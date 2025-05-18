УКР
Розмова Зеленського та Папи Римського
Зеленський після зустрічі з Папою Левом XІV: Дякуємо Ватикану за готовність стати майданчиком для переговорів між Україною та РФ. ФОТОрепортаж

У неділю, 18 травня, президент Володимир Зеленський мав аудієнцію у Папи Римського Лева XIV після інавгураційної меси понтифіка.

Про деталі зустрічі президент Зеленський розповів в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський, Папа Римський

"Для мільйонів людей у світі Понтифік є символом надії на мир. І авторитет та голос Святого Престолу можуть відіграти важливу роль у завершенні цієї війни",- наголосив Зеленський.

Зеленський, Папа Римський

Президент подякував Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією.

"Дякуємо Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією. Ми готові до діалогу в будь-якому форматі заради реальних результатів. Дякуємо за підтримку України й за чіткий голос на захист справедливого й тривалого миру", - заявив очільник держави.

Зеленський, Папа Римський

Разом із Зеленським зустріч відвідали перша леді Олена Зеленська, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, голова Офісу президента Андрій Єрмак та його заступник Ігор Жовква.

Раніше повідомлялося, що новий Папа Римський Лев XIV після першої меси в неділю, 18 травня, прийме президента України Володимира Зеленського та першу леді України Олену Зеленську.

Читайте також: Зеленський та перша леді України зустрінуться з Папою Левом XІV в Римі

