Зеленский и премьер Австралии Албенизи обсудили усиление санкционного давления на РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Австралии Энтони Албенизи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства написал в своем телеграм-канале.

Собеседники обсудили оборонную поддержку Украины, сотрудничество в рамках коалиции желающих. Среди тем разговора также были переговоры в Стамбуле, увеличение давления на Россию и какие именно санкции могут заставить РФ прекратить выдвигать условия для безусловного прекращения огня.

"Спасибо за всестороннюю поддержку со стороны Австралии, за танки Abrams, которые помогают нашим воинам защищать Украину. Хорошо, что мы имеем союзников с разных континентов. Вместе мы действительно можем приблизить нынешнюю ситуацию к миру, оказывая давление на Россию", - отметил Зеленский.

