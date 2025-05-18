Зеленский подарил Папе Льву XIV икону, написанную на ящике из артиллерии. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский передал Папе Римскому Льву XIV особую икону - "Божью Матерь с младенцем", написанную на фрагменте ящика из-под тяжелых артиллерийских вооружений, привезенного из-под Изюма.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Для многих народов образ матери с ребенком - это символ жизни, которая должна быть защищена. Сегодня мы передали Папе Римскому Льву XIV особую икону - "Божью Матерь с младенцем", написанную на фрагменте ящика из-под тяжелых артиллерийских вооружений, привезенного из-под Изюма. Она - о наших детях. О тех, кто пострадал от войны, кого намеренно похитила и депортировала Россия и кого очень ждут дома, в Украине. Мы молимся за жизнь всех наших депортированных детей и надеемся на поддержку Ватикана в этом вопросе, чтобы все - и дети, и украинские пленные - вернулись домой", - написал президент.

Напомним, 18 мая, президент Владимир Зеленский имел аудиенцию у Папы Римского Льва XIV после инаугурационной мессы понтифика.