Зеленський надіслав Трампу листа з новими пропозиціями співпраці в ОПК та торгівлі, - ОП

Президент Володимир Зеленський надіслав американському лідеру Дональду Трампу листа з новими пропозиціями щодо співпраці в оборонно-промисловій і торговельній сферах.

Про це повідомила пресслужба глави держави за підсумками зустрічі Зеленського із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та державним секретарем США Марко Рубіо у Римі у неділю, 18 травня, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час розмови сторони приділили окрему увагу реалізації угоди про економічне партнерство між Україною та США.

"Глава держави зазначив, що надіслав президенту Трампу листа з новими пропозиціями щодо співпраці в оборонно-промисловій і торговельній сферах", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що 18 травня, президент України Володимир Зеленський зустрівся із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та держсекретарем Марко Рубіо у Ватикані. Глава держави назвав цю зустріч "хорошою".

