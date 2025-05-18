УКР
Новини
Папа Римський Лев XIV офіційно зійшов на Святий престол

Інтронізація Папи Римського

У Ватикані вже завершилася церемонія інтронізації Папи Римського Лева XIV. У неділю, 18 травня, 69-річний Роберт Прево офіційно зійшов на Святий престол. Він став 267-м Папою Римським.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Vatican News.

У своїй першій проповіді як Папи Лев XIV закликав до "єдності й любові".

"У цей наш час ми досі бачимо надто багато розбрату, надто багато ран, спричинених ненавистю, насильством, упередженнями, страхом перед відмінністю, економічною парадигмою, яка експлуатує земні ресурси та маргіналізує найбідніших. І ми серед цього тіста хочемо бути маленькою закваскою єдності, сопричастя, братерства", - вказав він.

Лев XIV отримав символи папської влади - "перстень рибалки" тапаллій.

Нагадаємо, 8 травня новим Папою Римським обрали американського кардинала Роберта Прево, який взяв собі ім'я Лев XIV.

12 травня Зеленський і Папа Лев XIV провели першу телефонну розмову.

У своєму першому недільному полуденному благословенні як понтифік Папа Римський Лев XIV закликав до справедливого і міцного миру в Україні.

Папа Римський (338) Папа Римський Лев 14 (31)
дякую тобі боже, що я атеїст!
18.05.2025 13:20
шо то за діти сатани праворуч від Папи?
18.05.2025 13:25
Головне вірити в Ісуса, а не дивитися хто як хреститься
18.05.2025 14:33
дякую тобі боже, що я атеїст!
18.05.2025 13:20
о, секта апостола Дарвіна повилазила....
18.05.2025 13:34
Віриш в непорочне зачаття?
18.05.2025 13:43
Партеногенез? Вполнє собі науково. У мене вища біологічна. А ти віришь у середьовічні теорії самозародження життя? Голландський вчений ван Гельмонт, рецепт отримання мишей: відкритий глечик потрібно набити нижньою білизною, забрудненим потом і додати туди деяку кількість пшениці, і приблизно через 3 тижні з'явиться миша, «оскільки закваска, що знаходилася в білизні, проникає через пшеничне лушпиння і перетворює пшеницю на мишу». Зробишь мишу, повідом.
18.05.2025 14:57
Та ні, те що у богоматері від бога. Так віриш чи ні? А прокаріоти та одноклітинні еукаріоти взагалі діляться надвоє. Тільки уяви. Якщо б у тебе була вища освіта біологічна, то за секту Дарвіна не писав би. Або за сало диплом купив. Цікаво, і що тебе з мого посту наштовхнуло на думку що я вірю в цю середньорічну маячню?
18.05.2025 15:13
Так. Закінчив зооінженерний факультет, декан Гопка. По генетиці вищий бал. Вивчав радіобіологію (є така наука) біотехнологію, біохімію, зоологію, мікробіологію та кучу різних логій. Засновник генетики такий собі Грегор Мендель, аббат августинського монастиря. Генетика - це коли від мавпи рождається мавпа, від жирафи - жирафа, від людини (не повіришь) - людина. Не знаю, во що віришь, я взагалі не тобі писав.
18.05.2025 15:28
Взагалі то мені ти писав.
показати весь коментар
купи дитячу Біблію з картинками та подивись. можно православну молитву "Символ віри" її ще на килимках з соломки друкують. запитання "від кого" некоректне.
18.05.2025 15:58
А розмальовок немає? Ти просто уникаєш відповіді на цілком коректне питання. Спробую востаннє. Чи віриш ти, як біолог із вищою профільною освітою, що Ісус був непорочно зачатий від святого духа? Просте питання наче.
18.05.2025 16:10
так. я вже відповідв вполне конкретно, подивись вище. востанне відповідаю.
18.05.2025 16:28
Ти можеш сказати так, або ні? Дитячий садок "Козюльки".
18.05.2025 16:31
а що ти будеш говорити коли Ісус прийде? А тоді вже буде пізно
18.05.2025 13:48
показати весь коментар
А хо неправильно хреститься, православні, чи католики? Хто помиляється, та не поважає Ісуса?
18.05.2025 13:59
показати весь коментар
Головне вірити в Ісуса, а не дивитися хто як хреститься
18.05.2025 14:33
показати весь коментар
Тобто відповіді немає. Ну і нагадаю тобі що свята інквізиція діяла в ім'я навіть не Ісуса, а самого бога, його батька. Як і розпочиналася купа кривавих війн в ім'я його.
18.05.2025 14:38
показати весь коментар
я дав відповідь
показати весь коментар
Ну добре. А Землі правда лише 6000 років?
18.05.2025 15:45
показати весь коментар
не думаю
показати весь коментар
Так ти віриш лише в Ісуса, чи у Біблію цілком?
18.05.2025 15:48
показати весь коментар
цілком, у Біблії написано: у Бога 1 день як тисячу років і тисячу років як 1 день
18.05.2025 15:52
показати весь коментар
Дуже зручна позиція. І що створив світ за кілька днів, і всіх тварин, рослин, людину теж віриш?
18.05.2025 16:01
показати весь коментар
я ж говорю, можливо він творив світ 6 днів, а в людей пройшло 6 тисяч років
18.05.2025 16:03
показати весь коментар
Просто цікаво, а нащо тоді було створювати усі ці бактерії, археї, віруси...? Ну ладно там людюей покарати, то зрозуміло. А за що карати тварин та рослини...
18.05.2025 16:14
показати весь коментар
по перше Бог нікого не карав, по друге кожна річ створена на Землі, вона створена для чогось, жодна річ яка існує на Землі поза її межами не створена просто так, у кожної є своє призначення
18.05.2025 16:27
показати весь коментар
А як же потоп? І все хороше від бога, а все погане від диявола?
18.05.2025 16:32
показати весь коментар
по перше Бог створив людину, і має право робити з нею все , що захоче, і радників для нього нема. А подруге заплата за гріх- смерть.
18.05.2025 16:35
показати весь коментар
Та ти ж вище написав що він нікого не карав.
18.05.2025 16:44
показати весь коментар
гріх карає, а не Бог
показати весь коментар
На 600-му році життя Ноя і 1656 років після створення Адама і Єви Бог послав потоп.
18.05.2025 16:50
показати весь коментар
Бог створив людину, і має право робити з нею все , що захоче, і радників для нього нема
18.05.2025 16:51
показати весь коментар
Це безглузда розмова. Просто триндець. 21 століття... Цікаво було б на тебе подивитися. Ходи здоровий, хай щастить.
18.05.2025 16:55
показати весь коментар
А що поганого в потопі ? Уявіть якби зараз рашку затопило. Хто би оце не зрадів.
Бог дав вибір. З ним - життя. Без нього - смерть.
До речі, чому ж помер Ісус, ще і найжахливішим чином, у зневазі і насмішках. З волі Бога.
Та тому що гріх можна змити лише кров'ю.
18.05.2025 16:37
Слушне зауваження. Де ж той бог що дозволяє кацапам таке творити. Тільки не треба про якийсь там іспит для нас.
18.05.2025 16:47
показати весь коментар
Бог дав свободу вибору. От українці 30 років не вчили мову, історію, відрікались від загиблих під час репресій і Голодомору, голосували за російські партії, створювали владу з ворогів та пройдисвітів. І тут раптом такі- Боже, скарай мечем кацапів, бо вони віроломно напали. Та ні. Самі створили таку ситуацію.
Просто у кожної дії є наслідки.
18.05.2025 16:53
Я правильно розумію цю концепцію, що все хороше від бога, а все погане від диявола, або самі собі зробили та на це заслуговують? Все вірно?
18.05.2025 16:58
показати весь коментар
Якось люди неправильно сприймають Бога. Його треба боятись.
Як дав, так і забрав.
Диявола і решту він створив. Недопрацював. Бо шаббат настав.
Ісус не обіцяв своїм учням хорошого і спокійного життя. Власне вони всі загинули від страшних страт і знущань. Якщо ти з Богом - будеш страждати. Щоб духовно вирости. Адже в людина це не тіло. А значно більше. Але ви в праві обирати. Або тварина. Або душа.
18.05.2025 17:05
Я зрозумів. Бог завжди правий, а ви всі йдіть подалі зі своїми претензіями. Припиняю цей безглуздий діалог. Краще про фотони.
18.05.2025 17:10
показати весь коментар
Хочеш миру? Готуйся до війни! А українці робили все навпаки, тому ось результат - отримали війну, яка пропорційна байдужості суспільства! Пам'ятаєте що було -"яка різниця" "по приколу" "гірше не буде"?
18.05.2025 17:08
показати весь коментар
Чудово пам'ятаю. А як ви вважаєте, чи мав би бог покарати українців якщо б вони пішли б війною припустимо на Молдову?
18.05.2025 17:42
показати весь коментар
карму ніхто не відміняв..
показати весь коментар
Тоді скажіть, для чого мужикам соски...
18.05.2025 17:26
показати весь коментар
Бог створив чоловіка на свою подобу
18.05.2025 17:37
показати весь коментар
Це питання на ваш допис -
"по друге кожна річ створена на Землі, вона створена для чогось, жодна річ яка існує на Землі поза її межами не створена просто так, у кожної є своє призначення"
Яке призначення мають у чоловіків соски???
показати весь коментар
щоб такі як ти запитували)
показати весь коментар
Чого і слід було очікувати.....
показати весь коментар
А інколи й хвостаті діти народжуються. Є дві чудові книги. Внутрішня риба та Хлопок однією долонею. Може читали? Таких прикладів там безліч. Особливо у першій.
18.05.2025 17:39
показати весь коментар
Сіамські близнюки, люди з трьома ногами, теж створені по образу божому???
18.05.2025 19:01
показати весь коментар
Взагалі відверто дивує що в наш час є такі релігійні фанатики. Та це навіть не дивує, це відверто лякає.
18.05.2025 20:18
показати весь коментар
Він що, вб'є всих невіруючих???
показати весь коментар
А хто тоді буде не віруючий?
показати весь коментар
Після смерті не буде жодних невіруючих. Бо кожний побачить. Для когось буде надто пізно.
Не всі вважають себе дітьми божими. Більше нащадками дивної мавпи, яка взяла палку і розвинула мозок який раптово почав розуміти мову всесвіту- математику.
А саме цікаве що виявляється матерії не існує. Як і часу.
показати весь коментар
Ото Ейнштейн був лошара...
показати весь коментар
Ким би він не був, можливо викрадачем ідей своєї талановитої дружини, бо після розлучення нічого в науку він не приніс.
18.05.2025 16:22
показати весь коментар
Логіка залізна.Ну то таке. То що, не вірна його теорія?
18.05.2025 16:30
показати весь коментар
Кажуть, що всесвіт розширюється зі швидкістю, яка перевищує швидкість світла.
Щоби тепер відповів Ейнштайн.
показати весь коментар
Це неправда. Всесвіт розширюється лише з прискоренням. Він вважав що всесвіт статичний, але потім визнав свою помилку.
18.05.2025 16:43
показати весь коментар
А правда що для фотона, який рухається 300 тис км в секунду часу не існує, він ніби статичний, ніби щойно покинув джерело світла. Тобто час це вже не константа. Чим більша швидкість, тим повільніше час.
18.05.2025 16:51
показати весь коментар
Чиста правда. Тільки він не статич
показати весь коментар
Дайте далі скажу. Раніше матеріалізм протиставляли релігії. А виявилось що матерії не існує Немає найменшої матеріальної часточки. Є лише енергія. Хвиля. Тобто ми ніби галограми, які може опрацьовувати наш мозок. А він нас постійно дурить. Цим користуються фокусники і шахраї. Питання в тому чого ми іще не бачимо, бо не можемо. Або ми бачимо, але не так як воно є насправді.
показати весь коментар
Так матерія і енергія це одне й те саме. Енергію можна вимірювати й кілограмами. Вони перетворюються одне в одного, що прекрасно демонструє БАК. Так, із енергії може з'явитися елементарна частинка. І це трапляється постійно.
показати весь коментар
Енергія це ніби ніщо. Прикладна сила. Але не матеріальна.
Чому складно уявити що хтось зміг з енергії створити матерію.
показати весь коментар
Через вас щосекунди пролітає трильйони часток такої матерії. Зветься нейтрино. Має швидкість на тисячну долю відсотка меншу за фотон, бо має масу спокою. Мізерну, але має. Утворюються а ядрах зірок при зіткненні протонів. Практично не реагують з іншою матерією.
показати весь коментар
У неї немає ознак матерії. Маса не постійна. І частинка досі не вивчена.
показати весь коментар
Вона постійна. Просто вона мізерна, і точно її не вирахували. А не досліджена вона тому що практично не взаємодіє ні з чим. За весь час спостережень вдалося виявити здається не більше двох десятків нейтрино.
показати весь коментар
Ніколи не любила фізику. Думаю, не я одна )
Розкладуть і це нейтрино, а там нічого. Енергія, яку скомпонували в частинку.
Хаос породжує ще більший хаос. А закон створює порядок.
показати весь коментар
Даремно, як на мене звісно. Можу порадити цікавий научпоп. І фізика, і астрономія, і біологія, і про еволюцію.Правда кацапською. Не перекладають у нас практично такі книги. Ну ми всі практично із порожнечі складаємося. Якщо частинки усього людства, (усі протони, нейтрони, електрони) скласти щільно один до одного, то вийшов би об'єм з яблуко. Проте неймовірної маси.
показати весь коментар
Російською точно читати не буду.
А якою ще є ? Американською ?
показати весь коментар
Нажаль ні. Не бажають у нас перекладати. Є класні книги научпоп на медичну тематику. Про кишечник, серце, шкіру, і т. д. Проте теж немитою. Якщо щось, пищить, скину посилання.
показати весь коментар
Мегаватт Потужности!
Бурные продолжительные аплодисменты, овации. Все встают
показати весь коментар
Не поймите превратно, но римские цифры иногда неудобно читать, когда спешишь с большим массивом инфы.
Лучше использовать семитские ( арабские). Разве не.
показати весь коментар
І в чому трудність?
показати весь коментар
показати весь коментар
Ось що Біблія каже про земні релігії --- Об'явлення - 17;1 -- Один із семи ангелів, що мали сім чаш, прийшов і сказав мені: - Підійди, я покажу тобі присуд над великою повією!, яка сидить на багатьох водах.https://www.jw.org/uk/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%8F/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%97/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/json/html/66017001-66017003#v66017002 З нею чинили статеву розпусту земні царі, а мешканці землі впивалися вином її статевої розпусти. -- Об'явлення - 17;1, -- Але папи, мабуть не у курсі,
показати весь коментар
шо то за діти сатани праворуч від Папи?
показати весь коментар
То вони просто трубу після виборів Папи чистили.
показати весь коментар
Як бразильці із ФК Шахтар, прямо із забоя на поле заскочили
показати весь коментар
то кардинали Амбонго Бесунгу і Пітер Кодво Аппіах.
показати весь коментар
Під час сходження Папи на престол, грала пісня переможців Євробачення 2025 року🤭
показати весь коментар
А був би там, Трамп/всемоЖУЩИЙ, був би Папа Американським, як і Мексиканська затока???!
показати весь коментар
Сподобались такі вислови: -
,, Всі люди вірять. Одні вірять, що Бог є, інші вірять, що Бога немає. Ні те ні інше не доказуємо...''
,,Хтось вірить,що Бог придумав людину, а хтось, що людина придумала Бога....''
показати весь коментар
Новий capo di tutti capі.
показати весь коментар
відімо ніхто не знає, хто це такий, Маттео Мессина Денаро
показати весь коментар
Ну, от і слава Богу
Тепер, будемо сподіватися, що і рахунки московських убивць в Банку Ватікана, будуть, НАРЕШТІ, по християнським канонам, ЗАМОРОЖЕНІ та використані на відновлення і підтримку, Мирної України!
Ну, з Богом Парасю, поки люди трапляються!!
показати весь коментар
Блажен хто вірує!
показати весь коментар
чекаємо вже сьогодні на всіх довбо@обнутих інформресурсах ОПи :
"якби не наш потужний сонцесяйний ЗЕлідОр, то хрєн би той Папа зійшов на трон!"...
"люди з усіх куточків світу приїхали в Рим з однією метою - подивитися, як потужно найвеличніший ЗЕлідОр потиснув руку Венсу! Свідком цієї непересічної події тисячоліття був також якийсь старічок, якого всі називали Папа римський"...
показати весь коментар
показати весь коментар
Іуда навіть Христа цілував, а потім зрадив ... відтоді Іуду часто зображують біля Христа, як символ зради та підлості.
показати весь коментар
показати весь коментар
от бачте, це той самий процес "зліпи з ЗЕленого лайна кулю" про який йшлося тут 18.05.2025 15:20
імітатори-маніпулятори з ОПи фахово розуміються лише на одній дисципліні - "як креативно намахати пересічного громадянина та продати йому прострочене зелене лайно в обгортці "рятівника світу", і треба віддати їм належне, вони чудово продають це лайно. Щоправда ціна аж надто висока...
показати весь коментар
показати весь коментар
СЛАВА УКРАIНI!!! 💪
показати весь коментар
Боже! В яку тільки ху..ню вірять люди!!!
показати весь коментар
