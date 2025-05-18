РУС
Разговор Зеленского и Папы Римского
Зеленский и первая леди Украины встретятся с Папой Львом XIV в Риме

Новый Папа Римский Лев XIV после первой мессы в воскресенье, 18 мая, примет президента Украины Владимира Зеленского и первую леди Украины Елену Зеленскую.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Интерфакс-Украина" сообщил источник в украинской делегации в Риме.

"После мессы состоится Аудиенция Президента Украины Владимира Зеленского и госпожи Елены Зеленской у Папы Римского Льва XIV", - сообщили в делегации.

Зеленский станет первым иностранным лидером, с кем встретится папа после официального вступления в должность.

Ранее Владимир и Елена Зеленские посетили интронизацию Папы Римского. Сообщалось, что Зеленский поздоровался с вице-президентом США Джей ди Вэнсом. Это стало их первой встречей после визита Зеленского в Вашингтон в феврале.

Зеленский Владимир Лев 14
+26
І чого перша ледЯ теж туди попхалась не зрозуміло !!
В країні цілодобовий обстріл , а ця парочка розгулює по всьому світові
і навіть не знає , що тут відбувається !!
показать весь комментарий
18.05.2025 15:26 Ответить
+23
Може достатньо зрадницю називати "першою леді"?
Пишіть - жінка Зеленського, яка здавала розташування ЗСУ.
показать весь комментарий
18.05.2025 15:32 Ответить
+22
"Перша леді "... Хто таке придумав ?! Якщо в Україні президентом стане баба, то її чоловіка як називатимуть ? Перший ледь ? Перший джентельмен ? Чи перший пан ? Хто таке понапридумував ?!!! Чому ви все чуже копіюєте під копірку і нічого не здатні вигадати своє ?!!!
показать весь комментарий
18.05.2025 15:57 Ответить
Зеля вийшов на Лева
показать весь комментарий
18.05.2025 15:24 Ответить
тепер лєнка - мама рімська буде ))
показать весь комментарий
18.05.2025 15:45 Ответить
показать весь комментарий
18.05.2025 15:50 Ответить
показать весь комментарий
18.05.2025 15:51 Ответить
"єйо подставілі!" ))
показать весь комментарий
18.05.2025 16:00 Ответить
І чого перша ледЯ теж туди попхалась не зрозуміло !!
В країні цілодобовий обстріл , а ця парочка розгулює по всьому світові
і навіть не знає , що тут відбувається !!
показать весь комментарий
18.05.2025 15:26 Ответить
та хай би він зовсім не повертався! він же ще у нас перемірія втіхаря перетіраєт та всяким саботажем займається
показать весь комментарий
18.05.2025 15:31 Ответить
Це ще так дивно, що до Ватикану не приїхали діти і теща Зеленського.
Може згодом ще дізнаємося повну картину.
показать весь комментарий
18.05.2025 15:34 Ответить
Як на мене, краще і правильніше писати "Зєлєнскій з дружиною". Що таке "перша леді"? Хто обрав? Чому "перша"? Хто "друга" - Єрмак? А яка за номером буде умовна Марія Іванівна, умовна вчителька з умовної Борщагівки? Чи справді Зєлєнскій - лорд? Хто з королів надаі йому титул? Це мовне шоу з "першою леді" - абсурд. Звучить начебто круто, але по-дурному.
показать весь комментарий
18.05.2025 15:36 Ответить
а ще правільніше "великий князь володимир з дружиною" )) і хай поклонніки тлумачуть як захочуть ))
показать весь комментарий
18.05.2025 16:02 Ответить
Можуть посповідатися при нагоді!
Грішники...
показать весь комментарий
18.05.2025 15:27 Ответить
Зепідар і сповідь ? Це як морська свинка і море...
показать весь комментарий
18.05.2025 15:40 Ответить
👍🏼👍🏼👍🏼++++
показать весь комментарий
18.05.2025 16:28 Ответить
Може достатньо зрадницю називати "першою леді"?
Пишіть - жінка Зеленського, яка здавала розташування ЗСУ.
показать весь комментарий
18.05.2025 15:32 Ответить
Якого буя цю криворогатінську млять звуть пешою бледі ?
показать весь комментарий
18.05.2025 15:43 Ответить
Для чого витрачати час на образи нещасного леді?😃 Хіба вона винна, в діях її чоловіка, який, наприклад, дав вказівку знизити ціни на ліки? Знизили, але поступово знову підвищують. Що він має робити? Розстріл фармацевтів, повішення і гільотину не пропонувати.
показать весь комментарий
18.05.2025 16:39 Ответить
вони стали щирими католиками?...
показать весь комментарий
18.05.2025 15:34 Ответить
Угу.
Католиками.
Завтра Індія запропонує великі інвестиції в економіку України і стануть прихильниками буддизму.
А Стефанчук буде вдягатися як Будда.
показать весь комментарий
18.05.2025 15:39 Ответить
СИНЬКА ПЕППА ?
показать весь комментарий
18.05.2025 16:08 Ответить
Кінець відремонтував може і до католиків.
показать весь комментарий
18.05.2025 15:38 Ответить
він просто накатив стакан - і в ватікан! ))
показать весь комментарий
18.05.2025 15:47 Ответить
Все, все ... наш Віслючок перетворює в "історичну подію" для України. А можливо це наші ЗМІ це так висвітлюють. ПРОТЕ, треба бути останнім покидьком, щоб не побачити головного. Рим зброю не дасть, Рим не впливатиме на Трампа. То для чого це як не для піару? І Папи, і Зеленського. Це бажання Віслючка затьмарити Томос Порошенко через католицьку Церкву ? Це для українця - не подія ! Тим більш СЬОГОДНІ. Очевидно лише те, що Угоди підміняють на рукостискання. Ні то, ні це РАКЕТИ не додасть ! Літаків теж ! Лише фото для преси, і для підвищення САМООЦІНКИ нездари. "он жє руку самово Папи дєржал мінуту!"
показать весь комментарий
18.05.2025 15:44 Ответить
наступне фото - лєнка пожалу руку папі і приязно улибнуласі ))
показать весь комментарий
18.05.2025 15:48 Ответить
показать весь комментарий
18.05.2025 15:50 Ответить
це улибка ще до "прозрєнія"! ))
показать весь комментарий
18.05.2025 15:58 Ответить
Повний капець))
показать весь комментарий
18.05.2025 16:03 Ответить
помітно що у людей дещо вище - значки прапорів їх країн

у Оманської Гниди - ніх нема на лацкані
показать весь комментарий
18.05.2025 16:18 Ответить
На "костюмчику ніндзя" не повинно бути нічого зайвого!
показать весь комментарий
18.05.2025 16:27 Ответить
показать весь комментарий
18.05.2025 16:29 Ответить
найвеличніший лідор
більш величний ніж Україна
пряма зневага до нас всіх
показать весь комментарий
18.05.2025 16:28 Ответить
- Як відрізнить на екрані телевізора справжнього президента Зеленського, від його кіногероя, Васі Голобородька?
- Дуже легко... У його кіногероя на лацкані піджака - президентський знак "тризуба"... А у Зеленського його немає...
(анекдот написаний у 2019-му році).
показать весь комментарий
18.05.2025 18:19 Ответить
Лице людини з хронічною діареєю😖
показать весь комментарий
18.05.2025 18:35 Ответить
Нормальна, до речі політично корисна і навіть - позитивно дипломатична процедура.
показать весь комментарий
18.05.2025 15:56 Ответить
"Перша леді "... Хто таке придумав ?! Якщо в Україні президентом стане баба, то її чоловіка як називатимуть ? Перший ледь ? Перший джентельмен ? Чи перший пан ? Хто таке понапридумував ?!!! Чому ви все чуже копіюєте під копірку і нічого не здатні вигадати своє ?!!!
показать весь комментарий
18.05.2025 15:57 Ответить
А я оце сьогодні на ринок сходив.
показать весь комментарий
18.05.2025 16:05 Ответить
"На Седьмой международной конференции в Гааге
Наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений
Направленных на углубление процесса интеграции в Европе
Выступали главы делегаций и члены правительств

А я не поехал

Я купил мотыля и пошёл на реку

Я люблю рыбалку

Сядешь на берегу

Закинешь удочку

Клюёт!"
/S.P.O.R.T. - Рыбалка/
показать весь комментарий
18.05.2025 16:31 Ответить
Потужно!
показать весь комментарий
18.05.2025 16:11 Ответить
Новий папа Римський виявився прихильником України. Зеленський терміново попхався це виправляти, а для "вєрочки" ще і скумбрію свою приволок. До речі ця парочка давно вже не живуть під одним дахом, і такі "спільні" вилазки Ленка робить виключно за бабло. Якщо добре заплатять, вона навіть намагається дивитися на зеленського без презирства, правда в неї то погано виходить.
показать весь комментарий
18.05.2025 16:11 Ответить
Лядський цирк
показать весь комментарий
18.05.2025 16:21 Ответить
Для кого воно перша леді ? Для гогілашвілі чи колі каклєти ?
показать весь комментарий
18.05.2025 16:25 Ответить
Вибачте, а дружина Хрущова у халаті теж була першою леді? Особливо поряд з Жаклін Бовьє.

З ЗЄ джентльмен, а з Лєнкі леді, як з лайна куля. Два кріворізьких жлоба на випасі за кордоном.
показать весь комментарий
18.05.2025 16:26 Ответить
шо він там робе, він же іншого віросповідання
показать весь комментарий
18.05.2025 17:08 Ответить
А ще до 42 років він був впевнений що папу завжди звали Саша.
показать весь комментарий
18.05.2025 23:51 Ответить
 
 