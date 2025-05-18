РУС
Новости Фото Разговор Зеленского и Папы Римского
Зеленский после встречи с Папой Львом XIV: Благодарю Ватикан за готовность стать площадкой для переговоров между Украиной и РФ. ФОТОрепортаж

Папа, супруги Зеленские

Президент Владимир Зеленский имел аудиенцию у Папы Римского Льва XIV после инаугурационной мессы понтифика.

О деталях встречи президент Зеленский рассказал в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленський, Папа Римський

"Для миллионов людей в мире Понтифик является символом надежды на мир. И авторитет и голос Святого Престола могут сыграть важную роль в завершении этой войны", - подчеркнул Зеленский.

Зеленський, Папа Римський

Президент поблагодарил Ватикана за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией.

"Благодарим Ватикана за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией. Мы готовы к диалогу в любом формате ради реальных результатов. Спасибо за поддержку Украины и за четкий голос в защиту справедливого и длительного мира", - заявил глава государства.

Зеленський, Папа Римський

Вместе с Зеленским на встрече присутствовали первая леди Елена Зеленская, министр иностранных дел Андрей Сибига, глава Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Игорь Жовква.

Ранее сообщалось, что новый Папа Римский Лев XIV после первой мессы в воскресенье, 18 мая, примет президента Украины Владимира Зеленского и первую леди Украины Елену Зеленскую.

Читайте также: Зеленский поздравил Папу Римского Льва XIV: Надеемся на моральную и духовную поддержку со стороны Ватикана

Ватикан (217) Зеленский Владимир (21690) Лев 14 (31)
+13
Єрмак мені нагадую чувака-жука з "Люди у чорному - 1".
18.05.2025 17:27 Ответить
+6
Як там путiнський общяк? Не заржавiв?
18.05.2025 17:08 Ответить
+3
"Союз меча та орала"! "Ватикан нам допоможе!"
18.05.2025 17:57 Ответить
Як там путiнський общяк? Не заржавiв?
18.05.2025 17:08 Ответить
Майданчиком для переговорів повинен бути собор Святого Петра, як в попередній раз, бо таким чином Буратіно продовжить тонкий троллінг Порошенка, який хоч і Петро, зате не святий.
18.05.2025 19:16 Ответить
Папа Римський не бажає гроші Путлера заморозить !
18.05.2025 20:18 Ответить
18.05.2025 17:09 Ответить
Міжгалактичний шаховий турнір саміт мила не за горами...
18.05.2025 17:14 Ответить
Пошиють нарешті піджак "с отлівом" і в Ялту )
18.05.2025 21:59 Ответить
Єрмак мені нагадую чувака-жука з "Люди у чорному - 1".
18.05.2025 17:27 Ответить
Дякую! А я ніяк не міг згадати, де ж я того чувака бачив!
18.05.2025 18:29 Ответить
Як би Зеленському не хотілось заглянути в глаз Путлеру, це нам не потрібно.
18.05.2025 17:31 Ответить
Зеленському завжди хочеться заглянути куди-небудь Пуйлу: То в очі, то ще куди-небудь.
18.05.2025 19:18 Ответить
"Союз меча та орала"! "Ватикан нам допоможе!"
18.05.2025 17:57 Ответить
чого зеленська у траурі, це новий папа, старого вже поховали, чи вона не знала?
18.05.2025 18:37 Ответить
Російськи ЗМІ певно забули про це сказати.
18.05.2025 20:11 Ответить
Які, пробачте, ***** переговори???
18.05.2025 18:38 Ответить
А чого нема татарова та колі каклєти ?
18.05.2025 18:45 Ответить
Папа Римский не казав що він теж гроші Путлера заморозить ? Прикро !
18.05.2025 20:10 Ответить
Хто б пояснив папі, що в банку Ватикану крадені рублі лежать? Це така собі ничка у чекістів-безбожників під охороною святого престолу
18.05.2025 20:12 Ответить
Огромный респект новому Папе.и мерзкие воспоминания про "Термос",который дал нам Вселенский патриарх,чтоб.как говорил ЗеБил-согреться
18.05.2025 20:37 Ответить
 
 