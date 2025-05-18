Церемония интронизации Папы Римского Льва XIV проходит в Ватикане. ВИДЕО
В Ватикане продолжается церемония интронизации Папы Римского Льва XIV. Среди гостей - Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди - Елена Зеленская.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-трансляцию Vatican Media.
На площади Святого Петра собралось около 250 тысяч паломников и более десятка мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, вице-президент США Джей Ди Вэнс, премьер Канады Марк Карни и принц Великобритании Эдвард.
Также в Ватикан прибыли президенты Израиля и Аргентины - Ицхак Герцог и Хавьер Милей, а также премьер Австралии Энтони Альбанезе.
Напомним, 8 мая новым Папой Римским избрали американского кардинала Роберта Превоста, который взял себе имя Лев XIV.
А св'ятковий канцерт будіт ? В гастях єсть піаніст на раялє і салістка с шедеврам "скумбрія па 8".