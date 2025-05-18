УКР
Зустріч Зеленського та Албенізі
782 7

Зеленський та прем’єр Австралії Албенізі обговорили збільшення санкційного тиску на РФ

Володимир Зеленський та Ентоні Албенізі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі.

Співрозмовники обговорили оборонну підтримку України, співпрацю в межах коаліції охочих. Серед тем розмови також були переговори в Стамбулі, збільшення тиску на Росію та які саме санкції можуть примусити РФ припинити висувати умови для безумовного припинення вогню.

"Дякую за всебічну підтримку з боку Австралії, за танки Abrams, які допомагають нашим воїнам захищати Україну. Добре, що ми маємо союзників із різних континентів. Разом ми справді можемо наблизити нинішню ситуацію до миру, чинячи тиск на Росію", - зазначив Зеленський.

Читайте: Зеленський надіслав Трампу листа з новими пропозиціями співпраці в ОПК та торгівлі, - ОП

Автор: 

Австралія (442) Зеленський Володимир (25227) росія (67313) санкції (12584)
Коментувати
Сортувати:
Так де ці австралійські танки Abrams?
показати весь коментар
18.05.2025 19:45 Відповісти
Абрамси мабуть на марші
показати весь коментар
18.05.2025 19:49 Відповісти
А на виході бурхливої діяльності ЗЄ, як завжди, нуль.
показати весь коментар
18.05.2025 19:51 Відповісти
він сам повний 0.....
показати весь коментар
18.05.2025 20:17 Відповісти
Не забудь подякувати за те, що порізали на метал 45 гелікоптерів NH90, замість того щоб передати їх Україні.
показати весь коментар
18.05.2025 19:55 Відповісти
А "про посилення ППО" не говорили?
показати весь коментар
18.05.2025 20:54 Відповісти
Потужний лідор дійсно думає що він бонопард
показати весь коментар
18.05.2025 22:57 Відповісти
 
 