Новости Встреча Зеленского и Албенизи
Зеленский и премьер Австралии Албенизи обсудили усиление санкционного давления на РФ

Владимир Зеленский и Энтони Альбенизи

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Австралии Энтони Албенизи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства написал в своем телеграм-канале.

Собеседники обсудили оборонную поддержку Украины, сотрудничество в рамках коалиции желающих. Среди тем разговора также были переговоры в Стамбуле, увеличение давления на Россию и какие именно санкции могут заставить РФ прекратить выдвигать условия для безусловного прекращения огня.

"Спасибо за всестороннюю поддержку со стороны Австралии, за танки Abrams, которые помогают нашим воинам защищать Украину. Хорошо, что мы имеем союзников с разных континентов. Вместе мы действительно можем приблизить нынешнюю ситуацию к миру, оказывая давление на Россию", - отметил Зеленский.

Читайте: Зеленский направил Трампу письмо с новыми предложениями сотрудничества в ОПК и торговле, - ОП

Австралия (442) Зеленский Владимир (21690) россия (96949) санкции (11770)
Так де ці австралійські танки Abrams?
показать весь комментарий
18.05.2025 19:45 Ответить
Абрамси мабуть на марші
показать весь комментарий
18.05.2025 19:49 Ответить
А на виході бурхливої діяльності ЗЄ, як завжди, нуль.
показать весь комментарий
18.05.2025 19:51 Ответить
він сам повний 0.....
показать весь комментарий
18.05.2025 20:17 Ответить
Не забудь подякувати за те, що порізали на метал 45 гелікоптерів NH90, замість того щоб передати їх Україні.
показать весь комментарий
18.05.2025 19:55 Ответить
А "про посилення ППО" не говорили?
показать весь комментарий
18.05.2025 20:54 Ответить
Потужний лідор дійсно думає що він бонопард
показать весь комментарий
18.05.2025 22:57 Ответить
 
 