты меня больше не посылай у меня и тут работы непочатый край
показати весь коментар
19.05.2025 15:11 Відповісти
потужні такі е-бали сидять ..опухли від крипти

е-бал - цифрова одиниця міністра цихровізації кібербезопасніка фьйодорова
показати весь коментар
19.05.2025 15:12 Відповісти
провів нараду щодо дипломатичної роботи для завершення війни і встановлення миру.
Джерело: https://censor.net/ua/p3553051

Залишилося зовсім трохи...Ще б з Мадагаскаром безпекову угоду...
лідор так старається, бо скоро на шашлик нари...
показати весь коментар
19.05.2025 15:20 Відповісти
Вован Оманський : то чьто, ми уже победілі опьять?

патужні менеджері :Так , о Велічайший .. в тисячній раз тотально потужна побьеда !

Велічайший: прекрасно ! запішу к вечьору новій відосік.. а пока подожду может еще какая побьеда созреет .. СЛАВА МІНЕ !!!

патужні менеджери: СЛАВА ТІБЕ !
показати весь коментар
19.05.2025 15:22 Відповісти
А що, перемовини не фіксувалися технічними засобами? Ща фактом Умєров міг розповісти лише власну версію перемовин.
показати весь коментар
19.05.2025 15:22 Відповісти
Крім Сибіги, у всіх якась жалоба ?
ОПа у чорному...
показати весь коментар
19.05.2025 15:22 Відповісти
звірюга ...

показати весь коментар
19.05.2025 15:26 Відповісти
Спасибо, сблеванул.
показати весь коментар
19.05.2025 18:45 Відповісти
а шо..одному мені страждати ? )
показати весь коментар
19.05.2025 18:58 Відповісти
Рыгнём в унисон .
показати весь коментар
19.05.2025 19:08 Відповісти
Потужний!
Незламний!
Лідер нації для 🐏🐑
показати весь коментар
19.05.2025 19:53 Відповісти
Туреччина відновлює османську імперію і Крим - невід'ємна частина тюркського світу. Що робить Зеленський? Призначає турецького агента міністром оборони і посилає його на чолі делегації до Туреччини. Вважаю, що Ердоган вже задоволен роботою своєї агентури. Я вже неодноразово слухав всіяки пропозиції-припущення від "аналітиків" віддати Крим Туреччині на деякий час, нібито на ткий перехідний період, а тим подивімося.
показати весь коментар
19.05.2025 15:34 Відповісти
ЗЕ в Римі, то вони усі теж там??? ПОТУЖНО!!!
показати весь коментар
19.05.2025 19:31 Відповісти
 
 