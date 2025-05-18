УКР
Церемонія інтронізації Папи Римського Лева XIV відбувається у Ватикані. ВIДЕО

У Ватикані триває церемонія інтронізації Папи Римського Лева XIV. Серед гостей - Президент України Володимир Зеленський та перша леді - Олена Зеленська.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-трансляцію Vatican Media.

На площі Святого Петра зібралося близько 250 тисяч паломників і понад десяток світових лідерів, зокрема президент України Володимир Зеленський, віцепрезидент США Джей Ді Венс, прем’єр Канади Марк Карні та принц Великої Британії Едвард.

Також до Ватикану прибули президенти Ізраїлю та Аргентини - Іцхак Герцог та Хав’єр Мілей, а також прем’єр Австралії Ентоні Альбанезе.

Нагадаємо, 8 травня новим Папою Римським обрали американського кардинала Роберта Прево, який взяв собі ім'я Лев XIV.

Папа Римський (338) Папа Римський Лев 14 (31)
Чи й не подія.
18.05.2025 12:40 Відповісти
Оце заживем !

А св'ятковий канцерт будіт ? В гастях єсть піаніст на раялє і салістка с шедеврам "скумбрія па 8".
18.05.2025 12:34 Відповісти
Нарід має і у цьому випадку дуже пишатись, кого він вибрав на свої суїцидні голови у 19 році. А ще не пишуть чогось, чи є з ними великий єрмак. Не може бути, щоб не був під час війни.
18.05.2025 13:09 Відповісти
А правда интересно, хоть на эту церемонию получится где-то добыть пиджак с галстуком?
18.05.2025 12:59 Відповісти
Лев XIV
18.05.2025 12:36 Відповісти
Ого! Апостол Петро, і не мріяв, про таку увагу!
18.05.2025 12:36 Відповісти
Бенкет під час Чуми!
18.05.2025 13:11 Відповісти
Нехай гундосий збацає на роялі, а лєдя станцює "калінку-малінку. Касавароткі в них вже є, какошніка не вистачає
18.05.2025 15:04 Відповісти
я б засасал стакан - и в ватикан!
18.05.2025 16:13 Відповісти
 
 