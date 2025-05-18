Папа Римський Лев XIV офіційно зійшов на Святий престол

У Ватикані вже завершилася церемонія інтронізації Папи Римського Лева XIV. У неділю, 18 травня, 69-річний Роберт Прево офіційно зійшов на Святий престол. Він став 267-м Папою Римським.

У своїй першій проповіді як Папи Лев XIV закликав до "єдності й любові".

"У цей наш час ми досі бачимо надто багато розбрату, надто багато ран, спричинених ненавистю, насильством, упередженнями, страхом перед відмінністю, економічною парадигмою, яка експлуатує земні ресурси та маргіналізує найбідніших. І ми серед цього тіста хочемо бути маленькою закваскою єдності, сопричастя, братерства", - вказав він.

Лев XIV отримав символи папської влади - "перстень рибалки" тапаллій.

Нагадаємо, 8 травня новим Папою Римським обрали американського кардинала Роберта Прево, який взяв собі ім'я Лев XIV.

12 травня Зеленський і Папа Лев XIV провели першу телефонну розмову.

У своєму першому недільному полуденному благословенні як понтифік Папа Римський Лев XIV закликав до справедливого і міцного миру в Україні.