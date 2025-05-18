Зеленський надіслав Трампу листа з новими пропозиціями співпраці в ОПК та торгівлі, - ОП
Президент Володимир Зеленський надіслав американському лідеру Дональду Трампу листа з новими пропозиціями щодо співпраці в оборонно-промисловій і торговельній сферах.
Про це повідомила пресслужба глави держави за підсумками зустрічі Зеленського із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та державним секретарем США Марко Рубіо у Римі у неділю, 18 травня, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що під час розмови сторони приділили окрему увагу реалізації угоди про економічне партнерство між Україною та США.
"Глава держави зазначив, що надіслав президенту Трампу листа з новими пропозиціями щодо співпраці в оборонно-промисловій і торговельній сферах", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, що 18 травня, президент України Володимир Зеленський зустрівся із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та держсекретарем Марко Рубіо у Ватикані. Глава держави назвав цю зустріч "хорошою".
це зосередитись на фінвнсуванні нашої армії , та озброювати
наших воєнних новими ракетами !!
Хочеться запитати у Зеленського де обіцяні ракети ,
промисловість яких він прикрив !!
А Арахамія поки, що тільки вчиться конструювати ракети.
Свідки сталевих яєць.
Як воно вам? Все ок? Все незламно!?
З тих сталевих яєць потроху злізла фарба і показалася пластмаса.
Скоро буде видно напис Made in China 😆
Нехай підфарбує поки не спалився🤡
Вам зайде на ура🐏🐑
РуSSкий воєнний корабль... і т.д.
Це жарт звичайно, але здивування б не викликало.
Якби ЗЄ сам написав, все накрилося б статевим органом ще на етапі перекладу в ОП бо перекладач повісився б.
Хочу знову порушити питання необхідності встановлення антидронових сіток уздовж автомобільних доріг.
Ураження нашої техніки на Добропільській дорозі - прямий наслідок байдужості та безвідповідальності з боку влади.
Попри неодноразові заклики облаштувати захисні коридори на Краматорському напрямку, жодних реальних дій так і не вжито. І, що найгірше, - відповідальності за цю бездіяльність ніхто не несе.
Відчуваєте цей «високий» рівень мілітаризації держави після трьох років повномасштабної війни?