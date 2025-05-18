УКР
Зеленський надіслав Трампу листа з новими пропозиціями співпраці в ОПК та торгівлі, - ОП

Зеленський запропонував Трампу співпрацю в ОПК та торгівлі

Президент Володимир Зеленський надіслав американському лідеру Дональду Трампу листа з новими пропозиціями щодо співпраці в оборонно-промисловій і торговельній сферах.

Про це повідомила пресслужба глави держави за підсумками зустрічі Зеленського із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та державним секретарем США Марко Рубіо у Римі у неділю, 18 травня, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час розмови сторони приділили окрему увагу реалізації угоди про економічне партнерство між Україною та США.

"Глава держави зазначив, що надіслав президенту Трампу листа з новими пропозиціями щодо співпраці в оборонно-промисловій і торговельній сферах", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що 18 травня, президент України Володимир Зеленський зустрівся із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та держсекретарем Марко Рубіо у Ватикані. Глава держави назвав цю зустріч "хорошою".

Дивіться також: Зеленський розповів про зустріч з Венсом та Рубіо: Обговорили спільні кроки задля досягнення справедливого та стійкого миру. ФОТО

Зеленський Володимир (25227) співпраця (1073) Трамп Дональд (6985) Джей Ді Венс (131)
Топ коментарі
+13
Сьогодні основне завдання нашоі влади ,
це зосередитись на фінвнсуванні нашої армії , та озброювати
наших воєнних новими ракетами !!
Хочеться запитати у Зеленського де обіцяні ракети ,
промисловість яких він прикрив !!
18.05.2025 18:53 Відповісти
+13
Що ще не здав Боневтік Потужно-Брехливий щоб захистити виключно свою дупу?
18.05.2025 19:30 Відповісти
+12
Ну листа писав не ЗЄ, а його цей ватний піарник Литвин.

Якби ЗЄ сам написав, все накрилося б статевим органом ще на етапі перекладу в ОП бо перекладач повісився б.
18.05.2025 19:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знову піаніст засовує руку в горлянку рижій гієні. А платити буде УКраїна.
18.05.2025 18:46 Відповісти
18.05.2025 19:23 Відповісти
18.05.2025 19:40 Відповісти
ГОСПОДІ НІ!!!!!!!!!!! - ТИ УЖЕ ВІДДАВ всі наші ресурси за всю історію і всі покоління. А Трамп і далі за Путіна! Нафіга?
18.05.2025 18:47 Відповісти
Підженем Трампу яйця?
18.05.2025 18:49 Відповісти
По 170
18.05.2025 18:56 Відповісти
*****....це ж вже було!?Він же копалини пропонував вже що ледве розгріб!Знову?!
18.05.2025 18:49 Відповісти
Сьогодні основне завдання нашоі влади ,
це зосередитись на фінвнсуванні нашої армії , та озброювати
наших воєнних новими ракетами !!
Хочеться запитати у Зеленського де обіцяні ракети ,
промисловість яких він прикрив !!
18.05.2025 18:53 Відповісти
Біда у тому, що конструктори і виробники тих ракет, то Порохоботи, Турчиноботи, і Пашинськоботи.
А Арахамія поки, що тільки вчиться конструювати ракети.
18.05.2025 19:24 Відповісти
Не переоцінюйте розумові здібності зЄ з потужними менеджерами
18.05.2025 18:56 Відповісти
Ну ******? Скучно жити?!
18.05.2025 19:01 Відповісти
Гірше ватного довбойоба тільки ватний довбойоб з ініціативою.
18.05.2025 19:03 Відповісти
"Лист щастя" на новий лад
18.05.2025 19:07 Відповісти
запропонував нову торгівельну угоду - транслювати на америку тєлємарафон і закупити для показу на ньому всі сезони "сватів" ))
18.05.2025 19:07 Відповісти
Ей.
Свідки сталевих яєць.
Як воно вам? Все ок? Все незламно!?
З тих сталевих яєць потроху злізла фарба і показалася пластмаса.
Скоро буде видно напис Made in China 😆
Нехай підфарбує поки не спалився🤡
Вам зайде на ура🐏🐑
18.05.2025 19:08 Відповісти
може, ленд-ліз замовив?
18.05.2025 19:11 Відповісти
Три імітатори мирного процесу
18.05.2025 19:13 Відповісти
Здасть усе щоб виторгувати собі безпеку за 6 років мародерства виникне багато питань
18.05.2025 19:20 Відповісти
А які марки наклеїв на конверт?
РуSSкий воєнний корабль... і т.д.
Це жарт звичайно, але здивування б не викликало.
18.05.2025 19:22 Відповісти
Ну листа писав не ЗЄ, а його цей ватний піарник Литвин.

Якби ЗЄ сам написав, все накрилося б статевим органом ще на етапі перекладу в ОП бо перекладач повісився б.
18.05.2025 19:25 Відповісти
Що ще не здав Боневтік Потужно-Брехливий щоб захистити виключно свою дупу?
18.05.2025 19:30 Відповісти
Особиста безпека коштує дорого
18.05.2025 20:55 Відповісти
Чомусь згадався старовинний український анекдот: " Кінчайте, батьку, торгувати, бо вже здачу давати нічим."
18.05.2025 21:06 Відповісти
а тут йдеться вже про продаж сільгоспземель, без варіянтів!! бо пропонувати серйозно амерам співпрацю із нашим опк, який не здатен примітивні мінометні міни виробити, то смішно. а крім сільгоспземель в нас вже нічого путнього немає, що могло би зацікавити таких акул, як трамп.
18.05.2025 21:25 Відповісти
https://t.me/stanislav_osman Говорять Снайпер ✙

Хочу знову порушити питання необхідності встановлення антидронових сіток уздовж автомобільних доріг.

Ураження нашої техніки на Добропільській дорозі - прямий наслідок байдужості та безвідповідальності з боку влади.

Попри неодноразові заклики облаштувати захисні коридори на Краматорському напрямку, жодних реальних дій так і не вжито. І, що найгірше, - відповідальності за цю бездіяльність ніхто не несе.

Відчуваєте цей «високий» рівень мілітаризації держави після трьох років повномасштабної війни?
18.05.2025 21:40 Відповісти
А хіба зелена шмаркля вміє писати ?
18.05.2025 22:16 Відповісти
так мінералів більше немає!
18.05.2025 23:19 Відповісти
19.05.2025 06:41 Відповісти
 
 