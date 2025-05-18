Зеленський та перша леді України зустрінуться з Папою Левом XІV в Римі

Новий Папа Римський Лев XIV після першої меси в неділю, 18 травня, прийме президента України Володимира Зеленського та першу леді України Олену Зеленську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Інтерфакс-Україна" повідомило джерело в українській делегації в Римі.

"Після меси відбудеться Аудієнція Президента України Володимира Зеленського та пані Олени Зеленської у Папи Римського Лева XІV", – повідомили в делегації.

Зеленський стане першим іноземним лідером, з ким зустрінеться папа після офіційного вступу на посаду.

Раніше Володимир та Олена Зеленські відвідали інтронізацію Папи Римського. Повідомлялося, що Зеленський привітався із віцепрезидентом США Джей ді Венсом. Це стало їх першою зустріччю після візиту Зеленського до Вашингтона у лютому.