Папа Римский Лев XIV официально вступил на Святой престол

В Ватикане уже завершилась церемония интронизации Папы Римского Льва XIV. В воскресенье, 18 мая, 69-летний Роберт Превост официально взошел на Святой престол. Он стал 267-м Папой Римским.

В своей первой проповеди в качестве Папы Лев XIV призвал к "единству и любви".

"В это наше время мы до сих пор видим слишком много раздора, слишком много ран, вызванных ненавистью, насилием, предубеждениями, страхом перед различием, экономической парадигмой, которая эксплуатирует земные ресурсы и маргинализирует бедных. И мы среди этого теста хотим быть маленькой закваской единства, сопричастия, братства", - указал он.

Лев XIV получил символы папской власти - "перстень рыбака" тапаллий.

Напомним, 8 мая новым Папой Римским избрали американского кардинала Роберта Превоста, который взял себе имя Лев XIV.

12 мая Зеленский и Папа Лев XIV провели первый телефонный разговор.

В своем первом воскресном полуденном благословении как понтифик Папа Римский Лев XIV призвал к справедливому и прочному миру в Украине.