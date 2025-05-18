Зеленский подарил Папе Льву XIV икону, написанную на ящике из артиллерии. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский передал Папе Римскому Льву XIV особую икону - "Божью Матерь с младенцем", написанную на фрагменте ящика из-под тяжелых артиллерийских вооружений, привезенного из-под Изюма.
Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Для многих народов образ матери с ребенком - это символ жизни, которая должна быть защищена. Сегодня мы передали Папе Римскому Льву XIV особую икону - "Божью Матерь с младенцем", написанную на фрагменте ящика из-под тяжелых артиллерийских вооружений, привезенного из-под Изюма. Она - о наших детях. О тех, кто пострадал от войны, кого намеренно похитила и депортировала Россия и кого очень ждут дома, в Украине. Мы молимся за жизнь всех наших депортированных детей и надеемся на поддержку Ватикана в этом вопросе, чтобы все - и дети, и украинские пленные - вернулись домой", - написал президент.
Напомним, 18 мая, президент Владимир Зеленский имел аудиенцию у Папы Римского Льва XIV после инаугурационной мессы понтифика.
А так це, як Якубовичу всяку дивину тягнули, яка потім десь пилом припадала.
Можна ще було привезти дзвона з артилерійської гільзи.
Креакли що *******. От тільки Папа Лев не хіпстер у кав'ярні.
Не витратили ні копійки на подарунок, але і не з порожніми руками приїхали.
І нах..й їх не пошлеш, бо на тому ящику зображена "Божа матір з немовлям", а не Зєля в Теслі.
Ну... Один позитив.
Позити тільки у дятлів в Україні залишиться.
Максимум протягнув по всіх клавішах, заправив 🌶 в штани і пішов тиснути руку 🤝Ді Венсу.
Отличная живопись и такая знаковая
Практически КУЛЬТОВАЯ ВЕЩЬ...
Правильный подарок и правильный сопроводительный текст Зеленского.