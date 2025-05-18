Зеленський та прем’єр Австралії Албенізі обговорили збільшення санкційного тиску на РФ
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі.
Співрозмовники обговорили оборонну підтримку України, співпрацю в межах коаліції охочих. Серед тем розмови також були переговори в Стамбулі, збільшення тиску на Росію та які саме санкції можуть примусити РФ припинити висувати умови для безумовного припинення вогню.
"Дякую за всебічну підтримку з боку Австралії, за танки Abrams, які допомагають нашим воїнам захищати Україну. Добре, що ми маємо союзників із різних континентів. Разом ми справді можемо наблизити нинішню ситуацію до миру, чинячи тиск на Росію", - зазначив Зеленський.
