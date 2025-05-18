Зеленский после встречи с Папой Львом XIV: Благодарю Ватикан за готовность стать площадкой для переговоров между Украиной и РФ. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский имел аудиенцию у Папы Римского Льва XIV после инаугурационной мессы понтифика.

О деталях встречи президент Зеленский рассказал в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Для миллионов людей в мире Понтифик является символом надежды на мир. И авторитет и голос Святого Престола могут сыграть важную роль в завершении этой войны", - подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил Ватикана за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией.

"Благодарим Ватикана за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией. Мы готовы к диалогу в любом формате ради реальных результатов. Спасибо за поддержку Украины и за четкий голос в защиту справедливого и длительного мира", - заявил глава государства.

Вместе с Зеленским на встрече присутствовали первая леди Елена Зеленская, министр иностранных дел Андрей Сибига, глава Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Игорь Жовква.

Ранее сообщалось, что новый Папа Римский Лев XIV после первой мессы в воскресенье, 18 мая, примет президента Украины Владимира Зеленского и первую леди Украины Елену Зеленскую.

