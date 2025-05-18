Зеленський та перша леді України зустрінуться з Папою Левом XІV в Римі
Новий Папа Римський Лев XIV після першої меси в неділю, 18 травня, прийме президента України Володимира Зеленського та першу леді України Олену Зеленську.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Інтерфакс-Україна" повідомило джерело в українській делегації в Римі.
"Після меси відбудеться Аудієнція Президента України Володимира Зеленського та пані Олени Зеленської у Папи Римського Лева XІV", – повідомили в делегації.
Зеленський стане першим іноземним лідером, з ким зустрінеться папа після офіційного вступу на посаду.
Раніше Володимир та Олена Зеленські відвідали інтронізацію Папи Римського. Повідомлялося, що Зеленський привітався із віцепрезидентом США Джей ді Венсом. Це стало їх першою зустріччю після візиту Зеленського до Вашингтона у лютому.
В країні цілодобовий обстріл , а ця парочка розгулює по всьому світові
і навіть не знає , що тут відбувається !!
Може згодом ще дізнаємося повну картину.
Грішники...
Пишіть - жінка Зеленського, яка здавала розташування ЗСУ.
Католиками.
Завтра Індія запропонує великі інвестиції в економіку України і стануть прихильниками буддизму.
А Стефанчук буде вдягатися як Будда.
у Оманської Гниди - ніх нема на лацкані
більш величний ніж Україна
пряма зневага до нас всіх
- Дуже легко... У його кіногероя на лацкані піджака - президентський знак "тризуба"... А у Зеленського його немає...
(анекдот написаний у 2019-му році).
Наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений
Направленных на углубление процесса интеграции в Европе
Выступали главы делегаций и члены правительств
А я не поехал
Я купил мотыля и пошёл на реку
Я люблю рыбалку
Сядешь на берегу
Закинешь удочку
Клюёт!"
/S.P.O.R.T. - Рыбалка/
З ЗЄ джентльмен, а з Лєнкі леді, як з лайна куля. Два кріворізьких жлоба на випасі за кордоном.