РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8608 посетителей онлайн
Новости Видео Интронизация Папы Римского Льва XIV
1 887 14

Церемония интронизации Папы Римского Льва XIV проходит в Ватикане. ВИДЕО

В Ватикане продолжается церемония интронизации Папы Римского Льва XIV. Среди гостей - Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди - Елена Зеленская.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-трансляцию Vatican Media.

На площади Святого Петра собралось около 250 тысяч паломников и более десятка мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, вице-президент США Джей Ди Вэнс, премьер Канады Марк Карни и принц Великобритании Эдвард.

Также в Ватикан прибыли президенты Израиля и Аргентины - Ицхак Герцог и Хавьер Милей, а также премьер Австралии Энтони Альбанезе.

Напомним, 8 мая новым Папой Римским избрали американского кардинала Роберта Превоста, который взял себе имя Лев XIV.

Автор: 

Папа Римский (456) Лев 14 (31)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Чи й не подія.
показать весь комментарий
18.05.2025 12:40 Ответить
+2
Оце заживем !

А св'ятковий канцерт будіт ? В гастях єсть піаніст на раялє і салістка с шедеврам "скумбрія па 8".
показать весь комментарий
18.05.2025 12:34 Ответить
+2
Нарід має і у цьому випадку дуже пишатись, кого він вибрав на свої суїцидні голови у 19 році. А ще не пишуть чогось, чи є з ними великий єрмак. Не може бути, щоб не був під час війни.
показать весь комментарий
18.05.2025 13:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А правда интересно, хоть на эту церемонию получится где-то добыть пиджак с галстуком?
показать весь комментарий
18.05.2025 12:59 Ответить
Оце заживем !

А св'ятковий канцерт будіт ? В гастях єсть піаніст на раялє і салістка с шедеврам "скумбрія па 8".
показать весь комментарий
18.05.2025 12:34 Ответить
Лев XIV
показать весь комментарий
18.05.2025 12:36 Ответить
Ого! Апостол Петро, і не мріяв, про таку увагу!
показать весь комментарий
18.05.2025 12:36 Ответить
Чи й не подія.
показать весь комментарий
18.05.2025 12:40 Ответить
Бенкет під час Чуми!
показать весь комментарий
18.05.2025 13:11 Ответить
Нарід має і у цьому випадку дуже пишатись, кого він вибрав на свої суїцидні голови у 19 році. А ще не пишуть чогось, чи є з ними великий єрмак. Не може бути, щоб не був під час війни.
показать весь комментарий
18.05.2025 13:09 Ответить
Нехай гундосий збацає на роялі, а лєдя станцює "калінку-малінку. Касавароткі в них вже є, какошніка не вистачає
показать весь комментарий
18.05.2025 15:04 Ответить
я б засасал стакан - и в ватикан!
показать весь комментарий
18.05.2025 16:13 Ответить
 
 