Папа Римский Лев XIV официально вступил на Святой престол
В Ватикане уже завершилась церемония интронизации Папы Римского Льва XIV. В воскресенье, 18 мая, 69-летний Роберт Превост официально взошел на Святой престол. Он стал 267-м Папой Римским.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Vatican News.
В своей первой проповеди в качестве Папы Лев XIV призвал к "единству и любви".
"В это наше время мы до сих пор видим слишком много раздора, слишком много ран, вызванных ненавистью, насилием, предубеждениями, страхом перед различием, экономической парадигмой, которая эксплуатирует земные ресурсы и маргинализирует бедных. И мы среди этого теста хотим быть маленькой закваской единства, сопричастия, братства", - указал он.
Лев XIV получил символы папской власти - "перстень рыбака" тапаллий.
Напомним, 8 мая новым Папой Римским избрали американского кардинала Роберта Превоста, который взял себе имя Лев XIV.
12 мая Зеленский и Папа Лев XIV провели первый телефонный разговор.
В своем первом воскресном полуденном благословении как понтифик Папа Римский Лев XIV призвал к справедливому и прочному миру в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
від жирафи - жирафа, від людини (не повіришь) - людина А Ісус від кого?
Бог дав вибір. З ним - життя. Без нього - смерть.
До речі, чому ж помер Ісус, ще і найжахливішим чином, у зневазі і насмішках. З волі Бога.
Та тому що гріх можна змити лише кров'ю.
Просто у кожної дії є наслідки.
Як дав, так і забрав.
Диявола і решту він створив. Недопрацював. Бо шаббат настав.
Ісус не обіцяв своїм учням хорошого і спокійного життя. Власне вони всі загинули від страшних страт і знущань. Якщо ти з Богом - будеш страждати. Щоб духовно вирости. Адже в людина це не тіло. А значно більше. Але ви в праві обирати. Або тварина. Або душа.
"по друге кожна річ створена на Землі, вона створена для чогось, жодна річ яка існує на Землі поза її межами не створена просто так, у кожної є своє призначення"
Яке призначення мають у чоловіків соски???
Не всі вважають себе дітьми божими. Більше нащадками дивної мавпи, яка взяла палку і розвинула мозок який раптово почав розуміти мову всесвіту- математику.
А саме цікаве що виявляється матерії не існує. Як і часу.
Щоби тепер відповів Ейнштайн.
Чому складно уявити що хтось зміг з енергії створити матерію.
Розкладуть і це нейтрино, а там нічого. Енергія, яку скомпонували в частинку.
Хаос породжує ще більший хаос. А закон створює порядок.
А якою ще є ? Американською ?
Бурные продолжительные аплодисменты, овации. Все встают
Лучше использовать семитские ( арабские). Разве не.
,, Всі люди вірять. Одні вірять, що Бог є, інші вірять, що Бога немає. Ні те ні інше не доказуємо...''
,,Хтось вірить,що Бог придумав людину, а хтось, що людина придумала Бога....''
Тепер, будемо сподіватися, що і рахунки московських убивць в Банку Ватікана, будуть, НАРЕШТІ, по християнським канонам, ЗАМОРОЖЕНІ та використані на відновлення і підтримку, Мирної України!
Ну, з Богом Парасю, поки люди трапляються!!
"якби не наш потужний сонцесяйний ЗЕлідОр, то хрєн би той Папа зійшов на трон!"...
"люди з усіх куточків світу приїхали в Рим з однією метою - подивитися, як потужно найвеличніший ЗЕлідОр потиснув руку Венсу! Свідком цієї непересічної події тисячоліття був також якийсь старічок, якого всі називали Папа римський"...
імітатори-маніпулятори з ОПи фахово розуміються лише на одній дисципліні - "як креативно намахати пересічного громадянина та продати йому прострочене зелене лайно в обгортці "рятівника світу", і треба віддати їм належне, вони чудово продають це лайно. Щоправда ціна аж надто висока...