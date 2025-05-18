РУС
Интронизация Папы Льва XIV Интронизация Папы Римского Льва XIV
2 211 96

Папа Римский Лев XIV официально вступил на Святой престол

Интронизация Папы Римского

В Ватикане уже завершилась церемония интронизации Папы Римского Льва XIV. В воскресенье, 18 мая, 69-летний Роберт Превост официально взошел на Святой престол. Он стал 267-м Папой Римским.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Vatican News.

В своей первой проповеди в качестве Папы Лев XIV призвал к "единству и любви".

"В это наше время мы до сих пор видим слишком много раздора, слишком много ран, вызванных ненавистью, насилием, предубеждениями, страхом перед различием, экономической парадигмой, которая эксплуатирует земные ресурсы и маргинализирует бедных. И мы среди этого теста хотим быть маленькой закваской единства, сопричастия, братства", - указал он.

Лев XIV получил символы папской власти - "перстень рыбака" тапаллий.

Напомним, 8 мая новым Папой Римским избрали американского кардинала Роберта Превоста, который взял себе имя Лев XIV.

12 мая Зеленский и Папа Лев XIV провели первый телефонный разговор.

В своем первом воскресном полуденном благословении как понтифик Папа Римский Лев XIV призвал к справедливому и прочному миру в Украине.

Автор: 

Папа Римский (456) Лев 14 (31)
Топ комментарии
+8
дякую тобі боже, що я атеїст!
18.05.2025 13:20 Ответить
18.05.2025 13:20 Ответить
+4
шо то за діти сатани праворуч від Папи?
18.05.2025 13:25 Ответить
18.05.2025 13:25 Ответить
+4
Головне вірити в Ісуса, а не дивитися хто як хреститься
18.05.2025 14:33 Ответить
18.05.2025 14:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дякую тобі боже, що я атеїст!
18.05.2025 13:20 Ответить
18.05.2025 13:20 Ответить
о, секта апостола Дарвіна повилазила....
18.05.2025 13:34 Ответить
18.05.2025 13:34 Ответить
Віриш в непорочне зачаття?
18.05.2025 13:43 Ответить
18.05.2025 13:43 Ответить
Партеногенез? Вполнє собі науково. У мене вища біологічна. А ти віришь у середьовічні теорії самозародження життя? Голландський вчений ван Гельмонт, рецепт отримання мишей: відкритий глечик потрібно набити нижньою білизною, забрудненим потом і додати туди деяку кількість пшениці, і приблизно через 3 тижні з'явиться миша, «оскільки закваска, що знаходилася в білизні, проникає через пшеничне лушпиння і перетворює пшеницю на мишу». Зробишь мишу, повідом.
18.05.2025 14:57 Ответить
18.05.2025 14:57 Ответить
Та ні, те що у богоматері від бога. Так віриш чи ні? А прокаріоти та одноклітинні еукаріоти взагалі діляться надвоє. Тільки уяви. Якщо б у тебе була вища освіта біологічна, то за секту Дарвіна не писав би. Або за сало диплом купив. Цікаво, і що тебе з мого посту наштовхнуло на думку що я вірю в цю середньорічну маячню?
18.05.2025 15:13 Ответить
18.05.2025 15:13 Ответить
Так. Закінчив зооінженерний факультет, декан Гопка. По генетиці вищий бал. Вивчав радіобіологію (є така наука) біотехнологію, біохімію, зоологію, мікробіологію та кучу різних логій. Засновник генетики такий собі Грегор Мендель, аббат августинського монастиря. Генетика - це коли від мавпи рождається мавпа, від жирафи - жирафа, від людини (не повіришь) - людина. Не знаю, во що віришь, я взагалі не тобі писав.
18.05.2025 15:28 Ответить
18.05.2025 15:28 Ответить
Взагалі то мені ти писав.
від жирафи - жирафа, від людини (не повіришь) - людина А Ісус від кого?
18.05.2025 15:33 Ответить
18.05.2025 15:33 Ответить
купи дитячу Біблію з картинками та подивись. можно православну молитву "Символ віри" її ще на килимках з соломки друкують. запитання "від кого" некоректне.
18.05.2025 15:58 Ответить
18.05.2025 15:58 Ответить
А розмальовок немає? Ти просто уникаєш відповіді на цілком коректне питання. Спробую востаннє. Чи віриш ти, як біолог із вищою профільною освітою, що Ісус був непорочно зачатий від святого духа? Просте питання наче.
18.05.2025 16:10 Ответить
18.05.2025 16:10 Ответить
так. я вже відповідв вполне конкретно, подивись вище. востанне відповідаю.
18.05.2025 16:28 Ответить
18.05.2025 16:28 Ответить
Ти можеш сказати так, або ні? Дитячий садок "Козюльки".
18.05.2025 16:31 Ответить
18.05.2025 16:31 Ответить
а що ти будеш говорити коли Ісус прийде? А тоді вже буде пізно
18.05.2025 13:48 Ответить
18.05.2025 13:48 Ответить
А хо неправильно хреститься, православні, чи католики? Хто помиляється, та не поважає Ісуса?
18.05.2025 13:59 Ответить
18.05.2025 13:59 Ответить
Головне вірити в Ісуса, а не дивитися хто як хреститься
18.05.2025 14:33 Ответить
18.05.2025 14:33 Ответить
Тобто відповіді немає. Ну і нагадаю тобі що свята інквізиція діяла в ім'я навіть не Ісуса, а самого бога, його батька. Як і розпочиналася купа кривавих війн в ім'я його.
18.05.2025 14:38 Ответить
18.05.2025 14:38 Ответить
я дав відповідь
18.05.2025 15:42 Ответить
18.05.2025 15:42 Ответить
Ну добре. А Землі правда лише 6000 років?
18.05.2025 15:45 Ответить
18.05.2025 15:45 Ответить
не думаю
18.05.2025 15:45 Ответить
18.05.2025 15:45 Ответить
Так ти віриш лише в Ісуса, чи у Біблію цілком?
18.05.2025 15:48 Ответить
18.05.2025 15:48 Ответить
цілком, у Біблії написано: у Бога 1 день як тисячу років і тисячу років як 1 день
18.05.2025 15:52 Ответить
18.05.2025 15:52 Ответить
Дуже зручна позиція. І що створив світ за кілька днів, і всіх тварин, рослин, людину теж віриш?
18.05.2025 16:01 Ответить
18.05.2025 16:01 Ответить
я ж говорю, можливо він творив світ 6 днів, а в людей пройшло 6 тисяч років
18.05.2025 16:03 Ответить
18.05.2025 16:03 Ответить
Просто цікаво, а нащо тоді було створювати усі ці бактерії, археї, віруси...? Ну ладно там людюей покарати, то зрозуміло. А за що карати тварин та рослини...
18.05.2025 16:14 Ответить
18.05.2025 16:14 Ответить
по перше Бог нікого не карав, по друге кожна річ створена на Землі, вона створена для чогось, жодна річ яка існує на Землі поза її межами не створена просто так, у кожної є своє призначення
18.05.2025 16:27 Ответить
18.05.2025 16:27 Ответить
А як же потоп? І все хороше від бога, а все погане від диявола?
18.05.2025 16:32 Ответить
18.05.2025 16:32 Ответить
по перше Бог створив людину, і має право робити з нею все , що захоче, і радників для нього нема. А подруге заплата за гріх- смерть.
18.05.2025 16:35 Ответить
18.05.2025 16:35 Ответить
Та ти ж вище написав що він нікого не карав.
18.05.2025 16:44 Ответить
18.05.2025 16:44 Ответить
гріх карає, а не Бог
18.05.2025 16:46 Ответить
18.05.2025 16:46 Ответить
На 600-му році життя Ноя і 1656 років після створення Адама і Євиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D0%B0 Бог послав потоп.
18.05.2025 16:50 Ответить
18.05.2025 16:50 Ответить
Бог створив людину, і має право робити з нею все , що захоче, і радників для нього нема
18.05.2025 16:51 Ответить
18.05.2025 16:51 Ответить
Це безглузда розмова. Просто триндець. 21 століття... Цікаво було б на тебе подивитися. Ходи здоровий, хай щастить.
18.05.2025 16:55 Ответить
18.05.2025 16:55 Ответить
А що поганого в потопі ? Уявіть якби зараз рашку затопило. Хто би оце не зрадів.
Бог дав вибір. З ним - життя. Без нього - смерть.
До речі, чому ж помер Ісус, ще і найжахливішим чином, у зневазі і насмішках. З волі Бога.
Та тому що гріх можна змити лише кров'ю.
18.05.2025 16:37 Ответить
18.05.2025 16:37 Ответить
Слушне зауваження. Де ж той бог що дозволяє кацапам таке творити. Тільки не треба про якийсь там іспит для нас.
18.05.2025 16:47 Ответить
18.05.2025 16:47 Ответить
Бог дав свободу вибору. От українці 30 років не вчили мову, історію, відрікались від загиблих під час репресій і Голодомору, голосували за російські партії, створювали владу з ворогів та пройдисвітів. І тут раптом такі- Боже, скарай мечем кацапів, бо вони віроломно напали. Та ні. Самі створили таку ситуацію.
Просто у кожної дії є наслідки.
18.05.2025 16:53 Ответить
18.05.2025 16:53 Ответить
Я правильно розумію цю концепцію, що все хороше від бога, а все погане від диявола, або самі собі зробили та на це заслуговують? Все вірно?
18.05.2025 16:58 Ответить
18.05.2025 16:58 Ответить
Якось люди неправильно сприймають Бога. Його треба боятись.
Як дав, так і забрав.
Диявола і решту він створив. Недопрацював. Бо шаббат настав.
Ісус не обіцяв своїм учням хорошого і спокійного життя. Власне вони всі загинули від страшних страт і знущань. Якщо ти з Богом - будеш страждати. Щоб духовно вирости. Адже в людина це не тіло. А значно більше. Але ви в праві обирати. Або тварина. Або душа.
18.05.2025 17:05 Ответить
18.05.2025 17:05 Ответить
Я зрозумів. Бог завжди правий, а ви всі йдіть подалі зі своїми претензіями. Припиняю цей безглуздий діалог. Краще про фотони.
18.05.2025 17:10 Ответить
18.05.2025 17:10 Ответить
Хочеш миру? Готуйся до війни! А українці робили все навпаки, тому ось результат - отримали війну, яка пропорційна байдужості суспільства! Пам'ятаєте що було -"яка різниця" "по приколу" "гірше не буде"?
18.05.2025 17:08 Ответить
18.05.2025 17:08 Ответить
Чудово пам'ятаю. А як ви вважаєте, чи мав би бог покарати українців якщо б вони пішли б війною припустимо на Молдову?
18.05.2025 17:42 Ответить
18.05.2025 17:42 Ответить
карму ніхто не відміняв..
18.05.2025 23:23 Ответить
18.05.2025 23:23 Ответить
Тоді скажіть, для чого мужикам соски...
18.05.2025 17:26 Ответить
18.05.2025 17:26 Ответить
Бог створив чоловіка на свою подобу
18.05.2025 17:37 Ответить
18.05.2025 17:37 Ответить
Це питання на ваш допис -
"по друге кожна річ створена на Землі, вона створена для чогось, жодна річ яка існує на Землі поза її межами не створена просто так, у кожної є своє призначення"
Яке призначення мають у чоловіків соски???
18.05.2025 18:41 Ответить
18.05.2025 18:41 Ответить
щоб такі як ти запитували)
18.05.2025 19:01 Ответить
18.05.2025 19:01 Ответить
Чого і слід було очікувати.....
18.05.2025 19:14 Ответить
18.05.2025 19:14 Ответить
А інколи й хвостаті діти народжуються. Є дві чудові книги. Внутрішня риба та Хлопок однією долонею. Може читали? Таких прикладів там безліч. Особливо у першій.
18.05.2025 17:39 Ответить
18.05.2025 17:39 Ответить
Сіамські близнюки, люди з трьома ногами, теж створені по образу божому???
18.05.2025 19:01 Ответить
18.05.2025 19:01 Ответить
Взагалі відверто дивує що в наш час є такі релігійні фанатики. Та це навіть не дивує, це відверто лякає.
18.05.2025 20:18 Ответить
18.05.2025 20:18 Ответить
Він що, вб'є всих невіруючих???
18.05.2025 14:10 Ответить
18.05.2025 14:10 Ответить
А хто тоді буде не віруючий?
18.05.2025 14:34 Ответить
18.05.2025 14:34 Ответить
Після смерті не буде жодних невіруючих. Бо кожний побачить. Для когось буде надто пізно.
Не всі вважають себе дітьми божими. Більше нащадками дивної мавпи, яка взяла палку і розвинула мозок який раптово почав розуміти мову всесвіту- математику.
А саме цікаве що виявляється матерії не існує. Як і часу.
18.05.2025 15:49 Ответить
18.05.2025 15:49 Ответить
Ото Ейнштейн був лошара...
18.05.2025 16:18 Ответить
18.05.2025 16:18 Ответить
Ким би він не був, можливо викрадачем ідей своєї талановитої дружини, бо після розлучення нічого в науку він не приніс.
18.05.2025 16:22 Ответить
18.05.2025 16:22 Ответить
Логіка залізна.Ну то таке. То що, не вірна його теорія?
18.05.2025 16:30 Ответить
18.05.2025 16:30 Ответить
Кажуть, що всесвіт розширюється зі швидкістю, яка перевищує швидкість світла.
Щоби тепер відповів Ейнштайн.
18.05.2025 16:34 Ответить
18.05.2025 16:34 Ответить
Це неправда. Всесвіт розширюється лише з прискоренням. Він вважав що всесвіт статичний, але потім визнав свою помилку.
18.05.2025 16:43 Ответить
18.05.2025 16:43 Ответить
А правда що для фотона, який рухається 300 тис км в секунду часу не існує, він ніби статичний, ніби щойно покинув джерело світла. Тобто час це вже не константа. Чим більша швидкість, тим повільніше час.
18.05.2025 16:51 Ответить
18.05.2025 16:51 Ответить
Чиста правда. Тільки він не статичний. Для нього час зупиняється у періоди між якимось взаємодіями. Тут він втрачає частину своєї енергії та продовжує рухатися зі ШС. І так доки щось його остаточно не поглине. А коли це трапляєсться він повністю перетворюється в енергію.
18.05.2025 17:04 Ответить
18.05.2025 17:04 Ответить
Дайте далі скажу. Раніше матеріалізм протиставляли релігії. А виявилось що матерії не існує Немає найменшої матеріальної часточки. Є лише енергія. Хвиля. Тобто ми ніби галограми, які може опрацьовувати наш мозок. А він нас постійно дурить. Цим користуються фокусники і шахраї. Питання в тому чого ми іще не бачимо, бо не можемо. Або ми бачимо, але не так як воно є насправді.
18.05.2025 17:08 Ответить
18.05.2025 17:08 Ответить
Так матерія і енергія це одне й те саме. Енергію можна вимірювати й кілограмами. Вони перетворюються одне в одного, що прекрасно демонструє БАК. Так, із енергії може з'явитися елементарна частинка. І це трапляється постійно.
18.05.2025 17:16 Ответить
18.05.2025 17:16 Ответить
Енергія це ніби ніщо. Прикладна сила. Але не матеріальна.
Чому складно уявити що хтось зміг з енергії створити матерію.
18.05.2025 17:25 Ответить
18.05.2025 17:25 Ответить
Через вас щосекунди пролітає трильйони часток такої матерії. Зветься нейтрино. Має швидкість на тисячну долю відсотка меншу за фотон, бо має масу спокою. Мізерну, але має. Утворюються а ядрах зірок при зіткненні протонів. Практично не реагують з іншою матерією.
18.05.2025 17:33 Ответить
18.05.2025 17:33 Ответить
У неї немає ознак матерії. Маса не постійна. І частинка досі не вивчена.
18.05.2025 17:41 Ответить
18.05.2025 17:41 Ответить
Вона постійна. Просто вона мізерна, і точно її не вирахували. А не досліджена вона тому що практично не взаємодіє ні з чим. За весь час спостережень вдалося виявити здається не більше двох десятків нейтрино.
18.05.2025 17:48 Ответить
18.05.2025 17:48 Ответить
Ніколи не любила фізику. Думаю, не я одна )
Розкладуть і це нейтрино, а там нічого. Енергія, яку скомпонували в частинку.
Хаос породжує ще більший хаос. А закон створює порядок.
18.05.2025 18:03 Ответить
18.05.2025 18:03 Ответить
Даремно, як на мене звісно. Можу порадити цікавий научпоп. І фізика, і астрономія, і біологія, і про еволюцію.Правда кацапською. Не перекладають у нас практично такі книги. Ну ми всі практично із порожнечі складаємося. Якщо частинки усього людства, (усі протони, нейтрони, електрони) скласти щільно один до одного, то вийшов би об'єм з яблуко. Проте неймовірної маси.
18.05.2025 18:12 Ответить
18.05.2025 18:12 Ответить
Російською точно читати не буду.
А якою ще є ? Американською ?
18.05.2025 18:17 Ответить
18.05.2025 18:17 Ответить
Нажаль ні. Не бажають у нас перекладати. Є класні книги научпоп на медичну тематику. Про кишечник, серце, шкіру, і т. д. Проте теж немитою. Якщо щось, пищить, скину посилання.
18.05.2025 18:53 Ответить
18.05.2025 18:53 Ответить
Мегаватт Потужности!
Бурные продолжительные аплодисменты, овации. Все встают
18.05.2025 13:21 Ответить
18.05.2025 13:21 Ответить
Не поймите превратно, но римские цифры иногда неудобно читать, когда спешишь с большим массивом инфы.
Лучше использовать семитские ( арабские). Разве не.
18.05.2025 13:22 Ответить
18.05.2025 13:22 Ответить
І в чому трудність?
18.05.2025 13:27 Ответить
18.05.2025 13:27 Ответить
18.05.2025 13:25 Ответить
18.05.2025 13:25 Ответить
Ось що Біблія каже про земні релігії --- Об'явлення - 17;1 -- Один із семи ангелів, що мали сім чаш, прийшов і сказав мені: - Підійди, я покажу тобі присуд над великою повією!, яка сидить на багатьох водах.https://www.jw.org/uk/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%8F/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%97/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/json/html/66017001-66017003#v66017002 З нею чинили статеву розпусту земні царі, а мешканці землі впивалися вином її статевої розпусти. -- Об'явлення - 17;1, -- Але папи, мабуть не у курсі,
18.05.2025 13:53 Ответить
18.05.2025 13:53 Ответить
шо то за діти сатани праворуч від Папи?
18.05.2025 13:25 Ответить
18.05.2025 13:25 Ответить
То вони просто трубу після виборів Папи чистили.
18.05.2025 13:34 Ответить
18.05.2025 13:34 Ответить
Як бразильці із ФК Шахтар, прямо із забоя на поле заскочили
18.05.2025 13:51 Ответить
18.05.2025 13:51 Ответить
то кардинали Амбонго Бесунгу і Пітер Кодво Аппіах.
18.05.2025 13:48 Ответить
18.05.2025 13:48 Ответить
Під час сходження Папи на престол, грала пісня переможців Євробачення 2025 року🤭
18.05.2025 13:30 Ответить
18.05.2025 13:30 Ответить
А був би там, Трамп/всемоЖУЩИЙ, був би Папа Американським, як і Мексиканська затока???!
18.05.2025 13:41 Ответить
18.05.2025 13:41 Ответить
Сподобались такі вислови: -
,, Всі люди вірять. Одні вірять, що Бог є, інші вірять, що Бога немає. Ні те ні інше не доказуємо...''
,,Хтось вірить,що Бог придумав людину, а хтось, що людина придумала Бога....''
18.05.2025 14:08 Ответить
18.05.2025 14:08 Ответить
Новий capo di tutti capі.
18.05.2025 14:12 Ответить
18.05.2025 14:12 Ответить
відімо ніхто не знає, хто це такий, Маттео Мессина Денаро
18.05.2025 15:01 Ответить
18.05.2025 15:01 Ответить
Ну, от і слава Богу
Тепер, будемо сподіватися, що і рахунки московських убивць в Банку Ватікана, будуть, НАРЕШТІ, по християнським канонам, ЗАМОРОЖЕНІ та використані на відновлення і підтримку, Мирної України!
Ну, з Богом Парасю, поки люди трапляються!!
18.05.2025 14:50 Ответить
18.05.2025 14:50 Ответить
Блажен хто вірує!
18.05.2025 15:53 Ответить
18.05.2025 15:53 Ответить
чекаємо вже сьогодні на всіх довбо@обнутих інформресурсах ОПи :
"якби не наш потужний сонцесяйний ЗЕлідОр, то хрєн би той Папа зійшов на трон!"...
"люди з усіх куточків світу приїхали в Рим з однією метою - подивитися, як потужно найвеличніший ЗЕлідОр потиснув руку Венсу! Свідком цієї непересічної події тисячоліття був також якийсь старічок, якого всі називали Папа римський"...
18.05.2025 15:20 Ответить
18.05.2025 15:20 Ответить
18.05.2025 17:44 Ответить
18.05.2025 17:44 Ответить
Іуда навіть Христа цілував, а потім зрадив ... відтоді Іуду часто зображують біля Христа, як символ зради та підлості.
18.05.2025 19:02 Ответить
18.05.2025 19:02 Ответить
18.05.2025 15:23 Ответить
18.05.2025 15:23 Ответить
от бачте, це той самий процес "зліпи з ЗЕленого лайна кулю" про який йшлося тут 18.05.2025 15:20
імітатори-маніпулятори з ОПи фахово розуміються лише на одній дисципліні - "як креативно намахати пересічного громадянина та продати йому прострочене зелене лайно в обгортці "рятівника світу", і треба віддати їм належне, вони чудово продають це лайно. Щоправда ціна аж надто висока...
18.05.2025 15:56 Ответить
18.05.2025 15:56 Ответить
18.05.2025 17:45 Ответить
18.05.2025 17:45 Ответить
СЛАВА УКРАIНI!!! 💪
18.05.2025 15:51 Ответить
18.05.2025 15:51 Ответить
Боже! В яку тільки ху..ню вірять люди!!!
19.05.2025 01:48 Ответить
19.05.2025 01:48 Ответить
 
 