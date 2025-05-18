Зеленський подарував Папі Леву XIV ікону, написану на ящику з-під артилерійських озброєнь. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський передав Папі Римському Леву XIV особливу ікону – "Божу Матір з немовлям", написану на фрагменті ящика з-під важких артилерійських озброєнь, привезеного з-під Ізюма.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Для багатьох народів образ матері з дитиною – це символ життя, яке має бути захищеним. Сьогодні ми передали Папі Римському Леву XIV особливу ікону – "Божу Матір з немовлям", написану на фрагменті ящика з-під важких артилерійських озброєнь, привезеного з-під Ізюма. Вона – про наших дітей. Про тих, хто постраждав від війни, кого навмисно викрала й депортувала Росія і кого дуже чекають удома, в Україні. Ми молимося за життя всіх наших депортованих дітей і сподіваємося на підтримку Ватикану в цьому питанні, щоб усі – і діти, і українські полонені – повернулись додому", - написав президент.

Читайте: Зеленський та прем’єр Австралії Албенізі обговорили збільшення санкційного тиску на РФ

Нагадаємо 18 травня, президент Володимир Зеленський мав аудієнцію у Папи Римського Лева XIV після інавгураційної меси понтифіка.