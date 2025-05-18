Зеленский и первая леди Украины встретятся с Папой Львом XIV в Риме

Новый Папа Римский Лев XIV после первой мессы в воскресенье, 18 мая, примет президента Украины Владимира Зеленского и первую леди Украины Елену Зеленскую.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Интерфакс-Украина" сообщил источник в украинской делегации в Риме.

"После мессы состоится Аудиенция Президента Украины Владимира Зеленского и госпожи Елены Зеленской у Папы Римского Льва XIV", - сообщили в делегации.

Зеленский станет первым иностранным лидером, с кем встретится папа после официального вступления в должность.

Ранее Владимир и Елена Зеленские посетили интронизацию Папы Римского. Сообщалось, что Зеленский поздоровался с вице-президентом США Джей ди Вэнсом. Это стало их первой встречей после визита Зеленского в Вашингтон в феврале.