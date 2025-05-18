РУС
Новости Фото Встреча Зеленского с Папой Львом XIV
10 228 33

Зеленский подарил Папе Льву XIV икону, написанную на ящике из артиллерии. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский передал Папе Римскому Льву XIV особую икону - "Божью Матерь с младенцем", написанную на фрагменте ящика из-под тяжелых артиллерийских вооружений, привезенного из-под Изюма.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Для многих народов образ матери с ребенком - это символ жизни, которая должна быть защищена. Сегодня мы передали Папе Римскому Льву XIV особую икону - "Божью Матерь с младенцем", написанную на фрагменте ящика из-под тяжелых артиллерийских вооружений, привезенного из-под Изюма. Она - о наших детях. О тех, кто пострадал от войны, кого намеренно похитила и депортировала Россия и кого очень ждут дома, в Украине. Мы молимся за жизнь всех наших депортированных детей и надеемся на поддержку Ватикана в этом вопросе, чтобы все - и дети, и украинские пленные - вернулись домой", - написал президент.

Икона, которую Зеленский подарил Папе Римскому

Напомним, 18 мая, президент Владимир Зеленский имел аудиенцию у Папы Римского Льва XIV после инаугурационной мессы понтифика.

Автор: 

Зеленский Владимир (21690) Лев 14 (31)
Топ комментарии
+20
Это, действительно, круто!
18.05.2025 21:27 Ответить
18.05.2025 21:27 Ответить
+13
Так виглядає, що нарешті буде правильний Папа Римський. Не гірший за Івана Павла ІІ.
18.05.2025 21:32 Ответить
18.05.2025 21:32 Ответить
+13
Звиняйте, це поп-арт, тим більше, якщо її лапав цей невіглас...
18.05.2025 21:41 Ответить
18.05.2025 21:41 Ответить
Это, действительно, круто!
18.05.2025 21:27 Ответить
18.05.2025 21:27 Ответить
Для арт-галереї може бути.

А так це, як Якубовичу всяку дивину тягнули, яка потім десь пилом припадала.
18.05.2025 22:05 Ответить
18.05.2025 22:05 Ответить
Так виглядає, що нарешті буде правильний Папа Римський. Не гірший за Івана Павла ІІ.
18.05.2025 21:32 Ответить
18.05.2025 21:32 Ответить
А з якого дива іван- Він Ян Павел ||
18.05.2025 23:33 Ответить
18.05.2025 23:33 Ответить
Івашка- завдяки ЗСУ- вже втомився в землі України
18.05.2025 23:35 Ответить
18.05.2025 23:35 Ответить
Звиняйте, це поп-арт, тим більше, якщо її лапав цей невіглас...
18.05.2025 21:41 Ответить
18.05.2025 21:41 Ответить
В траншеях іконописців немає, вибачайте.
19.05.2025 09:11 Ответить
19.05.2025 09:11 Ответить
Зате в ОПі їх як собак...
19.05.2025 09:44 Ответить
19.05.2025 09:44 Ответить
идиот
18.05.2025 21:51 Ответить
18.05.2025 21:51 Ответить
18.05.2025 21:52 Ответить
18.05.2025 21:52 Ответить
співчуваю.
18.05.2025 21:57 Ответить
18.05.2025 21:57 Ответить
А жменьку гільз?
Можна ще було привезти дзвона з артилерійської гільзи.

Креакли що *******. От тільки Папа Лев не хіпстер у кав'ярні.
18.05.2025 22:03 Ответить
18.05.2025 22:03 Ответить
Нормально придумали.
Не витратили ні копійки на подарунок, але і не з порожніми руками приїхали.
І нах..й їх не пошлеш, бо на тому ящику зображена "Божа матір з немовлям", а не Зєля в Теслі.
Ну... Один позитив.
18.05.2025 22:15 Ответить
18.05.2025 22:15 Ответить
Ну кинуть її десь у комору да і все.
Позити тільки у дятлів в Україні залишиться.
18.05.2025 22:32 Ответить
18.05.2025 22:32 Ответить
Міг би уламок від мрії подарувати, який і був знищений із-за його халатності або спеціально на радість кацапів. Це було б символічно.
18.05.2025 22:23 Ответить
18.05.2025 22:23 Ответить
Хтось чекає від папи римського чогось позитивного для України, чи для людства?
18.05.2025 22:09 Ответить
18.05.2025 22:09 Ответить
так
18.05.2025 22:14 Ответить
18.05.2025 22:14 Ответить
На органі хоч не грав?
18.05.2025 22:16 Ответить
18.05.2025 22:16 Ответить
Органом
18.05.2025 22:42 Ответить
18.05.2025 22:42 Ответить
Але постійно чимось дзвенів...
18.05.2025 22:45 Ответить
18.05.2025 22:45 Ответить
Невже "сталевими яйцями"? )))
18.05.2025 23:12 Ответить
18.05.2025 23:12 Ответить
Ну не мізками ж...
18.05.2025 23:20 Ответить
18.05.2025 23:20 Ответить
Напевно що ні🤔
Максимум протягнув по всіх клавішах, заправив 🌶 в штани і пішов тиснути руку 🤝Ді Венсу.
18.05.2025 22:53 Ответить
18.05.2025 22:53 Ответить
АпалЧлєначка могла б і сама щось накарлякати ручкою на картоні.
18.05.2025 22:19 Ответить
18.05.2025 22:19 Ответить
Подарувати квитки на концерт кварталу в кінці кінців.
18.05.2025 22:55 Ответить
18.05.2025 22:55 Ответить
Ага, а ще треба було презентувати зільону маєчку з єрмакового плеча. Бо вона йому вже не потрібна. Ну так, до повного комплекту.
18.05.2025 22:20 Ответить
18.05.2025 22:20 Ответить
І збірник "місячних" Зе, "посічений осколками"...
18.05.2025 23:25 Ответить
18.05.2025 23:25 Ответить
Малюнок на ящику 88го року від штучного інтелекту
18.05.2025 22:27 Ответить
18.05.2025 22:27 Ответить
Ну, знаючи креаклів з ОП, не здивуюся, ящо це тупо принт, згенерований ШІ.
18.05.2025 22:34 Ответить
18.05.2025 22:34 Ответить
******** лубок
18.05.2025 22:42 Ответить
18.05.2025 22:42 Ответить
Это, действительно, круто! , есь у вас действительно "золотые ручки ".
18.05.2025 22:51 Ответить
18.05.2025 22:51 Ответить
Это очень круто!
Отличная живопись и такая знаковая
Практически КУЛЬТОВАЯ ВЕЩЬ...
18.05.2025 23:08 Ответить
18.05.2025 23:08 Ответить
Символично.

Правильный подарок и правильный сопроводительный текст Зеленского.
18.05.2025 23:47 Ответить
18.05.2025 23:47 Ответить
 
 