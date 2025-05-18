Зеленський подарував Папі Леву XIV ікону, написану на ящику з-під артилерійських озброєнь. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський передав Папі Римському Леву XIV особливу ікону – "Божу Матір з немовлям", написану на фрагменті ящика з-під важких артилерійських озброєнь, привезеного з-під Ізюма.
Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Для багатьох народів образ матері з дитиною – це символ життя, яке має бути захищеним. Сьогодні ми передали Папі Римському Леву XIV особливу ікону – "Божу Матір з немовлям", написану на фрагменті ящика з-під важких артилерійських озброєнь, привезеного з-під Ізюма. Вона – про наших дітей. Про тих, хто постраждав від війни, кого навмисно викрала й депортувала Росія і кого дуже чекають удома, в Україні. Ми молимося за життя всіх наших депортованих дітей і сподіваємося на підтримку Ватикану в цьому питанні, щоб усі – і діти, і українські полонені – повернулись додому", - написав президент.
Нагадаємо 18 травня, президент Володимир Зеленський мав аудієнцію у Папи Римського Лева XIV після інавгураційної меси понтифіка.
А так це, як Якубовичу всяку дивину тягнули, яка потім десь пилом припадала.
Можна ще було привезти дзвона з артилерійської гільзи.
Креакли що *******. От тільки Папа Лев не хіпстер у кав'ярні.
Не витратили ні копійки на подарунок, але і не з порожніми руками приїхали.
І нах..й їх не пошлеш, бо на тому ящику зображена "Божа матір з немовлям", а не Зєля в Теслі.
Ну... Один позитив.
Позити тільки у дятлів в Україні залишиться.
Максимум протягнув по всіх клавішах, заправив 🌶 в штани і пішов тиснути руку 🤝Ді Венсу.
Отличная живопись и такая знаковая
Практически КУЛЬТОВАЯ ВЕЩЬ...
Правильный подарок и правильный сопроводительный текст Зеленского.