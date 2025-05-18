УКР
Новини Розмова Зеленського та Папи Римського
2 512 53

Зеленський та перша леді України зустрінуться з Папою Левом XІV в Римі

Новий Папа Римський Лев XIV після першої меси в неділю, 18 травня, прийме президента України Володимира Зеленського та першу леді України Олену Зеленську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Інтерфакс-Україна" повідомило джерело в українській делегації в Римі.

"Після меси відбудеться Аудієнція Президента України Володимира Зеленського та пані Олени Зеленської у Папи Римського Лева XІV", – повідомили в делегації.

Зеленський стане першим іноземним лідером, з ким зустрінеться папа після офіційного вступу на посаду.

Раніше Володимир та Олена Зеленські відвідали інтронізацію Папи Римського. Повідомлялося, що Зеленський привітався із віцепрезидентом США Джей ді Венсом. Це стало їх першою зустріччю після візиту Зеленського до Вашингтона у лютому.

Зеленський Володимир Папа Римський Лев 14
+26
І чого перша ледЯ теж туди попхалась не зрозуміло !!
В країні цілодобовий обстріл , а ця парочка розгулює по всьому світові
і навіть не знає , що тут відбувається !!
18.05.2025 15:26 Відповісти
+23
Може достатньо зрадницю називати "першою леді"?
Пишіть - жінка Зеленського, яка здавала розташування ЗСУ.
18.05.2025 15:32 Відповісти
+22
"Перша леді "... Хто таке придумав ?! Якщо в Україні президентом стане баба, то її чоловіка як називатимуть ? Перший ледь ? Перший джентельмен ? Чи перший пан ? Хто таке понапридумував ?!!! Чому ви все чуже копіюєте під копірку і нічого не здатні вигадати своє ?!!!
18.05.2025 15:57 Відповісти
Зеля вийшов на Лева
18.05.2025 15:24 Відповісти
тепер лєнка - мама рімська буде ))
18.05.2025 15:45 Відповісти
18.05.2025 15:50 Відповісти
18.05.2025 15:51 Відповісти
"єйо подставілі!" ))
18.05.2025 16:00 Відповісти
18.05.2025 15:26 Відповісти
та хай би він зовсім не повертався! він же ще у нас перемірія втіхаря перетіраєт та всяким саботажем займається
18.05.2025 15:31 Відповісти
Це ще так дивно, що до Ватикану не приїхали діти і теща Зеленського.
Може згодом ще дізнаємося повну картину.
18.05.2025 15:34 Відповісти
Як на мене, краще і правильніше писати "Зєлєнскій з дружиною". Що таке "перша леді"? Хто обрав? Чому "перша"? Хто "друга" - Єрмак? А яка за номером буде умовна Марія Іванівна, умовна вчителька з умовної Борщагівки? Чи справді Зєлєнскій - лорд? Хто з королів надаі йому титул? Це мовне шоу з "першою леді" - абсурд. Звучить начебто круто, але по-дурному.
18.05.2025 15:36 Відповісти
а ще правільніше "великий князь володимир з дружиною" )) і хай поклонніки тлумачуть як захочуть ))
показати весь коментар
Можуть посповідатися при нагоді!
Грішники...
18.05.2025 15:27 Відповісти
Зепідар і сповідь ? Це як морська свинка і море...
показати весь коментар
👍🏼👍🏼👍🏼++++
18.05.2025 16:28 Відповісти
18.05.2025 15:32 Відповісти
Якого буя цю криворогатінську млять звуть пешою бледі ?
показати весь коментар
Для чого витрачати час на образи нещасного леді?😃 Хіба вона винна, в діях її чоловіка, який, наприклад, дав вказівку знизити ціни на ліки? Знизили, але поступово знову підвищують. Що він має робити? Розстріл фармацевтів, повішення і гільотину не пропонувати.
показати весь коментар
вони стали щирими католиками?...
показати весь коментар
Угу.
Католиками.
Завтра Індія запропонує великі інвестиції в економіку України і стануть прихильниками буддизму.
А Стефанчук буде вдягатися як Будда.
18.05.2025 15:39 Відповісти
СИНЬКА ПЕППА ?
18.05.2025 16:08 Відповісти
Кінець відремонтував може і до католиків.
18.05.2025 15:38 Відповісти
він просто накатив стакан - і в ватікан! ))
18.05.2025 15:47 Відповісти
Все, все ... наш Віслючок перетворює в "історичну подію" для України. А можливо це наші ЗМІ це так висвітлюють. ПРОТЕ, треба бути останнім покидьком, щоб не побачити головного. Рим зброю не дасть, Рим не впливатиме на Трампа. То для чого це як не для піару? І Папи, і Зеленського. Це бажання Віслючка затьмарити Томос Порошенко через католицьку Церкву ? Це для українця - не подія ! Тим більш СЬОГОДНІ. Очевидно лише те, що Угоди підміняють на рукостискання. Ні то, ні це РАКЕТИ не додасть ! Літаків теж ! Лише фото для преси, і для підвищення САМООЦІНКИ нездари. "он жє руку самово Папи дєржал мінуту!"
18.05.2025 15:44 Відповісти
наступне фото - лєнка пожалу руку папі і приязно улибнуласі ))
18.05.2025 15:48 Відповісти
18.05.2025 15:50 Відповісти
це улибка ще до "прозрєнія"! ))
18.05.2025 15:58 Відповісти
Повний капець))
18.05.2025 16:03 Відповісти
помітно що у людей дещо вище - значки прапорів їх країн

у Оманської Гниди - ніх нема на лацкані
18.05.2025 16:18 Відповісти
На "костюмчику ніндзя" не повинно бути нічого зайвого!
18.05.2025 16:27 Відповісти
18.05.2025 16:29 Відповісти
найвеличніший лідор
більш величний ніж Україна
пряма зневага до нас всіх
18.05.2025 16:28 Відповісти
- Як відрізнить на екрані телевізора справжнього президента Зеленського, від його кіногероя, Васі Голобородька?
- Дуже легко... У його кіногероя на лацкані піджака - президентський знак "тризуба"... А у Зеленського його немає...
(анекдот написаний у 2019-му році).
18.05.2025 18:19 Відповісти
Лице людини з хронічною діареєю😖
18.05.2025 18:35 Відповісти
Нормальна, до речі політично корисна і навіть - позитивно дипломатична процедура.
18.05.2025 15:56 Відповісти
18.05.2025 15:57 Відповісти
А я оце сьогодні на ринок сходив.
18.05.2025 16:05 Відповісти
"На Седьмой международной конференции в Гааге
Наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений
Направленных на углубление процесса интеграции в Европе
Выступали главы делегаций и члены правительств

А я не поехал

Я купил мотыля и пошёл на реку

Я люблю рыбалку

Сядешь на берегу

Закинешь удочку

Клюёт!"
/S.P.O.R.T. - Рыбалка/
18.05.2025 16:31 Відповісти
Потужно!
18.05.2025 16:11 Відповісти
Новий папа Римський виявився прихильником України. Зеленський терміново попхався це виправляти, а для "вєрочки" ще і скумбрію свою приволок. До речі ця парочка давно вже не живуть під одним дахом, і такі "спільні" вилазки Ленка робить виключно за бабло. Якщо добре заплатять, вона навіть намагається дивитися на зеленського без презирства, правда в неї то погано виходить.
18.05.2025 16:11 Відповісти
Лядський цирк
18.05.2025 16:21 Відповісти
Для кого воно перша леді ? Для гогілашвілі чи колі каклєти ?
18.05.2025 16:25 Відповісти
Вибачте, а дружина Хрущова у халаті теж була першою леді? Особливо поряд з Жаклін Бовьє.

З ЗЄ джентльмен, а з Лєнкі леді, як з лайна куля. Два кріворізьких жлоба на випасі за кордоном.
18.05.2025 16:26 Відповісти
шо він там робе, він же іншого віросповідання
18.05.2025 17:08 Відповісти
А ще до 42 років він був впевнений що папу завжди звали Саша.
18.05.2025 23:51 Відповісти
 
 