Церемонія інтронізації Папи Римського Лева XIV відбувається у Ватикані. ВIДЕО

У Ватикані триває церемонія інтронізації Папи Римського Лева XIV. Серед гостей - Президент України Володимир Зеленський та перша леді - Олена Зеленська.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-трансляцію Vatican Media.

На площі Святого Петра зібралося близько 250 тисяч паломників і понад десяток світових лідерів, зокрема президент України Володимир Зеленський, віцепрезидент США Джей Ді Венс, прем’єр Канади Марк Карні та принц Великої Британії Едвард.

Також до Ватикану прибули президенти Ізраїлю та Аргентини - Іцхак Герцог та Хав’єр Мілей, а також прем’єр Австралії Ентоні Альбанезе.

Нагадаємо, 8 травня новим Папою Римським обрали американського кардинала Роберта Прево, який взяв собі ім'я Лев XIV.