Зеленский и первая леди Украины встретятся с Папой Львом XIV в Риме
Новый Папа Римский Лев XIV после первой мессы в воскресенье, 18 мая, примет президента Украины Владимира Зеленского и первую леди Украины Елену Зеленскую.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Интерфакс-Украина" сообщил источник в украинской делегации в Риме.
"После мессы состоится Аудиенция Президента Украины Владимира Зеленского и госпожи Елены Зеленской у Папы Римского Льва XIV", - сообщили в делегации.
Зеленский станет первым иностранным лидером, с кем встретится папа после официального вступления в должность.
Ранее Владимир и Елена Зеленские посетили интронизацию Папы Римского. Сообщалось, что Зеленский поздоровался с вице-президентом США Джей ди Вэнсом. Это стало их первой встречей после визита Зеленского в Вашингтон в феврале.
