Новини Фото Зустріч Зеленського з Папою Левом XIV
10 228 33

Зеленський подарував Папі Леву XIV ікону, написану на ящику з-під артилерійських озброєнь. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський передав Папі Римському Леву XIV особливу ікону – "Божу Матір з немовлям", написану на фрагменті ящика з-під важких артилерійських озброєнь, привезеного з-під Ізюма.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Для багатьох народів образ матері з дитиною – це символ життя, яке має бути захищеним. Сьогодні ми передали Папі Римському Леву XIV особливу ікону – "Божу Матір з немовлям", написану на фрагменті ящика з-під важких артилерійських озброєнь, привезеного з-під Ізюма. Вона – про наших дітей. Про тих, хто постраждав від війни, кого навмисно викрала й депортувала Росія і кого дуже чекають удома, в Україні. Ми молимося за життя всіх наших депортованих дітей і сподіваємося на підтримку Ватикану в цьому питанні, щоб усі – і діти, і українські полонені – повернулись додому", - написав президент.

Ікона, яку Зеленський подарував Папі Римському

Нагадаємо 18 травня, президент Володимир Зеленський мав аудієнцію у Папи Римського Лева XIV після інавгураційної меси понтифіка.

Автор: 

Зеленський Володимир (25227) Папа Римський Лев 14 (31)
+20
Это, действительно, круто!
18.05.2025 21:27 Відповісти
+13
Так виглядає, що нарешті буде правильний Папа Римський. Не гірший за Івана Павла ІІ.
18.05.2025 21:32 Відповісти
+13
Звиняйте, це поп-арт, тим більше, якщо її лапав цей невіглас...
18.05.2025 21:41 Відповісти
Это, действительно, круто!
18.05.2025 21:27 Відповісти
Для арт-галереї може бути.

А так це, як Якубовичу всяку дивину тягнули, яка потім десь пилом припадала.
18.05.2025 22:05 Відповісти
Так виглядає, що нарешті буде правильний Папа Римський. Не гірший за Івана Павла ІІ.
18.05.2025 21:32 Відповісти
А з якого дива іван- Він Ян Павел ||
18.05.2025 23:33 Відповісти
Івашка- завдяки ЗСУ- вже втомився в землі України
18.05.2025 23:35 Відповісти
Звиняйте, це поп-арт, тим більше, якщо її лапав цей невіглас...
18.05.2025 21:41 Відповісти
В траншеях іконописців немає, вибачайте.
19.05.2025 09:11 Відповісти
Зате в ОПі їх як собак...
19.05.2025 09:44 Відповісти
идиот
18.05.2025 21:51 Відповісти
18.05.2025 21:52 Відповісти
співчуваю.
18.05.2025 21:57 Відповісти
А жменьку гільз?
Можна ще було привезти дзвона з артилерійської гільзи.

Креакли що *******. От тільки Папа Лев не хіпстер у кав'ярні.
18.05.2025 22:03 Відповісти
Нормально придумали.
Не витратили ні копійки на подарунок, але і не з порожніми руками приїхали.
І нах..й їх не пошлеш, бо на тому ящику зображена "Божа матір з немовлям", а не Зєля в Теслі.
Ну... Один позитив.
18.05.2025 22:15 Відповісти
Ну кинуть її десь у комору да і все.
Позити тільки у дятлів в Україні залишиться.
18.05.2025 22:32 Відповісти
Міг би уламок від мрії подарувати, який і був знищений із-за його халатності або спеціально на радість кацапів. Це було б символічно.
18.05.2025 22:23 Відповісти
Хтось чекає від папи римського чогось позитивного для України, чи для людства?
18.05.2025 22:09 Відповісти
так
18.05.2025 22:14 Відповісти
На органі хоч не грав?
18.05.2025 22:16 Відповісти
Органом
18.05.2025 22:42 Відповісти
Але постійно чимось дзвенів...
18.05.2025 22:45 Відповісти
Невже "сталевими яйцями"? )))
18.05.2025 23:12 Відповісти
Ну не мізками ж...
18.05.2025 23:20 Відповісти
Напевно що ні🤔
Максимум протягнув по всіх клавішах, заправив 🌶 в штани і пішов тиснути руку 🤝Ді Венсу.
18.05.2025 22:53 Відповісти
АпалЧлєначка могла б і сама щось накарлякати ручкою на картоні.
18.05.2025 22:19 Відповісти
Подарувати квитки на концерт кварталу в кінці кінців.
18.05.2025 22:55 Відповісти
Ага, а ще треба було презентувати зільону маєчку з єрмакового плеча. Бо вона йому вже не потрібна. Ну так, до повного комплекту.
18.05.2025 22:20 Відповісти
І збірник "місячних" Зе, "посічений осколками"...
18.05.2025 23:25 Відповісти
Малюнок на ящику 88го року від штучного інтелекту
18.05.2025 22:27 Відповісти
Ну, знаючи креаклів з ОП, не здивуюся, ящо це тупо принт, згенерований ШІ.
18.05.2025 22:34 Відповісти
******** лубок
18.05.2025 22:42 Відповісти
Это, действительно, круто! , есь у вас действительно "золотые ручки ".
18.05.2025 22:51 Відповісти
Это очень круто!
Отличная живопись и такая знаковая
Практически КУЛЬТОВАЯ ВЕЩЬ...
18.05.2025 23:08 Відповісти
Символично.

Правильный подарок и правильный сопроводительный текст Зеленского.
18.05.2025 23:47 Відповісти
 
 